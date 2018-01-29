с.Ловозеро

6 февраля – 12.00

Состоится Международный день саамов. Программа праздника: 12.00-12.30 -торжественная церемония поднятия саамского флага (площадка у здания МБУК «ЛРНКЦ»); 12.00-18.00 - работа фотовыставки «Саамь ялл суммь» / «Мелодия саамской жизни» (Национальный культурный центр); 12.30–14.00 - саамский сход «Сарнэпь минэ баяс» / «Говорим о нас» (Национальный культурный центр); 18.00 - праздничная программа, посвящённая празднованию международного Дня саамов «Самь пеййв» - театрализованный сказ о судьбе саамского языка «Колокол Мяндаша», вечер чествования саамского народа и вручение приза общественного признания «Человек года - 2017».

с.Ловозеро. Национальный культурный центр.

г.Кировск

6-18 февраля

В городе пройдёт традиционный фестиваль - конкурс снежных скульптур среди дошкольных и общеобразовательных учреждений «Снеговичок» - 2018».

К участию приглашаются: сотрудники, воспитанники и обучающиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Местом проведения конкурса являются участки, прилегающие к территории дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Конкурс проходит по трем номинациям: «Снежная скульптура или композиция», показ костюмов снеговика – «Модный Снеговик», «Озорной Снеговик» - тематические работы (Снеговик или композиция с ним), выполненные в различных техниках декоративно – прикладного творчества.

Подведение итогов конкурса и награждение состоится на городском празднике «Широкая Масленица», который состоится 18 февраля. Заявки на участие принимаются до 6 февраля.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

29-31 января

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры проходит традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

г.Оленегорск

31 января – 16.00

ЦКиД «Полярная звезда» приглашает на выступление артистов Московского Независимого театра. Будет показана сказка «Золушка» (6+).

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

31 января – 19.00

ЦКиД «Полярная звезда» приглашает на выступление артистов Московского Независимого театра. Будет показана драма «Анна Каренина» (12+).

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.Снежногорск

29 января - 15.00

Рождественский фестиваль проектов школьников. Муниципальный рождественский фестиваль проектов обучающихся 4 классов, разработанных в рамках изучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», ставший уже традиционным мероприятием, проводится в рамках взаимодействия с Североморской Епархией. В нескольких номинациях будут представлены индивидуальные и групповые проекты. Ребята поделятся своим взглядом на такие ценности, как добро и семья, отношением к народным и семейным традициям, расскажут о героях своей страны и их подвигах. Мероприятие направлено на воспитание духовности и патриотизма.

г.Снежногорск, ул. Флотская, 5. Информационно-методический центр, конференц-зал.

31 января - 16.00

Кадетский бал для дошкольников в Снежногорске. В празднике примут участие кадеты школы № 269. Мероприятие проходит в рамках кадетских балов для воспитанников кадетских групп дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Александровск.

г.Снежногорск, ул. Октябрьская, 30. Детский сад №7 «Пингвинёнок».

пгт.Мурмаши

31 января – 13.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

Выездной спектакль труппы Мурманского областного драматического театра.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Юрия Тризны» (г.Санкт-Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой» из цикла «С днем рождения, художник!»; «Что за совершенства эти силуэты!» из цикла «Простые вещи»; «Зимний спорт»; «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо»; «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Листая страницы в твой юбилей… Владимир Высоцкий» - по 30 января; «Мы - Российской Арктики начало»; «За Волгой для нас земли нет…»; «Великие политики и дипломаты»; «Остановленные мгновенья»; «Под сенью Трифона»; «Возрожденная обитель»; «Север - край без границ»; «Природа глазами детей».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Послание из прошлого» - по 30 января; «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы»; «И на камнях растут деревья»; «Удивительная математика и механика»; выставка фотографа Алексея Щукина «Деревенские зарисовки».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

30 января - 19.00

Выступит пародист и юморист Игорь Маменко.

31 января - 19.00

Пройдет концерт рок-группы «Аквариум».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 февраля – 18.00

«Домовой».

4 февраля – 18.00

«Любовь по-французски».

10 февраля – 18.00

«Гроза».

11 февраля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга»

11 февраля – 18.00

«Панночка».

17 февраля – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

18 февраля – 11.00

«Грибной переполох».

18 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

24 февраля – 18.00

«Рядовые».

25 февраля – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

30 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

31 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба. Выставка продлится до 18 февраля.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 февраля - 16.30

Н. Гернет. «Полянка».

3 февраля - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

3 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

4 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

4 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

9 февраля - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

16 февраля - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

3 февраля - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина. «Морозко».

4 февраля - 12.00 и 14.30

В. Костин. «Госпожа Метелица».

10 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тараховская. «По щучьему велению».

11 февраля - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

17 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

25 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Колобок».

Для взрослых:

16 февраля - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?»