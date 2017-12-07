п.Никель

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет». На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска. Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны. Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться. Выставка будет работать до 10 декабря.

п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Мончегорск

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Мурманск

7 декабря – 11.00

Откроется выставка «Дар Эрмитажа». В Мурманском областном художественном музее собрана коллекция книг, переданных мурманскому музею научной библиотекой Государственного Эрмитажа - крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев. В течение только одного дня у посетителей музея будет возможность познакомиться с книгами издательства Государственного Эрмитажа, посвященными истории искусств, коллекциям крупнейшего российского музея. На выставке будут представлены альбомы по живописи и архитектуре, каталоги выставок и коллекций Эрмитажа, научные и научно-популярные издания по искусству, труды и ежегодные отчеты Государственного Эрмитажа – всего около 600 книг. На всех книгах-подарках помещен экслибрис «Дар Эрмитажа». Выставка приурочена ко дню рождения Государственного Эрмитажа, который был основан 7 декабря 1764 года. Вход на выставку свободный.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 3-й этаж, зал № 15.

7 декабря - 12.30

Состоится концерт лауреатов III регионального смотра-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств Мурманской области. Концерт пройдёт в рамках «Декады-SOS» под девизом «Мы выбираем жизнь, творчество и красоту». В концерте примут участие исполнительские коллективы преподавателей детских школ искусств Мурманска, Оленегорска и Оленегорска-8, Снежногорска, Апатитов, Кандалакши. Среди участников концерта – два ансамбля с 25-летним стажем творческой деятельности: «Камертон» из Детской музыкальной школы г. Снежногорска и «Экспромт» из Детской музыкальной школы № 1 им. А.Н. Волковой г. Мурманска. В их исполнении прозвучат вокальные и инструментальные произведения композиторов-классиков, народная музыка и эстрадно-джазовые произведения.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, 2-й этаж, малый зал.

8 декабря - 12.00-17.00

Будет проходить областной фестиваль «Молодая Россия говорит наркотикам – нет!» с участием детских и молодёжных общественных объединений. Целью мероприятия является популяризации здорового образа жизни, формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью. К участию в фестивале приглашаются команды образовательных организаций (общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций) Мурманской области. Количество человек в каждой команде – не более 8 (от 15 до 20 лет).

В программу фестиваля входят конкурсные и информационно-просветительские мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных привычек. Команды примут участие в творческом конкурсе, проявят свои знания, умения и смекалку, выполняя задания квеста «Новое поколение». Победители и призеры конкурсных мероприятий фестиваля награждаются призами и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

8 декабря - 17.00

Cостоится торжественное открытие интерактивной выставки музея занимательных наук «Фокус» - «Удивительная математика и механика».

Самые маленькие посетители самостоятельно смогут убедиться, что путь по прямой не всегда бывает самый быстрый, а квадратные колеса подходят для комфортной езды. Ребята постарше познакомятся с удивительными свойствами и явлениями, которые изучает «царица наук». Гости музея послушают увлекательный рассказ об истории математики, великих ученых и узнают о значении слов «гиперболоид», «брахистохрона», «пантограф». Экспонаты выставки предназначены для самых разных возрастов, их можно трогать руками, проводить с ними опыты и эксперименты.

Для посетителей выставка начнет работу 9 декабря в часы работы музея.

г. Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1 этаж, большой выставочный зал.

8 декабря - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки Татьяны Ковалёвой «50 лет с Мурманском», посвященной 75-летию автора. Татьяна Владимировна Ковалева родилась в Сталинграде в 1942 году, окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С 1968 художница работала в Мурманском областном книжном издательстве, оформила десятки книг, а произведения «Сампо-лопаренок» и «Где кончается земля» были удостоены диплома 2 степени Международной выставки книги в 1970. Она также работает в станковой графике, эстампе, цветной литографии. С 1971 года Татьяна Ковалева является членом Союза художников России, с 2010 года - Заслуженным художником Российской Федерации.

В экспозиции будут представлены около 30 работ автора в различных техниках и жанрах.

Выставка будет работать до 14 января 2018 года.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 2-й этаж, малый зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: Между квадратами и котами»: графика и живопись Андрея Ветрогонского (Санкт-Петербург); «Нью-йоркская муза Каролина Эррера» из цикла «Короли грез»; «Эстебан Мурильо» из коллекции «Дар Нади Леже»; 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области; «Русское православное зодчество: храмы России»; выставки почтовых открыток «Открытое письмо» из цикла «Простые вещи»; выставка живописи Свена Локко и Арви Хуттунена «Финны на Мурмане».

