Афиша
п.Никель
В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет». На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска. Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.
Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны. Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться. Выставка будет работать до 10 декабря.
п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
г.Апатиты
3 декабря – 15.00
Цикл мероприятий, посвященных 80-летию области, откроется интерактивным представлением для людей пожилого возраста. Организаторы постараются создать чувство сопричастности к юбилею у северян, чьи жизненные истории сливаются с историей региона, в котором они живут и работают много лет. В представлении примут участие творческие коллективы, специально подготовившие концертные номера и композиции об освоении Кольского полуострова, о роли города в развитии Мурмана. Все пришедшие в этот день в ДК станут не зрителями, а участниками единого музыкально-танцевального спектакля! Вход свободный.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, танцевальный зал.
6 декабря - 17.00
Приглашают ребят и родителей на спектакль Н.П. Волковой «Непослушная Даша». Это замечательная поучительная история об отношении к старшему поколению. В игровой форме кукольные герои учат главную героиню Дашу и дошколят, что старших нужно уважать, старшим нужно помогать. Вход бесплатный.
г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.
г.Мончегорск
В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.
Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.
Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.
г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.
г.Мурманск
30 ноября - 12.00
Состоится показ детского фильма «Подмышки с корицей, Тату и Пату!» в рамках программы XVIII Фестиваля финского кино в г. Мурманске, который организует Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Юные зрители познакомятся с Тату и Пату - героями серии популярнейших в Финляндии и широко известных в Европе и России детских иллюстрированных книг, созданных в соавторстве Айно Хавукайнен и Сами Тойвоненом. Братья Тату и Пату смотрят на мир, как пришельцы из космоса, для них все вокруг новое и неизведанное. Они открывают и изучают окружающие явления и предметы.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.
30 ноября - 14.00
Краеведческий диктант «Край наш Севером зовется». Знатоки родного края ответят на вопросы по истории, культуре, экологии, традициям и быту Заполярья. Незрячих пользователей будут сопровождать волонтеры – студенты Мурманского педагогического колледжа. Участники также ознакомятся с выставкой «Край морошковый» и послушают песни о родном крае.
г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.
30 ноября - 17.00
Состоится праздничный концерт «Финская музыка детям», приуроченный к 100-летнему юбилею со Дня независимости Финляндии. Студенты Мурманского колледжа искусств специальности «Инструментальное исполнительство» специализации «Фортепиано» исполнят детские пьесы композиторов Финляндии – Аарре Мериканто, Эрика Мелартина, Тойво Куула, Яна Сибелиуса. Концерт дополнит медиа-презентация с фотографиями природы и быта Финляндии.
г.Мурманск, просп. Ленина, 63а. Дом детского творчества им. А. Бредова.
30 ноября - 17.00
В отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие 42-й областной выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. Выставка ежегодно демонстрирует новые направления любительского творчества, широту творческого потенциала мастеров Мурманской области и преемственность в работах мастеров разных поколений. Среди участников есть мастера, которые впервые представят свои работы, а также те, чьё искусство известно не только в Мурманской области, но и далеко за её пределами.
В экспозиции будут представлены живописные полотна, графические рисунки, работы, выполненные в различных техниках: росписи по ткани, лоскутного шитья, валяния из шерсти, вязания крючком и спицами, бисероплетения, русской вышивки, вышивки лентами и других. Выставка будет работать до 19 января 2018.
г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей, отдел народного искусства и ремёсел.
1 декабря - 14.20
Учащиеся восьмых классов средней общеобразовательной школы №
Восьмиклассники посмотрят ролики «Вредные привычки», а популярные увлечения российской молодежи станут для ребят примером того, как можно с пользой провести свободное время. В заключение мероприятия дети примут участие в онлайн-тестировании «Твой индекс здоровья».
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел электронных ресурсов.
1 декабря - 19.00
Выступит один из лучших творческих коллективов Вооруженных сил Российской Федерации - ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота. 4 декабря ансамбль отметит свой день рождения. Вот уже 77 лет участники коллектива дарят благодарным слушателям и зрителям свое творчество. У мурманчан есть уникальная возможность увидеть программу «Северу навечно оставляем мы частицу сердца своего…», с которой коллектив выступил на IV Всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил РФ «Музыкальный парад-2017» и стал обладателем высшей награды – Гран-При.
