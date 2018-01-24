с.Ловозеро

6 февраля – 12.00

Состоится Международный день саамов. Программа праздника: 12.00-12.30 -торжественная церемония поднятия саамского флага (площадка у здания МБУК «ЛРНКЦ»); 12.00-18.00 - работа фотовыставки «Саамь ялл суммь» / «Мелодия саамской жизни» (Национальный культурный центр); 12.30–14.00 - саамский сход «Сарнэпь минэ баяс» / «Говорим о нас» (Национальный культурный центр); 18.00 - праздничная программа, посвящённая празднованию международного Дня саамов «Самь пеййв» - театрализованный сказ о судьбе саамского языка «Колокол Мяндаша», вечер чествования саамского народа и вручение приза общественного признания «Человек года - 2017».

с.Ловозеро. Национальный культурный центр.

г.Апатиты

24-31 января

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры проходит традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

г.Снежногорск

24-26 января

Выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства «Новогоднее настроение».

г.Снежногорск, улВалентина Бирюкова, 3. Детская музыкальная школа г.Снежногорск.

24 января - 16.00

Кадетский бал для дошкольников в Снежногорске. В празднике примут участие кадеты школы № 269. Мероприятие откроет череду кадетских балов для воспитанников кадетских групп дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Александровск.

г.Снежногорск, ул. Октябрьская, 20. Детский сад № 8 «Якорёк».

31 января - 16.00

Кадетский бал для дошкольников в Снежногорске. В празднике примут участие кадеты школы № 269. Мероприятие проходит в рамках кадетских балов для воспитанников кадетских групп дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Александровск.

г.Снежногорск, ул. Октябрьская, 30. Детский сад №7 «Пингвинёнок».

г.Гаджиево

25 января - 16.00

Кадетский бал для дошкольников в Снежногорске. В празднике примут участие кадеты школы № 269. Мероприятие проходит в рамках кадетских балов для воспитанников кадетских групп дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Александровск.

г.Гаджиево, ул. Гаджиева, 45. Детский сад № 46 «Северяночка».

п.Сафоново-1

24 января - 12.30

Сотрудники Сафоновской городской библиотеки проведут для учащихся первых классов познавательный час «Вежливый день».

п.Сафоново-1, ул.Панина, 68. Сафоновская городская библиотека.

пгт.Мурмаши

31 января – 13.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

Выездной спектакль труппы Мурманского областного драматического театра.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

24 января - 13.00

Тематический вечер «Он правду людям под гитару говорил» к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Участники встречи услышат рассказ о жизни и непростой творческой судьбе Владимира Высоцкого, исполнят его стихи и песни.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

24 января - 17.00

Состоится открытие выставки «Пейнтбол в Мурманской области». Посетители музея узнают историю развития спортивного пейнтбола в Мурманской области. На выставке будут представлены фотографии, снаряжение, призы и награды пейнтбольных команд нашего региона. Пейнтбол – это командная игра с применением специальных оружий, стреляющих шариками с краской, разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его.

Выставка организована совместно с Федерацией пейнтбола Мурманской области и пейнтбольным клубом «Вавилон 51».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, IV этаж, малый выставочный зал.

24 января - 17.30

Стартует цикл публичных чтений Российского исторического общества «Гражданская война и Север». 2018 год – год столетия начала Гражданской войны в России, поэтому главная тема лектория – различные аспекты истории этого периода. Цикл лекций откроет председатель совета отделения Российского исторического общества в Мурманске, доктор исторических наук, профессор кафедры философии и права Мурманского государственного технического университета Алексей Воронин. Тема его лекции – «Гражданская война как этап революционного процесса в России».

Алексей Воронин расскажет о месте Гражданской войны в ходе Второй российской революции, представит некоторые историографические концепции в отношении Гражданской войны, проблемы ее периодизации, осветит роль различных социальных и политических сил и отдельных исторических деятелей в Гражданской войне, ее итоги и результаты.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

24 января - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

24 января - 18.00

Показ фильма в рамках демонстрации авторской передачи почетного президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой «Пятое измерение». Зрители увидят фильм «Книга Художника/Livre d’Artiste. Испанская коллекция. Пикассо, Дали, Миро, Грис, Тапьес, Клаве. Из собраний Георгия Генса и Бориса Фридмана».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

25 января - 10.00

Пройдут традиционные краеведческие премьеры. Специалисты школьных библиотек города, посещающие «Клуб общение», познакомятся с комплексом литературы, поступившей в отдел краеведения в 2017 году, - это книги, посвященные истории городов Мурманска и Мурманской области, литература об освоении Арктики, об экологии, новые книги для детей и юношества, тематические издания краеведческого отдела библиотеки.

