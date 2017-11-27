г.Кандалакша

29 ноября - 16.30

В ГКЦ «Нива» откроется фотовыставка «Заповедными тропами», посвященная 85-летию Кандалакшского государственного заповедника.

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

п.Никель

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет». На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска. Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны. Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться. Выставка будет работать до 10 декабря.

п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Кировск

28 ноября - 19.00

Состоится спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник» в постановке Московского театра Школа современной пьесы. Мелодрама - это такой спектакль, в котором вы будете то смяться, то плакать. Жалеть героев. И себя заодно. Спектакль рассказывает о странной дружбе и странной любви героев. Длительность - 2 часа 15 минут с одним антрактом. Категория 16+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, большой зал.

г.Мончегорск

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Мурманск

29 ноября - 14.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в рамках акции «Спасём дерево!» пройдёт занятие «Из ненужного создаем красивое» для учеников 3 класса средней образовательной школы № 43 г . Мурманска.

Цель экологической творческой мастерской – научить детей делать необычные украшения из ненужных вещей и современные предметы из вторичных материалов. Занятие проведет сотрудник Центра досуга и творчества – Недозорова Руслана Вадимовна. На творческое занятие также приглашаются посетители библиотеки в возрасте от 7 лет и старше.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

29 ноября - 17.00

Состоится презентация книги Сари Пёюхёнен «Путеводитель по Мурманску». Сари Пёюхёнен – помощник консула по вопросам культуры и СМИ в Мурманском отделении Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Сари родилась в Восточной Финляндии, окончила университет Ювяскюля, а также является магистром философии. Прожив семь лет в Мурманске, она может считать себя краеведом, ведь за эти годы С. Пёюхёнен хорошо изучила не только достопримечательности города, но и объездила весь Кольский полуостров - от Териберки до Варзуги.

В октябре 2017 года Сари издала путеводитель по столице Заполярья «Murmanskin matkaopas» на финском языке. Книга-гид содержит не только туристическую информацию, но и представляет собой историю Мурманска, рассказы, анекдоты, чудеса и противоречия, которые она собирала в течение 7 лет. Встреча с Сари Пёюхёнен и презентация её книги пройдет в рамках празднования 100-летия независимости Финляндии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 4-й этаж, литературная гостиная.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Нью-йоркская муза Каролина Эррера» из цикла «Короли грез»; «Эстебан Мурильо» из коллекции «Дар Нади Леже»; выставка графики и живописи Андрея Ветрогонского (г.Санкт-Петербург); «День матери»; «Ювелирное искусство Татьяны Алексеевой»; «Альма-матер» из цикла «Уникальный экспонат»; «Умиление». Автопортрет с мамой».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Передачу ведёт Мурманск» - по 29 ноября; «1917 год на Мурмане» - по 29 ноября; «Образ матери в живописи»; «Реставрация как искусство»; «Премиальный парад»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; фотовыставка Дмитрия Горшенева «Север - край без границ».

29 ноября - 17.00

Состоится презентация книги Сари Пёюхёнен «Путеводитель по Мурманску». Сари Пёюхёнен – помощник консула по вопросам культуры и СМИ в Мурманском отделении Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Сари родилась в Восточной Финляндии, окончила университет Ювяскюля, а также является магистром философии. Прожив семь лет в Мурманске, она может считать себя краеведом, ведь за эти годы С. Пёюхёнен хорошо изучила не только достопримечательности города, но и объездила весь Кольский полуостров - от Териберки до Варзуги.

В октябре 2017 года Сари издала путеводитель по столице Заполярья «Murmanskin matkaopas» на финском языке. Книга-гид содержит не только туристическую информацию, но и представляет собой историю Мурманска, рассказы, анекдоты, чудеса и противоречия, которые она собирала в течение 7 лет. Встреча с Сари Пёюхёнен и презентация её книги пройдет в рамках празднования 100-летия независимости Финляндии.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

29 ноября - 14.00

В рамках акции «Спасём дерево!» пройдёт занятие «Из ненужного создаем красивое» для учеников 3 класса средней образовательной школы № 43 г . Мурманска. Цель экологической творческой мастерской – научить детей делать необычные украшения из ненужных вещей и современные предметы из вторичных материалов. Занятие проведет сотрудник Центра досуга и творчества – Недозорова Руслана Вадимовна. На творческое занятие также приглашаются посетители библиотеки в возрасте от 7 лет и старше.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «СРЗ 35: время, события, люди» - по 28 ноября; «Послание из прошлого»; «Северному характеру» - 10 лет»; «15 лет в фокусе. К юбилею фотоклуба «Сейд»; «Советская милиция» из цикла «Сделано в СССР»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка»: 85 лет в ритме страны».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея» - по 26 ноября; вставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

28 ноября – 19.00

Виртуальный концертный зал. Концерт «Стихия танца». В исполнении симфонического оркестра Московской филармонии под руководством дирижера Юрия Симонова прозвучат музыкальные произведения Франца Шуберта, Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского, Арама Хачатуряна и других композиторов.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

28 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

29 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

30 ноября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

30 ноября – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.