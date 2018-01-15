г.Полярные Зори

17 января - 14.00

Во Дворце культуры состоится «Крещенская танцплощадка» для северян старшего поколения.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Апатиты

15-31 января

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры проходит традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

17 января - 19.00

В ДК имени В.К. Егорова состоится фестиваль детско-юношеского творчества «Рождественский перезвон».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь перед ДК имени В.К. Егорова.

г.Гаджиево

19 января – 18.30

На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего Фестиваля творчества городов большого ЗАТО. Встреча друзей пройдёт уже в 19 раз, как и прежде на трех сценических площадках.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 53а. Дом офицеров флота.

г.Снежногорск

15 - 26 января

Выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства «Новогоднее настроение».

г.Снежногорск, улВалентина Бирюкова, 3. Детская музыкальная школа г.Снежногорск.

21 января – 15.00

На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего Фестиваля творчества городов большого ЗАТО. Встреча друзей пройдёт уже в 19 раз, как и прежде на трёх сценических площадках.

ЗАТО г.Снежногорск, ул. Мира, 3. Дворец культуры «Современник».

нп.Оленья Губа

20 января – 16.00.

На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего Фестиваля творчества городов большого ЗАТО. Встреча друзей пройдёт уже в 19 раз, как и прежде на трёх сценических площадках.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

пгт.Мурмаши

с 16 января

В ДК «Энергетик» будет работать выставка участников фотостудии «Мурманск» «Глазами северян», посвященная 80-летию Мурманской области.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

31 января – 13.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

Выездной спектакль труппы Мурманского областного драматического театра.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

15 января - 13.30

Пройдёт познавательная программа на основе традиционной культуры «Рождество». Ученики мурманских гимназии № 3 и лицея № 2 примут участие в народных играх, забавах и хороводах, а фольклорный ансамбль «Беломорье» исполнит песни, которые создадут атмосферу праздника.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо»; «Между квадратами и котами» (г.Санкт-Петербург); «Зимний спорт».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «За Волгой для нас земли нет…»; «Великие политики и дипломаты»; «Остановленные мгновенья»; «Листая страницы в твой юбилей… Владимир Высоцкий»; «Под сенью Трифона»; «Возрожденная обитель»; «Север - край без границ»; «Природа глазами детей»; «Жди меня, и я вернусь».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «И на камнях растут деревья»; «Бюджет для граждан»; «В блеске елочных огней»; «Удивительная математика и механика»; «Послание из прошлого»; «Первый рассвет».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

15 января - 13.30

Пройдёт познавательная программа на основе традиционной культуры «Рождество». Ученики мурманских гимназии № 3 и лицея № 2 примут участие в народных играх, забавах и хороводах, а фольклорный ансамбль «Беломорье» исполнит песни, которые создадут атмосферу праздника.

17 января

Состоится открытие выставки «Сегодня» члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина (г.Мончегорск).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Народный костюм в семейных традициях» из собрания народного костюма Сергея Глебушкина (г.Москва).

21 января – 17.00

«Зимние фантазии в стиле…». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер — Андрей Медведев, г.Санкт-Петербург.

25 января – 19.00

«Мне выбора, по счастью, не дано!» К 80-летию Владимира Высоцкого. Проект, посвященный памяти великого русского поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.

26 января – 19.00

«Вечер при свечах». Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), ведущая — Екатерина Ефремова. «Вечер при свечах» - это второй концерт из серии концертов-встреч (первый — «Встречи в венском кафе» состоялся в сентябре).

На эти концерты музыканты приглашают публику в святая святых — место, где рождается музыка, филармоническое закулисье. Камерная обстановка репетиционного класса, отсутствие сцены создают неповторимую атмосферу сотворчества публики и музыкантов, особенного восприятия музыки.

Программа концерта посвящена людям и искусству эпохи барокко. Вместе с музыкантами слушатели совершат воображаемое путешествие по Риму — Вечному городу, полюбуются его архитектурой и шедеврами искусства и, конечно же, насладятся музыкой. Прозвучат сочинения Дж.Б.Витали, Б. Марчелло, П. Локателли, Т. Альбинони, А. Скарлатти и… А. Шнитке.

27 января – 18.00

«Над балаганом небо…» Константин Райкин. Поэтический моноспектакль.

28 января – 17.00

«A Cappella Band Plusfive» (г.Санкт-Петербург). Программа «О чём поют мужчины».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

21 января – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

28 января – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

17 января – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер. Малая сцена. 18+

18 января – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В. Мережкою 16+

19 января – 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях. Ч. Айтматов. 12+

20 января – 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

20 января – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях. М. Ладо 16+

21 января – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

21 января – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган 18+

24 января – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

25 января – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. 12+

26 января – 19.00

«Том, Дк и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни. Перевод М. Мишина. 16+

26 января – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

27 января – 12.00

«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

27 января – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 января – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г .Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 января – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

30 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

31 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

19 января - 16.30

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

20 января - 10.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

20 января - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

21 января - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

21 января - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

26 января - 16.30

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 10.00

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

20 января - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

21 января - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

27 января - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

28 января - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка».

Для взрослых (от 12 лет):

19 января - 19.00

Шиш да Малина orchestra с программой «Белые туфельки»