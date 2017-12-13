г.Апатиты

с 13 декабря - 10.00-14.00 и 15.00-18.00

Начинает работу выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка. Символ 2018 года». На выставку заявлены коллективные и индивидуальные изделия участников разного возраста, отражающие новогоднюю тематику. Выставка оформлена в выставочном зале Кировского городского Дворца культуры. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мончегорск

Декабрь

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Мурманск

13 декабря - 13.00

Состоится встреча с талантливой московской писательницей Наталией Волковой. Наталия Геннадьевна Волкова - детский писатель, поэт, преподаватель. Она является автором замечательных стихотворений и сказок, познавательной литературы по краеведению, которые пишет в соавторстве с супругом Василием Волковым. В 2012 году сборник детских стихов Наталии Волковой «На белом листочке» стал первым за всю историю Международного Конкурса на лучшее произведение для подростков им. Сергея Михалкова стихотворным сборником, вышедшим в победители конкурса, а в 2016 году за книгу «Профессии старой России в рисунках и фотографиях» Наталия и Василий Волковы стали лауреатами Международной литературной премии имени П.П. Ершова.

В рамках творческой встречи поэтесса расскажет юным читателям о своих произведениях, об их создании и необычном формате, а также познакомит с новыми произведениями. Юные читатели смогут задать гостье вопросы и получить автограф.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

13 декабря - 18.00

Показ художественного фильма «Прекрасный мир» в рамках Дней французского кино. Фильм будет демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами. Неделя французского кино проходит в Мурманске по инициативе Французского Института. Вход на все показы бесплатный.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

13 декабря - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

13 декабря-в 19.00

Состоится показ гастрольного спектакля «Неоконченный роман» (г.Москва). Известные артисты Мария Порошина и Ярослав Бойко, покорившие зрителей в сериале «Всегда говори всегда», впервые вместе на сцене. Они представят историю о двух взрослых успешных людях со своими скелетами в шкафу, в котором при форс-мажоре можно быстренько спрятать любовника или любовницу. Встречи в скрытом от посторонних глаз отеле для уединения и разговоров по душам, но за пределами гостиничных стен у каждого есть своя жизнь, семьи, дети, и все на самом деле не так просто, как кажется. Герои спектакля расскажут зрителям, как сложно найти свою любовь и как важно её сохранить.

Режиссер-постановщик – Наталья Булыгина. В спектакле заняты артисты: Мария Порошина и Ярослав Бойко.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

13 декабря - 19.00

«Jazz & Blues Cafe» посетят гости - известный в регионе Баренц русско-норвежский проект «Barents Jazz Trio». Участниками трио являются известные музыканты Баренц-региона из Норвегии и России. Проект родился из многолетнего сотрудничества музыкантов на разных площадках, он уникален как своим специфичным звучанием, так и составом.

Помимо этого на сцене клуба «Ледокол» выступит новый проект Виталия Кондакова под названием «The Chimes». Также выступят резиденты «Jazz & Blues Cafe» и конечно будет отличный джем с участием норвежских, архангельских и мурманских музыкантов в конце вечера.

г.Мурманск, ул.Книповча, 17. Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори», клуб «Ледокол».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Финны на Мурмане»: живопись Свена Локко и Арви Хуттунена; «На праздник к нам пришла…» и «Открытое письмо» из цикла «Простые вещи»; «Русское православное зодчество: храмы России»: работы воспитанников Детской галереи города Апатиты; «Между квадратами и котами»: графика и живопись Андрея Ветрогонского (Санкт-Петербург); «Нью-йоркская муза Каролина Эррера» из цикла «Короли грез»; «Эстебан Мурильо» из коллекции «Дар Нади Леже»; выставка одного дня «Дар Эрмитажа»; «50 лет с Мурманском»: акварель, эстампы, книжная графика Татьяны Ковалевой.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Созерцание»: батик Вероники Салтыковой; «Коллажи Жака Превера»; «Север - край без границ»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии».

13 декабря 18.00

Мурманчане посмотрят комедию французского режиссера Джюли Лопес-Кюрваль «Прекрасный мир» (2014 год). Это история о молодой провинциалке Алис, которая страстно увлечена вышиванием. Она не знает, как применить свой талант, пока однажды не встречает Аньес, богатую парижанку, которая помогает ей поступить в престижную художественную школу в Париже, где встречает Антуана, сына Аньес. Между ними зарождаются романтические чувства, благодаря Антуану Алис открывает для себя «прекрасный мир», который ее удивляет и завораживает. Она отдается ему без остатка, но при этом рискует потерять себя.

