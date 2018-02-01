г.Кандалакша

1 февраля - 17.00

Дискуссия на тему вредных привычек в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Мечта».

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».

с.Ловозеро

6 февраля – 12.00

Состоится Международный день саамов. Программа праздника: 12.00-12.30 -торжественная церемония поднятия саамского флага (площадка у здания МБУК «ЛРНКЦ»); 12.00-18.00 - работа фотовыставки «Саамь ялл суммь» / «Мелодия саамской жизни» (Национальный культурный центр); 12.30–14.00 - саамский сход «Сарнэпь минэ баяс» / «Говорим о нас» (Национальный культурный центр); 18.00 - праздничная программа, посвящённая празднованию международного Дня саамов «Самь пеййв» - театрализованный сказ о судьбе саамского языка «Колокол Мяндаша», вечер чествования саамского народа и вручение приза общественного признания «Человек года - 2017».

с.Ловозеро. Национальный культурный центр.

г.Кировск

6-18 февраля

В городе пройдёт традиционный фестиваль - конкурс снежных скульптур среди дошкольных и общеобразовательных учреждений «Снеговичок» - 2018». К участию приглашаются: сотрудники, воспитанники и обучающиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Местом проведения конкурса являются участки, прилегающие к территории дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Конкурс проходит по трем номинациям: «Снежная скульптура или композиция», показ костюмов снеговика – «Модный Снеговик», «Озорной Снеговик» - тематические работы (Снеговик или композиция с ним), выполненные в различных техниках декоративно – прикладного творчества.

Подведение итогов конкурса и награждение состоится на городском празднике «Широкая Масленица», который состоится 18 февраля. Заявки на участие принимаются до 6 февраля.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

1 февраля

Книжная выставка «Тайны саамского народа».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС городская библиотека № 1.

1 февраля - 18.30

Мастер-класс «Саамочка». Валяная игрушка.

г.Апатиты, ул.Московская, 15. МБУМП МСЦ.

2 февраля - 12.00

Краеведческий час для школьников «Северный народ – саамы». Цикл «Жизнь под Полярной звездой»

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС городская детско-юношеская библиотека.

3 февраля - 14.00

Мастер-класс «Саамские узоры». Вышивка бисером.

г.Апатиты, ул.Московская, 15. МБУМП МСЦ.

5 февраля - 17.00

Презентация выставки «Лапландия – саамов колыбель».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.

6 февраля

Краеведческий урок для школьников «Саамы Кольского края».Цикл «К юбилею Мурманской области».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС библиотека семейного чтения.

6 февраля - 18.00

Мастер-класс «Саамский оберег».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ АГДК.

15 февраля - 28 марта

«Саамская сказка» - выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная традиционной культуре саамов.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека МБУК ЦБС.

17 февраля - 12.00

Семейный выходной в библиотеке «День саамской семьи».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС библиотека семейного чтения.

19 февраля - 14.30

Час интересного сообщения «Неразгаданные тайны Кольской земли», встреча с сотрудником Кольского центра охраны дикой природы, главным редактором «Земля ТРЕ» Вадимом Лихачёвым.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.

г.Оленегорск

1 февраля - 9.00

Начнёт работу выставка Мурманского областного краеведческого музея «Афганистан – незаживающая рана». На выставке посетители смогут познакомиться с историей войны в Афганистане 1979-1989 годов. Представленные материалы, фотографии 1980-х годов расскажут посетителям о повседневной жизни советских военнослужащих, проходивших службу в Афганистане.

Фотоматериалы были представлены председателем Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Валерием Лозованом, автором книги памяти о ветеранах боевых действий, писателем Юрием Гутяном, заместителем председателя организации «Союз ветеранов Афганистана» ЗАТО Александровск Григорием Бурбицким. Выставка работает до 27 февраля.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда» города Оленегорска.

1 февраля - 9.00

Начало работы выездной выставки Мурманского областного краеведческого музея «И прилетел к нам пламенный Фидель». Выставка продлится до 27 февраля.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда» города Оленегорска.

