г.Полярные Зори

17 января - 14.00

Во Дворце культуры состоится «Крещенская танцплощадка» для северян старшего поколения.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Апатиты

17-31 января

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры проходит традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

17 января - 19.00

В ДК имени В.К. Егорова состоится фестиваль детско-юношеского творчества «Рождественский перезвон».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь перед ДК имени В.К. Егорова.

г.Гаджиево

19 января – 18.30

На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего Фестиваля творчества городов большого ЗАТО. Встреча друзей пройдёт уже в 19 раз, как и прежде на трех сценических площадках.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 53а. Дом офицеров флота.

г.Снежногорск

17 - 26 января

Выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства «Новогоднее настроение».

г.Снежногорск, улВалентина Бирюкова, 3. Детская музыкальная школа г.Снежногорск.

21 января – 15.00

На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего Фестиваля творчества городов большого ЗАТО. Встреча друзей пройдёт уже в 19 раз, как и прежде на трёх сценических площадках.

ЗАТО г.Снежногорск, ул. Мира, 3. Дворец культуры «Современник».

нп.Оленья Губа

20 января – 16.00.

На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего Фестиваля творчества городов большого ЗАТО. Встреча друзей пройдёт уже в 19 раз, как и прежде на трёх сценических площадках.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

пгт.Мурмаши

31 января – 13.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

Выездной спектакль труппы Мурманского областного драматического театра.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

17 января – 11.00

Начнёт работу выставка «Живопись Н.И. Авдеевой», посвященная 75-летию со дня рождения художника, из цикла выставок «С днем рождения, художник!».

В экспозиции будет представлено 4 эскиза декораций спектаклей из фондового собрания.

Наталья Иннокентиевна Авдеева - художник театра, член Союза театральных деятелей, член Союза художников России, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат различных премий и многократный участник международных фестивалей театрального искусства. Она окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина, мастерскую театрально-декорационной живописи А.И. Сегала. С 1993 года Н. Авдеева работает в Мурманском областном драматическом театре. Декорация, костюмы, бутафория, свет – все во власти художника-постановщика. Ею созданы и выпущены свыше 200 постановок, более половины из них - на сцене Мурманского областного драматического театра.

Выставка будет работать до 18 февраля. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

17 января – 11.00

Начнёт работу выставка «Что за совершенства эти силуэты!» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции будут представлены силуэты из собрания музея и частных коллекций, среди которых силуэты, выполненные Елизаветой Меркурьевной Бём - русской художницей, иллюстратором, рисовальщицей и силуэтистом. Силуэт - разновидность графической техники, с помощью которой фигуры и предметы изображаются однотонно, контрастно, выразительно и без второстепенных и отвлекающих внимание деталей.

Выставка будет работать до 18 февраля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 1-й этаж, холл.

18 января - 17.00

Состоится открытие выставки «Всё для Победы», посвященной 75-летию прорыва блокады города Ленинграда. Выставка организована совместно с Санкт-Петербургским музеем Хлеба, Историко-литературным музеем «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга и Мурманским областным краеведческим музеем.

На выставке будут представлены артефакты блокадного Ленинграда из личной коллекции члена филокартистов России Владимира Ивановича Ёлкина: почтовые карточки с письмами жителей и защитников блокадного города, военные открытки, хлебная карточка и другие документы.

Из фондового собрания областного краеведческого музея посетители увидят плакаты, докладные записки об отправке рыбы и рыбной продукции из Мурманска в блокадный Ленинград в 1942 и 1944-х годах, оружие, письма, медаль «За оборону Ленинграда», фотографии, репродукции художника Алексея Федоровича Пахомова, создавшего серию литографий о блокадном Ленинграде, в листах которой передал тревожное состояние осажденного города.

Из фондового собрания Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга в экспозиции будут представлены книги ленинградских поэтов и писателей, созданные в обстановке вражеской осады.

Санкт-Петербургский музей Хлеба предоставил выставку плакатов, рассказывающих о тяжелой и невыносимой жизни осажденного населения. Для выставки был испечен кусочек хлеба по особой рецептуре изготовления блокадного хлеба из разных видов добавок в тесто: лузги, обойной и ржаной муки, гидроцеллюлозы.

В рамках экспозиции будут созданы интерьеры мобилизационного штаба военнообязанного населения и части ленинградской комнаты.

Для посетителей выставка начнёт работать 19 января. Выставка будет работать до 11 марта.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 4-й этаж, большой выставочный зал.

17 января в 18.00

Состоится торжественное открытие выставки графики Юрия Тризны.

