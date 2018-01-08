г.Кировск

8 января - 14.00

В малом зале Дворца культуры пройдет фестиваль «Рожественские встречи». Мероприятие организовано при участии Прихода церкви Спаса Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа г. Кировска. Гостей праздника ждут выступления воспитанников детских садов и школ г. Кировска, творческих коллективов и солистов учреждений культуры и творческих объединений города, а также участников воскресной школы и коллектива церковного хора. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10 января – 19.00

Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в «Jazz-холл» Кировского городского Дворца культуры на очередную творческую встречу. На этот раз вечер будет посвящён «Рождеству с оркестром В. Марсалиса!»

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

8-31 января 2018 года

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры проходит традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

г.Гаджиево

10 января - 15.00

Летопись истории «С чего все началось», посвященная 45-летию г. Снежногорск.

г.Гаджиево, ул.Сергея Преминина, 106. Городская детская библиотека.

11 января - 15.00

Литературные встречи «Кот в сапогах приглашает…», посвященный 390-летию со дня рождения Ш. Перро.

г.Гаджиево, ул.Сергея Преминина, 106. Городская детская библиотека.

г.Снежногорск

с 8 по 26 января

Выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства «Новогоднее настроение».

г.Снежногорск, улВалентина Бирюкова, 3. Детская музыкальная школа г.Снежногорск.

11 января - 13.30

Час чтения «В мир природы вместе с Кариком и Валей», в рамках программы «Чтение как открытие».

г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГДБ «Мир Детства».

11 января - 15.00

Литературная гостиная «Лес чудес», посвященная творчеству В.В. Бианки.

г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГБ «Центр-Книга».

12 января - 12.00

Рождественские чтения «Рождество зверей» М.Л. Вер.

г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГДБ «Мир Детства».

12 января - 12.00

Час чтения «Красота природы в рассказах Ю. Коваля», посвященный 80-летию со дня рождения Ю. Коваля.

г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГДБ «Мир Детства».

13 января - 14.00

Литературное путешествие «Пора чудес», посвященное новогодним и рождественским праздникам.

г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГБ «Центр-Книга».

12 января - 17.45

Школьный конкурс «Рождественская сказка» (первый этап открытого конкурса).

г.Снежногорск, улВалентина Бирюкова, 3. Детская музыкальная школа г.Снежногорск.

г.Полярный

12 января - 17.00

Школьный конкурс детского и юношеского инструментального творчества «Рождественская сказка».

г.Полярный, ул.Лунина,3. Детская школа искусств г.Полярный.

нп.Оленья Губа

13 января - 16.00

Тематический вечер «Голубой огонек» для старшего поколения.

нп.Оленья Губа, ул. Строителей, 36а. Культурно-молодёжный центр.

г.Мурманск

8 января - 10.00 и 17.30

13 января - 10.00, 12.00 и 17.30

14 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Состоятся показы новогоднего спектакля для самых маленьких зрителей «Когда родился Дед Мороз…». Для постановки нового спектакля из Москвы были приглашены режиссер-постановщик Влад Костин и художник-постановщик Светлана Рыбина. Их первую совместную работу - спектакль «Госпожа Метелица» северяне увидели весной этого года. Для Влада Костина спектакль «Когда родился Дед Мороз» – первый опыт создания постановки для маленьких зрителей от 2 до 4 лет. По его словам, самых юных гостей театра хочется удивлять чем-то особенным так, чтобы удержать их внимание.

«Когда родился Дед Мороз…» – сказка с оригинальным сюжетом, которая открывает зрителям тайну рождения Деда Мороза. Давным-давно на свете не было зимы и Деда Мороза, времена года постоянно спорили, кто в каком порядке должен царствовать на Земле, и матушка-природа решила помочь. Благодаря мастерству артистов областного театра кукол и идеи режиссера даже самому маленькому зрителю будет понятна и интересна эта история.

Музыку к спектаклю написал заведующий музыкальной частью Мурманского областного театра кукол, композитор Петр Макаров. В спектакле заняты артисты: Заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Петрунина, Екатерина Ефремова и Иван Песнев.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

8 января -12.00 и 15.00

13 января -12.00 и 15.00

14 января -12.00 и 15.00

Дляюных мурманчан пройдут показы новогоднего спектакля «Умка». Жанр спектакля «Умка» режиссер Петр Васильев обозначает как «заполярное веселье». На полярной станции оказались советские полярники – красноносые, бородатые клоуны, которые с тоски устраивают представление. Затем им встречается мальчик и медведь. Медведь становится провожатым для мальчика в мир дикой северной природы, а мальчик объясняет медведю, что такое современный технический прогресс.

Спектакль предназначен для детей от 4 лет и их родителей, подходит для семейного просмотра. Режиссёр-постановщик - Петр Васильев, г. Санкт-Петербург; художник-постановщик - Алевтина Торик; музыкальное оформление – Петр Васильев. В спектакле заняты: Сергей Репин, Дмитрий Шишанов (Денис Савельев), Иван Песнев, Софья Гондаренко, Дарья Захарова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

8 января - 13.00

Состоится демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края. Посетителям будет представлена учебная программа «Природа Мурманской области», рассказывающая о географическом положении, климате, растительном и животном мире Кольского полуострова, а также о природоохраняемых территориях нашего региона. После просмотра программ посетители смогут проверить свои знания с помощью специального интерактивного приложения.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

8 января - 14.00

Состоится День семейного отдыха «Коляда, коляда…». Посетители познакомятся с традициями празднования Рождества, а научный сотрудник расскажет об истории главного зимнего праздника «Святки» и новогодних игрушек. Юные посетители узнают, как раньше украшали рождественскую елку, почему вместо игрушек вешали яблоки, что значит звезда на верхушке и многое другое. Для ребят и их родителей будет проведен мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 4-й этаж, малый выставочный зал.

8 января в 14.00

Состоится новогоднее представление «Музыкальный переполох». Вместе с ведущим Андреем Бобровым - Сказочником - маленькие зрители окажутся в заколдованном лесу, где будут искать Нотки, похищенные с нотного стана холодным злым ветром. Ребята будут отгадывать загадки, петь вместе с артистами песенки и встретят Деда Мороза. В представлении примут участие артисты филармонии: Людмила Лаврентьева (сопрано), Елена Тимофеева (фортепиано), Елена Харинова (флейта), Елена Гусева (домра), Светлана Китаева (домра альт), а также хор Детской музыкальной школы № 5 г . Мурманска.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

8 января - 16.00

Состоится демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края. Гости музея просмотрят учебную программу «История Мурманска», повествующую об основных этапах развития города Мурманска: о предпосылках создания города, Первой мировой войне, основании Романова-на-Мурмане, интервенции и гражданской войне, развитии Мурманска в довоенный период, тяжелейшем периоде Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., послевоенном восстановлении города, 1950 -1980-е гг., кризисе 1990-х гг. и 2000 годах. После просмотра программ посетители смогут проверить свои знания с помощью специального интерактивного приложения.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Как карты лягут»; «50 лет с Мурманском»; «Открытое письмо»; «Между квадратами и котами» (г.Санкт-Петербург); выставка «Одежда кольских саамов».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Природа глазами детей»; «Зимняя сказка»; «Жди меня, и я вернусь»; «Созерцание. Батик Вероники Салтыковой».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Бюджет для граждан»; «В блеске елочных огней»; «Удивительная математика и механика»; «Георгий Герасимович Тисленко»; «Послание из прошлого»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

10 января - 18.00

Пройдёт вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». На «Танцплощадке» у гостей Дворца есть возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями и отдохнуть.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Народный костюм в семейных традициях» из собрания народного костюма Сергея Глебушкина (г.Москва).

8 января – 14.00

Новогоднее представление «Музыкальный переполох». Музыкальное интерактивное представление для детей. В представлении участвуют артисты филармонии: Людмила Лаврентьева (сопрано); Елена Тимофеева (фортепиано); Елена Харинова (флейта); Елена Гусева (домра); Светлана Китаева (домра альт); детский хор. Сказочник — Андрей Бобров. Вместе с ведущим маленькие зрители окажутся в заколдованном лесу, где будут искать похищенные с нотного стана холодным злым ветром Нотки. Они будут отгадывать загадки, петь вместе с артистами песенки и, конечно же, встретят Деда Мороза.

13 января – 17.00

«Мурманск-классик-квинтет». Александр Лемешев - стеклянная арфа, г.Москва.

14 января - 17.00

«Концерт для саксофона с органом». Гарри Еприкян - орган и Сергей Колесов - саксофон, г.Москва.

21 января – 17.00

«Зимние фантазии в стиле…». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер — Андрей Медведев, г.Санкт-Петербург.

25 января – 19.00

«Мне выбора, по счастью, не дано!» К 80-летию Владимира Высоцкого. Проект, посвященный памяти великого русского поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.

26 января – 19.00

«Вечер при свечах». Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Ведущая — Екатерина Ефремова. «Вечер при свечах» - это второй концерт из серии концертов-встреч (первый — «Встречи в венском кафе» состоялся в сентябре).

На эти концерты музыканты приглашают публику в святая святых — место, где рождается музыка, в филармоническое закулисье. Камерная обстановка репетиционного класса, отсутствие сцены создают неповторимую атмосферу сотворчества публики и музыкантов, особенного восприятия музыки.

Программа концерта посвящена людям и искусству эпохи барокко. Вместе с музыкантами слушатели совершат воображаемое путешествие по Риму — Вечному городу, полюбуются его архитектурой и шедеврами искусства и, конечно же, насладятся музыкой. Прозвучат сочинения Дж.Б.Витали, Б. Марчелло, П. Локателли, Т. Альбинони, А. Скарлатти и… А. Шнитке.

27 января – 18.00

«Над балаганом небо…» Константин Райкин. Поэтический моноспектакль.

28 января – 17.00

«A Cappella Band Plusfive» (г.Санкт-Петербург). Программа «О чём поют мужчины».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

13 января – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

14 января – 11.00

«Муха-Цокотуха».

14 января – 18.00

«Барышня-крестьянка».

21 января – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

28 января – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

10 января – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова. Малая сцена. 16+

11 января – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю.Поляков. 16+

12 января – 19.00

«О уж эта Анна!». Комедия в двух действиях, М. Камолетти. 18+

13 января – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

13 января – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

По 14 января

Проходит новогодняя кампания. Театр будет работать на стационаре, выездах в школах и Домах культуры города Мурманска и Мурманской области и на площадке Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Традиционно все спектакли театра в этот период будут сопровождаться новогодней интермедией с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. В этот период на стационаре пройдут два спектакля: для малышей от 2 до 4 лет премьерный спектакль «Когда родился Дед Мороз…» (реж. Влад Костин); для детей старше 5 лет премьерный спектакль «Умка» (реж. Пётр Васильев).

В актовом зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (ул.Буркова, 30) состоятся спектакли для детей старше 5 лет: 8 января - 12.00 и 14.30 - «Заяц, лиса и петух».