г.Островной

1 февраля - 15.00

Выставка декоративно-прикладного творчества «Родной край», посвященная Международному дню саамов, в Островном. Выставка продлится по 10 февраля.

г.Островной, ул. Североморская, 1б. Дом культуры.

г.Мурманск

1 февраля в 17.00

Состоится открытие выставки живописи Игоря Клюшкина «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы» (г.Санкт-Петербург). Проект художника Игоря Клюшкина «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы» посвящён русской провинции. В экспозиции, размещенной в Культурно-выставочном центре Русского музея, будет представлено около 40 работ известного художника. На холстах изображены фасады зданий, расположенных в разных городах России: Хвалынске, Самаре, Торжке, Сызрани, Карабаше, Сочи, Шлиссельбурге, Саратове, Рыбинске и других.

Вторая половина выставки посвящена цветам российской провинции. Она вносит лирическую ноту в экспозицию, в которой происходит диалог между «суровыми» изображениями фасадов и лирическим изображением букетов цветов.

Игорь Клюшкин – известный художник и дизайнер, член Союза художников России, доцент кафедры культурологи и искусства Ленинградского государственного университета, один из инициаторов создания «Галереи «М» – первой частной галереи Заполярья. Выставка будет работать до 16 марта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж, большой зал.

3 февраля – 15.00

Состоится презентация книги Виктории Бакулы «Духовная культура саамов и ее отражение в языке». Эта монография посвящена коренному малочисленному народу Кольского Севера - саамам, его культуре и истории, этнолингвистическому потенциалу его лексики.В основу работы легли материалы, собранные автором из архивов, этнографических источников, словарей и книг духовного содержания.

В рамках презентации Виктория Борисовна представит свой научный труд и расскажет гостям об истории его создания.

Бакула Виктория Борисовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета, является исследователем саамской культуры.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Юрия Тризны» (г.Санкт-Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой» из цикла «С днем рождения, художник!»; «Что за совершенства эти силуэты!» из цикла «Простые вещи»; «Зимний спорт»; «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо»; «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Мы - Российской Арктики начало»; «За Волгой для нас земли нет…»; «Великие политики и дипломаты»; «Остановленные мгновенья»; «Под сенью Трифона»; «Возрожденная обитель»; «Север - край без границ»; «Природа глазами детей».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы»; «И на камнях растут деревья»; «Удивительная математика и механика»; выставка фотографа Алексея Щукина «Деревенские зарисовки».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 февраля – 18.00

«Домовой».

4 февраля – 18.00

«Любовь по-французски».

10 февраля – 18.00

«Гроза».

11 февраля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга»

11 февраля – 18.00

«Панночка».

17 февраля – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

18 февраля – 11.00

«Грибной переполох».

18 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

24 февраля – 18.00

«Рядовые».

25 февраля – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

1 февраля – 19.00

«Проделки Ханумы». Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+

2 февраля – 13.30

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

2 февраля – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

3 февраля – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

4 февраля – 12.00

«Щенячий патруль». Шоу ростовых кукол, спектакль для детей (г. Москва). 0+

4 февраля – 15.00

«Щенячий патруль». Шоу ростовых кукол, спектакль для детей (г. Москва). 0+

4 февраля – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

7 февраля – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходова. Малая сцена. 16+

8 февраля – 19.00

«Комедия в двух действиях». А. Коровкин. 16+

9 февраля – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

10 февраля – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. Малая сцена. 16+

11 февраля – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Расев. 6+

11 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

13 февраля – 19.00

«В рамках приличия». Комедия (г.Москва). 12+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба. Выставка продлится до 18 февраля.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 февраля - 16.30

Н. Гернет. «Полянка».

3 февраля - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

3 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

4 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

4 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

9 февраля - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

16 февраля - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

3 февраля - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина. «Морозко».

4 февраля - 12.00 и 14.30

В. Костин. «Госпожа Метелица».

10 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тараховская. «По щучьему велению».

11 февраля - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

17 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

25 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Колобок».

Для взрослых:

16 февраля - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?»