г.Кировск

20 декабря - 18.00

На центральной площади пройдёт традиционный праздник «Раз, два, три, ёлочка, гори!».

г.Кировск, Городская площадь.

г.Апатиты

23 декабря- 19.00

На апатитской сцене вновь Санкт-Петербургский театр танца «Искушение». Зрителей ждёт шоу «Под дождём-2» с романтическим названием.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

24 декабря - 15.00

Состоится конкурс «Лучшая Снегурочка 2017 года». 10 конкурсанток поборются за звание «Лучшая Снегурочка 2017 года» и за победу в номинациях: самая весёлая Снегурочка, самая талантливая Снегурочка, самая оригинальная Снегурочка, самая артистичная Снегурочка, самая креативная Снегурочка, самая загадочная Снегурочка, самая обаятельная Снегурочка, самая зажигательная Снегурочка, приз зрительских симпатий (Народная Снегурочка). Участницы предстанут в сказочном дефиле, продемонстрируют творческие способности и таланты, проведут игры и конкурсы со зрителями.

Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

23 декабря 2017 года - 31 января 2018 года

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры пройдёт традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

23 декабря – 12.00

В рамках работы выставки состоится театрализовано-игровая программа «Восточные сказки», которая пройдёт в форме «капустника». Художники – участники выставки – подготовят миниатюры, скетчи, карнавальные костюмы; исполнят новогодние песни и шуточные танцы. Вход по пригласительным билетам.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

23 декабря - 18.00

Квартирник в МСЦ - это творческое пространство, которое создано для общения и обмена опытом и интересами между исполнителями и зрителями. Напоминаем, что на квартирнике все происходит в формате живого общения. Живое выступление - это значит, что выступления под фонограмму приниматься не будут. Своя музыка, чужая музыка, стихи, песни, танца - все это и есть квартирник. В нашем творческом пространстве приветствуются все направления музыки, стихов, перфомансов и, конечно же мы рады каждому! Концепция выступлений как всегда - живой звук, живой вокал (без минусовок)! Зовите друзей и приходите/участвуйте сами!

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр».

24 декабря - 18.00

В Молодёжном социальном центре пройдет уютный вечер фольклора «Русские потехи. Смешные и страшные» (народный театр, сказки, потешки, колядки и др.).

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр».

28 декабря – 17.30

Состоится акция волонтерского движения «Волли» «Горячий чай в холодный день».

г.Апатиты, пл.Ленина.

г.Мончегорск

Декабрь

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Мурманск

20 декабря - 11.00

Начало работы выставки «В блеске ёлочных огней». На выставке будет представлено около 200 ёлочных игрушек из фондов Мурманского областного краеведческого музея второй половины XX века: стеклянные игрушки, бусы, картонажные игрушки, игрушки из папье-маше, пластмассы, монтажные ёлочные игрушки. Выставка продолжит работу до 20 января.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, IV этаж, малый выставочный зал.

20, 21 и 22 декабря - 11.00 и 15.00

Состоятся традиционные губернаторские новогодние ёлки для детей. На губернаторские новогодние мероприятия приглашены дети от 7 до 14 лет, имеющие хорошие и отличные успехи в учебе, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. 21 декабря, четверг, в 11.00 на праздничном новогоднем мероприятии запланировано поздравление губернатора Марины Ковтун.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

20 декабря – 12.00

В Мурманском областном театре кукол состоится генеральный прогон новогоднего спектакля «Умка». Спектакль для деток от 4-х лет «Умка» поставил режиссер из Санкт-Петербурга Петр Васильев, художник – Алевтина Торик (г.Санкт-Петербург). Петр Васильев уже хорошо знаком мурманскому зрителю. В июне 2017 года он поставил в Мурманском областном театре кукол спектакль «Гадкий утёнок».

Жанр спектакля «Умка» режиссер обозначает как «заполярное веселье». На полярной станции оказались советские полярники – красноносые, бородатые клоуны, которые с тоски устраивают представление. Затем им встречается мальчик и медведь. Медведь становится провожатым для мальчика в мир дикой северной природы, а мальчик объясняет медведю, что такое современный технический прогресс. В спектакле заняты артисты: Сергей Репин, Дмитрий Шишанов (Денис Савельев), Иван Песнев, Софья Гондаренко, Дарья Захарова. Музыкальное оформление – Петр Васильев. Премьера – 22 декабря в 10.00

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

20 декабря - 16.00

В рамках проекта «Единая страна доступная среда» состоится новогодний праздник для детей. Организаторами мероприятия стали Председатель Мурманской региональной общественной организации доноров «Капля жизни» Святослав Ширвель и группа инициативных мурманчан «Северный круг». В канун новогодних праздников для маленьких пациентов педиатрического отделения Дед Мороз и Снегурочка проведут развлекательную программу, а также вручат сладкие подарки. Кроме того, для отделения педиатрии организаторы подготовили в качестве новогоднего подарка развивающие настольные игры. Также поздравят с наступающими праздниками детей Региональный координатор партпроекта «Здоровье – детям», главный врач Мурманской детской городской клинической больницы Александр Капиносов и Председатель Общественного совета по партийному проекту «Единая страна – доступная среда» в Мурманской области, Председатель Мурманской региональной общественной организации доноров «Капля жизни» Святослав Ширвель.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. МБУЗ «Мурманская детская городская клиническая больница», 7-й этаж, 4 педиатрическое отделение.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «50 лет с Мурманском»; «Финны на Мурмане»; «На праздник к нам пришла…»; «Открытое письмо»; «Русское православное зодчество: храмы России»; «Между квадратами и котами» (Санкт-Петербург); «Эстебан Мурильо» из коллекции «Дар Нади Леже»; выставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Созерцание»: батик Вероники Салтыковой; «Коллажи Жака Превера»; «Коллажи Жака Превера» - по 20 декабря; «Созерцание. Батик Вероники Салтыковой»; «Север - край без границ»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Удивительная математика и механика»; «Георгий Герасимович Тисленко»; «Послание из прошлого»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны».

20 декабря

Открывается выставка творческих проектов «Бюджет для граждан».

Открывается выставка игрушек «В блеске ёочных огней».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: вставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург); выставка «Народный костюм в семейных традициях».

23 декабря – 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Эдуард Дядюра (г.Москва); солисты — Людмила Лаврентьева, сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров, баритон (ЗАТО г.Североморск).

24 декабря – 19.00

«Жизнь прекрасна!» Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. «Мурманск-классик-квинтет» в составе: заслуженный артист России Дмитрий Гилев – скрипка; лауреат международного конкурса Евгений Попов – скрипка; Марина Письменская – альт; лауреат международного конкурса Екатерина Охраминская – виолончель; дипломант Всероссийского конкурса Елена Лебедева – фортепиано.

29 декабря – 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…» Камерный хор «AMADEUS» Художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Камерный хор «Amadeus» был создан в 1970 году. Первыми участниками были преподаватели и студенты музыкального училища (ныне колледжа искусств). За годы своей работы хор выступал во всех городах Кольского полуострова, а также гастролировал в Санкт-Петербурге, Архангельске, Вологде и Петрозаводске. Хор неоднократно выезжал с концертами в Нидерланды, Швецию, Финляндию, Литву и Эстонию. Наиболее тесные связи сложились с норвежскими музыкантами. Хор участвовал в международном фестивале классической музыки «Северные цветы», в концертах в рамках «Дней Дании в Мурманске».

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. В российских и зарубежных печатных изданиях были опубликованы положительные рецензии на выступления коллектива.

Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 декабря, - 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

28 декабря - 11.0 и 14.00

«Аленький цветочек».

29 декабря – 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

30 декабря – 14.00

«Аленький цветочек».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

20 декабря – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 декабря – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия 16+

22 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

23 декабря – 19.00

«Не покидай меня…» А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

24 декабря – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

25 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

25 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

25 декабря – 17.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 17.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

28 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

28 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

28 декабря – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

29 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

29 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

29 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

30 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

31 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

20 декабря - 12.00

Генеральная репетиция премьерного спектакля Мурманского областного театра кукол «Умка». Режиссёр-постановщик спектакля – Петр Васильев (Санкт-Петербург), художник-постановщик – Алевтина Торик. В спектакле заняты Сергей Репин, Дмитрий Шишанов (Денис Савельев), Иван Песнев, Софья Гондаренко, Дарья Захарова.

22 декабря - 10.00

Премьера спектакля «Умка».

По 14 января

Проходит новогодняя кампания. Театр будет работать на стационаре, выездах в школах и Домах культуры города Мурманска и Мурманской области и на площадке Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Традиционно все спектакли театра в этот период будут сопровождаться новогодней интермедией с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. В этот период на стационаре пройдут два спектакля:

- для малышей от 2 до 4 лет премьерный спектакль «Когда родился Дед Мороз…» (реж. Влад Костин);

- для детей старше 5 лет премьерный спектакль «Умка» (реж. Пётр Васильев).

В актовом зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (ул.Буркова, 30) состоятся спектакли для детей старше 5 лет:

24 декабря – 12.00 и 14.30 - «Гусёнок».

3 января – 12.00 и 14.30 - «Маленькая дочь Солнца».

6 января - 12.00 и 14.30 - «Три медведя».

8 января - 12.00 и 14.30 - «Заяц, лиса и петух».

Для малышей от 2 до 4 лет:

30 декабря - 12.00 и 14.30 - «Кто сказал: «Мяу?».

2 января -12.00 и 14.30 - «Золушка».

4 января - 12.00 и 14.30 - «Сказка о глупом мышонке».

5 января - 12.00 и 14.30 - «Пряничный человечек».

7 января - 12.00 и 14.30 - «Полянка».

На выездных площадках города Мурманска и Мурманской области артисты Мурманского областного театра кукол покажут спектакль «Гусёнок».

22 декабря - 11.00 и 13.00 - спектакль посмотрят ученики МБОУ СОШ № 5 г . Мурманска, а в 16.30 пациенты Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи г. Мурманска. После спектакля – традиционные хороводы и игры с Дедушкой Морозом и Снегурочкой.

23 декабря - 11.00 - спектакль «Гусёнок» с интермедией состоится для учеников Мурманского академического лицея, а в 16.00 – для учеников СОШ № 11 Мурманска.

Для школьников СОШ № 53 Мурманска артисты выступят 25 декабря- в 10.30, а в 14.00 и 16.00 – уже для воспитанников мурманской СОШ № 50. После спектакля – встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

26 декабря актеры отправятся в ЗАТО город Гаджиево и покажут там спектакль «Гусёнок» с новогодней интермедией в СОШ № 279 в 10.00 и 12.00.

27 декабря - 11.00- спектакль «Гусёнок» пройдет в мурманской СОШ № 41 для ребят из школьного лагеря, затем Дедушка Мороз и Снегурочка споют с ребятами новогодние песни и поиграют в веселые игры.

28 декабря артисты отправятся в Оленегорск, где в 12.00 в ЦКиД «Полярная звезда» покажут спектакль и проведут новогоднюю интермедию.

В п.Мурмаши 29 декабря - 11.00 юные северяне увидят спектакль «Гусёнок» и встретят Деда Мороза и Снегурочку.

В рамках новогодней кампании состоится несколько благотворительных спектаклей:

20 декабря - 17.00 - в в/ч 34630 (шефская помощь) пгт. Кильдинстроя состоится благотворительный спектакль «Гусёнок», после которого маленьких северян ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

21 декабря - 12.00 - в ГОБОУ Минькинская КШИ состоится спектакль «Гусёнок» с интермедией, в 16.30 благотворительный спектакль «Гусёнок» увидят в МБУК «Междуреченский СДК», после спектакля – новогодняя интермедия.

27 декабря - 16.30 - Дедушка Мороз и Снегурочка вручат подарки и поиграют с пациентами четвертого педиатрического отделения ГОБУЗ «Мурманская детская клиническая больница» (благотворительная интермедия).

28 декабря – 14.30 - на стационаре театра состоится спектакль «Умка», на который приглашены подопечные МРООДИР «Дети-Ангелы Мурмана»;

29 декабря - 16.30 - в Мурманском областном Доме ребёнка состоится спектакль «Кто сказал: «Мяу?» с интермедией.