В экспозиции будет представлено более 30 работ живописца, иллюстратора, одного из лучших петербургских графиков, члена Союза художников РСФСР – Юрия Тризны.

Юрий Стефанович Тризна учился на живописном факультете Таврического среднего художественного училища (Училище имени В. А. Серова), на графическом факультете Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. С 1970 по 1976 годы он был преподавателем рисунка и заведующим производственными мастерскими в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Юрий Тризна точно и эмоционально изображал иллюстрации в книгах, военные темы, сцены из жизни, пейзажи. Он оформил около двадцати книг издательств «Детская литература» и «Малыш», среди которых – работа над книгой автора популярных детских книг Самуила Маршака (детские сказки «Хороший день»), иллюстрации к книге писателя Сергея Иванова (рассказы и сказки «По заячьему следу») и оформление других книжных изданий.

Его работы хранятся в Государственном Русском музее, в Государственной Третьяковской галерее и многих других частных и государственных музеях.

На открытии выставки будет присутствовать вдова Юрия Стефановича – Светлана. Выставка будет работать до 25 февраля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, малый зал.

17 января - 18.30

Состоится открытие фотовыставки члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Александр Иванович Пантюшин - председатель мончегорской фотостудии «Имандра», художник международной федерации фотографического искусства FIAP, а также лауреат и победитель различных российских и международных фестивалей и конкурсов. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

Вход на фотовыставку бесплатный. Познакомиться с работами А. Пантюшина мурманчане и гости города смогут до 17 февраля

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, мраморное фойе.

18 января

Начнёт работу выставка графики и керамики Вероники Вологжанниковой.

В экспозиции под названием «Фрагменты» будет представлено 40 графических и керамических работ автора. Вероника Вологжанникова родилась в 1988 году в городе Мурманске. В 2005 году окончила Детскую художественную школу, в 2009 году начала педагогическую деятельность в родной художественной школе, а в 2011 году окончила Мурманский государственный гуманитарный университет. Дебютировав в 2009 году на открытой конкурсной выставке молодых художников «Точка росы», она ярко заявила о себе, став постоянным участником, многократным призёром и победителем конкурсных выставок в 2009-2016 гг.

Работы художницы ежегодно экспонируется на городских и областных выставках «Заполярье», «Молодежь Мурмана», «Плакат молодых художников», проходящие в залах Мурманского областного художественного музея. Вероника является участником многих региональных, всероссийских и международных выставок и арт-проектов. Ее произведения находятся в собраниях Мурманского областного художественного музея и частных коллекциях в России и Норвегии. Выставка будет работать до 18 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, 2-й этаж. Культурно-выставочный центр Русского музея.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо»; «Между квадратами и котами» (г.Санкт-Петербург); «Зимний спорт».

17 января – 11.00

Начнёт работу выставка «Что за совершенства эти силуэты!» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции будут представлены силуэты из собрания музея и частных коллекций, среди которых силуэты, выполненные Елизаветой Меркурьевной Бём - русской художницей, иллюстратором, рисовальщицей и силуэтистом. Силуэт - разновидность графической техники, с помощью которой фигуры и предметы изображаются однотонно, контрастно, выразительно и без второстепенных и отвлекающих внимание деталей.

Выставка будет работать до 18 февраля.

17 января – 11.00

Начнёт работу выставка «Живопись Н.И. Авдеевой», посвященная 75-летию со дня рождения художника, из цикла выставок «С днем рождения, художник!».

В экспозиции будет представлено 4 эскиза декораций спектаклей из фондового собрания.

Наталья Иннокентиевна Авдеева - художник театра, член Союза театральных деятелей, член Союза художников России, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат различных премий и многократный участник международных фестивалей театрального искусства. Она окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина, мастерскую театрально-декорационной живописи А.И. Сегала. С 1993 года Н. Авдеева работает в Мурманском областном драматическом театре. Декорация, костюмы, бутафория, свет – все во власти художника-постановщика. Ею созданы и выпущены свыше 200 постановок, более половины из них - на сцене Мурманского областного драматического театра.

Выставка будет работать до 18 февраля. Вход свободный.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «За Волгой для нас земли нет…»; «Великие политики и дипломаты»; «Остановленные мгновенья»; «Листая страницы в твой юбилей… Владимир Высоцкий»; «Под сенью Трифона»; «Возрожденная обитель»; «Север - край без границ»; «Природа глазами детей»; «Жди меня, и я вернусь».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «И на камнях растут деревья»; «Бюджет для граждан»; «В блеске елочных огней»; «Удивительная математика и механика»; «Послание из прошлого»; «Первый рассвет».

