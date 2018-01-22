г.Кандалакша

22 января - 17.00

Показ фильма в Кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Мечта». Зрители посмотрят фильм «Переполох».

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Мечта».

с.Ловозеро

6 февраля – 12.00

Состоится Международный день саамов. Программа праздника: 12.00-12.30 -торжественная церемония поднятия саамского флага (площадка у здания МБУК «ЛРНКЦ»); 12.00-18.00 - работа фотовыставки «Саамь ялл суммь» / «Мелодия саамской жизни» (Национальный культурный центр); 12.30–14.00 - саамский сход «Сарнэпь минэ баяс» / «Говорим о нас» (Национальный культурный центр); 18.00 - праздничая программа, посвящённая празднованию международного Дня саамов «Самь пеййв» - театрализованный сказ о судьбе саамского языка «Колокол Мяндаша», вечер чествования саамского народа и вручение приза общественного признания «Человек года - 2017» (Национальный культурный центр)

с.Ловозеро.

г.Полярные Зори

22 января - 16.00

Поэтическое музыкальное мероприятие «Своя колея», посвященное творчеству Владимира Высоцкого.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Дворец культуры, малый зал.

г.Апатиты

22-31 января

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры проходит традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

г.Снежногорск

22-26 января

Выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства «Новогоднее настроение».

г.Снежногорск, улВалентина Бирюкова, 3. Детская музыкальная школа г.Снежногорск.

ЗАТО Островной

22 января

В Библиотечном объединении начнёт работу выставка «Донжуан Европы…», приуроченная к 230-летию со дня рождения английского поэта-романтика Джорджа Гордона Байрона. Выставка продлится до 28 января.

ЗАТО Островной, ул. Североморская, 1б.

п.Сафоново-1

24 января - 12.30

Сотрудники Сафоновской городской библиотеки проведут для учащихся первых классов познавательный час «Вежливый день».

п.Сафоново-1, ул.Панина, 68. Сафоновская городская библиотека.

пгт.Мурмаши

23 января

В ДК «Энергетик» откроется выставка «Мурманск в сердце моем» клуба лоскутного шитья «Татьянин день».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

31 января – 13.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

Выездной спектакль труппы Мурманского областного драматического театра.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

22 января - 11.00

Начало работы выставки «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны. Кроме того посетители библиотеки смогут познакомиться со списком кандидатов, участвующих в выборах на пост Президента, и узнают, как проголосовать, если в день выборов они окажутся в другом городе.

Для юных читателей будут представлены иллюстрированные издания о России. Выставка продлится до 16 марта.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Центр правовой и социальной информации.

22 января - 12.00

Познавательный час «В поисках идеальной симметрии». Сотрудники Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих поговорят с участниками встречи о зиме, снеге и связанных с ними удивительных фактах и народных приметах.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

22 января - 11.00

Для взрослых читателей и детей откроется выставка-викторина «Твое право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории и современности избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, об основных полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента Российской Федерации.

Для юных читателей будут представлены иллюстрированные издания о России. При помощи занимательных сюжетов и историй ребята узнают, что такое государство, как работает Президент России и Правительство нашей страны.

В центральном холле библиотеки будет оформлен стенд с актуальной и полезной информацией о проведении предстоящих выборов Президента. Посетители библиотеки смогут познакомиться со списком кандидатов, участвующих в выборах на пост Президента, а также узнают, как проголосовать, если в день выборов они окажутся в другом городе.

По материалам выставки подготовлены интересные вопросы, они связаны цветными индикаторами с закладками в книгах, следовательно, послужат ориентиром для поиска правильных ответов. Активные пользователи смогут ответить на интересные вопросы по материалам выставки и получить призы. Выставка будет работать до 16 марта.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Центр правовой и социальной информации.

23 января - 12.30

Состоится день информации «Я – будущий избиратель». В мероприятиях библиотеки примут участие школьники 7-11 классов, студенты, педагоги и родители. Для них будет организована акция, в ходе которой состоится беседа по выставке «Твоё право выбора». Юные мурманчане получат возможность высказать своё мнение о значении участия в выборах, заполнив специальные стикеры, а также посмотрят презентацию о стадиях избирательного процесса.

На патриотическом часе «Будущее надо видеть сегодня» ребята узнают об избирательном праве России и особенностях выборов 2018 года, примут участие в игре, моделирующей ход голосования. Активные участники получат призы.

Мероприятие направлено на информирование подростков и молодёжи о процедуре организации и проведения выборов Президента Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Центр правовой и социальной информации, центральный холл.

23 января - 18.00

В рамках празднования 60-летия учреждения состоится концерт солистов симфонического оркестра Мариинского театра, посвященный юбилейному событию жизни концертмейстера Виктории Екимовской. Виктория Анатольевна Екимовская – дипломант всероссийских и международных конкурсов, является одним из лучших концертмейстеров Мурманского колледжа искусств. В знак особого уважения к её профессионализму в концерте примут участие солисты симфонического оркестра Мариинского театра: заслуженный артист России, лауреат всероссийских и международных конкурсов Юрий Акимкин (валторна) и заслуженный артист России, лауреат всероссийских конкурсов Николай Слепнёв (туба). Концертмейстер - Виктория Екимовская. В концерте прозвучат произведения для медных духовых инструментов - валторны и тубы.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Юрия Тризны» (г.Санкт-Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой» - из цикла «С днём рождения, художник!»; «Что за совершенства эти силуэты!» - из цикла «Простые вещи»; «Зимний спорт»; «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «За Волгой для нас земли нет…»; «Великие политики и дипломаты»; «Остановленные мгновенья»; «Листая страницы в твой юбилей… Владимир Высоцкий»; «Под сенью Трифона»; «Возрожденная обитель»; «Север - край без границ»; «Природа глазами детей»; «Мы - Российской Арктики начало».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

22 января - 11.00

Начало работы выставки «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны. Кроме того посетители библиотеки смогут познакомиться со списком кандидатов, участвующих в выборах на пост Президента, и узнают, как проголосовать, если в день выборов они окажутся в другом городе.

Для юных читателей будут представлены иллюстрированные издания о России. Выставка продлится до 16 марта.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: И на камнях растут деревья»; «Удивительная математика и механика»; «Послание из прошлого»; «Всё для Победы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

24 января - 18.00

Приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Народный костюм в семейных традициях» из собрания народного костюма Сергея Глебушкина (г.Москва); «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк»; «Фрагменты» - выставка графики и керамики Вероники Вологжанниковой; фотовыставка «Блокада Ленинграда».

25 января – 19.00

«Мне выбора, по счастью, не дано!» К 80-летию Владимира Высоцкого. Проект, посвященный памяти великого русского поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.

26 января – 19.00

«Вечер при свечах». Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), ведущая — Екатерина Ефремова. «Вечер при свечах» - это второй концерт из серии концертов-встреч (первый — «Встречи в венском кафе» состоялся в сентябре).

На эти концерты музыканты приглашают публику в святая святых — место, где рождается музыка, филармоническое закулисье. Камерная обстановка репетиционного класса, отсутствие сцены создают неповторимую атмосферу сотворчества публики и музыкантов, особенного восприятия музыки.

Программа концерта посвящена людям и искусству эпохи барокко. Вместе с музыкантами слушатели совершат воображаемое путешествие по Риму — Вечному городу, полюбуются его архитектурой и шедеврами искусства и, конечно же, насладятся музыкой. Прозвучат сочинения Дж.Б.Витали, Б. Марчелло, П. Локателли, Т. Альбинони, А. Скарлатти и… А. Шнитке.

27 января – 18.00

«Над балаганом небо…» Константин Райкин. Поэтический моноспектакль.

28 января – 17.00

«A Cappella Band Plusfive» (г.Санкт-Петербург). Программа «О чём поют мужчины».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

28 января – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

24 января – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

25 января – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. 12+

26 января – 19.00

«Том, Дк и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни. Перевод М. Мишина. 16+

26 января – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

27 января – 12.00

«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

27 января – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 января – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г .Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 января – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

30 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

31 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области – до 19 января.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

26 января - 16.30

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 10.00

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

27 января - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

28 января - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка».