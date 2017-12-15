с.Ловозеро

17 декабря - 16.00

В ЦРДК пройдёт концертная программа «В предновогодней суете...».

с.Ловозеро. ЦРДК.

г.Ковдор

15 декабря - 19.00

Выездной спектакль Мурманского областного драматического театра в Ковдоре. Зрители увидят спектакль «Будем жить как боги?..» по пьесе Юрия Полякова. Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев; художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева. В спектакле заняты актеры Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Алексей Худяков.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Дворец культуры.

г.Полярные Зори

15 декабря - 18.30

На центральной площади пройдёт праздник открытия городской ёлки «Чудеса волшебной палочки».

г.Полярные Зори. Главная площадь.

16 декабря - 12.30

в Детской школе искусств г. Полярные Зори пройдёт региональный мастер-класс для преподавателей детских школ искусств Мурманской области по декоративно-прикладному творчеству «Технология кубовой набойки». Организатор мероприятия – Мурманский колледж искусств. Преподаватель детской школы искусств г. Полярный Зори Нина Александровна Сизова раскроет секреты древнего ремесла набойки тканей, поделится с преподавателями опытом работы с традиционными и современными инструментами и красителями, предложит слушателям выполнить работу в данной технике.

Технологию кубовой набойки можно использовать в детских школах искусств на уроках композиции для учащихся старших классов дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и «Живопись».

г.Полярные Зори, улица А. Пушкина, 18. Детская школа искусств г.Полярные Зори.

г.Кировск

15 декабря - 16.00

В ЦДТ «Хибины» состоится молодёжный форум «ТраекториR».

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

20 декабря - 18.00

На центральной площади пройдёт традиционный праздник «Раз, два, три, ёлочка, гори!».

г.Кировск, Городская площадь.

г.Апатиты

15 декабря – 17.30

Пройдёт ежегодный концерт учащихся народного отделения «Зимние узоры». В концерте примут участие учащиеся по классу баяна, аккордеона, домры и гитары, в различных составах: сольно, в ансамбле и оркестр.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 9а. ДМШ им. Л.М. Буркова.

15 декабря - 19.00

Библиотека имени Л.А. Гладиной приглашает на ток-шоу «Помощь ближнему: альтруизм или комплимент своему самолюбию» из цикла «Большие разборки в маленьком городе». Ведущие: Анастасия и Сергей Данилины.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

16 декабря - 14.00

Библиотека имени Л.А. Гладиной приглашает на вторую «Виниловую барахолку» с Андреем Павловым.

г.Апатиты, ул. Ленина,24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

16 декабря - 17.00

В библиотеке имени Л.А. Гладиной состоится концерт «Средство от депрессии» молодежного хора «Viktoria».

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

16 декабря - 18.00

В Молодежном социальном центре состоится благотворительный концерт «Бенефис Солнечного Зайца» (все вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд помощи детям «Наше будущее).

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр».

16 декабря - 19.00

Во Дворце культуры состоится концерт народного гармониста России Игоря Шипкова. Он выступит с хитами «Лариса», «Никто тебя не любит», «Тополь и рябина» и другие.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

17 декабря – 12.00

Пройдет VIII Открытый городской конкурс ансамблевого исполнительства на народных инструментах «3+2» для учащихся народных отделений ДМШ и ДШИ. Конкурс является учебно-методическим и музыкально-просветительским мероприятием, способствующим повышению интереса преподавателей и учащихся к народному искусству, популяризации ансамблевого исполнения на народных инструментах, привлечение большего числа юных музыкантов к коллективному музицированию. В конкурсе примут участие учащиеся из ДМШ им. Л.М. Буркова, ДШИ п. Коашва, ДШИ г.Полярные Зори.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 9а. ДМШ им. Л.М. Буркова.

17 декабря – 13.00

В рамках конкурса состоится концерт дуэта преподавателей из ДШИ г.Полярные Зори в составе: Антон Реунов (балалайка) и Марина Кабакова (фортепиано). В программе прозвучат классическая и современная музыка, обработки русских народных мелодий. Вход свободный.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 9а. ДМШ им. Л.М. Буркова.

17 декабря - 13.00-16.00

В центральной городской библиотеке будет проходить выставка-ярмарка народных мастеров г. Апатиты «Подарок под ёлочку».

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

17 декабря - 13.00

Клуб «Модное рукоделие» центральной городской библиотеки (ул. Пушкина,4) приглашает на мастер-класс «Символ Нового года», чтобы сделать собачку из фетра.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

17 декабря - 13.00

Городская детско–юношеская библиотека приглашает детей и родителей на семейный фольклорный праздник «Декабрь. В доме - тепло, на столе – добро». В программе развлекательная программа и мастер-класс «Птичка в окне».

