г.Кандалакша

26 января - 13.00

Во Дворце культуры «Металлург» начнет работу фотовыставка «Блокады прорвано кольцо».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

27 января - 17.00

ДК «Металлург» приглашает на вечер-концерт памяти Владимира Высоцкого «Мне есть, что спеть…».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

с.Ловозеро

6 февраля – 12.00

Состоится Международный день саамов. Программа праздника: 12.00-12.30 -торжественная церемония поднятия саамского флага (площадка у здания МБУК «ЛРНКЦ»); 12.00-18.00 - работа фотовыставки «Саамь ялл суммь» / «Мелодия саамской жизни» (Национальный культурный центр); 12.30–14.00 - саамский сход «Сарнэпь минэ баяс» / «Говорим о нас» (Национальный культурный центр); 18.00 - праздничная программа, посвящённая празднованию международного Дня саамов «Самь пеййв» - театрализованный сказ о судьбе саамского языка «Колокол Мяндаша», вечер чествования саамского народа и вручение приза общественного признания «Человек года - 2017».

с.Ловозеро. Национальный культурный центр.

г.Полярные Зори

27 января - 14.00

В ГДК пройдёт торжественная встреча с жителями блокадного Ленинграда «Да будет мерой чести Ленинград».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

28 января - 15.00

На площади Авиаторов стартует программа для детей «Веселый калейдоскоп».

г.Полярные Зори, площадь Авиаторов.

г.Кировск

24 января - 28 февраля

В выставочном зале Кировского Дворца культуры будут работать выставки: «Шёлковые фантазии» - работы в технике батик клуба «Махаон» (г.Мурманск), руководитель Ольга Правда. Представлено около 20 работ: платки, палантины, украшения, панно. Выставка интерьерных кукол – мастер Оборовская Оксана (г.Апатиты). Вход свободный.

Время работы выставки: вторник - пятница - 10.00-18.00 (обед - 14.00-15.00), суббота – 10.00-17.00 (без обеда). Воскресенье-понедельник – выходной.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

27 января – 12.00 и 14.00

Отдел народного творчества и художественных ремёсел Дворца культуры приглашает посетить мастер – классы: игрушка-оберег «Домовёнок на удачу» (количество участников ограничено); «Текстильные бусы» - проводит мастер–классы Гостинцева Оксана Анатольевна (кабинет № 125).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

26 января - 13.30

Для детей 4 класса школы № 5 состоится театрализовано-игровая программа «Январская вьюга». Ребята совершат путешествие в волшебный мир зимы, в игровой форме познакомятся с связанными с ней природными явлениями.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Затейник».

27 января – 14.30

Пройдёт праздник, посвящённый Дню студента. Организаторы подготовили увлекательную программу – «Кино-shoT». Это развлекательная киновикторина для тех, кто любит кино. Команды ждут интересные, нескучные вопросы, веселые конкурсы и подарки. Вход по приглашениям.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, фойе ДК.

6-18 февраля

В городе пройдёт традиционный фестиваль - конкурс снежных скульптур среди дошкольных и общеобразовательных учреждений «Снеговичок» - 2018».

К участию приглашаются: сотрудники, воспитанники и обучающиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Местом проведения конкурса являются участки, прилегающие к территории дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Конкурс проходит по трем номинациям: «Снежная скульптура или композиция», показ костюмов снеговика – «Модный Снеговик», «Озорной Снеговик» - тематические работы (Снеговик или композиция с ним), выполненные в различных техниках декоративно – прикладного творчества.

Подведение итогов конкурса и награждение состоится на городском празднике «Широкая Масленица», который состоится 18 февраля. Заявки на участие принимаются до 6 февраля.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Коашва

28 января 15.00

Жителей и гостей посёлка приглашают на интерактивную познавательную программу «Все о Рождестве и святках». Зрители станут участниками святочных гаданий, отведают блюда рождественской кухни, смогут посетить выставку изделий из настоящего кружева ручной работы. Для желающих изготовить своими руками народную игрушку из солёного теста и освоить основы прядения на прялке в 14.30 начнутся мастер-классы. Вход свободный.

нп.Коашва, сельский Дом культуры.

нп.Титан

28 января - 13.00

Состоится концертная программа «Снежная-нежная сказка зимы» с участием вокального ансамбля «Иван да Марья» -руководитель Вячеслав Дворянский, концертмейстер Алла Бондаренко; ансамбля танца «Ангажемент» - руководитель Елена Скорченко (г.Апатиты).

нп.Титан, сельский Дом культуры.

г.Апатиты

26-31 января

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры проходит традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

26 января - 19.00

Пройдет концерт памяти В.С. Высоцкого, выступают члены музыкального клуба «Дива».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека им. Л.А. Гладиной.

27 января - 15.00

Пройдёт первая встреча клуба «Морошка». Приглашаем всех желающих отправиться в «Путешествие по миру с книгой» и посетить Индию.

г.Апатиты, ул. Пушкина,4. Центральная городская библиотека.

27 января - 16.00

Состоится лекция Леготиной Ирины Михайловны, кандидата педагогических наук, ведущего методиста МАУ «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.». Тема лекции: «Некоторые правовые проблемы наружной рекламы в г. Апатиты».

Жизнь современного общества невозможно представить без рекламы, которая приобрела характер самостоятельной социальной силы, развивающейся по объективным законам и требующей правового регулирования. Рекламная деятельность является объектом комплексного правового регулирования, поскольку отношения, складывающиеся в сфере рекламы, регулируются нормами гражданского, административного, финансового и иных отраслей права. В лекции будут рассмотрены проблемы, возникшие в процессе размещения образцов наружной рекламы в г.Апатиты, и предпринята попытка проанализировать причины и следствия этих проблем.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

27 января - 18.00

Пройдёт традиционное празднование Дня российского студента или Татьяниного дня. В этот день в ДК соберутся представители всех вузов и колледжей Апатитско-Кировского района. Также на праздник приглашаются апатитские старшеклассники. Студенты представят визитные карточки учебных заведений. Праздник будет завершён дискотекой. Для Татьян – вход бесплатный (по предъявлению документа).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

28 января - 14.00

Интеллектуально-развлекательная игра «Один за всех и все за одного» (цикл «Коэффициент эрудиции»).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

28 января - 15.00

Состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Ю. Визбора.

г.Апатиты, ул. Пушкина,4. Центральная городская библиотека и ЛИТО «Хибины».

28 января - 15.00

Занятие по книге Ани Фрёлих «Куда подевалась зима?» и мастер-класс «Ёжик» (аппликация).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Литературно-творческая мастерская «Детвора» городской детско-юношеской библиотеки.

28 января - 15.00

Состоится лекторий «Край, в котором я живу!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека им. Л.А. Гладиной.

28 января - 15.00

Состоится концерт, посвященный 75-летию битвы под Сталинградом. Кадры кинохроники создадут тревожную атмосферу военных дней. Прозвучат песни того времени в исполнении ансамбля «Заполярье», молодежного хора «Viсtoria». После минуты молчания в память о трагических событиях после торжественных слов о героическом подвиге воинов Советской Армии и населения, оказавшегося по воле судьбы в местах сражений, в программе зазвучат радостные ноты Победы, мелодии весны и мирной надежды в концертных номерах ансамблей «Джосс», «Ангажемент», «Счастливый случай», «Здравица» и многих других! Концерт закончится праздничным финалом, воспевающим дружбу всех народов и творческий энтузиазм. Вход на концерт свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

г.Оленегорск

31 января – 16.00

ЦКиД «Полярная звезда» приглашает на выступление артистов Московского Независимого театра. Будет показана сказка «Золушка» (6+).

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

31 января – 19.00

ЦКиД «Полярная звезда» приглашает на выступление артистов Московского Независимого театра. Будет показана драма «Анна Каренина» (12+).

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.Снежногорск

26 января

Выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства «Новогоднее настроение».

г.Снежногорск, улВалентина Бирюкова, 3. Детская музыкальная школа г.Снежногорск.

31 января - 16.00

Кадетский бал для дошкольников в Снежногорске. В празднике примут участие кадеты школы № 269. Мероприятие проходит в рамках кадетских балов для воспитанников кадетских групп дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Александровск.

г.Снежногорск, ул. Октябрьская, 30. Детский сад №7 «Пингвинёнок».

пгт.Мурмаши

28 января - 15.00

ДК «Энергетик» приглашает на IV фестиваль детских талантов от 4 до 7 лет «Звездная дорожка».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

31 января – 13.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

Выездной спектакль труппы Мурманского областного драматического театра.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Кола

27 января - 18.00

В КРЦК начнется «Рок-тусовка», в рамках которой пройдет открытие выставки художника Александра Губинского.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

28 января - 14.00

На площади районного Центра культуры начнутся народные гулянья «Здравствуй, солнце!» и детский саамский праздник «Радуга на снегу».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Площадь перед Кольским районным Центром культуры.

г.Мурманск

26 января - 9.00

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки проведут для учеников 11 классов час авторской песни Владимира Высоцкого, посвященный 80-летнему юбилею автора и исполнителя.

Ребята посмотрят музыкально-познавательную презентацию «Я на этой земле останусь» и узнают интересные факты из творческой биографии барда.

г.Мурманск, проезд Связи, 30. Гимназия № 1 города Мурманска.

26 января - 15.00

Состоится торжественная презентация новой учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики», приуроченная к 80-летнему юбилею Мурманской области. Учебная программа предназначена для школьников 9-11 классов. Она включает в себя фильм и игровое положение, разработанные сотрудниками музея совместно с компанией «MediaVision».

Программа рассказывает об основных этапах освоении Арктики человеком с древнейших времен до начала XXI века. Посетители узнают истории о легендарных полярниках – Отто Шмидте, Иване Папанине, Владимире Воронине, а также о малоизвестных фактах изучения труднодоступного и опасного арктического региона.

Отдельное внимание будет уделено природе Арктики и ее климату. В этом разделе буду представлены работы, подготовленные многими первоклассными фотографами России. При разработке учебной программы были использованы уникальные фото и видеоматериалы из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Большая часть этих материалов впервые будет представлена широкой публике.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

26 января - 17.00

Состоится открытие выставки «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». В экспозиции будет представлено более 70 работ мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея – «Белозор», а также работы ветеранов клуба.

Клуб «Белозор», созданный в 1997 году, возглавляет Людмила Ивановна Кривошеева. В 2008 году коллективу присвоено звание народный самодеятельный коллектив. Члены клуба участвуют в выставках различного уровня. Помимо творческой деятельности клуб осуществляет методическую работу: проводит консультации, творческие лаборатории по обмену опытом работы.

Посетители увидят экспонаты, отличающиеся высоким уровнем художественного исполнения, узнаваемым авторским почерком. Богатство природных красок и форм отражено в пейзажах, натюрмортах, портретах, для создания которых использованы в основном растения, произрастающие на Кольском полуострове: береста, листья деревьев и кустарников, лепестки цветов, пух одуванчиков, ягель. Мастера в совершенстве владеют не только всеми видами декоративной плоскостной флористики, но и разрабатывают свои. Работы с изображением городских пейзажей, памятников города Мурманска, природы Кольского полуострова с узнаваемыми названиями: «Ждущая», «Кот Семён», «Водопад на реке Титовка», «Церковь «Спас на водах», «Осень в Хибинах», - наполнены любовью к родной природе, Кольскому Заполярью. Выставка будет работать до 18 февраля.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей, отдел народного искусства и ремесел.

26 января -18.00

Показ фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители увидят первую часть фильма «Прожить жизнь с Пикассо».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

26 января - 19.00

Состоится концерт «Вечер при свечах». «Вечер при свечах» - это второй концерт из серии концертов-встреч. Программа концерта посвящена людям и искусству эпохи барокко. В исполнении Евгения Попова (скрипка), Екатерины Охраминской (виолончель), Петр а Макарова (фортепиано) прозвучат сочинения Джованни Баттиста Витали, Бенедетто Марчелло, Пьетро Локателли, Томазо Джованни Альбинони и других композиторов. Ведущая – Екатерина Ефремова.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, репетиционная оркестра,4 –й этаж.

27 января - 11.30 и 14.00

Перед показом спектакля «Чудеса в Дедморозовке» педагоги Центра развития интеллекта «Пифагорка» проведут для маленьких зрителей мастер-класс по ментальной арифметике. В отличие от обычной арифметики упражнения на счетах задействуют оба полушария головного мозга. Это высокоэффективная программа развития умственных способностей при помощи арифметических вычислений на счетах (абак, соробан) подходит для детей от 4 до 12 лет, развивает самостоятельность, инициативность и умение критически оценивать себя.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

27 января – 14.00

Состоится IV региональный конкурс учащихся детских школ искусств по сольфеджио «Музыкальный эрудит». Организатор мероприятия -Мурманский колледж искусств. Тема конкурса – «Развитие гармонического слуха в творческих заданиях». В муниципальном этапе приняли участие 59 учащихся, а в региональном этапе примут участие 17 воспитанников детских школ искусств из Мурманска, Североморска, Колы, Полярного, Видяево и поселка Молочный в возрасте от 14 до 17 лет, победившие в I этапе (муниципальном).

Конкурс состоит из письменного и устного туров: записи музыкального диктанта, гармонизации мелодии, исполнении мелодии с собственным аккомпанементом, ответов на теоретические вопросы по курсу сольфеджио. В 12.00 пройдёт письменный тур, в 14.00 – устный, а в 17.30 состоится подведение итогов конкурса и награждение победителей.

Конкурс проводится один раз в три года и является единственным конкурсом регионального уровня для обучающихся по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства по теоретическим дисциплинам.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

27 января - 15.00

Состоится занятие по арт-терапии «Минутка для зентангла». Занятия арт-терапией помогают расслабиться и уменьшить стресс, одновременно создавая красоту. Одно из направлений, набирающих сегодня популярность, – зентангл. Зентангл - это абстрактный рисунок, созданный на основе повторяющихся узоров с помощью ручки или карандаша.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, зал литературы по искусству, 4-й этаж.

27 января - 15.00

Состоится открытие выставки фотографа Алексея Щукина «Деревенские зарисовки». На выставке будут представлены авторские работы Алексея Щукина, сделанные в 2012-2013 гг. Фотограф запечатлел быт и жизнь деревень Кирилловского района Вологодской области. Атмосферу своих фотокартин он описывает так: «Здесь всегда тихо. Так тихо, что слышно, как капли дождя рассыпаются по оконному стеклу, и мурлычет кошка на руках бабули. Здесь всегда тепло - как у русской печи, так и на солнечном лугу. Здесь всё наполнено невероятной свежестью и чистотой, а запах грозы сменяется запахом свежескошенной травы, а потом – тонким ароматом пирогов, доносящегося из открытого окна деревянного дома. И всё это – деревня». Легкие наброски деревенских мотивов в работах Алексея скрывают за собой глубокие истории в каждом кадре.

Выставка проходит в рамках проекта «Открытая площадка», организованного Мурманским областным краеведческим музеем. Данный проект «Открытая площадка» призван объединить людей, любящих свой край.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, коридор.

27 января - 17.00

Стартует акция «Театральный десант». В акции примут участие любительские коллективы театрального жанра муниципальных культурно-досуговых, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области. Актеры драматического театра «Светоч» из города Полярные Зори представят спектакль по пьесе Леонида Филатова «Любовь к трем апельсинам».

Впервые «Театральный десант» путешествовал по Мурманской области в 2015 году. Жители поселков Редва, Росляково, Африканда, Зареченск, Зеленоборский, Молочный, Белое море, городов Кировск, Снежногорск, Гаджиево, Заозерск и Мончегорск познакомились с творчеством 11 самодеятельных театральных коллективов нашего края.

Учредитель акции – комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатор – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Мероприятие направлено на поддержку и развитие любительских театральных коллективов в Мурманской области, предоставление возможности любительским театральным коллективам совершить гастрольные поездки по городам и посёлкам Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

27 января - 18.00

Состоится поэтический моноспектакль Константина Райкина «Над балаганом небо…». Константин Аркадьевич Райкин - художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, народный артист России, режиссер, лауреат Государственных премий РФ, четырежды лауреат Национальной премии «Золотая Маска», лауреат премии Фонда К.С. Станиславского, премий «Хрустальная Турандот», «Чайка», «Кумир», «Триумф», художественный руководитель «Высшей школы сценических искусств», профессор.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Юрия Тризны» (г.Санкт-Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой» из цикла «С днем рождения, художник!»; «Что за совершенства эти силуэты!» из цикла «Простые вещи»; «Зимний спорт»; «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо».