Программа «Северу навечно оставляем мы частицу сердца своего…» - это музыкально-хореографическая композиция, в которой все номера плавно переходят друг в друга, образуя на сцене настоящий музыкальный спектакль. Участники ансамбля с помощью песен и танцев расскажут о нелегкой службе в Заполярье и судьбах мальчишек, которые мечтают стать моряками.
г.Мурманск, Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.
1 декабря - 19.00
Состоится концерт «Нет спасенья от любви». В исполнении лауреата конкурсов «Романсиада» и «Весна романса» Альберта Жалилова (баритон, г.Москва) прозвучат музыкальные произведения о любви. Альберт Жалилов - обладатель глубокого баритона, победитель телепроекта «Живой звук», лауреат конкурсов «Романсиада» и «Весна романса», участник шоу «Главная сцена» на канале Россия-1.Он является представителем нового поколения эстрадно-классических певцов. Ему присущи природный артистизм, сдержанная, наполненная внутренней энергетикой, манера исполнения. В его репертуаре - оперные арии, классические и городские романсы, итальянские и неаполитанские песни, лирика советской эстрады и народные песни.
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.
2 декабря - 14.00
Состоится концерт участников фестиваля детского и молодёжного творчества «Ритмы России». В целях сохранения традиций национальной культуры народов России, актуализации детского и молодёжного творчества, возможности творческого самовыражения, самореализации, взаимообогащения культур, развития взаимодействия с национально-культурными автономиями и общественными организациями Мурманской области, формирования толерантного сознания, с 1 по 3 декабря 2017 года в центре «Лапландия» состоится областной фестиваль детского и молодёжного творчества «Ритмы России».
В программе фестиваля: концерт участников; этнокультурная выставка; мастер-классы и творческие мастерские (для обучающихся); семинар на тему: «Фольклор как средство сохранения и возрождения традиций народной художественной культуры» (для специалистов). В фестивале принимают участие: любительские творческие коллективы, солисты, мастера декоративно-прикладного творчества, национальных ремёсел, обучающиеся хореографических, вокальных, фольклорных коллективов образовательных организаций и учреждений культуры Мурманской области, представители национально-культурных автономий и общественных организаций Мурманской области.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Нью-йоркская муза Каролина Эррера» из цикла «Короли грез»; «Эстебан Мурильо» из коллекции «Дар Нади Леже»; выставка графики и живописи Андрея Ветрогонского (г.Санкт-Петербург); «День матери»; «Ювелирное искусство Татьяны Алексеевой»; «Альма-матер» из цикла «Уникальный экспонат»; «Умиление». Автопортрет с мамой».
30 ноября - 17.00
Торжественное открытие ежегодной выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. Выставка продлится до 19 января.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Образ матери в живописи»; «Реставрация как искусство»; «Премиальный парад»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; фотовыставка Дмитрия Горшенева «Север - край без границ».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».
30 ноября - 12.00
Показ детского фильма в рамках программы XVIII Фестиваля финского кино в Мурманске. Зрители посмотрят фильм «Подмышки с корицей, Тату и Пату!».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Северному характеру» - 10 лет»; «15 лет в фокусе. К юбилею фотоклуба «Сейд»; «Советская милиция» из цикла «Сделано в СССР»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка»: 85 лет в ритме страны»; мини-выставка «Георгий Герасимович Тисленко».
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: вставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).
1 декабря – 19.00
«Нет спасенья от любви». Оперный и эстрадно-классический певец, победитель телепроекта «Живой звук» и участник шоу «Главная сцена» на канале…
Обладатель глубокого, чувственного баритона Альберт Жалилов - победитель телепроекта «Живой звук», лауреат конкурсов «Романсиада» и «Весна романса», участник шоу «Главная сцена» на канале «Россия-1». Альберт Жалилов - представитель нового поколения эстрадно-классических певцов. Ему присущи природный артистизм, сдержанная, наполненная внутренней энергетикой, манера исполнения. В его репертуаре - оперные арии, классические и городские романсы, итальянские и неаполитанские песни, лирика советской эстрады и народные песни.
2 декабря - 18.00
Рождественский концерт. Инструментальное трио, Норвегия. При поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске.