г.Апатиты, ул. Дзержинского,53. Городская детско–юношеская библиотека.

17 декабря - 14.00

В танцевальном зале состоится новогодняя «Воробьиная дискотека» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Будут работать интерактивные развлекательные площадки. Театрализованная дискотека с участием новогодних персонажей пригласит всех на танцпол. Детям предложат участие в играх и аттракционах.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

17 декабря - 14.00

Библиотека семейного чтения приглашает в семейный кинозал для просмотра старой доброй сказки «Двенадцать месяцев».

г.Апатиты, ул. Кирова,15. Библиотека семейного чтения.

17 декабря - 15.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает детей и родителей в экологическую мастерскую «Живые книжки», где детей познакомят с книгой Владимира Степанова «Зимний карнавал» и проведут мастер-класс «Карнавальная маска».

г.Апатиты, ул. Дзержинского,53. Городская детско–юношеская библиотека.

23 декабря- 19.00

На апатитской сцене вновь Санкт-Петербургский театр танца «Искушение». Зрителей ждёт шоу «Под дождём-2» с романтическим названием.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

24 декабря - 15.00

Состоится конкурс «Лучшая Снегурочка 2017 года». 10 конкурсанток поборются за звание «Лучшая Снегурочка 2017 года» и за победу в номинациях: самая весёлая Снегурочка, самая талантливая Снегурочка, самая оригинальная Снегурочка, самая артистичная Снегурочка, самая креативная Снегурочка, самая загадочная Снегурочка, самая обаятельная Снегурочка, самая зажигательная Снегурочка, приз зрительских симпатий (Народная Снегурочка). Участницы предстанут в сказочном дефиле, продемонстрируют творческие способности и таланты, проведут игры и конкурсы со зрителями.

Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

23 декабря 2017 года - 31 января 2018 года

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры пройдёт традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

23 декабря – 12.00

В рамках работы выставки состоится театрализовано-игровая программа «Восточные сказки», которая пройдёт в форме «капустника». Художники – участники выставки – подготовят миниатюры, скетчи, карнавальные костюмы; исполнят новогодние песни и шуточные танцы. Вход по пригласительным билетам.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

23 декабря - 18.00

Квартирник в МСЦ - это творческое пространство, которое создано для общения и обмена опытом и интересами между исполнителями и зрителями. Напоминаем, что на квартирнике все происходит в формате живого общения. Живое выступление - это значит, что выступления под фонограмму приниматься не будут. Своя музыка, чужая музыка, стихи, песни, танца - все это и есть квартирник. В нашем творческом пространстве приветствуются все направления музыки, стихов, перфомансов и, конечно же мы рады каждому! Концепция выступлений как всегда - живой звук, живой вокал (без минусовок)! Зовите друзей и приходите/участвуйте сами!

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр».

24 декабря - 18.00

В Молодёжном социальном центре пройдет уютный вечер фольклора «Русские потехи. Смешные и страшные» (народный театр, сказки, потешки, колядки и др.).

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр».

28 декабря – 17.30

Состоится акция волонтерского движения «Волли» «Горячий чай в холодный день».

г.Апатиты, пл.Ленина.

г.Мончегорск

Декабрь

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

16 декабря - 16.00

В ЦКиД «Полярная звезда» состоится концерт «Есть у каждого Русь изначальная» почетных гостей III Фестиваля «Под сенью Трифона».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.Заозёрск

16 декабря - 19.00

Центр культуры и библиотечного обслуживания приглашает на карнавал-дискотеку «Оп, оп, Новый год!».

г.Заозёрск, ул.Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Полярный

15 декабря - 15.00

В историко-краеведческом музее состоится открытие выставки заслуженного художника России Павла Рыженко «Духовные вехи России».

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. Централизованная клубная система г.Полярного.

16 декабря - 14.00

На площади Двух Капитанов состоится городской праздник «Елочка зажигает огни». В рамках мероприятия пройдет парад новогодних костюмов «Маленькой елочке весело зимой». Также открытие городских елок состоится в

г.Полярный. Площадь Двух Капитанов.

г.Снежногорск

16 декабря - 14.00

На площади имени В. Мурко состоится городской праздник «Ёлочка зажигает огни».

г.Снежногорск. Площадь имени В.В. Мурко.

г.Гаджиево

16 декабря - 14.00

На пощади имени Л. Матушкина состоится городской праздник «Ёлочка зажигает огни».