17 декабря 15.00

Будет показан фильм именитого режиссера Томаса Сальвадора «У Венсана нет чешуи» (2014 год). Фильм снят в жанре фэнтези. Венсан - скромный молодой человек, обладающий экстраординарной силой, которая возникает при контакте с водой. Чтобы максимально использовать свои возможности, он переезжает поближе к озерам и рекам и подальше от людей. Во время одного из своих погружений, он встречает Люси, в которую влюбляется. Вход на все показы Недели французского кино свободный.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

13 декабря в 13.00

Состоится встреча с талантливой московской писательницей Наталией Волковой. Наталия Геннадьевна Волкова - детский писатель, поэт, преподаватель. Она является автором замечательных стихотворений и сказок, познавательной литературы по краеведению, которые пишет в соавторстве с супругом Василием Волковым. В 2012 году сборник детских стихов Наталии Волковой «На белом листочке» стал первым за всю историю Международного Конкурса на лучшее произведение для подростков им. Сергея Михалкова стихотворным сборником, вышедшим в победители конкурса, а в 2016 году за книгу «Профессии старой России в рисунках и фотографиях» Наталия и Василий Волковы стали лауреатами Международной литературной премии имени П.П. Ершова.

В рамках творческой встречи поэтесса расскажет юным читателям о своих произведениях, об их создании и необычном формате, а также познакомит с новыми произведениями. Юные читатели смогут задать гостье вопросы и получить автограф.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: Интерактивная выставка «Удивительная математика и механика» музея занимательных наук «Фокус»; «Георгий Герасимович Тисленко»; «Послание из прошлого»; «15 лет в фокусе. К юбилею фотоклуба «Сейд»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны»; мини-выставка «85 лет Мурманскому тарному комбинату».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

13 декабря - 18.00

В танцевальном зале пройдёт вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». На «Танцплощадке» у гостей Дворца есть возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями и отдохнуть.

13 декабря - 19.00

В сопровождении камерного оркестра выступит ДиДюЛя.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: вставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

15 декабря – 19.00

«Филармония» - документальный фильм Студии «Рек.А». Автор сценария Светлана Бокова.

16 декабря – 17.00

Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение». Концертный зал.

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко. Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Гармоничное сочетание авторской и традиционной музыки, потрясающий вокал, слаженное звучание таких инструментов, как контрабас, гитара и перкуссионные и, наконец, танец фламенко в исполнении танцоров с яркой, харизматичной индивидуальностью уведут вас в чарующий мир фламенко.

Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» — прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

17 декабря – 17.00

Концерт «Чарующая классика». Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор), г.Москва.

23 декабря – 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Эдуард Дядюра (г.Москва); солисты — Людмила Лаврентьева, сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров, баритон (ЗАТО г.Североморск).

24 декабря – 19.00

«Жизнь прекрасна!» Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. «Мурманск-классик-квинтет» в составе: заслуженный артист России Дмитрий Гилев – скрипка; лауреат международного конкурса Евгений Попов – скрипка; Марина Письменская – альт; лауреат международного конкурса Екатерина Охраминская – виолончель; дипломант Всероссийского конкурса Елена Лебедева – фортепиано.

29 декабря – 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…» Камерный хор «AMADEUS» Художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Камерный хор «Amadeus» был создан в 1970 году. Первыми участниками были преподаватели и студенты музыкального училища (ныне колледжа искусств). За годы своей работы хор выступал во всех городах Кольского полуострова, а также гастролировал в Санкт-Петербурге, Архангельске, Вологде и Петрозаводске. Хор неоднократно выезжал с концертами в Нидерланды, Швецию, Финляндию, Литву и Эстонию. Наиболее тесные связи сложились с норвежскими музыкантами. Хор участвовал в международном фестивале классической музыки «Северные цветы», в концертах в рамках «Дней Дании в Мурманске».

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. В российских и зарубежных печатных изданиях были опубликованы положительные рецензии на выступления коллектива.

Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 декабря – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

17 декабря – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

27 декабря, - 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

28 декабря - 11.0 и 14.00

«Аленький цветочек».

29 декабря – 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

30 декабря – 14.00

«Аленький цветочек».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

13 декабря – 19.00

Гастрольный спектакль «Неоконченный роман» (г.Москва). Романтическая комедия. Режиссер-постановщик – Наталья Булыгина. В спектакле заняты артисты Мария Порошина и Ярослав Бойко. 16+

15 декабря – 19.00

«О любви...» Музыкально-поэтический спектакль. Малая сцена. 12+

16 декабря – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

17 декабря – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Веселая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. Премьера. 6+

17 декабря – 19.00

«Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

20 декабря – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 декабря – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия 16+

22 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

23 декабря – 19.00

«Не покидай меня…» А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

24 декабря – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

25 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

25 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

25 декабря – 17.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 17.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

28 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

28 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

28 декабря – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

29 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

29 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

29 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

30 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

31 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

15 декабря - 16.30

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

16 декабря - 10.00

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

16 декабря - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

17 декабря - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

17 декабря - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

16 декабря - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

17 декабря - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

Для взрослых

15 декабря - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?» (опера «Евгений Онегин», концертное исполнение)

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».