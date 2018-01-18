г.Апатиты

18-31 января

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры проходит традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

20 января - 12.00

День Японии - мастер-класс «Искусство оригами».

г.Апатиты, ул. Кирова 15. Библиотека семейного чтения.

20 января - 12.30

День Японии – «Японская каллиграфия».

г.Апатиты, ул. Кирова 15. Библиотека семейного чтения.

20 января - 13.00

День Японии – киносеанс «Японское аниме».

г.Апатиты, ул. Кирова 15. Библиотека семейного чтения.

20 января - 14.00

Сказки мягкого дивана (читаем сказку Яны Сипаткиной «Волшебное дерево»).

г.Апатиты, ул. Зиновьева 8. Городская библиотека № 1.

20 января - 14.00

День Японии – «Боевое искусство Японии – дзюдо» (показательные выступления уч-ся ДЮСШ № 1).

г.Апатиты, ул. Кирова 15. Библиотека семейного чтения.

20 января - 14.00

Семейная игротека.

г.Апатиты, ул. Дзержинского 53. Городская детско-юношеская библиотека.

20 января - 14.00

Библиотека имени Л.А. Гладиной и клуб «Книжная площадка» приглашают на встречу, где о своих книжных предпочтениях расскажут Виктория и Юрий Филин.

г.Апатиты, ул. Ленина 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

20 января - 15.00

Семейная литературная мастерская «Школа снеговиков».

г.Апатиты, ул. Дзержинского 53. Городская детско-юношеская библиотека.

20 января - 15.00

День Японии – «Танцуем по-японски» (выступление уч-ся шк. № 4).

г.Апатиты, ул. Кирова 15. Библиотека семейного чтения.

20 января - 16.00

День Японии – «Вкус Японии» - мастер-класс по изготовлению суши от поваров суши-бара «Суши WOK».

г.Апатиты, ул. Кирова 15. Библиотека семейного чтения.

20 января - 16.00

Семейный мультсеанс.

г.Апатиты, ул. Дзержинского 53. Городская детско-юношеская библиотека.

20 января - 17.00

День Японии – семейный вечер «Страна Восходящего Солнца».

г.Апатиты, ул. Кирова 15. Библиотека семейного чтения.

20 января - 18.00

Шоу-группа «Рада» и школа танцев «Амина» приглашают провести зимний субботний вечер вместе с танцами. В программе цыганские, гавайские, восточные танцы и много сюрпризов.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр».

21 января - 13.00

Фольклорный праздник «В январе снегу надует – хлеба прибудет!»

г.Апатиты, ул. Дзержинского 53. Городская детско-юношеская библиотека.

21 января - 15.00

Литературно-творческое занятие «ДеТвоРа» по книге «Лисёнок и ночь волшебства».

г.Апатиты, ул. Дзержинского 53. Городская детско-юношеская библиотека.

21 января - 15.00

Мастер-класс «Зимний лес» (бумажная аппликация).

г.Апатиты, ул. Ленина 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

21 января - 15.00

Центральная городская библиотека приглашает на презентацию выставки «Пётр Васильевич Новиков - летописец Хибиногорска», предоставленной Кировским историко-краеведческим музеем.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

г.Гаджиево

19 января – 18.30

На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего Фестиваля творчества городов большого ЗАТО. Встреча друзей пройдёт уже в 19 раз, как и прежде на трех сценических площадках.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 53а. Дом офицеров флота.

г.Снежногорск

18 - 26 января

Выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства «Новогоднее настроение».

г.Снежногорск, улВалентина Бирюкова, 3. Детская музыкальная школа г.Снежногорск.

21 января – 15.00

На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего Фестиваля творчества городов большого ЗАТО. Встреча друзей пройдёт уже в 19 раз, как и прежде на трёх сценических площадках.

ЗАТО г.Снежногорск, ул. Мира, 3. Дворец культуры «Современник».

нп.Оленья Губа

20 января – 16.00.

На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего Фестиваля творчества городов большого ЗАТО. Встреча друзей пройдёт уже в 19 раз, как и прежде на трёх сценических площадках.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

пгт.Мурмаши

31 января – 13.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

Выездной спектакль труппы Мурманского областного драматического театра.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

18 января - 11.00

Начало работы выставки графики и керамики Вероники Вологжанниковой. Выставка продлится до 18 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

18 января - 17.00

Состоится открытие выставки «Всё для Победы», посвященной 75-летию прорыва блокады города Ленинграда. Выставка организована совместно с Санкт-Петербургским музеем Хлеба, Историко-литературным музеем «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга и Мурманским областным краеведческим музеем.