г.Гаджиево, ул. Матушкина, 53а. Центральная площадь.

пгт.Мурмаши

16 декабря - 12.00

На площади перед ДК «Энергетик» начнётся церемония открытия новогодней елки.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

16 декабря - 18.00

ДК «Энергетик» приглашает на литературно-музыкальный спектакль «Сны о Есенине» (18+) творческого объединения «Белые росы» (г.Санкт-Петербург). В главных ролях - заслуженный артист РФ Владимир Дяденистов и Ксения Зуден.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Кола

15 декабря - 17.00

На площади перед Кольским районным Центром культуры состоится торжественное открытие главной Новогодней елки Кольского района.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

16 декабря - 14.00

В Кольском РЦК пройдёт финал открытого чемпионата серии интеллектуальных игр среди молодёжи «Холодные игры».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

17 декабря - 14.00

В КРЦК стартует открытый районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Кольские звёздочки».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

15 декабря - 17.00

Торжественное открытие выставки «Народный костюм в семейных традициях». На выставке будет представлено около 20 женских праздничных и будничных костюмов Архангельской, Вологодской, Курской, Липецкой, Калужской, Пензенской и Смоленской областей. Выставка продлится до 28 января.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея II этаж.

15 декабря - 18.00

Показ фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители посмотрят сериал «Отчаянные романтики», посвященный жизни и творчеству художников-прерафаэлитов.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

15 декабря - 19.00

Показ документального фильма «Филармония». Фильм, снятый студией документальных фильмов «Рек.А», рассказывает об истории филармонии. Автор сценария – Светлана Бокова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

16 декабря - 11.30 и 14.00

Артисты Мурманского областного театра кукол вместе со зрителями отметят 35-летний юбилей спектакля «Саамская сказка». 24 декабря 1982 года мурманчане впервые увидели удивительный волшебный спектакль «Саамская сказка», который ярко и точно отражает быт и деятельность народов севера. Спектакль поставил Федор Шевяков, который на тот момент был главным режиссером Мурманского областного театра кукол. Художник-постановщик: Любовь Пивкина, а музыку к спектаклю написал Юрий Коткович.

«Саамская сказка» – история, наполненная волшебством и очарованием легенд и сказаний севера. У Бабушки Пурги есть любимая внучка - Маленькая Метель, хитренькое существо, похожее на озорную и капризную девчонку. Бабушку Пургу огорчает нежелание внучки помогать другим, не хочет она ни для кого трудиться. Однажды Маленькая Метель встретила на лесной поляне маленького мальчика по имени Тирв, который меняет представление Метели о жизни и отношениях.

В спектакле заняты артисты: заслуженный артист Российской Федерации Владимир Пьянков, заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Петрунина, Тамара Лашина и Татьяна Смирнова.

Перед показом спектакля артисты театра поиграют с ребятами в занимательные игры, поводят хороводы и споют веселые песни.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

16 декабря - 15.00

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится очередная лекция из цикла «Край, в котором я живу». Ольга Викторовна Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, член Русского Ботанического общества, расскажет участникам о тайнах и загадках природы, а также о связанных с ней легендах и преданиях.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 4-й этаж, отдел краеведения.

16 декабря - 17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт Театра музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente». Театр музыки и танца фламенко представит программу «Откровение» - гармоничное сочетание авторской и традиционной музыки, потрясающий вокал, слаженное звучание таких инструментов, как контрабас, гитара и перкуссионные и танец фламенко в исполнении харизматичных танцоров.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской,3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «50 лет с Мурманском»; «Финны на Мурмане»; «На праздник к нам пришла…»; «Открытое письмо»; «Русское православное зодчество: храмы России»; «Между квадратами и котами» (Санкт-Петербург); «Эстебан Мурильо» из коллекции «Дар Нади Леже»; выставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

15 декабря – 10.40

В Культурно-выставочном центре Русского музея коллекционер Сергей Глебушкин прочитает лекцию «Народный костюм в современном моделировании. Коллекция «Истоки» от художника-модельера Вячеслава Зайцева».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Созерцание»: батик Вероники Салтыковой; «Коллажи Жака Превера»; «Коллажи Жака Превера» - по 20 декабря; «Созерцание. Батик Вероники Салтыковой»; «Север - край без границ»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии».

16 декабря - 15.00

Состоится очередная лекция из цикла «Край, в котором я живу». Ольга Викторовна Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, член Русского Ботанического общества, расскажет участникам о тайнах и загадках природы, а также о связанных с ней легендах и преданиях.