18 января - 17.00

Состоится открытие выставки «Всё для Победы», посвященной 75-летию прорыва блокады города Ленинграда. Выставка организована совместно с Санкт-Петербургским музеем Хлеба, Историко-литературным музеем «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга и Мурманским областным краеведческим музеем.

На выставке будут представлены артефакты блокадного Ленинграда из личной коллекции члена филокартистов России Владимира Ивановича Ёлкина: почтовые карточки с письмами жителей и защитников блокадного города, военные открытки, хлебная карточка и другие документы.

Из фондового собрания областного краеведческого музея посетители увидят плакаты, докладные записки об отправке рыбы и рыбной продукции из Мурманска в блокадный Ленинград в 1942 и 1944-х годах, оружие, письма, медаль «За оборону Ленинграда», фотографии, репродукции художника Алексея Федоровича Пахомова, создавшего серию литографий о блокадном Ленинграде, в листах которой передал тревожное состояние осажденного города.

Из фондового собрания Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга в экспозиции будут представлены книги ленинградских поэтов и писателей, созданные в обстановке вражеской осады.

Санкт-Петербургский музей Хлеба предоставил выставку плакатов, рассказывающих о тяжелой и невыносимой жизни осажденного населения. Для выставки был испечен кусочек хлеба по особой рецептуре изготовления блокадного хлеба из разных видов добавок в тесто: лузги, обойной и ржаной муки, гидроцеллюлозы.

В рамках экспозиции будут созданы интерьеры мобилизационного штаба военнообязанного населения и части ленинградской комнаты.

Для посетителей выставка начнёт работать 19 января. Выставка будет работать до 11 марта.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

17 января - 18.30

Состоится открытие фотовыставки члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Александр Иванович Пантюшин - председатель мончегорской фотостудии «Имандра», художник международной федерации фотографического искусства FIAP, а также лауреат и победитель различных российских и международных фестивалей и конкурсов. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

Вход на фотовыставку бесплатный. Познакомиться с работами А. Пантюшина мурманчане и гости города смогут до 17 февраля

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Народный костюм в семейных традициях» из собрания народного костюма Сергея Глебушкина (г.Москва).

21 января – 17.00

«Зимние фантазии в стиле…». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер — Андрей Медведев, г.Санкт-Петербург.

25 января – 19.00

«Мне выбора, по счастью, не дано!» К 80-летию Владимира Высоцкого. Проект, посвященный памяти великого русского поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.

26 января – 19.00

«Вечер при свечах». Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), ведущая — Екатерина Ефремова. «Вечер при свечах» - это второй концерт из серии концертов-встреч (первый — «Встречи в венском кафе» состоялся в сентябре).

На эти концерты музыканты приглашают публику в святая святых — место, где рождается музыка, филармоническое закулисье. Камерная обстановка репетиционного класса, отсутствие сцены создают неповторимую атмосферу сотворчества публики и музыкантов, особенного восприятия музыки.

Программа концерта посвящена людям и искусству эпохи барокко. Вместе с музыкантами слушатели совершат воображаемое путешествие по Риму — Вечному городу, полюбуются его архитектурой и шедеврами искусства и, конечно же, насладятся музыкой. Прозвучат сочинения Дж.Б.Витали, Б. Марчелло, П. Локателли, Т. Альбинони, А. Скарлатти и… А. Шнитке.

27 января – 18.00

«Над балаганом небо…» Константин Райкин. Поэтический моноспектакль.

28 января – 17.00

«A Cappella Band Plusfive» (г.Санкт-Петербург). Программа «О чём поют мужчины».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

21 января – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

28 января – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

17 января – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер. Малая сцена. 18+

18 января – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В. Мережкою 16+

19 января – 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях. Ч. Айтматов. 12+

20 января – 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

20 января – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях. М. Ладо 16+

21 января – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

21 января – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган 18+

24 января – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

25 января – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. 12+

26 января – 19.00

«Том, Дк и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни. Перевод М. Мишина. 16+

26 января – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

27 января – 12.00

«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

27 января – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 января – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г .Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 января – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

30 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

31 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

19 января - 16.30

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

20 января - 10.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

20 января - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

21 января - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

21 января - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

26 января - 16.30

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 10.00

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

20 января - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

21 января - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

27 января - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

28 января - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка».

Для взрослых (от 12 лет):

19 января - 19.00

Шиш да Малина orchestra с программой «Белые туфельки».