7 декабря - 11.00

Начало работы выставки «Дар Эрмитажа». Выставка посвящена Государственному Эрмитажу, который отмечает день рождения 7 декабря. В экспозиции будут представлены около 600 книг из собрания библиотеки музея.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Север - край без границ»; «Радуга дружбы: разнообразие народов и культур России»; «Образ матери в живописи»; «Реставрация как искусство»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Коллажи Жака Превера».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Георгий Герасимович Тисленко»; «Послание из прошлого»; «15 лет в фокусе. К юбилею фотоклуба «Сейд»; «Советская милиция» - из цикла «Сделано в СССР»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: вставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

8 декабря – 19.00

Российский национальный оркестр. Дирижер Марк Кадин. Солист Михаил Плетнев. В программе: П.И. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 си-бемоль минор; симфония № 1 соль минор «Зимние грёзы».

9 декабря – 17.00

«Всё будет завтра». Ансамбль «Легкие люди» (г.Мурманск). Прозвучат произведения из действующего репертуара коллектива: песни Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы. Также музыканты планируют порадовать слушателей совершенно новыми композициями, анонсировать будущие концертные программы.

Екатерина Ефремова - вокал, гитара; Евгений Попов – скрипка; Екатерина Охраминская – виолончель; Петр Макаров – фортепиано; Василий Чистячков - бас-гитара; Александр Павловский – ударные.

10 декабря – 17.00

Олеся Кравченко (орган) и Сергей Говоров (саксофон), г.Москва. Фестиваль «Рождественские встречи». Этот дуэт - первый и единственный в России подобного состава, действующий на постоянной основе. Он сложился в 2010 г ., его дебютное выступление блестяще прошло в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Музыкантам удалось объединить в одном ансамбле два совершенно разных по стилю музыкальных инструмента. Орган - один из древнейших, саксофон один из самых молодых. Первый ассоциируется с духовной музыкой, второй с джазовой. Но саксофонист Сергей Говоров и органистка Олеся Кравченко смогли найти точки соприкосновения и создали уникальный по своему звучанию и художественной выразительности, дуэт, аналогов которому практически нет на мировой концертной сцене.

12 декабря – 19.00

Виртуальный зал. «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков».

15 декабря – 19.00

«Филармония» - документальный фильм Студии «Рек.А». Автор сценария Светлана Бокова.

16 декабря – 17.00

Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение». Концертный зал.

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко. Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Гармоничное сочетание авторской и традиционной музыки, потрясающий вокал, слаженное звучание таких инструментов, как контрабас, гитара и перкуссионные и, наконец, танец фламенко в исполнении танцоров с яркой, харизматичной индивидуальностью уведут вас в чарующий мир фламенко.

Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» — прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

17 декабря – 17.00

Концерт «Чарующая классика». Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор), г.Москва.

23 декабря – 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Эдуард Дядюра (г.Москва); солисты — Людмила Лаврентьева, сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров, баритон (ЗАТО г.Североморск).

24 декабря – 19.00

«Жизнь прекрасна!» Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. «Мурманск-классик-квинтет» в составе: заслуженный артист России Дмитрий Гилев – скрипка; лауреат международного конкурса Евгений Попов – скрипка; Марина Письменская – альт; лауреат международного конкурса Екатерина Охраминская – виолончель; дипломант Всероссийского конкурса Елена Лебедева – фортепиано.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 декабря – 18.00

«Панночка».

10 декабря – 11.00

«Морозко».

10 декабря – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

16 декабря – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

17 декабря – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

27 декабря, - 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

28 декабря - 11.0 и 14.00

«Аленький цветочек».

29 декабря – 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

30 декабря – 14.00

«Аленький цветочек».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

13 декабря – 19.00

«Неоконченный роман». Романтическая комедия. 16+

15 декабря – 19.00

«О любви...» Музыкально-поэтический спектакль. Малая сцена. 12+

16 декабря – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

17 декабря – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Веселая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. Премьера. 6+

17 декабря – 19.00

«Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

20 декабря – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 декабря – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия 16+

22 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

23 декабря – 19.00

«Не покидай меня…» А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

24 декабря – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

8 декабря - 16.30

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

9 декабря - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

9 декабря - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

10 декабря - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

10 декабря - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

15 декабря - 16.30

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

16 декабря - 10.00

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

16 декабря - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

17 декабря - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

17 декабря - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

9 декабря - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

10 декабря - 12.00 и 14.30

В. Синакевич. «Гадкий утёнок».

16 декабря - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

17 декабря - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

Для взрослых

15 декабря - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?» (опера «Евгений Онегин», концертное исполнение)

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».