Исполнители: Гьермунд Ларсен - норвежская скрипка; Андреас Утнем - рояль, фисгармония; Сондре Мейсфьорд - контрабас. Звучание трио - совершенно уникальное явление. Это музыка с напылением элементов фолкмузыки и джаза, жанра блюграсс и барокко, мелодий современного мира. И все это - в едином сплаве. Трио и сам Гьермунд Ларсен являются обладателями нескольких «норвежских Грэмми» - Spellemannspris в разных номинациях. Последняя премия «Spellemannspris» была получена трио в феврале 2017 года.
8 декабря – 19.00
Российский национальный оркестр. Дирижер Марк Кадин. Солист Михаил Плетнев. В программе: П.И. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 си-бемоль минор; симфония № 1 соль минор «Зимние грёзы».
9 декабря – 17.00
«Всё будет завтра». Ансамбль «Легкие люди» (г.Мурманск). Прозвучат произведения из действующего репертуара коллектива: песни Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы. Также музыканты планируют порадовать слушателей совершенно новыми композициями, анонсировать будущие концертные программы.
Екатерина Ефремова - вокал, гитара; Евгений Попов – скрипка; Екатерина Охраминская – виолончель; Петр Макаров – фортепиано; Василий Чистячков - бас-гитара; Александр Павловский – ударные.
10 декабря – 17.00
Олеся Кравченко (орган) и Сергей Говоров (саксофон), г.Москва. Фестиваль «Рождественские встречи».
Дуэт Сергей Говоров (саксофон) - Олеся Кравченко (орган) - первый и единственный в России дуэт подобного состава, действующий на постоянной основе. Дуэт сложился в
Музыкантам удалось объединить в одном ансамбле два совершенно разных по стилю музыкальных инструмента. Орган - один из древнейших, саксофон один из самых молодых. Первый ассоциируется с духовной музыкой, второй с джазовой. Но саксофонист Сергей Говоров и органистка Олеся Кравченко смогли найти точки соприкосновения и создали уникальный по своему звучанию и художественной выразительности, дуэт, аналогов которому практически нет на мировой концертной сцене.
12 декабря – 19.00
Виртуальный зал. «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков».
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
2 декабря – 18.00
«Барышня-крестьянка».
3 декабря, - 11.00
«Кошкин дом».
3 декабря – 18.00
«Барышня-крестьянка».
9 декабря – 18.00
«Панночка».
10 декабря – 11.00
«Морозко».
10 декабря – 18.00
«Фантазии Фарятьева».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
30 ноября – 19.00
«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер. 18+ Малая сцена.
30 ноября – 19.00
«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко. 16+
1 декабря – 19.00
«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков 16+
2 декабря – 12.00
«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях 6+
2 декабря – 19.00
«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+
3 декабря – 12.00
«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок». Й. Лады, М. Береговая. 6+
3 декабря – 19.00
«Проделки Ханумы». Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+
5 декабря – 19.00
«Колесо фортуны». По роману Ю. Полякова «Козлёнок в молоке». 16+
6 декабря – 19.00
«Колесо фортуны». По роману Ю. Полякова «Козлёнок в молоке». 16+
13 декабря – 19.00
«Неоконченный роман». Романтическая комедия. 16+
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет)
1 декабря - 16.30
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
2 декабря - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
2 декабря - 17.00
К. Чуковский. «Телефон».
3 декабря - 10.00
К. Чуковский. «Телефон».
3 декабря - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
8 декабря - 16.30
Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».
9 декабря - 10.00
Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».
9 декабря - 17.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
10 декабря - 10.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
10 декабря - 17.00
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
Для тех, кто постарше (от 5 лет)
2 декабря - 12.00 и 14.30
В. Костин. «Госпожа Метелица».
3 декабря - 12.00 и 14.30
Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».
9 декабря - 12.00 и 14.30
С. Харламов. «Кариус и Бактериус».
10 декабря - 12.00 и 14.30
В. Синакевич. «Гадкий утёнок».
Для взрослых
15 декабря - 19.00
Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?» (опера «Евгений Онегин», концертное исполнение)
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.
Дом детского творчества им. А. Бредова
(Мурманск, просп. Ленина, 63а)
30 ноября - 17.00
Праздничный концерт «Финская музыка детям». Концерт приурочен к 100-летию независимости Финляндии. Студенты Мурманского колледжа искусств исполнят детские пьесы композиторов Финляндии – Аарре Мериканто, Эрика Мелартина, Тойво Куулы, Яна Сибелиуса. Концерт дополнит медиа-презентация с фотографиями природы Финляндии и быта жителей страны.