г.Кировск

4-7 января – 12.00-19.30

В музее можно записаться на экскурсии по стационарным экспозициям: «История освоения Хибин и создания апатитовой промышленности», «г. Кировск в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», «Природа и экология Хибин», а также записаться на мероприятия, игры и квесты, рассчитанные на разные возрастные группы: игра «Единая трудовая школа»; (7+); квест «10 лет без права переписки» на базе выставки «Страна СССР» (18+); игра «Типография «Кукисвумчоррский рабочий» (14+); игра «Топонимы Хибин: просто о сложном» (14+); квест «Бездна» (14+); квест «Тайна геологов» (18+); квест «Идущий по следу» (9-12); квест «Сказок.net: ключи от замкА» на базе выставки «Этот удивительный и сказочный мир кукол» (7-11).

г.Кировск, ул.Кондрикова, 5. Кировский историко-краеведческий музей.

4 января – 17.00

Норвежский музыкант Терье Исунгсет даст концерт в Кировске. Он выступит на площади около городского Дворца Культуры. Необычное творчество Терье Исунгсета, а играет он на инструментах изо льда, известно жителям наших городов - три года назад он уже выступал здесь. По словам музыканта, ледяные инструменты рождают особенный звук, и это - голос природы. Поэтому для их изготовления берётся очень чистый, без примесей лёд.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Площадь пере Кировским городским Дворцом культуры.

6 января 2018 года – 14.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает детей и их родителей на мероприятие «Суббота в музее». В программе: с 14.00 до 14.30 – показ мультфильмов, с 14.30 до 16.00 – мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. Вход бесплатный.

г.Кировск, ул.Кондрикова, 5. Кировский историко-краеведческий музей.

7 января - 11.00

Кировский городской Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества у Храма Спаса Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа на ул. Солнечной состоится традиционный праздник для детей и взрослых. В программе: театрализованное представление, рождественские песни, колядки, хороводы.

г.Кировск, ул. Солнечная. Храм Спаса Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

7 января - 12.00

В Кировском городском Дворце культуры для детей-инвалидов состоится Рождественский праздник. В программе: встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселые развлечения и подарки. Вход по пригласительным билетам.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 января - 15.00

В большом зале Дворца культуры состоится праздничный концерт «Чудо Рождества» с участием лучших творческих коллективов города. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 января - 14.00

В малом зале Дворца культуры пройдет фестиваль «Рожественские встречи». Мероприятие организовано при участии Прихода церкви Спаса Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа г. Кировска. Гостей праздника ждут выступления воспитанников детских садов и школ г. Кировска, творческих коллективов и солистов учреждений культуры и творческих объединений города, а также участников воскресной школы и коллектива церковного хора. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10 января – 19.00

Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в «Jazz-холл» Кировского городского Дворца культуры на очередную творческую встречу. На этот раз вечер будет посвящён «Рождеству с оркестром В. Марсалиса!»

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

4-31 января 2018 года

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры проходит традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

г.Мурманск

3 января

4 и 5 января - 13.00 до 15.00

Состоится увлекательная игра-квест «Млобси! Добси! Бук! или Приключения в книжном царстве». Юные следопыты попадут в отдел книгохранения. Для игры каждые полчаса будет набираться группа максимум из шести человек. В течение тридцати минут читателям предстоит выполнить несколько непростых заданий. Участники должны будут решить логические задачи, отгадать шифры и найти предметы. Для перехода на каждый следующий этап необходимо будет найти подсказку и расшифровать её.

Самые наблюдательные, внимательные, умные и решительные ребята, используя логику и интуицию, смогут дойти до финала, разгадать тайну книжного царства и получить приз.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел обслуживания обучающихся 1-4 классов.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Как карты лягут»; «50 лет с Мурманском»; «Открытое письмо»; «Между квадратами и котами» (г.Санкт-Петербург); выставка «Одежда кольских саамов».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Природа глазами детей»; «Зимняя сказка»; «Жди меня, и я вернусь»; «Созерцание. Батик Вероники Салтыковой».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

4 и 5 января - 13.00 до 15.00

Состоится увлекательная игра-квест «Млобси! Добси! Бук! или Приключения в книжном царстве». Юные следопыты попадут в отдел книгохранения. Для игры каждые полчаса будет набираться группа максимум из шести человек. В течение тридцати минут читателям предстоит выполнить несколько непростых заданий. Участники должны будут решить логические задачи, отгадать шифры и найти предметы. Для перехода на каждый следующий этап необходимо будет найти подсказку и расшифровать её.

Самые наблюдательные, внимательные, умные и решительные ребята, используя логику и интуицию, смогут дойти до финала, разгадать тайну книжного царства и получить приз.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Бюджет для граждан»; «В блеске елочных огней»; «Удивительная математика и механика»; «Георгий Герасимович Тисленко»; «Послание из прошлого»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Народный костюм в семейных традициях» из собрания народного костюма Сергея Глебушкина (г.Москва).

7 января – 12.00 и 15.00

Сказка «Алиса в стране чудес».

Мастер художественного слова увлекательно рассказывает сказку «Алиса в стране чудес» под аккомпанемент живой музыки саксофона и органа, а в это же время перед зрителями на экране проектора оживают персонажи и герои сказки, создаваемые художником песочной анимации прямо на Ваших глазах.

Атмосфера сказочных чудес, доброты и радости в светлый праздник Рождества!

8 января – 14.00

Новогоднее представление «Музыкальный переполох». Музыкальное интерактивное представление для детей. В представлении участвуют артисты филармонии: Людмила Лаврентьева (сопрано); Елена Тимофеева (фортепиано); Елена Харинова (флейта); Елена Гусева (домра); Светлана Китаева (домра альт); детский хор. Сказочник — Андрей Бобров. Вместе с ведущим маленькие зрители окажутся в заколдованном лесу, где будут искать похищенные с нотного стана холодным злым ветром Нотки. Они будут отгадывать загадки, петь вместе с артистами песенки и, конечно же, встретят Деда Мороза.

13 января – 17.00

«Мурманск-классик-квинтет». Александр Лемешев - стеклянная арфа, г.Москва.

14 января - 17.00

«Концерт для саксофона с органом». Гарри Еприкян - орган и Сергей Колесов - саксофон, г.Москва.

21 января – 17.00

«Зимние фантазии в стиле…». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер — Андрей Медведев, г.Санкт-Петербург.

25 января – 19.00

«Мне выбора, по счастью, не дано!» К 80-летию Владимира Высоцкого. Проект, посвященный памяти великого русского поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.

26 января – 19.00

«Вечер при свечах». Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Ведущая — Екатерина Ефремова. «Вечер при свечах» - это второй концерт из серии концертов-встреч (первый — «Встречи в венском кафе» состоялся в сентябре).

На эти концерты музыканты приглашают публику в святая святых — место, где рождается музыка, в филармоническое закулисье. Камерная обстановка репетиционного класса, отсутствие сцены создают неповторимую атмосферу сотворчества публики и музыкантов, особенного восприятия музыки.

Программа концерта посвящена людям и искусству эпохи барокко. Вместе с музыкантами слушатели совершат воображаемое путешествие по Риму — Вечному городу, полюбуются его архитектурой и шедеврами искусства и, конечно же, насладятся музыкой. Прозвучат сочинения Дж.Б.Витали, Б. Марчелло, П. Локателли, Т. Альбинони, А. Скарлатти и… А. Шнитке.

27 января – 18.00

«Над балаганом небо…» Константин Райкин. Поэтический моноспектакль.

28 января – 17.00

«A Cappella Band Plusfive» (г.Санкт-Петербург). Программа «О чём поют мужчины».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4-6 января – 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

13 января – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

14 января – 11.00

«Муха-Цокотуха».

14 января – 18.00

«Барышня-крестьянка».

21 января – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

28 января – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

4 января – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов, музыкальная сказка. 6+

4 января – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

5 января - 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов, музыкальная сказка. 6+

5 января – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В.Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

6 января – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов, музыкальная сказка. 6+

6 января – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган. Премьера.

18+

7 января – 12.00, 15.00 и 18.00

«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский, Москва. 0+

7 января – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

10 января – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова. Малая сцена. 16+

11 января – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю.Поляков. 16+

12 января – 19.00

«О уж эта Анна!». Комедия в двух действиях, М. Камолетти. 18+

13 января – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

13 января – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

По 14 января

Проходит новогодняя кампания. Театр будет работать на стационаре, выездах в школах и Домах культуры города Мурманска и Мурманской области и на площадке Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Традиционно все спектакли театра в этот период будут сопровождаться новогодней интермедией с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. В этот период на стационаре пройдут два спектакля:

- для малышей от 2 до 4 лет премьерный спектакль «Когда родился Дед Мороз…» (реж. Влад Костин);

- для детей старше 5 лет премьерный спектакль «Умка» (реж. Пётр Васильев).

В актовом зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (ул.Буркова, 30) состоятся спектакли для детей старше 5 лет:

6 января - 12.00 и 14.30 - «Три медведя».

8 января - 12.00 и 14.30 - «Заяц, лиса и петух».

Для малышей от 2 до 4 лет:

4 января - 12.00 и 14.30 - «Сказка о глупом мышонке».

5 января - 12.00 и 14.30 - «Пряничный человечек».

7 января - 12.00 и 14.30 - «Полянка».

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

Творческие коллективы центра подготовили спектакли для зрителей разного возраста. В спектаклях заняты обучающиеся творческих коллективов центра «Лапландия»: ансамбль классического танца «Снежинка», ансамбль «Quest», театральная стадия «Круг», театральная студия «Лира», вокальный ансамбль «Фантазия».

4 января - 12.00

«Серебряная шишка».

4 января - 15.00

«Мама, Волк и семь козлят».