Гостями мероприятия станут известные авторы книг: Михаил Орешета, Дмитрий Ермолаев и молодые писатели - Татьяна Березюк, Екатерина Панфилова, издатели. В рамках мероприятия состоится презентации новых книг и будет работать книжный киоск.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Юрия Тризны» (г.Санкт-Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой» - из цикла «С днём рождения, художник!»; «Что за совершенства эти силуэты!» - из цикла «Простые вещи»; «Зимний спорт»; «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо».

24 января - 18.00

Показ фильма в рамках демонстрации авторской передачи почетного президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой «Пятое измерение». Зрители увидят фильм «Книга Художника/Livre d’Artiste. Испанская коллекция. Пикассо, Дали, Миро, Грис, Тапьес, Клаве. Из собраний Георгия Генса и Бориса Фридмана».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «За Волгой для нас земли нет…»; «Великие политики и дипломаты»; «Остановленные мгновенья»; «Листая страницы в твой юбилей… Владимир Высоцкий»; «Под сенью Трифона»; «Возрожденная обитель»; «Север - край без границ»; «Природа глазами детей»; «Мы - Российской Арктики начало».

24 января - 17.30

Стартует цикл публичных чтений Российского исторического общества «Гражданская война и Север». 2018 год – год столетия начала Гражданской войны в России, поэтому главная тема лектория – различные аспекты истории этого периода. Цикл лекций откроет председатель совета отделения Российского исторического общества в Мурманске, доктор исторических наук, профессор кафедры философии и права Мурманского государственного технического университета Алексей Воронин. Тема его лекции – «Гражданская война как этап революционного процесса в России».

Алексей Воронин расскажет о месте Гражданской войны в ходе Второй российской революции, представит некоторые историографические концепции в отношении Гражданской войны, проблемы ее периодизации, осветит роль различных социальных и политических сил и отдельных исторических деятелей в Гражданской войне, ее итоги и результаты.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: И на камнях растут деревья»; «Удивительная математика и механика»; «Послание из прошлого»; «Всё для Победы».

24 января - 17.00

Состоится открытие выставки «Пейнтбол в Мурманской области». Посетители музея узнают историю развития спортивного пейнтбола в Мурманской области. На выставке будут представлены фотографии, снаряжение, призы и награды пейнтбольных команд нашего региона. Пейнтбол – это командная игра с применением специальных оружий, стреляющих шариками с краской, разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его.

Выставка организована совместно с Федерацией пейнтбола Мурманской области и пейнтбольным клубом «Вавилон 51».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

24 января - 18.00

Приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Народный костюм в семейных традициях» из собрания народного костюма Сергея Глебушкина (г.Москва); «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк»; «Фрагменты» - выставка графики и керамики Вероники Вологжанниковой; фотовыставка «Блокада Ленинграда».

25 января – 19.00

«Мне выбора, по счастью, не дано!» К 80-летию Владимира Высоцкого. Проект, посвященный памяти великого русского поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.

26 января – 19.00

«Вечер при свечах». Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), ведущая — Екатерина Ефремова. «Вечер при свечах» - это второй концерт из серии концертов-встреч (первый — «Встречи в венском кафе» состоялся в сентябре).

На эти концерты музыканты приглашают публику в святая святых — место, где рождается музыка, филармоническое закулисье. Камерная обстановка репетиционного класса, отсутствие сцены создают неповторимую атмосферу сотворчества публики и музыкантов, особенного восприятия музыки.

Программа концерта посвящена людям и искусству эпохи барокко. Вместе с музыкантами слушатели совершат воображаемое путешествие по Риму — Вечному городу, полюбуются его архитектурой и шедеврами искусства и, конечно же, насладятся музыкой. Прозвучат сочинения Дж.Б.Витали, Б. Марчелло, П. Локателли, Т. Альбинони, А. Скарлатти и… А. Шнитке.

27 января – 18.00

«Над балаганом небо…» Константин Райкин. Поэтический моноспектакль.

28 января – 17.00

«A Cappella Band Plusfive» (г.Санкт-Петербург). Программа «О чём поют мужчины».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

28 января – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

24 января – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

25 января – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. 12+

26 января – 19.00

«Том, Дк и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни. Перевод М. Мишина. 16+

26 января – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

27 января – 12.00

«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

27 января – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 января – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г .Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 января – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

30 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

31 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области – до 19 января.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

26 января - 16.30

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 10.00

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

27 января - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

28 января - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка».