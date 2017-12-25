г.Полярные Зори

25 декабря - 20.00

Во Дворце культуры пройдёт представление для детей 7-10 лет «Звёздный мальчик».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Апатиты

25 декабря 2017 года - 31 января 2018 года

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры проходит традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

28 декабря – 17.30

Состоится акция волонтерского движения «Волли» «Горячий чай в холодный день».

г.Апатиты, пл.Ленина.

г.Мурманск

24 декабря - 14.00

25 декабря - 10.00 и 15.00

Показ новогоднего спектакля «Когда родился Дед Мороз…» Мурманского областного театра кукол. Режиссёр-постановщик – Влад Костин, художник-постановщик – Светлана Рыбина. Композитор – Петр Макаров. В спектакле заняты заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Екатерина Ефремова, Иван Песнев. Показ спектакля состоится также в 15.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

25 декабря - 11.00 и 14.00

Театрализованное представление «Новогодние приключения в Заполярье». Дошкольники и школьники 5-7 классов посмотрят увлекательный спектакль и примут участие в игровой программе.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

25 декабря - 11.30, 14.30 и 17.30

Показ новогодней сказки для детей «Ошибка Дедушки Мороза». Это весёлая музыкальная сказка по пьесе Андрея Горбунова. Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов. В спектакле заняты: заслуженные артисты России Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты Наталья Боброва, Юлия Васькова, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Юлия Гусарова, Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Наталья Молчанова, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Екатерина Сенченко, Ростислав Яцков.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

25 декабря - 12.30

Показ новогоднего спектакля «Умка» Мурманского областного театра кукол. Режиссёр-постановщик – Петр Васильев (г. Санкт-Петербург), художник-постановщик – Алевтина Торик. В спектакле заняты Сергей Репин, Дмитрий Шишанов (Денис Савельев), Иван Песнев, Софья Гондаренко, Дарья Захарова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Как карты лягут» из цикла «Простые вещи»; «50 лет с Мурманском»; «Открытое письмо»; «Русское православное зодчество: храмы России»; «Между квадратами и котами» (г.Санкт-Петербург).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Жди меня, и я вернусь»; «Созерцание. Батик Вероники Салтыковой»; «Север - край без границ»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии»; «Природа глазами детей» и «Зимняя сказка».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

27 декабря - 10.00

В Центре правовой и социальной информации для учащихся 4-6-х классов состоится интерактивное занятие «Расскажи нам, ёлочка, сказку».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Бюджет для граждан»; «В блеске елочных огней»; «Удивительная математика и механика»; «Георгий Герасимович Тисленко»; «Послание из прошлого»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Народный костюм в семейных традициях» из собрания народного костюма Сергея Глебушкина (г.Москва).

29 декабря – 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…» Камерный хор «AMADEUS» Художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Камерный хор «Amadeus» был создан в 1970 году. Первыми участниками были преподаватели и студенты музыкального училища (ныне колледжа искусств). За годы своей работы хор выступал во всех городах Кольского полуострова, а также гастролировал в Санкт-Петербурге, Архангельске, Вологде и Петрозаводске. Хор неоднократно выезжал с концертами в Нидерланды, Швецию, Финляндию, Литву и Эстонию. Наиболее тесные связи сложились с норвежскими музыкантами. Хор участвовал в международном фестивале классической музыки «Северные цветы», в концертах в рамках «Дней Дании в Мурманске».

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. В российских и зарубежных печатных изданиях были опубликованы положительные рецензии на выступления коллектива.

Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 декабря, - 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

28 декабря - 11.0 и 14.00

«Аленький цветочек».

29 декабря – 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

30 декабря – 14.00

«Аленький цветочек».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

25 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

25 декабря – 17.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 17.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

28 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

28 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

28 декабря – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

29 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

29 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

29 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

30 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

31 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

По 14 января

Проходит новогодняя кампания. Театр будет работать на стационаре, выездах в школах и Домах культуры города Мурманска и Мурманской области и на площадке Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Традиционно все спектакли театра в этот период будут сопровождаться новогодней интермедией с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. В этот период на стационаре пройдут два спектакля:

- для малышей от 2 до 4 лет премьерный спектакль «Когда родился Дед Мороз…» (реж. Влад Костин);

- для детей старше 5 лет премьерный спектакль «Умка» (реж. Пётр Васильев).

В актовом зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (ул.Буркова, 30) состоятся спектакли для детей старше 5 лет:

3 января – 12.00 и 14.30 - «Маленькая дочь Солнца».

6 января - 12.00 и 14.30 - «Три медведя».

8 января - 12.00 и 14.30 - «Заяц, лиса и петух».

Для малышей от 2 до 4 лет:

30 декабря - 12.00 и 14.30 - «Кто сказал: «Мяу?».

2 января -12.00 и 14.30 - «Золушка».

4 января - 12.00 и 14.30 - «Сказка о глупом мышонке».

5 января - 12.00 и 14.30 - «Пряничный человечек».

7 января - 12.00 и 14.30 - «Полянка».

На выездных площадках города Мурманска и Мурманской области артисты Мурманского областного театра кукол покажут спектакль «Гусёнок».

Для школьников СОШ № 53 Мурманска артисты выступят 25 декабря - в 10.30, а в 14.00 и 16.00 – уже для воспитанников мурманской СОШ № 50. После спектакля – встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

26 декабря актеры отправятся в ЗАТО город Гаджиево и покажут там спектакль «Гусёнок» с новогодней интермедией в СОШ № 279 в 10.00 и 12.00.

27 декабря - 11.00 - спектакль «Гусёнок» пройдет в мурманской СОШ № 41 для ребят из школьного лагеря, затем Дедушка Мороз и Снегурочка споют с ребятами новогодние песни и поиграют в веселые игры.

28 декабря артисты отправятся в Оленегорск, где в 12.00 в ЦКиД «Полярная звезда» покажут спектакль и проведут новогоднюю интермедию.

В п.Мурмаши 29 декабря - 11.00 юные северяне увидят спектакль «Гусёнок» и встретят Деда Мороза и Снегурочку.

В рамках новогодней кампании состоится несколько благотворительных спектаклей:

27 декабря - 16.30 - Дедушка Мороз и Снегурочка вручат подарки и поиграют с пациентами четвертого педиатрического отделения ГОБУЗ «Мурманская детская клиническая больница» (благотворительная интермедия).

28 декабря – 14.30 - на стационаре театра состоится спектакль «Умка», на который приглашены подопечные МРООДИР «Дети-Ангелы Мурмана»;

29 декабря - 16.30 - в Мурманском областном Доме ребёнка состоится спектакль «Кто сказал: «Мяу?» с интермедией.