г.Кандалакша

23 декабря - 15.00

В ДК «Металлург» начнется новогодний карнавал «В гостях у Деда Мороза» для горожан старшего поколения.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Полярные Зори

25 декабря - 20.00

Во Дворце культуры пройдёт представление для детей 7-10 лет «Звёздный мальчик».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

23 и 24 декабря - 10.00

ЦДТ «Хибины» приглашает на малышник «Подарок для ёлочки».

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

24 декабря - 16.00

Во Дворце культуры для волонтерских объединений города состоится новогодний вечер отдыха «На поиски Деда Мороза».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

23 декабря- 19.00

На апатитской сцене вновь Санкт-Петербургский театр танца «Искушение». Зрителей ждёт шоу «Под дождём-2» с романтическим названием.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

24 декабря - 15.00

Состоится конкурс «Лучшая Снегурочка 2017 года». 10 конкурсанток поборются за звание «Лучшая Снегурочка 2017 года» и за победу в номинациях: самая весёлая Снегурочка, самая талантливая Снегурочка, самая оригинальная Снегурочка, самая артистичная Снегурочка, самая креативная Снегурочка, самая загадочная Снегурочка, самая обаятельная Снегурочка, самая зажигательная Снегурочка, приз зрительских симпатий (Народная Снегурочка). Участницы предстанут в сказочном дефиле, продемонстрируют творческие способности и таланты, проведут игры и конкурсы со зрителями.

Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

23 декабря 2017 года - 31 января 2018 года

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры пройдёт традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

23 декабря – 12.00

В рамках работы выставки состоится театрализовано-игровая программа «Восточные сказки», которая пройдёт в форме «капустника». Художники – участники выставки – подготовят миниатюры, скетчи, карнавальные костюмы; исполнят новогодние песни и шуточные танцы. Вход по пригласительным билетам.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

23 декабря - 18.00

Квартирник в МСЦ - это творческое пространство, которое создано для общения и обмена опытом и интересами между исполнителями и зрителями. Напоминаем, что на квартирнике все происходит в формате живого общения. Живое выступление - это значит, что выступления под фонограмму приниматься не будут. Своя музыка, чужая музыка, стихи, песни, танца - все это и есть квартирник. В нашем творческом пространстве приветствуются все направления музыки, стихов, перфомансов и, конечно же мы рады каждому! Концепция выступлений как всегда - живой звук, живой вокал (без минусовок)! Зовите друзей и приходите/участвуйте сами!

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр».

24 декабря - 18.00

В Молодёжном социальном центре пройдет уютный вечер фольклора «Русские потехи. Смешные и страшные» (народный театр, сказки, потешки, колядки и др.).

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Муниципальное бюджетное учреждение молодёжной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр».

28 декабря – 17.30

Состоится акция волонтерского движения «Волли» «Горячий чай в холодный день».

г.Апатиты, пл.Ленина.

г.Мончегорск

24 декабря - 13.00

В музее истории города начнётся семейный спортивно-этнический праздник «Коампаль Ыйй» («Полярная ночь»).

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

22 и 24 декабря - 18.00

В ЦКиД «Полярная звезда» состоятся показы новогоднего спектакля «36,6 улыбок Деда Мороза».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.Полярный

23 декабря - 15.00

Новогодние ёлки ЗАТО Александровск для детей с ограниченными возможностями здоровья. В праздничных мероприятиях примут участие около 130 юных александровцев. Для ребят будут организованы театрализованные программы, спектакли и игровые программы.

г.Полярный, ул. Гаджиева, 3. Центр культуры «Север».

г.Снежногорск

23 декабря - 15.00

Новогодние ёлки ЗАТО Александровск для детей с ограниченными возможностями здоровья. В праздничных мероприятиях примут участие около 130 юных александровцев. Для ребят будут организованы театрализованные программы, спектакли и игровые программы.

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. Дворец культуры «Современник».

23 декабря - 17.00

X открытый новогодний фестиваль «Семейные ценности – 2017» в ЗАТО Александровск. В фестивале примут участие 25 семей из ЗАТО Александровск, Заозерска и Мурманска. Участники представят творческие номера и обменяются опытом.

г.Снежногорск, ул. Павла Стеблина, 5. Отдел молодёжного досуга и творчества «Роза ветров».

