с.Ловозеро

6 февраля – 12.00

Состоится Международный день саамов. Программа праздника: 12.00-12.30 -торжественная церемония поднятия саамского флага (площадка у здания МБУК «ЛРНКЦ»); 12.00-18.00 - работа фотовыставки «Саамь ялл суммь» / «Мелодия саамской жизни» (Национальный культурный центр); 12.30–14.00 - саамский сход «Сарнэпь минэ баяс» / «Говорим о нас» (Национальный культурный центр); 18.00 - праздничная программа, посвящённая празднованию международного Дня саамов «Самь пеййв» - театрализованный сказ о судьбе саамского языка «Колокол Мяндаша», вечер чествования саамского народа и вручение приза общественного признания «Человек года - 2017».

с.Ловозеро. Национальный культурный центр.

г.Полярные Зори

25 января - 18.00

Программа «Дворцовый университет» для старшеклассников города Полярные Зори, посвященная Дню российского студенчества.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Дворец культуры, малый зал.

г.Апатиты

25-31 января

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры проходит традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

26 января - 19.00

Пройдет концерт памяти В.С. Высоцкого, выступают члены музыкального клуба «Дива».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека им. Л.А. Гладиной.

27 января - 15.00

Пройдёт первая встреча клуба «Морошка». Приглашаем всех желающих отправиться в «Путешествие по миру с книгой» и посетить Индию.

г.Апатиты, ул. Пушкина,4. Центральная городская библиотека.

27 января - 16.00

Состоится лекция Леготиной Ирины Михайловны, кандидата педагогических наук, ведущего методиста МАУ «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.». Тема лекции: «Некоторые правовые проблемы наружной рекламы в г. Апатиты».

Жизнь современного общества невозможно представить без рекламы, которая приобрела характер самостоятельной социальной силы, развивающейся по объективным законам и требующей правового регулирования. Рекламная деятельность является объектом комплексного правового регулирования, поскольку отношения, складывающиеся в сфере рекламы, регулируются нормами гражданского, административного, финансового и иных отраслей права. В лекции будут рассмотрены проблемы, возникшие в процессе размещения образцов наружной рекламы в г.Апатиты, и предпринята попытка проанализировать причины и следствия этих проблем.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

27 января - 18.00

Пройдёт традиционное празднование Дня российского студента или Татьяниного дня. В этот день в ДК соберутся представители всех вузов и колледжей Апатитско-Кировского района. Также на праздник приглашаются апатитские старшеклассники. Студенты представят визитные карточки учебных заведений. Праздник будет завершён дискотекой. Для Татьян – вход бесплатный (по предъявлению документа).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

28 января - 14.00

Интеллектуально-развлекательная игра «Один за всех и все за одного» (цикл «Коэффициент эрудиции»).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

28 января - 15.00

Состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Ю. Визбора.

г.Апатиты, ул. Пушкина,4. Центральная городская библиотека и ЛИТО «Хибины».

28 января - 15.00

Занятие по книге Ани Фрёлих «Куда подевалась зима?» и мастер-класс «Ёжик» (аппликация).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Литературно-творческая мастерская «Детвора» городской детско-юношеской библиотеки.

28 января - 15.00

Состоится лекторий «Край, в котором я живу!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека им. Л.А. Гладиной.

28 января - 15.00

Состоится концерт, посвященный 75-летию битвы под Сталинградом. Кадры кинохроники создадут тревожную атмосферу военных дней. Прозвучат песни того времени в исполнении ансамбля «Заполярье», молодежного хора «Viсtoria». После минуты молчания в память о трагических событиях после торжественных слов о героическом подвиге воинов Советской Армии и населения, оказавшегося по воле судьбы в местах сражений, в программе зазвучат радостные ноты Победы, мелодии весны и мирной надежды в концертных номерах ансамблей «Джосс», «Ангажемент», «Счастливый случай», «Здравица» и многих других! Концерт закончится праздничным финалом, воспевающим дружбу всех народов и творческий энтузиазм. Вход на концерт свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

г.Снежногорск

25 и 26 января

Выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства «Новогоднее настроение».

г.Снежногорск, улВалентина Бирюкова, 3. Детская музыкальная школа г.Снежногорск.

31 января - 16.00

Кадетский бал для дошкольников в Снежногорске. В празднике примут участие кадеты школы № 269. Мероприятие проходит в рамках кадетских балов для воспитанников кадетских групп дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Александровск.

г.Снежногорск, ул. Октябрьская, 30. Детский сад №7 «Пингвинёнок».

г.Гаджиево

25 января - 16.00

Кадетский бал для дошкольников в Снежногорске. В празднике примут участие кадеты школы № 269. Мероприятие проходит в рамках кадетских балов для воспитанников кадетских групп дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Александровск.

г.Гаджиево, ул. Гаджиева, 45. Детский сад № 46 «Северяночка».

