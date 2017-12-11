г.Апатиты

с 13 декабря - 10.00-14.00 и 15.00-18.00

Начинает работу выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка. Символ 2018 года». На выставку заявлены коллективные и индивидуальные изделия участников разного возраста, отражающие новогоднюю тематику. Выставка оформлена в выставочном зале Кировского городского Дворца культуры. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мончегорск

11 декабря - 14.00

В городском Центре культуры артисты драматического театра Северного флота представят спектакль «Гроза».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

Декабрь

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Заполярный

12 декабря - 19.00

В ДК «Октябрь» пройдет романтическая комедия «Неоконченный роман» в постановке московского театра «Арт-монополия».

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

г.Мурманск

11 декабря - 11.00

Начало работы мини-выставки «85 лет Мурманскому тарному комбинату». На выставке будут представлены фотографии, документы и продукция Мурманского тарного комбината.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

11 декабря - 18.00

Показ фильма «2 осени, 3 зимы» в рамках Дней французского кино. Неделя французского кино проходит в Мурманске по инициативе Французского Института. Вход на все показы бесплатный.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, Литературная гостиная.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Финны на Мурмане»: живопись Свена Локко и Арви Хуттунена; «На праздник к нам пришла…» и «Открытое письмо» из цикла «Простые вещи»; «Русское православное зодчество: храмы России»: работы воспитанников Детской галереи города Апатиты; «Между квадратами и котами»: графика и живопись Андрея Ветрогонского (Санкт-Петербург); «Нью-йоркская муза Каролина Эррера» из цикла «Короли грез»; «Эстебан Мурильо» из коллекции «Дар Нади Леже»; выставка одного дня «Дар Эрмитажа»; «50 лет с Мурманском»: акварель, эстампы, книжная графика Татьяны Ковалевой.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Созерцание»: батик Вероники Салтыковой; «Коллажи Жака Превера»; «Север - край без границ»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии».

11 и 13 декабря – 18.00

17 декабря – 15.00

Состоятся кинопоказы трех современных французских художественных фильмов в рамках Дней французского кино. Все картины сняты за последние четыре года и получили высокую оценку профессионалов и зрительские симпатии. Фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами. Неделя французского кино проходит в Мурманске по инициативе Французского Института.

11 декабря 18.00

Состоится показ комедии Себастьена Бетбедера «2 осени, 3 зимы» (2013 год). Главному герою фильма Арману 33 года - самое время что-то изменить в своей жизни. Серия монологов Армана, его девушки и его друга, пронизанные ироничной меланхолией, складываются в общую историю трех тридцатилетних парижских романтиков, страдающих от любви, кризиса и других недугов.

13 декабря 18.00

Мурманчане посмотрят комедию французского режиссера Джюли Лопес-Кюрваль «Прекрасный мир» (2014 год). Это история о молодой провинциалке Алис, которая страстно увлечена вышиванием. Она не знает, как применить свой талант, пока однажды не встречает Аньес, богатую парижанку, которая помогает ей поступить в престижную художественную школу в Париже, где встречает Антуана, сына Аньес. Между ними зарождаются романтические чувства, благодаря Антуану Алис открывает для себя «прекрасный мир», который ее удивляет и завораживает. Она отдается ему без остатка, но при этом рискует потерять себя.

17 декабря 15.00

Будет показан фильм именитого режиссера Томаса Сальвадора «У Венсана нет чешуи» (2014 год). Фильм снят в жанре фэнтези. Венсан - скромный молодой человек, обладающий экстраординарной силой, которая возникает при контакте с водой. Чтобы максимально использовать свои возможности, он переезжает поближе к озерам и рекам и подальше от людей. Во время одного из своих погружений, он встречает Люси, в которую влюбляется. Вход на все показы Недели французского кино свободный.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

13 декабря - 13.00

Состоится встреча с талантливой московской писательницей Наталией Волковой. Наталия Геннадьевна Волкова - детский писатель, поэт, преподаватель. Она является автором замечательных стихотворений и сказок, познавательной литературы по краеведению, которые пишет в соавторстве с супругом Василием Волковым. В 2012 году сборник детских стихов Наталии Волковой «На белом листочке» стал первым за всю историю Международного Конкурса на лучшее произведение для подростков им. Сергея Михалкова стихотворным сборником, вышедшим в победители конкурса, а в 2016 году за книгу «Профессии старой России в рисунках и фотографиях» Наталия и Василий Волковы стали лауреатами Международной литературной премии имени П.П. Ершова.