26 января – 17.00

В отделе народного искусства и ремесел откроется выставка «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Листая страницы в твой юбилей… Владимир Высоцкий» - по 30 января; «Мы - Российской Арктики начало»; «За Волгой для нас земли нет…»; «Великие политики и дипломаты»; «Остановленные мгновенья»; «Под сенью Трифона»; «Возрожденная обитель»; «Север - край без границ»; «Природа глазами детей».

27 января - 15.00

В зале литературы по искусству состоится художественное занятие «Минутка для зентангла».

28 января - 14.00

В литературной гостиной в рамках творческого проекта Дмитрия Ендураева «Чайная река» пройдет необычное чаепитие «ПреКрасный день».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Послание из прошлого» - по 30 января; «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы»; «И на камнях растут деревья»; «Удивительная математика и механика».

26 января - 15.00

Состоится торжественная презентация новой учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики».

27 января – 15.00

Откроется выставка фотографа Алексея Щукина «Деревенские зарисовки».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

27 января - 17.00

Стартует акция «Театральный десант». Актеры драматического театра «Светоч» из города Полярные Зори представят спектакль по пьесе Леонида Филатова «Любовь к трем апельсинам» (18+).

28 января – 13.00

Пройдёт фестиваль национальных культур «Праздник дружбы». А перед ним откроется выставка декоративно-прикладного творчества разных культур. Затем начнутся творческие выступления национальных творческих коллективов.

30 января - 19.00

Выступит пародист и юморист Игорь Маменко.

31 января - 19.00

Пройдёт концерт рок-группы «Аквариум».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: ««Народный костюм в семейных традициях» - по 28 января; «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк».

26 января – 19.00

«Вечер при свечах». Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), ведущая — Екатерина Ефремова. «Вечер при свечах» - это второй концерт из серии концертов-встреч (первый — «Встречи в венском кафе» состоялся в сентябре).

На эти концерты музыканты приглашают публику в святая святых — место, где рождается музыка, филармоническое закулисье. Камерная обстановка репетиционного класса, отсутствие сцены создают неповторимую атмосферу сотворчества публики и музыкантов, особенного восприятия музыки.

Программа концерта посвящена людям и искусству эпохи барокко. Вместе с музыкантами слушатели совершат воображаемое путешествие по Риму — Вечному городу, полюбуются его архитектурой и шедеврами искусства и, конечно же, насладятся музыкой. Прозвучат сочинения Дж.Б.Витали, Б. Марчелло, П. Локателли, Т. Альбинони, А. Скарлатти и… А. Шнитке.

27 января – 18.00

«Над балаганом небо…» Константин Райкин. Поэтический моноспектакль.

28 января – 17.00

«A Cappella Band Plusfive» (г.Санкт-Петербург). Программа «О чём поют мужчины».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

28 января – 18.00

«Примадонны».

3 февраля – 18.00

«Домовой».

4 февраля – 18.00

«Любовь по-французски».

10 февраля – 18.00

«Гроза».

11 февраля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга»

11 февраля – 18.00

«Панночка».

17 февраля – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

18 февраля – 11.00

«Грибной переполох».

18 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

24 февраля – 18.00

«Рядовые».

25 февраля – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

26 января – 19.00

«Том, Дк и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни. Перевод М. Мишина. 16+

26 января – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

27 января – 12.00

«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

27 января – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 января – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г .Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 января – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

30 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

31 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области – до 19 января.

26 января -17.00

Открытие выставки «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. Клуб «Белозор» создан в 1997 году и все 20 лет работает под руководством Людмилы Кривошеевой. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба. Выставка продлится до 18 февраля.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

26 января - 16.30

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 10.00

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

27 января - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

28 января - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка».

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 февраля - 16.30

Н. Гернет. «Полянка».

3 февраля - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

3 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

4 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

4 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

9 февраля - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

16 февраля - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

3 февраля - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина. «Морозко».

4 февраля - 12.00 и 14.30

В. Костин. «Госпожа Метелица».

10 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тараховская. «По щучьему велению».

11 февраля - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

17 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

25 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Колобок».

Для взрослых:

16 февраля - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?»