пгт.Мурмаши

31 января – 13.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

Выездной спектакль труппы Мурманского областного драматического театра.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

25 января - 10.00

Пройдут традиционные краеведческие премьеры. Специалисты школьных библиотек города, посещающие «Клуб общение», познакомятся с комплексом литературы, поступившей в отдел краеведения в 2017 году, - это книги, посвященные истории городов Мурманска и Мурманской области, литература об освоении Арктики, об экологии, новые книги для детей и юношества, тематические издания краеведческого отдела библиотеки.

Гостями мероприятия станут известные авторы книг: Михаил Орешета, Дмитрий Ермолаев и молодые писатели - Татьяна Березюк, Екатерина Панфилова, издатели. В рамках мероприятия состоится презентации новых книг и будет работать книжный киоск.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

25 января - 12.30

Состоится традиционный ежегодный концерт выпускников разных лет отделения народных инструментов, приуроченный к празднованию 60-летия учреждения. Все участники концерта – выпускники Мурманского колледжа искусств и Петрозаводской государственной консерватории – в настоящее время успешно реализовывают свои таланты в детских школах искусств, культурно-досуговых учреждениях, трое преподают в Мурманском колледже искусств. Виртуозное исполнение на народных инструментах – домре, балалайке, гитаре, баяне и аккордеоне – визитная карточка ежегодных январских концертов отделения народных инструментов.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

25 января - 17.00

Для студентов средних и высших учебных заведений Мурманской области состоится традиционный молодежный бал «Татьянин день», посвященный Дню российского студенчества. Праздничную атмосферу вечера создаст живая музыка в исполнении камерного оркестра «Камертон» из Снежногорска. Гости праздника примут участие в конкурсах и играх, разучат и исполнят вальс, гранд-марш, кадриль, котильон и польку.

Гости вечера посмотрят дефиле бальных нарядов, а также после конкурса «Бал-маскарад» и конкурса поэзии «Битва поэтов» определят Короля и Королеву бала. В Салоне светских игр, который в этом году проходит под девизом «Мурманская область – регион возможностей» и посвящен 80-летию со дня образования Мурманской области, всех ждут игровые площадки, отражающие интересы и увлечения современной молодежи.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

25 января - 19.00

Состоится концерт «Мне выбора, по счастью, не дано». Проект посвящен памяти великого русского поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого. В исполнении Николая Вернуся, Игоря Кокшарова, Ольги Феофановой, Юрия Хабарова, Сергея Совпеля, Екатерины Ефремовой, авторского ансамбля «МАРГО» прозвучат песни Владимира Высоцкого. Стихи поэта прочитает Александр Даниловский.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

26 января - 9.00

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки проведут для учеников 11-х классов час авторской песни Владимира Высоцкого, посвященный 80-летнему юбилею автора и исполнителя. Ребята посмотрят музыкально-познавательную презентацию «Я на этой земле останусь» и узнают интересные факты из творческой биографии барда.

г.Мурманск, проезд Связи, 30. Гимназия № 1 города Мурманска.

26 января - 15.00

Состоится торжественная презентация новой учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики», приуроченная к 80-летнему юбилею Мурманской области. Учебная программа предназначена для школьников 9-11 классов. Она включает в себя фильм и игровое положение, разработанные сотрудниками музея совместно с компанией «MediaVision».

Программа рассказывает об основных этапах освоении Арктики человеком с древнейших времен до начала XXI века. Посетители узнают истории о легендарных полярниках – Отто Шмидте, Иване Папанине, Владимире Воронине, а также о малоизвестных фактах изучения труднодоступного и опасного арктического региона.

Отдельное внимание будет уделено природе Арктики и ее климату. В этом разделе буду представлены работы, подготовленные многими первоклассными фотографами России. При разработке учебной программы были использованы уникальные фото и видеоматериалы из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Большая часть этих материалов впервые будет представлена широкой публике.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

26 января - 17.00

Состоится открытие выставки «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». В экспозиции будет представлено более 70 работ мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея – «Белозор», а также работы ветеранов клуба.

Клуб «Белозор», созданный в 1997 году, возглавляет Людмила Ивановна Кривошеева. В 2008 году коллективу присвоено звание народный самодеятельный коллектив. Члены клуба участвуют в выставках различного уровня. Помимо творческой деятельности клуб осуществляет методическую работу: проводит консультации, творческие лаборатории по обмену опытом работы.

Посетители увидят экспонаты, отличающиеся высоким уровнем художественного исполнения, узнаваемым авторским почерком. Богатство природных красок и форм отражено в пейзажах, натюрмортах, портретах, для создания которых использованы в основном растения, произрастающие на Кольском полуострове: береста, листья деревьев и кустарников, лепестки цветов, пух одуванчиков, ягель. Мастера в совершенстве владеют не только всеми видами декоративной плоскостной флористики, но и разрабатывают свои. Работы с изображением городских пейзажей, памятников города Мурманска, природы Кольского полуострова с узнаваемыми названиями: «Ждущая», «Кот Семён», «Водопад на реке Титовка», «Церковь «Спас на водах», «Осень в Хибинах», - наполнены любовью к родной природе, Кольскому Заполярью. Выставка будет работать до 18 февраля.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей, отдел народного искусства и ремесел.