г.Гаджиево

23 декабря - 15.00

Новогодние ёлки ЗАТО Александровск для детей с ограниченными возможностями здоровья. В праздничных мероприятиях примут участие около 130 юных александровцев. Для ребят будут организованы театрализованные программы, спектакли и игровые программы.

г.Гаджиево, ул. Гаджиева, 40. Культурно-молодёжный центр.

ЗАТО г.Североморск

22 декабря - 15.00

Детская новогодняя елка в ЗАТО г.Североморск. На традиционное новогоднее мероприятие приглашены учащиеся флотской столицы в возрасте от 8 до 13 лет, продемонстрировавшие в течение года успехи в обучении, творчестве, спорте.

ЗАТО г.Североморск, ул. Вице-адмирала Падорина, 2. Дворец культуры «Строитель».

пгт.Мурмаши

23 декабря - 16.00

В ДК «Энергетик» состоится праздничный вечер для северян старшего поколения.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

24 декабря - 15.00

На центральную площадь посёлка приедут Мото-Дед Мороз и Зима.

пгт.Мурмаши, Центральная площадь.

г.Кола

24 декабря - 17.00

Возле центральной ёлки остановятся Мото-Дед Мороз и Зима.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

23 декабря - 11.00 и 14.00

Театрализованное представление «Новогодние приключения в Заполярье». Дошкольники и школьники 5-7 классов посмотрят увлекательный спектакль и примут участие в игровой программе.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

23 декабря - 11.00

Выездной спектакль «Гусенок» областного театра кукол в Мурманском академическом лицее. Гастроли пройдут в рамках новогодней кампании.

г.Мурманск, ул. Аскольдовцев, 9/22. в Мурманский академический лицей.

23 декабря - 11.30 и 14.30

Премьера новогодней сказки для детей «Ошибка Дедушки Мороза». Это весёлая музыкальная сказка по пьесе Андрея Горбунова. Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов. В спектакле заняты: заслуженные артисты России Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты Наталья Боброва, Юлия Васькова, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Юлия Гусарова, Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Наталья Молчанова, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Екатерина Сенченко, Ростислав Яцков.

Новогодняя кампания в Мурманском областном драматическом театре продлится с 23 декабря по 6 января.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматическй театр.

23 декабря - 16.00

Выездной спектакль «Гусенок» областного театра кукол в мурманской школе №11. Гастроли пройдут в рамках новогодней кампании.

г.Мурманск, ул. Гаджиева, 6а. Школа № 11.

23 декабря - 17.00

Концерт «Сказки Венского леса». В рамках фестиваля «Рождественские встречи» в исполнении Мурманского филармонического оркестра под руководством московского дирижера Эдуарда Дядюры прозвучат музыкальные произведения Иоганна Штрауса. Солисты: Людмила Лаврентьева (сопрано) и Андрей Макаров (баритон). В концерте также примут участие солисты ансамбля бального танца «Ювента» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской,3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

24 декабря - 11.00 и 14.00

Театрализованное представление «Новогодние приключения в Заполярье». Дошкольники и школьники 5-7 классов посмотрят увлекательный спектакль и примут участие в игровой программе.

г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

24 декабря - 11.00 и 12.00

Мастер-класс по скоростной сборке кубика Рубика «Спидкубинг». После занятий будут проведены соревнования по различным категориям сборки кубика Рубика.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Центр знаний

24 декабря - 11.30 и 14.30

Показ новогодней сказки для детей «Ошибка Дедушки Мороза». Это весёлая музыкальная сказка по пьесе Андрея Горбунова. Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов. В спектакле заняты: заслуженные артисты России Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты Наталья Боброва, Юлия Васькова, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Юлия Гусарова, Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Наталья Молчанова, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Екатерина Сенченко, Ростислав Яцков.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.)

24 декабря - 12.00 и 14.30

Выездной спектакль «Гусёнок» областного театра кукол в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Гастроли пройдут в рамках новогодней кампании.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

24 декабря - 12.00

Новогодний праздник «Нам праздник веселый зима принесла».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел библиотечного обслуживания дошкольников.

24 декабря - 13.00

Открытие областных выставок-конкурсов детского творчества «Природа глазами детей» и «Зимняя сказка».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, читальный зал.

24 декабря - 14.00

Праздник «Новогодний балаган». В мероприятии примут участие первоклассники мурманской школы № 36.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

24 декабря - 14.00

День семейного отдыха «Новый год в музее». Участников ждут экскурсия по временной экспозиции «В блеске елочных огней», рассказ о традициях празднования Нового года в разных странах. Ребята узнают историю становления праздника и появления елочных украшений, а также примут участие в подвижных играх и в тематическом мастер-классе по изготовлению новогоднего сувенира-магнита.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, IV этаж, малый выставочный зал.

