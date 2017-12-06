п.Никель

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет». На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска. Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны. Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться. Выставка будет работать до 10 декабря.

п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Апатиты

6 декабря - 17.00

Приглашают ребят и родителей на спектакль Н.П. Волковой «Непослушная Даша». Это замечательная поучительная история об отношении к старшему поколению. В игровой форме кукольные герои учат главную героиню Дашу и дошколят, что старших нужно уважать, старшим нужно помогать. Вход бесплатный.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

г.Мончегорск

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Мурманск

6 декабря – 11.00

Начнёт работу выставка-проект «Русское православное зодчество: храмы России» Детской галереи г.Апатиты. Детская галерея г. Апатиты завершает 2017 год выставкой, посвященной русскому православному зодчеству. Она экспонируется в рамках художественно-образовательного проекта «Диалог культур», который на этот раз обращен к отечественному культурному наследию. На выставке будет представлено около 20 работ юных художников, посвященных храмам России. Выставка будет работать до 31 декабря.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, площадка между этажами.

6 декабря - 11.00

Начало работы выставки почтовых открыток «Открытое письмо» из цикла «Простые вещи». Мини-выставка посвящена истории новогодних открыток. В экспозиции представлены почтовые открытки разных лет из собрания музея, объединенные тематикой новогодних праздников. Выставка продлится до 24 декабря.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, I этаж.

6 декабря - 11.00

Начало работы выставки новогодних ёлок «На праздник к нам пришла…» из цикла «Простые вещи». Представлены новогодние елки из частных коллекций. Выставка продлится до 14 января.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, I этаж.

6 декабря - 11.00

Литературно-музыкальный праздник, посвященный творчеству финской писательницы Туве Янссон. Гости праздника «Рождество по-муми-тролльски» – ученики мурманских школ – увидят красочные выступления детских творческих коллективов и познакомятся с героями книг Туве Янссон. Мероприятие приурочено к 100-летию независимости Финляндии. На празднике будут присутствовать представители Мурманского отделения генерального консульства Финляндии в г.Санкт-Петербурге.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

6 декабря - 13.00

Вечер-встреча «Мы вместе». Мероприятие в рамках Декады инвалидов проведут Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с Мурманской первичной организацией Всероссийского общества слепых. Участники встречи обсудят актуальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться инвалидам в повседневной жизни, пути их решения, послушают рассказ об активном участии незрячих и слабовидящих в общественных и городских мероприятиях. Сотрудники библиотеки познакомят гостей вечера с культурно-досуговой программой и услугами библиотеки по предоставлению социально значимой информации.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Первичная организация Всероссийского общества слепых.

6 декабря - 14.00

Экологическая мастерская «Новогодний сувенир». Участники заключительной экологической творческой мастерской, посвященной Году экологии, – третьеклассники мурманской школы № 43 и читатели библиотеки. Занятие будет состоять из двух частей: познавательной и творческой. Ребятам будет предложена идея создания новогоднего сувенира из необычных бросовых материалов, они познакомятся с оригинальной прикладной техникой изготовления символа года и узнают, как празднуют Новый год в разных странах. Творческую часть занятия проведет педагог Центра досуга и творчества Руслана Недозорова.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

6 декабря в 17.00

Состоится торжественное открытие выставки живописи Свена Локко и Арви Хуттунена «Финны на Мурмане», приуроченной к 100-летию независимости Финляндии. На выставке будет представлено около 15 работ Свена Локко и Арви Хуттунена из собрания музея.

Свен Петрович Локко - писатель, публицист, художник, родился в 1927 году на Кольском полуострове в деревне Куклино. Свен Петрович не был профессиональным художником, в 1962 году окончил курсы рисования и живописи Московского народного университета им. Крупской. В 1963–1969 учился в Мурманском высшем инженерном морском училище. Тема произведений художника - это история финских поселений на Кольском полуострове, воспоминания о детстве и природа. Пейзажи Свена Петровича всегда отличаются мажорным настроением. Они написаны с любовью и теплотой человека, который радуется любому проявлению живого мира: реке и воде, лесу и птицам, снегу и солнцу.

Арви Иванович Хуттунен – почётный полярник, заслуженный работник культуры России, заслуженный художник Российской Федерации, ветеран труда, лауреат премии губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства, обладатель медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Он родился в деревне Хуттусенмяки Петроградской губернии в 1922 году, окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

Творчество художника посвящено в основном северной природе. Помимо тематики севера имеются работы по саамскому и русскому фольклору, политические работы. Также Арви Хуттунен выполнил проекты реконструкции Клуба моряков и Интерклуба в Мурманске, им были оформлены мурманские ресторан «Дары моря» и магазин «Полярные Зори», кировские Дом техники и Дворец бракосочетаний, ловозерского кафе «Чум». Выставка будет работать до 24 декабря.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 2-й этаж, красная гостиная.

6 декабря - 18.00

Концерт студентов и преподавателей Мурманского колледжа искусств, посвященный 100-летию независимости Финляндии. В исполнении духового, камерного и народного оркестров Мурманского колледжа искусств прозвучит фортепианная и вокальная музыка Яна Сибелиуса и других финских композиторов. Концерт проведет заслуженный работник культуры РФ, кандидат искусствоведения Ольга Павлова.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

6 декабря - 19.00

Состоится показ гастрольного спектакля «Колесо фортуны». «Колесо фортуны» - остроумная сатирическая комедия по культовому роману Юрия Полякова «Козленок в молоке». Всё начинается с необычного пари и становится смешной историей про мнимого писателя, ненаписанный роман и вполне реальную литературную премию. Подвыпившие в Доме литераторов писатели спорят – можно ли с помощью PR-технологий «из никого» сделать великого писателя? Возможно ли, чтобы полуграмотный работяга со стройки превратился в гениального богемного писателя-авангардиста? Вот он - золотой час имиджмейкера, но наступает момент, когда что-то выходит из-под контроля.

В спектакле заняты артисты: Глафира Тарханова, Анатолий Руденко, Евгений Сидихин, Иван Жидков, Валентина Мазунина, Максим Важов, Павел Майков.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

7 декабря

Откроется выставка «Дар Эрмитажа». В Мурманском областном художественном музее собрана коллекция книг, переданных мурманскому музею научной библиотекой Государственного Эрмитажа - крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев. В течение только одного дня у посетителей музея будет возможность познакомиться с книгами издательства Государственного Эрмитажа, посвященными истории искусств, коллекциям крупнейшего российского музея. На выставке будут представлены альбомы по живописи и архитектуре, каталоги выставок и коллекций Эрмитажа, научные и научно-популярные издания по искусству, труды и ежегодные отчеты Государственного Эрмитажа – всего около 600 книг. На всех книгах-подарках помещен экслибрис «Дар Эрмитажа». Выставка приурочена ко дню рождения Государственного Эрмитажа, который был основан 7 декабря 1764 года. Вход на выставку свободный.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 3-й этаж, зал № 15.

7 декабря - 12.30

Состоится концерт лауреатов III регионального смотра-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств Мурманской области. Концерт пройдёт в рамках «Декады-SOS» под девизом «Мы выбираем жизнь, творчество и красоту». В концерте примут участие исполнительские коллективы преподавателей детских школ искусств Мурманска, Оленегорска и Оленегорска-8, Снежногорска, Апатитов, Кандалакши. Среди участников концерта – два ансамбля с 25-летним стажем творческой деятельности: «Камертон» из Детской музыкальной школы г. Снежногорска и «Экспромт» из Детской музыкальной школы № 1 им. А.Н. Волковой г. Мурманска. В их исполнении прозвучат вокальные и инструментальные произведения композиторов-классиков, народная музыка и эстрадно-джазовые произведения.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, 2-й этаж, малый зал.

8 декабря - 12.00-17.00

Будет проходить областной фестиваль «Молодая Россия говорит наркотикам – нет!» с участием детских и молодёжных общественных объединений. Целью мероприятия является популяризации здорового образа жизни, формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью. К участию в фестивале приглашаются команды образовательных организаций (общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций) Мурманской области. Количество человек в каждой команде – не более 8 (от 15 до 20 лет).

В программу фестиваля входят конкурсные и информационно-просветительские мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных привычек. Команды примут участие в творческом конкурсе, проявят свои знания, умения и смекалку, выполняя задания квеста «Новое поколение». Победители и призеры конкурсных мероприятий фестиваля награждаются призами и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

8 декабря - 17.00

Cостоится торжественное открытие интерактивной выставки музея занимательных наук «Фокус» - «Удивительная математика и механика».

Самые маленькие посетители самостоятельно смогут убедиться, что путь по прямой не всегда бывает самый быстрый, а квадратные колеса подходят для комфортной езды. Ребята постарше познакомятся с удивительными свойствами и явлениями, которые изучает «царица наук». Гости музея послушают увлекательный рассказ об истории математики, великих ученых и узнают о значении слов «гиперболоид», «брахистохрона», «пантограф». Экспонаты выставки предназначены для самых разных возрастов, их можно трогать руками, проводить с ними опыты и эксперименты.

Для посетителей выставка начнёт работу 9 декабря в часы работы музея.

г. Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1 этаж, большой выставочный зал.

8 декабря - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки Татьяны Ковалёвой «50 лет с Мурманском», посвященной 75-летию автора. Татьяна Владимировна Ковалева родилась в Сталинграде в 1942 году, окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С 1968 художница работала в Мурманском областном книжном издательстве, оформила десятки книг, а произведения «Сампо-лопаренок» и «Где кончается земля» были удостоены диплома 2 степени Международной выставки книги в 1970. Она также работает в станковой графике, эстампе, цветной литографии. С 1971 года Татьяна Ковалева является членом Союза художников России, с 2010 года - Заслуженным художником Российской Федерации.

В экспозиции будут представлены около 30 работ автора в различных техниках и жанрах. Выставка будет работать до 14 января 2018 года.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 2-й этаж, малый зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: Между квадратами и котами»: графика и живопись Андрея Ветрогонского (Санкт-Петербург); «Нью-йоркская муза Каролина Эррера» из цикла «Короли грез»; «Эстебан Мурильо» из коллекции «Дар Нади Леже»; 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

6 декабря – 11.00

Начнёт работу выставка-проект «Русское православное зодчество: храмы России» Детской галереи города Апатиты. Апатитская детская галерея завершает 2017 год выставкой, посвященной русскому православному зодчеству. Она экспонируется в рамках художественно-образовательного проекта «Диалог культур», который на этот раз обращен к отечественному культурному наследию. На выставке будет представлено около 20 работ юных художников, посвященных храмам России. Выставка будет работать до 31 декабря.

6 декабря - 11.00

Начало работы выставки почтовых открыток «Открытое письмо» из цикла «Простые вещи». Мини-выставка посвящена истории новогодних открыток. В экспозиции представлены почтовые открытки разных лет из собрания музея, объединенные тематикой новогодних праздников. Выставка продлится до 24 декабря.

6 декабря - 11.00

Начало работы выставки новогодних ёлок «На праздник к нам пришла…» из цикла «Простые вещи». Представлены новогодние елки из частных коллекций. Выставка продлится до 14 января.

6 декабря - 17.00

Открытие выставки живописи Свена Локко и Арви Хуттунена «Финны на Мурмане». Выставка приурочена к 100-летию независимости Финляндии и продлится до 24 декабря.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Север - край без границ»; «Радуга дружбы: разнообразие народов и культур России»; «Образ матери в живописи»; «Реставрация как искусство»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Коллажи Жака Превера».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

6 декабря - 11.00

Литературно-музыкальный праздник, посвященный творчеству финской писательницы Туве Янссон. Гости праздника «Рождество по-муми-тролльски» – ученики мурманских школ – увидят красочные выступления детских творческих коллективов и познакомятся с героями книг Туве Янссон. Мероприятие приурочено к 100-летию независимости Финляндии. На празднике будут присутствовать представители Мурманского отделения генерального консульства Финляндии в г.Санкт-Петербурге.

6 декабря - 14.00

Экологическая мастерская «Новогодний сувенир». Участники заключительной экологической творческой мастерской, посвященной Году экологии, – третьеклассники мурманской школы № 43 и читатели библиотеки. Занятие будет состоять из двух частей: познавательной и творческой. Ребятам будет предложена идея создания новогоднего сувенира из необычных бросовых материалов, они познакомятся с оригинальной прикладной техникой изготовления символа года и узнают, как празднуют Новый год в разных странах. Творческую часть занятия проведет педагог Центра досуга и творчества Руслана Недозорова.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Георгий Герасимович Тисленко»; «Послание из прошлого»; «15 лет в фокусе. К юбилею фотоклуба «Сейд»; «Советская милиция» - из цикла «Сделано в СССР»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

6 декабря - 19.00

Состоится сольный концерт лидера группы «Смысловые Галлюцинации» Сергея Бобунца.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: вставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

8 декабря – 19.00

Российский национальный оркестр. Дирижер Марк Кадин. Солист Михаил Плетнев. В программе: П.И. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 си-бемоль минор; симфония № 1 соль минор «Зимние грёзы».

9 декабря – 17.00

«Всё будет завтра». Ансамбль «Легкие люди» (г.Мурманск). Прозвучат произведения из действующего репертуара коллектива: песни Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы. Также музыканты планируют порадовать слушателей совершенно новыми композициями, анонсировать будущие концертные программы.

Екатерина Ефремова - вокал, гитара; Евгений Попов – скрипка; Екатерина Охраминская – виолончель; Петр Макаров – фортепиано; Василий Чистячков - бас-гитара; Александр Павловский – ударные.

10 декабря – 17.00

Олеся Кравченко (орган) и Сергей Говоров (саксофон), г.Москва. Фестиваль «Рождественские встречи». Этот дуэт - первый и единственный в России подобного состава, действующий на постоянной основе. Он сложился в 2010 г ., его дебютное выступление блестяще прошло в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Музыкантам удалось объединить в одном ансамбле два совершенно разных по стилю музыкальных инструмента. Орган - один из древнейших, саксофон один из самых молодых. Первый ассоциируется с духовной музыкой, второй с джазовой. Но саксофонист Сергей Говоров и органистка Олеся Кравченко смогли найти точки соприкосновения и создали уникальный по своему звучанию и художественной выразительности, дуэт, аналогов которому практически нет на мировой концертной сцене.

12 декабря – 19.00

Виртуальный зал. «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков».

15 декабря – 19.00

«Филармония» - документальный фильм Студии «Рек.А». Автор сценария Светлана Бокова.

16 декабря – 17.00

Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение». Концертный зал.

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко. Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Гармоничное сочетание авторской и традиционной музыки, потрясающий вокал, слаженное звучание таких инструментов, как контрабас, гитара и перкуссионные и, наконец, танец фламенко в исполнении танцоров с яркой, харизматичной индивидуальностью уведут вас в чарующий мир фламенко.

Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» — прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

17 декабря – 17.00

Концерт «Чарующая классика». Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор), г.Москва.

23 декабря – 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Эдуард Дядюра (г.Москва); солисты — Людмила Лаврентьева, сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров, баритон (ЗАТО г.Североморск).

24 декабря – 19.00

«Жизнь прекрасна!» Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. «Мурманск-классик-квинтет» в составе: заслуженный артист России Дмитрий Гилев – скрипка; лауреат международного конкурса Евгений Попов – скрипка; Марина Письменская – альт; лауреат международного конкурса Екатерина Охраминская – виолончель; дипломант Всероссийского конкурса Елена Лебедева – фортепиано.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 декабря – 18.00

«Панночка».

10 декабря – 11.00

«Морозко».

10 декабря – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

16 декабря – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

17 декабря – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

27 декабря, - 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

28 декабря - 11.0 и 14.00

«Аленький цветочек».

29 декабря – 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

30 декабря – 14.00

«Аленький цветочек».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

6 декабря – 19.00

«Колесо фортуны». По роману Ю. Полякова «Козлёнок в молоке». 16+

13 декабря – 19.00

«Неоконченный роман». Романтическая комедия. 16+

15 декабря – 19.00

«О любви...» Музыкально-поэтический спектакль. Малая сцена. 12+

16 декабря – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

17 декабря – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Веселая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. Премьера. 6+

17 декабря – 19.00

«Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

20 декабря – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 декабря – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия 16+

22 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

23 декабря – 19.00

«Не покидай меня…» А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

24 декабря – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

8 декабря - 16.30

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

9 декабря - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

9 декабря - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

10 декабря - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

10 декабря - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

15 декабря - 16.30

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

16 декабря - 10.00

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

16 декабря - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

17 декабря - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

17 декабря - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

9 декабря - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

10 декабря - 12.00 и 14.30

В. Синакевич. «Гадкий утёнок».

16 декабря - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

17 декабря - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

Для взрослых

15 декабря - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?» (опера «Евгений Онегин», концертное исполнение)

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».