26 января - 19.00

Состоится концерт «Вечер при свечах». «Вечер при свечах» - это второй концерт из серии концертов-встреч. Программа концерта посвящена людям и искусству эпохи барокко.В исполнении Евгения Попова (скрипка), Екатерины Охраминской (виолончель), Петр а Макарова (фортепиано) прозвучат сочинения Джованни Баттиста Витали, Бенедетто Марчелло, Пьетро Локателли, Томазо Джованни Альбинони и других композиторов. Ведущая – Екатерина Ефремова.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, репетиционная оркестра,4 –й этаж.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Юрия Тризны» (г.Санкт-Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой» - из цикла «С днём рождения, художник!»; «Что за совершенства эти силуэты!» - из цикла «Простые вещи»; «Зимний спорт»; «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «За Волгой для нас земли нет…»; «Великие политики и дипломаты»; «Остановленные мгновенья»; «Листая страницы в твой юбилей… Владимир Высоцкий»; «Под сенью Трифона»; «Возрожденная обитель»; «Север - край без границ»; «Природа глазами детей»; «Мы - Российской Арктики начало».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

25 января - 10.00

Пройдут Традиционные краеведческие премьеры. Специалисты школьных библиотек города, посещающие «Клуб общение», познакомятся с комплексом литературы, поступившей в отдел краеведения в 2017 году, - это книги, посвященные истории городов Мурманска и Мурманской области, литература об освоении Арктики, об экологии, новые книги для детей и юношества, тематические издания краеведческого отдела библиотеки. Гостями мероприятия станут известные авторы книг: Михаил Орешета, Дмитрий Ермолаев и молодые писатели - Татьяна Березюк, Екатерина Панфилова, издатели. В рамках мероприятия состоится презентации новых книг и будет работать книжный киоск.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: И на камнях растут деревья»; «Удивительная математика и механика»; «Послание из прошлого»; «Всё для Победы»; «Пейнтбол в Мурманской области».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

25 января - 17.00

Областной молодёжный бал «Татьянин день». На бал приглашены студенческие делегации учреждений среднего и высшего профессионального образования Мурманской области. В рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2017».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Народный костюм в семейных традициях» из собрания народного костюма Сергея Глебушкина (г.Москва); «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк»; «Фрагменты» - выставка графики и керамики Вероники Вологжанниковой; фотовыставка «Блокада Ленинграда».

25 января – 19.00

Концерт «Мне выбора, по счастью, не дано». Проект посвящен памяти поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого. В исполнении Николая Вернуся, Игоря Кокшарова, Ольги Феофановой, Юрия Хабарова, Сергея Совпеля, Екатерины Ефремовой, авторского ансамбля «Марго» прозвучат песни Владимира Высоцкого. Стихи поэта прочитает Александр Даниловский.

26 января – 19.00

«Вечер при свечах». Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), ведущая — Екатерина Ефремова. «Вечер при свечах» - это второй концерт из серии концертов-встреч (первый — «Встречи в венском кафе» состоялся в сентябре).

На эти концерты музыканты приглашают публику в святая святых — место, где рождается музыка, филармоническое закулисье. Камерная обстановка репетиционного класса, отсутствие сцены создают неповторимую атмосферу сотворчества публики и музыкантов, особенного восприятия музыки.

Программа концерта посвящена людям и искусству эпохи барокко. Вместе с музыкантами слушатели совершат воображаемое путешествие по Риму — Вечному городу, полюбуются его архитектурой и шедеврами искусства и, конечно же, насладятся музыкой. Прозвучат сочинения Дж.Б.Витали, Б. Марчелло, П. Локателли, Т. Альбинони, А. Скарлатти и… А. Шнитке.

27 января – 18.00

«Над балаганом небо…» Константин Райкин. Поэтический моноспектакль.

28 января – 17.00

«A Cappella Band Plusfive» (г.Санкт-Петербург). Программа «О чём поют мужчины».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

28 января – 18.00

«Примадонны».

3 февраля – 18.00

«Домовой».

4 февраля – 18.00

«Любовь по-французски».

10 февраля – 18.00

«Гроза».

11 февраля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга»

11 февраля – 18.00

«Панночка».

17 февраля – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

18 февраля – 11.00

«Грибной переполох».

18 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

24 февраля – 18.00

«Рядовые».

25 февраля – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

24 января – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

25 января – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. 12+

26 января – 19.00

«Том, Дк и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни. Перевод М. Мишина. 16+

26 января – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

27 января – 12.00

«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

27 января – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 января – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г .Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 января – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

30 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

31 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области – до 19 января.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

26 января - 16.30

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 10.00

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

27 января - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

28 января - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка».

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 февраля - 16.30

Н. Гернет. «Полянка».

3 февраля - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

3 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

4 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

4 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

9 февраля - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

16 февраля - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

3 февраля - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина. «Морозко».

4 февраля - 12.00 и 14.30

В. Костин. «Госпожа Метелица».

10 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тараховская. «По щучьему велению».

11 февраля - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

17 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

25 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Колобок».

Для взрослых:

16 февраля - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?»