24 декабря - 15.00

Акция «Безопасные каникулы». Ребята поговорят о правилах дорожного движения, дорожных знаках и работе светофора, посмотрят поучительный мультфильм «Уроки тетушки совы», проверят знания и решат увлекательный тематический кроссворд.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

24 декабря - 17.00 и 19.00

Концерт «Жизнь прекрасна!». В исполнении ансамбля «Мурманск-классик-квинтет» прозвучат хиты эстрады ХХ века в инструментальной аранжировке.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

25 декабря - 10.00 и 15.00

Показ новогоднего спектакля «Когда родился Дед Мороз…» Мурманского областного театра кукол. Режиссёр-постановщик – Влад Костин, художник-постановщик – Светлана Рыбина. Композитор – Петр Макаров. В спектакле заняты заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Екатерина Ефремова, Иван Песнев.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

25 декабря - 11.00 и 14.00

Театрализованное представление «Новогодние приключения в Заполярье». Дошкольники и школьники 5-7 классов посмотрят увлекательный спектакль и примут участие в игровой программе.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

25 декабря - 11.30, 14.30 и 17.30

Показ новогодней сказки для детей «Ошибка Дедушки Мороза». Это весёлая музыкальная сказка по пьесе Андрея Горбунова. Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов. В спектакле заняты: заслуженные артисты России Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты Наталья Боброва, Юлия Васькова, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Юлия Гусарова, Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Наталья Молчанова, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Екатерина Сенченко, Ростислав Яцков.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

25 декабря - 12.30

Показ новогоднего спектакля «Умка» Мурманского областного театра кукол. Режиссёр-постановщик – Петр Васильев (г. Санкт-Петербург), художник-постановщик – Алевтина Торик. В спектакле заняты Сергей Репин, Дмитрий Шишанов (Денис Савельев), Иван Песнев, Софья Гондаренко, Дарья Захарова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Как карты лягут» из цикла «Простые вещи»; «50 лет с Мурманском»; «Открытое письмо»; «Русское православное зодчество: храмы России»; «Между квадратами и котами» (г.Санкт-Петербург).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Жди меня, и я вернусь»; «Созерцание. Батик Вероники Салтыковой»; «Север - край без границ»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии».

24 декабря

Состоится открытие сразу двух областных выставок-конкурсов детского творчества «Природа глазами детей» и «Зимняя сказка».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

24 декабря - 11.00 и 12.00

Центр знаний приглашает всех желающих на мастер-класс по скоростной сборке кубика Рубика.

27 декабря - 10.00

В Центре правовой и социальной информации для учащихся 4-6-х классов состоится интерактивное занятие «Расскажи нам, ёлочка, сказку».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Бюджет для граждан»; «В блеске елочных огней»; «Удивительная математика и механика»; «Георгий Герасимович Тисленко»; «Послание из прошлого»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны».

24 декабря - 14.00

начнется традиционный день семейного отдыха «Новый год в музее».

24 декабря - 15.00

Для детей пройдёт акция «Безопасные каникулы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

с 23 декабря – 11.00 и 14.00

Программа для детей «Новогодние приключения в Заполярье» (0+).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Народный костюм в семейных традициях» из собрания народного костюма Сергея Глебушкина (г.Москва).

23 декабря – 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Эдуард Дядюра (г.Москва); солисты — Людмила Лаврентьева, сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров, баритон (ЗАТО г.Североморск).

24 декабря – 17.00 и 19.00

«Жизнь прекрасна!» Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. «Мурманск-классик-квинтет» в составе: заслуженный артист России Дмитрий Гилев – скрипка; лауреат международного конкурса Евгений Попов – скрипка; Марина Письменская – альт; лауреат международного конкурса Екатерина Охраминская – виолончель; дипломант Всероссийского конкурса Елена Лебедева – фортепиано.

29 декабря – 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…» Камерный хор «AMADEUS» Художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Камерный хор «Amadeus» был создан в 1970 году. Первыми участниками были преподаватели и студенты музыкального училища (ныне колледжа искусств). За годы своей работы хор выступал во всех городах Кольского полуострова, а также гастролировал в Санкт-Петербурге, Архангельске, Вологде и Петрозаводске. Хор неоднократно выезжал с концертами в Нидерланды, Швецию, Финляндию, Литву и Эстонию. Наиболее тесные связи сложились с норвежскими музыкантами. Хор участвовал в международном фестивале классической музыки «Северные цветы», в концертах в рамках «Дней Дании в Мурманске».

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. В российских и зарубежных печатных изданиях были опубликованы положительные рецензии на выступления коллектива.

Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 декабря, - 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

28 декабря - 11.0 и 14.00

«Аленький цветочек».

29 декабря – 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

30 декабря – 14.00

«Аленький цветочек».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

23 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

23 декабря – 19.00

«Не покидай меня…» А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

24 декабря – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

25 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

25 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

25 декабря – 17.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 17.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

28 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

28 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

28 декабря – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

29 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

29 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

29 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

30 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

31 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

По 14 января

Проходит новогодняя кампания. Театр будет работать на стационаре, выездах в школах и Домах культуры города Мурманска и Мурманской области и на площадке Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Традиционно все спектакли театра в этот период будут сопровождаться новогодней интермедией с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. В этот период на стационаре пройдут два спектакля:

- для малышей от 2 до 4 лет премьерный спектакль «Когда родился Дед Мороз…» (реж. Влад Костин);

- для детей старше 5 лет премьерный спектакль «Умка» (реж. Пётр Васильев).

В актовом зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (ул.Буркова, 30) состоятся спектакли для детей старше 5 лет:

24 декабря – 12.00 и 14.30 - «Гусёнок».

3 января – 12.00 и 14.30 - «Маленькая дочь Солнца».

6 января - 12.00 и 14.30 - «Три медведя».

8 января - 12.00 и 14.30 - «Заяц, лиса и петух».

Для малышей от 2 до 4 лет:

30 декабря - 12.00 и 14.30 - «Кто сказал: «Мяу?».

2 января -12.00 и 14.30 - «Золушка».

4 января - 12.00 и 14.30 - «Сказка о глупом мышонке».

5 января - 12.00 и 14.30 - «Пряничный человечек».

7 января - 12.00 и 14.30 - «Полянка».

На выездных площадках города Мурманска и Мурманской области артисты Мурманского областного театра кукол покажут спектакль «Гусёнок».

23 декабря - 11.00 - спектакль «Гусёнок» с интермедией состоится для учеников Мурманского академического лицея, а в 16.00 – для учеников СОШ № 11 Мурманска.

Для школьников СОШ № 53 Мурманска артисты выступят 25 декабря - в 10.30, а в 14.00 и 16.00 – уже для воспитанников мурманской СОШ № 50. После спектакля – встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

26 декабря актеры отправятся в ЗАТО город Гаджиево и покажут там спектакль «Гусёнок» с новогодней интермедией в СОШ № 279 в 10.00 и 12.00.

27 декабря - 11.00- спектакль «Гусёнок» пройдет в мурманской СОШ № 41 для ребят из школьного лагеря, затем Дедушка Мороз и Снегурочка споют с ребятами новогодние песни и поиграют в веселые игры.

28 декабря артисты отправятся в Оленегорск, где в 12.00 в ЦКиД «Полярная звезда» покажут спектакль и проведут новогоднюю интермедию.

В п.Мурмаши 29 декабря - 11.00 юные северяне увидят спектакль «Гусёнок» и встретят Деда Мороза и Снегурочку.

В рамках новогодней кампании состоится несколько благотворительных спектаклей:

27 декабря - 16.30 - Дедушка Мороз и Снегурочка вручат подарки и поиграют с пациентами четвертого педиатрического отделения ГОБУЗ «Мурманская детская клиническая больница» (благотворительная интермедия).

28 декабря – 14.30 - на стационаре театра состоится спектакль «Умка», на который приглашены подопечные МРООДИР «Дети-Ангелы Мурмана»;

29 декабря - 16.30 - в Мурманском областном Доме ребёнка состоится спектакль «Кто сказал: «Мяу?» с интермедией.

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

24 декабря - 12.00 и 15.00

Пройдёт показ музыкальной сказки «Лоскутик и Облако» (6+).

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

24 декабря - 12.00

Состоится новогодний праздник «Ёлка эколят - молодых защитников природы».

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

24 декабря - 18.00

Шоу под дождем «Дышу тобой» Санкт-Петербургского театра танца «Искушение».