На выставке будут представлены артефакты блокадного Ленинграда из личной коллекции члена филокартистов России Владимира Ивановича Ёлкина: почтовые карточки с письмами жителей и защитников блокадного города, военные открытки, хлебная карточка и другие документы.

Из фондового собрания областного краеведческого музея посетители увидят плакаты, докладные записки об отправке рыбы и рыбной продукции из Мурманска в блокадный Ленинград в 1942 и 1944-х годах, оружие, письма, медаль «За оборону Ленинграда», фотографии, репродукции художника Алексея Федоровича Пахомова, создавшего серию литографий о блокадном Ленинграде, в листах которой передал тревожное состояние осажденного города.

Из фондового собрания Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга в экспозиции будут представлены книги ленинградских поэтов и писателей, созданные в обстановке вражеской осады.

Санкт-Петербургский музей Хлеба предоставил выставку плакатов, рассказывающих о тяжелой и невыносимой жизни осажденного населения. Для выставки был испечен кусочек хлеба по особой рецептуре изготовления блокадного хлеба из разных видов добавок в тесто: лузги, обойной и ржаной муки, гидроцеллюлозы.

В рамках экспозиции будут созданы интерьеры мобилизационного штаба военнообязанного населения и части ленинградской комнаты.

Для посетителей выставка начнёт работать 19 января. Выставка будет работать до 11 марта.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 4-й этаж, большой выставочный зал.

18 января – 11.00

Начнёт работу выставка графики и керамики Вероники Вологжанниковой.

В экспозиции под названием «Фрагменты» будет представлено 40 графических и керамических работ автора. Вероника Вологжанникова родилась в 1988 году в городе Мурманске. В 2005 году окончила Детскую художественную школу, в 2009 году начала педагогическую деятельность в родной художественной школе, а в 2011 году окончила Мурманский государственный гуманитарный университет. Дебютировав в 2009 году на открытой конкурсной выставке молодых художников «Точка росы», она ярко заявила о себе, став постоянным участником, многократным призёром и победителем конкурсных выставок в 2009-2016 гг.

Работы художницы ежегодно экспонируется на городских и областных выставках «Заполярье», «Молодежь Мурмана», «Плакат молодых художников», проходящие в залах Мурманского областного художественного музея. Вероника является участником многих региональных, всероссийских и международных выставок и арт-проектов. Ее произведения находятся в собраниях Мурманского областного художественного музея и частных коллекциях в России и Норвегии. Выставка будет работать до 18 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, 2-й этаж.

19 января - 17.00

Состоится торжественное открытие фотовыставки «Блокада Ленинграда». В экспозиции будет представлено 30 работ из собрания Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Авторы фотоснимков - рабочие, поэты, врачи, учителя, фотокорреспонденты.

В осажденном Ленинграде внимание уделялось «жизни города-фронта», стойкости и мужеству его защитников и жителей. Почти не осталось фотографий, сделанных самими жителями города: любительская фотосъёмка на улицах северной столицы без особого разрешения была запрещена, а без водоснабжения, электричества и отопления проявление фотоплёнки было практически невозможно, поэтому в настоящее время фотографии 1941–1944 годов остаются одними из важнейших свидетельств этой трагедии.

На открытии фотовыставки будут присутствовать представители Мурманской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Перед гостями музея с тематической литературной композицией выступят курсанты десантного военно-патриотического клуба «Витязъ» из гимназии № 7 г. Мурманска. Посетители смогут услышать военные песни в исполнении участника группы ветеранов боевых действий в Афганистане «Перевал» - Владимира Геннинга. Выставка будет работать до 18 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3.Культурно-выставочный центр Русского музея, 2-й этаж.

19 января - 19.00

Состоится музыкальный концерт «Белые туфельки» дуэта «Шиш да Малина orchestra». Гитары, луп-станции, медные духовые, аккордеон, детский металофончик, барабаны, IPad - целый оркестр в руках двух музыкантов. Они играют номера с текстами советских уличных песен 20-х годов, экспериментируют с жанрами.Действующие лица: Шиш - Тимур Мизинов, Малина - Екатерина Ефремова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо»; «Между квадратами и котами» (г.Санкт-Петербург); «Зимний спорт»; «Что за совершенства эти силуэты!»; «Живопись Н.И. Авдеевой», посвященная 75-летию со дня рождения художника, из цикла выставок «С днем рождения, художник!».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «За Волгой для нас земли нет…»; «Великие политики и дипломаты»; «Остановленные мгновенья»; «Листая страницы в твой юбилей… Владимир Высоцкий»; «Под сенью Трифона»; «Возрожденная обитель»; «Север - край без границ»; «Природа глазами детей»; «Жди меня, и я вернусь».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «И на камнях растут деревья»; «Бюджет для граждан»; «В блеске елочных огней»; «Удивительная математика и механика»; «Послание из прошлого»; «Первый рассвет».

