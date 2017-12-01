г.Кандалакша

3 декабря - 16.00

В ДК «Металлург» состоится игротека для подростков и молодёжи «ДоНКИhot».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

п.Никель

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет». На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска. Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны. Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться. Выставка будет работать до 10 декабря.

п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Полярные Зори

2 декабря - 17.00

Во Дворце культуры начнётся XXII городской открытый рок-фестиваль «Live in Drive».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

2 декабря - 17.00

В ЦДТ «Хибины» стартует фестиваль молодежного творчества «SWB fest».

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

3 декабря - 12.00

В демонстрационном зале Дворца культуры состоится мероприятие «Яркий фреш, или Репетиция Нового года» в рамках международного проекта «Завтрак в платьях».

г.Кировск, ул.Мира, 7. МАУК «Кировский городской дворец культуры».

г.Апатиты

3 декабря – 15.00

Начнётся представление «Старые песни о главном». Цикл мероприятий, посвященных 80-летию области, откроется интерактивным представлением для людей пожилого возраста. Организаторы постараются создать чувство сопричастности к юбилею у северян, чьи жизненные истории сливаются с историей региона, в котором они живут и работают много лет. В представлении примут участие творческие коллективы, специально подготовившие концертные номера и композиции об освоении Кольского полуострова, о роли города в развитии Мурмана. Все пришедшие в этот день в ДК станут не зрителями, а участниками единого музыкально-танцевального спектакля! Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, танцевальный зал.

6 декабря - 17.00

Приглашают ребят и родителей на спектакль Н.П. Волковой «Непослушная Даша». Это замечательная поучительная история об отношении к старшему поколению. В игровой форме кукольные герои учат главную героиню Дашу и дошколят, что старших нужно уважать, старшим нужно помогать. Вход бесплатный.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

г.Мончегорск

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

3 декабря - 15.00

В городском центре культуры пройдёт фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Душу исцелит добро».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Полярный

2 декабря - 13.00

ФОК «Канск» приглашает на молодёжную спортивную игру «FreeON».

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. ФОК «Канск».

2 декабря - 17.00

В ГЦК «Север» пройдёт VIII открытый фестиваль школьных и студенческих агитбригад «Быть здоровым - это стильно!».

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. ГЦК «Север».

г.Мурманск

1 декабря - 14.20

Учащиеся восьмых классов средней общеобразовательной школы № 37 г .Мурманска побывают на познавательном занятии «Здоровая молодёжь - будущее России». В ходе беседы школьники смогут расставить верные приоритеты: здоровье нации это - то, к чему стремится любое социально развитое общество, ведь это высокая работоспособность, здоровое поколение и достойное будущее страны в целом. Ребята поймут, что не только правильное питание и физические нагрузки полезны для здоровья, но и душевный комфорт человека важен для хорошего самочувствия.

Восьмиклассники посмотрят ролики «Вредные привычки», а популярные увлечения российской молодежи станут для ребят примером того, как можно с пользой провести свободное время. В заключение мероприятия дети примут участие в онлайн-тестировании «Твой индекс здоровья».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел электронных ресурсов.

1 декабря - 18.00

Показ художественного фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители увидят фильм «Отчаянные романтики», посвященный творчеству художников-прерафаэлитов.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

1 декабря - 19.00

Выступит один из лучших творческих коллективов Вооруженных сил Российской Федерации - ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота. 4 декабря ансамбль отметит свой день рождения. Вот уже 77 лет участники коллектива дарят благодарным слушателям и зрителям свое творчество. У мурманчан есть уникальная возможность увидеть программу «Северу навечно оставляем мы частицу сердца своего…», с которой коллектив выступил на IV Всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил РФ «Музыкальный парад-2017» и стал обладателем высшей награды – Гран-При.

Программа «Северу навечно оставляем мы частицу сердца своего…» - это музыкально-хореографическая композиция, в которой все номера плавно переходят друг в друга, образуя на сцене настоящий музыкальный спектакль. Участники ансамбля с помощью песен и танцев расскажут о нелегкой службе в Заполярье и судьбах мальчишек, которые мечтают стать моряками.

г.Мурманск, Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

1 декабря - 19.00

Состоится концерт «Нет спасенья от любви». В исполнении лауреата конкурсов «Романсиада» и «Весна романса» Альберта Жалилова (баритон, г.Москва) прозвучат музыкальные произведения о любви. Альберт Жалилов - обладатель глубокого баритона, победитель телепроекта «Живой звук», лауреат конкурсов «Романсиада» и «Весна романса», участник шоу «Главная сцена» на канале Россия-1.Он является представителем нового поколения эстрадно-классических певцов. Ему присущи природный артистизм, сдержанная, наполненная внутренней энергетикой, манера исполнения. В его репертуаре - оперные арии, классические и городские романсы, итальянские и неаполитанские песни, лирика советской эстрады и народные песни.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

2 декабря - 14.00

Состоится концерт участников фестиваля детского и молодёжного творчества «Ритмы России». В целях сохранения традиций национальной культуры народов России, актуализации детского и молодёжного творчества, возможности творческого самовыражения, самореализации, взаимообогащения культур, развития взаимодействия с национально-культурными автономиями и общественными организациями Мурманской области, формирования толерантного сознания, с 1 по 3 декабря 2017 года в центре «Лапландия» состоится областной фестиваль детского и молодёжного творчества «Ритмы России».