В рамках творческой встречи поэтесса расскажет юным читателям о своих произведениях, об их создании и необычном формате, а также познакомит с новыми произведениями. Юные читатели смогут задать гостье вопросы и получить автограф.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: Интерактивная выставка «Удивительная математика и механика» музея занимательных наук «Фокус»; «Георгий Герасимович Тисленко»; «Послание из прошлого»; «15 лет в фокусе. К юбилею фотоклуба «Сейд»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны».

11 декабря

Начнёт работу мини-выставка «85 лет Мурманскому тарному комбинату». На выставке будут представлены фотографии, документы и продукция Мурманского тарного комбината.

В 2017 году исполнилось 85 лет одному из крупнейших предприятий Мурманской области – ОАО «Мурманский тарный комбинат». Предприятие было основано в 1932 году для обеспечения деревянной тарой быстро развивающуюся рыбную промышленность. Для этих целей на территории рыбного порта был построен бондарный завод, на котором производились бочки с деревянными, а позже металлическим ободками. В 1958 году было закончено строительство жестяно-баночной фабрики и был начат выпуск банок из жести и алюминия для консервов, пресервов, а также сувенирной продукции.

В 1975 году был запущен второй участок жестяно-баночной фабрики, началось массовое производство сувенирных банок из жести для кондитерских изделий, чая и кофе, ликёроводочной и парфюмерной продукции, праздничной упаковки для новогодних подарков.

В настоящее время ОАО «Мурманский тарный комбинат» - крупнейший на Северо-Западе России производитель упаковки из пищевой жести и гофрокартона и занимает лидирующие позиции на российском рынке упаковки. Металлическая упаковка для кондитерских изделий завоевала золотые медали на международных выставках в 1997, 1998 и в 2001 годах.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

13 декабря - 19.00

В сопровождении камерного оркестра выступит ДиДюЛя.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: вставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

12 декабря – 19.00

Виртуальный зал. «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков».

15 декабря – 19.00

«Филармония» - документальный фильм Студии «Рек.А». Автор сценария Светлана Бокова.

16 декабря – 17.00

Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение». Концертный зал.

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко. Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Гармоничное сочетание авторской и традиционной музыки, потрясающий вокал, слаженное звучание таких инструментов, как контрабас, гитара и перкуссионные и, наконец, танец фламенко в исполнении танцоров с яркой, харизматичной индивидуальностью уведут вас в чарующий мир фламенко.

Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» — прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

17 декабря – 17.00

Концерт «Чарующая классика». Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор), г.Москва.

23 декабря – 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Эдуард Дядюра (г.Москва); солисты — Людмила Лаврентьева, сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров, баритон (ЗАТО г.Североморск).

24 декабря – 19.00

«Жизнь прекрасна!» Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. «Мурманск-классик-квинтет» в составе: заслуженный артист России Дмитрий Гилев – скрипка; лауреат международного конкурса Евгений Попов – скрипка; Марина Письменская – альт; лауреат международного конкурса Екатерина Охраминская – виолончель; дипломант Всероссийского конкурса Елена Лебедева – фортепиано.

29 декабря – 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…» Камерный хор «AMADEUS» Художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Камерный хор «Amadeus» был создан в 1970 году. Первыми участниками были преподаватели и студенты музыкального училища (ныне колледжа искусств). За годы своей работы хор выступал во всех городах Кольского полуострова, а также гастролировал в Санкт-Петербурге, Архангельске, Вологде и Петрозаводске. Хор неоднократно выезжал с концертами в Нидерланды, Швецию, Финляндию, Литву и Эстонию. Наиболее тесные связи сложились с норвежскими музыкантами. Хор участвовал в международном фестивале классической музыки «Северные цветы», в концертах в рамках «Дней Дании в Мурманске».

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. В российских и зарубежных печатных изданиях были опубликованы положительные рецензии на выступления коллектива.

Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 декабря – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

17 декабря – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

27 декабря, - 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

28 декабря - 11.0 и 14.00

«Аленький цветочек».

29 декабря – 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

30 декабря – 14.00

«Аленький цветочек».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

13 декабря – 19.00

«Неоконченный роман». Романтическая комедия. 16+

15 декабря – 19.00

«О любви...» Музыкально-поэтический спектакль. Малая сцена. 12+

16 декабря – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

17 декабря – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Веселая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. Премьера. 6+

17 декабря – 19.00

«Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

20 декабря – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 декабря – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия 16+

22 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

23 декабря – 19.00

«Не покидай меня…» А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

24 декабря – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

25 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

25 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

25 декабря – 17.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 17.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

28 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

28 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

28 декабря – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

29 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

29 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

29 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

30 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

31 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

15 декабря - 16.30

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

16 декабря - 10.00

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

16 декабря - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

17 декабря - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

17 декабря - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

16 декабря - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

17 декабря - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

Для взрослых

15 декабря - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?» (опера «Евгений Онегин», концертное исполнение)

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».