18 января - 17.00

Состоится открытие выставки «Всё для Победы», посвященной 75-летию прорыва блокады города Ленинграда. Выставка организована совместно с Санкт-Петербургским музеем Хлеба, Историко-литературным музеем «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга и Мурманским областным краеведческим музеем.

На выставке будут представлены артефакты блокадного Ленинграда из личной коллекции члена филокартистов России Владимира Ивановича Ёлкина: почтовые карточки с письмами жителей и защитников блокадного города, военные открытки, хлебная карточка и другие документы.

Из фондового собрания областного краеведческого музея посетители увидят плакаты, докладные записки об отправке рыбы и рыбной продукции из Мурманска в блокадный Ленинград в 1942 и 1944-х годах, оружие, письма, медаль «За оборону Ленинграда», фотографии, репродукции художника Алексея Федоровича Пахомова, создавшего серию литографий о блокадном Ленинграде, в листах которой передал тревожное состояние осажденного города.

Из фондового собрания Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга в экспозиции будут представлены книги ленинградских поэтов и писателей, созданные в обстановке вражеской осады.

Санкт-Петербургский музей Хлеба предоставил выставку плакатов, рассказывающих о тяжелой и невыносимой жизни осажденного населения. Для выставки был испечен кусочек хлеба по особой рецептуре изготовления блокадного хлеба из разных видов добавок в тесто: лузги, обойной и ржаной муки, гидроцеллюлозы.

В рамках экспозиции будут созданы интерьеры мобилизационного штаба военнообязанного населения и части ленинградской комнаты.

Для посетителей выставка начнёт работать 19 января. Выставка будет работать до 11 марта.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Народный костюм в семейных традициях» из собрания народного костюма Сергея Глебушкина (г.Москва).

21 января – 17.00

«Зимние фантазии в стиле…». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер — Андрей Медведев, г.Санкт-Петербург.

25 января – 19.00

«Мне выбора, по счастью, не дано!» К 80-летию Владимира Высоцкого. Проект, посвященный памяти великого русского поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.

26 января – 19.00

«Вечер при свечах». Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), ведущая — Екатерина Ефремова. «Вечер при свечах» - это второй концерт из серии концертов-встреч (первый — «Встречи в венском кафе» состоялся в сентябре).

На эти концерты музыканты приглашают публику в святая святых — место, где рождается музыка, филармоническое закулисье. Камерная обстановка репетиционного класса, отсутствие сцены создают неповторимую атмосферу сотворчества публики и музыкантов, особенного восприятия музыки.

Программа концерта посвящена людям и искусству эпохи барокко. Вместе с музыкантами слушатели совершат воображаемое путешествие по Риму — Вечному городу, полюбуются его архитектурой и шедеврами искусства и, конечно же, насладятся музыкой. Прозвучат сочинения Дж.Б.Витали, Б. Марчелло, П. Локателли, Т. Альбинони, А. Скарлатти и… А. Шнитке.

27 января – 18.00

«Над балаганом небо…» Константин Райкин. Поэтический моноспектакль.

28 января – 17.00

«A Cappella Band Plusfive» (г.Санкт-Петербург). Программа «О чём поют мужчины».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

21 января – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

28 января – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

18 января – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В. Мережкою 16+

19 января – 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях. Ч. Айтматов. 12+

20 января – 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

20 января – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях. М. Ладо 16+

21 января – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

21 января – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган 18+

24 января – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

25 января – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. 12+

26 января – 19.00

«Том, Дк и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни. Перевод М. Мишина. 16+

26 января – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

27 января – 12.00

«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

27 января – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 января – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г .Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 января – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

30 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

31 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

19 января - 16.30

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

20 января - 10.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

20 января - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

21 января - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

21 января - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

26 января - 16.30

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 10.00

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

20 января - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

21 января - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

27 января - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

28 января - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка».

Для взрослых (от 12 лет):

19 января - 19.00

Шиш да Малина orchestra с программой «Белые туфельки».