В программе фестиваля: концерт участников; этнокультурная выставка; мастер-классы и творческие мастерские (для обучающихся); семинар на тему: «Фольклор как средство сохранения и возрождения традиций народной художественной культуры» (для специалистов). В фестивале принимают участие: любительские творческие коллективы, солисты, мастера декоративно-прикладного творчества, национальных ремёсел, обучающиеся хореографических, вокальных, фольклорных коллективов образовательных организаций и учреждений культуры Мурманской области, представители национально-культурных автономий и общественных организаций Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

3 декабря - 15.00

Мурманская региональная общественная благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга» в рамках проекта «Старость в радость» в кафе «Чайхана Зефир» проводит мероприятия в рамках Декады инвалидов. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов.

В программе праздника выступление людей с ограниченными возможностями здоровья, презентация программы «Старость в радость», концертные номера коллективов самодеятельности, приглашенных из областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, откровенные разговоры о жизни людей с ОВЗ и одиноких пожилых людей за чашкой чая.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 33а. Кафе «Чайхана Зефир».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ювелирное искусство Татьяны Алексеевой» - по 3 декабря; «День матери» - по 3 декабря; «Умиление». Автопортрет с мамой» - по 3 декабря; «Между квадратами и котами»: графика и живопись Андрея Ветрогонского (Санкт-Петербург); «Нью-йоркская муза Каролина Эррера» из цикла «Короли грез»; «Эстебан Мурильо» из коллекции «Дар Нади Леже»; 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

1 декабря - 18.00

Показ художественного фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители увидят фильм «Отчаянные романтики», посвященный творчеству художников-прерафаэлитов.

2 декабря – 12.00

Приглашает посетителей с ограниченными возможностями здоровья принять участие в мероприятиях: экскурсия по постоянной экспозиции «Открытое хранение ДПИ России» (начало в 12.00), мастер-класс «Кукла Утешница» (начало в 12.30). В Культурно-выставочном центре Русского музея в 13.00 начнется экскурсия по тактильной выставке «Скульптура», в 14.00 - мастер-класс «Почтовые марки» (лоскутное панно, техника «Аппликация»).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Премиальный парад» - по 4 декабря; «Север - край без границ»; «Радуга дружбы: разнообразие народов и культур России»; «Образ матери в живописи»; «Реставрация как искусство»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

2 декабря - 15.00

Состоится открытие выставки «Коллажи Жака Превера».

5 декабря - 17.30

Состоится презентация книги Виктора Георги «Севрыбхолодфлот».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

1 декабря - 14.20

Познавательное мероприятие в рамках декады SOS «Здоровая молодёжь – будущее России». Восьмиклассники мурманской школы № 37 примут участие в познавательном занятии и в онлайн-тестировании «Твой индекс здоровья».

3 декабря - 13.00

Пройдет иллюзионное интерактивное шоу от фокусника Бадри Цаавы.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Георгий Герасимович Тисленко»; «Послание из прошлого»; «15 лет в фокусе. К юбилею фотоклуба «Сейд»; «Советская милиция» - из цикла «Сделано в СССР»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

1 декабря - 16.00

Состоится финал областной акции в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!», которая в этом году проходила под девизом «Молодёжь - энергия будущего!»

1 декабря - 19.00

Концерт ансамбля Краснознаменного Северного флота. Зрители увидят программу «Северу навечно оставляем мы частицу сердца своего…», с которой коллектив стал обладателем гран-при на IV Всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ «Музыкальный парад-2017».

2 декабря - 18.00

Пройдёт финал региональной Мурманской лиги КВН.

3 декабря – 14.00

Пройдут конкурс по спортивным бальным танцам «Дворец зажигает огни» и областной фестиваль традиционной народной культуры.

3 декабря - 19.00

Танцевальный коллектив «Юди» представит «Шоу света и тьмы».