16 декабря – 15.00

В отделе краеведения член Русского Ботанического общества Ольга Петрова прочитает лекцию «А правда ли это? Или обо всем понемногу...» из цикла «Край, в котором я живу». В литературной гостиной пройдет презентация новых книг Владимира Сорокажердьева.

17 декабря 15.00

Будет показан фильм именитого режиссера Томаса Сальвадора «У Венсана нет чешуи» (2014 год). Фильм снят в жанре фэнтези. Венсан - скромный молодой человек, обладающий экстраординарной силой, которая возникает при контакте с водой. Чтобы максимально использовать свои возможности, он переезжает поближе к озерам и рекам и подальше от людей. Во время одного из своих погружений, он встречает Люси, в которую влюбляется. Вход на все показы Недели французского кино свободный.

17 декабря - 16.00

В кафе «Ботаник» в рамках Дней французского кино состоится показ короткометражного фильма «У Венсана нет чешуи» (16+) ( 2014 г .).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

17 декабря-в 14.00

Проводит новогоднюю «Минутку славы».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Удивительная математика и механика»; «Георгий Герасимович Тисленко»; «Послание из прошлого»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны».

20 декабря

Открывается выставка творческих проектов «Бюджет для граждан».

Открывается выставка игрушек «В блеске елочных огней».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: вставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

15 декабря - 17.00

Торжественное открытие выставки «Народный костюм в семейных традициях». На выставке будет представлено около 20 женских праздничных и будничных костюмов Архангельской, Вологодской, Курской, Липецкой, Калужской, Пензенской и Смоленской областей. Выставка продлится до 28 января.

15 декабря – 19.00

«Филармония» - документальный фильм Студии «Рек.А». Автор сценария Светлана Бокова.

16 декабря – 17.00

Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение». Концертный зал.

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко. Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Гармоничное сочетание авторской и традиционной музыки, потрясающий вокал, слаженное звучание таких инструментов, как контрабас, гитара и перкуссионные и, наконец, танец фламенко в исполнении танцоров с яркой, харизматичной индивидуальностью уведут вас в чарующий мир фламенко.

Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» — прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

17 декабря – 17.00

Концерт «Чарующая классика». Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор), г.Москва.

23 декабря – 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Эдуард Дядюра (г.Москва); солисты — Людмила Лаврентьева, сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров, баритон (ЗАТО г.Североморск).

24 декабря – 19.00

«Жизнь прекрасна!» Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. «Мурманск-классик-квинтет» в составе: заслуженный артист России Дмитрий Гилев – скрипка; лауреат международного конкурса Евгений Попов – скрипка; Марина Письменская – альт; лауреат международного конкурса Екатерина Охраминская – виолончель; дипломант Всероссийского конкурса Елена Лебедева – фортепиано.

29 декабря – 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…» Камерный хор «AMADEUS» Художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Камерный хор «Amadeus» был создан в 1970 году. Первыми участниками были преподаватели и студенты музыкального училища (ныне колледжа искусств). За годы своей работы хор выступал во всех городах Кольского полуострова, а также гастролировал в Санкт-Петербурге, Архангельске, Вологде и Петрозаводске. Хор неоднократно выезжал с концертами в Нидерланды, Швецию, Финляндию, Литву и Эстонию. Наиболее тесные связи сложились с норвежскими музыкантами. Хор участвовал в международном фестивале классической музыки «Северные цветы», в концертах в рамках «Дней Дании в Мурманске».

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. В российских и зарубежных печатных изданиях были опубликованы положительные рецензии на выступления коллектива.

Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 декабря – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

17 декабря – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

27 декабря, - 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

28 декабря - 11.0 и 14.00

«Аленький цветочек».

29 декабря – 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

30 декабря – 14.00

«Аленький цветочек».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

15 декабря – 19.00

«О любви...» Музыкально-поэтический спектакль. Малая сцена. 12+

16 декабря – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

17 декабря – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Веселая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. Премьера. 6+

17 декабря – 19.00

«Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

20 декабря – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 декабря – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия 16+

22 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

23 декабря – 19.00

«Не покидай меня…» А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

24 декабря – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

25 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

25 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

25 декабря – 17.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 17.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

28 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

28 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

28 декабря – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

29 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

29 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

29 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

30 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

31 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

15 декабря - 16.30

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

16 декабря - 10.00

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

16 декабря - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

17 декабря - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

17 декабря - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

16 декабря - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

17 декабря - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

Для взрослых

15 декабря - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?» (опера «Евгений Онегин», концертное исполнение)

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».