6 декабря - 19.00

Состоится сольный концерт лидера группы «Смысловые Галлюцинации» Сергея Бобунца.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: вставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

1 декабря – 19.00

«Нет спасенья от любви». Оперный и эстрадно-классический певец, победитель телепроекта «Живой звук» и участник шоу «Главная сцена» на канале…

Обладатель глубокого, чувственного баритона Альберт Жалилов - победитель телепроекта «Живой звук», лауреат конкурсов «Романсиада» и «Весна романса», участник шоу «Главная сцена» на канале «Россия-1». Альберт Жалилов - представитель нового поколения эстрадно-классических певцов. Ему присущи природный артистизм, сдержанная, наполненная внутренней энергетикой, манера исполнения. В его репертуаре - оперные арии, классические и городские романсы, итальянские и неаполитанские песни, лирика советской эстрады и народные песни.

2 декабря - 18.00

Рождественский концерт. Инструментальное трио, Норвегия. При поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске.

Исполнители: Гьермунд Ларсен - норвежская скрипка; Андреас Утнем - рояль, фисгармония; Сондре Мейсфьорд - контрабас. Звучание трио - совершенно уникальное явление. Это музыка с напылением элементов фолкмузыки и джаза, жанра блюграсс и барокко, мелодий современного мира. И все это - в едином сплаве. Трио и сам Гьермунд Ларсен являются обладателями нескольких «норвежских Грэмми» - Spellemannspris в разных номинациях. Последняя премия «Spellemannspris» была получена трио в феврале 2017 года.

5 декабря - 19.00

Состоится концерт, посвященный 100-летию Финляндии, выступят Сами Юннонен (флейта) и «Мурманск-классик-квинтет».

8 декабря – 19.00

Российский национальный оркестр. Дирижер Марк Кадин. Солист Михаил Плетнев. В программе: П.И. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 си-бемоль минор; симфония № 1 соль минор «Зимние грёзы».

9 декабря – 17.00

«Всё будет завтра». Ансамбль «Легкие люди» (г.Мурманск). Прозвучат произведения из действующего репертуара коллектива: песни Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы. Также музыканты планируют порадовать слушателей совершенно новыми композициями, анонсировать будущие концертные программы.

Екатерина Ефремова - вокал, гитара; Евгений Попов – скрипка; Екатерина Охраминская – виолончель; Петр Макаров – фортепиано; Василий Чистячков - бас-гитара; Александр Павловский – ударные.

10 декабря – 17.00

Олеся Кравченко (орган) и Сергей Говоров (саксофон), г.Москва. Фестиваль «Рождественские встречи». Дуэт Сергей Говоров (саксофон) - Олеся Кравченко (орган) - первый и единственный в России дуэт подобного состава, действующий на постоянной основе. Дуэт сложился в 2010 г ., его дебютное выступление блестяще прошло в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Музыкантам удалось объединить в одном ансамбле два совершенно разных по стилю музыкальных инструмента. Орган - один из древнейших, саксофон один из самых молодых. Первый ассоциируется с духовной музыкой, второй с джазовой. Но саксофонист Сергей Говоров и органистка Олеся Кравченко смогли найти точки соприкосновения и создали уникальный по своему звучанию и художественной выразительности, дуэт, аналогов которому практически нет на мировой концертной сцене.

12 декабря – 19.00

Виртуальный зал. «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

2 декабря – 18.00

«Барышня-крестьянка».

3 декабря, - 11.00

«Кошкин дом».

3 декабря – 18.00

«Барышня-крестьянка».

9 декабря – 18.00

«Панночка».

10 декабря – 11.00

«Морозко».

10 декабря – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

1 декабря – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков 16+

2 декабря – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях 6+

2 декабря – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

3 декабря – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок». Й. Лады, М. Береговая. 6+

3 декабря – 19.00

«Проделки Ханумы». Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+

5 декабря – 19.00

«Колесо фортуны». По роману Ю. Полякова «Козлёнок в молоке». 16+

6 декабря – 19.00

«Колесо фортуны». По роману Ю. Полякова «Козлёнок в молоке». 16+

13 декабря – 19.00

«Неоконченный роман». Романтическая комедия. 16+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

1 декабря - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

2 декабря - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

2 декабря - 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 декабря - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 декабря - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

8 декабря - 16.30

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

9 декабря - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

9 декабря - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

10 декабря - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

10 декабря - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

2 декабря - 12.00 и 14.30

В. Костин. «Госпожа Метелица».

3 декабря - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

9 декабря - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

10 декабря - 12.00 и 14.30

В. Синакевич. «Гадкий утёнок».

Для взрослых

15 декабря - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?» (опера «Евгений Онегин», концертное исполнение)

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.

2 декабря

Начнут работу выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии» в рамках XVIII Фестиваля финского кино в Мурманске.

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

2 декабря - 17.00

Начнётся музыкальный проект «Большая дискотека». Выступят диско-легенды Bad Boys Blue, «Русский Размер», Оксана Почепа - она же «Акула», DJ Цветкоff, а также Алексей Потехин со всеми хитами «Руки Вверх!».