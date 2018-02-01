Афиша
г.Кандалакша
1 февраля - 17.00
Дискуссия на тему вредных привычек в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Мечта».
г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».
с.Ловозеро
6 февраля – 12.00
Состоится Международный день саамов. Программа праздника: 12.00-12.30 -торжественная церемония поднятия саамского флага (площадка у здания МБУК «ЛРНКЦ»); 12.00-18.00 - работа фотовыставки «Саамь ялл суммь» / «Мелодия саамской жизни» (Национальный культурный центр); 12.30–14.00 - саамский сход «Сарнэпь минэ баяс» / «Говорим о нас» (Национальный культурный центр); 18.00 - праздничная программа, посвящённая празднованию международного Дня саамов «Самь пеййв» - театрализованный сказ о судьбе саамского языка «Колокол Мяндаша», вечер чествования саамского народа и вручение приза общественного признания «Человек года - 2017».
с.Ловозеро. Национальный культурный центр.
г.Кировск
6-18 февраля
В городе пройдёт традиционный фестиваль - конкурс снежных скульптур среди дошкольных и общеобразовательных учреждений «Снеговичок» - 2018». К участию приглашаются: сотрудники, воспитанники и обучающиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Местом проведения конкурса являются участки, прилегающие к территории дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Конкурс проходит по трем номинациям: «Снежная скульптура или композиция», показ костюмов снеговика – «Модный Снеговик», «Озорной Снеговик» - тематические работы (Снеговик или композиция с ним), выполненные в различных техниках декоративно – прикладного творчества.
Подведение итогов конкурса и награждение состоится на городском празднике «Широкая Масленица», который состоится 18 февраля. Заявки на участие принимаются до 6 февраля.
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.Апатиты
1 февраля
Книжная выставка «Тайны саамского народа».
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС городская библиотека № 1.
1 февраля - 18.30
Мастер-класс «Саамочка». Валяная игрушка.
г.Апатиты, ул.Московская, 15. МБУМП МСЦ.
2 февраля - 12.00
Краеведческий час для школьников «Северный народ – саамы». Цикл «Жизнь под Полярной звездой»
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС городская детско-юношеская библиотека.
3 февраля - 14.00
Мастер-класс «Саамские узоры». Вышивка бисером.
г.Апатиты, ул.Московская, 15. МБУМП МСЦ.
5 февраля - 17.00
Презентация выставки «Лапландия – саамов колыбель».
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.
6 февраля
Краеведческий урок для школьников «Саамы Кольского края».Цикл «К юбилею Мурманской области».
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС библиотека семейного чтения.
6 февраля - 18.00
Мастер-класс «Саамский оберег».
г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ АГДК.
15 февраля - 28 марта
«Саамская сказка» - выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная традиционной культуре саамов.
г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека МБУК ЦБС.
17 февраля - 12.00
Семейный выходной в библиотеке «День саамской семьи».
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС библиотека семейного чтения.
19 февраля - 14.30
Час интересного сообщения «Неразгаданные тайны Кольской земли», встреча с сотрудником Кольского центра охраны дикой природы, главным редактором «Земля ТРЕ» Вадимом Лихачёвым.
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.
г.Оленегорск
1 февраля - 9.00
Начнёт работу выставка Мурманского областного краеведческого музея «Афганистан – незаживающая рана». На выставке посетители смогут познакомиться с историей войны в Афганистане 1979-1989 годов. Представленные материалы, фотографии 1980-х годов расскажут посетителям о повседневной жизни советских военнослужащих, проходивших службу в Афганистане.
Фотоматериалы были представлены председателем Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Валерием Лозованом, автором книги памяти о ветеранах боевых действий, писателем Юрием Гутяном, заместителем председателя организации «Союз ветеранов Афганистана» ЗАТО Александровск Григорием Бурбицким. Выставка работает до 27 февраля.
г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда» города Оленегорска.
1 февраля - 9.00
Начало работы выездной выставки Мурманского областного краеведческого музея «И прилетел к нам пламенный Фидель». Выставка продлится до 27 февраля.
г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда» города Оленегорска.
г.Островной
1 февраля - 15.00
Выставка декоративно-прикладного творчества «Родной край», посвященная Международному дню саамов, в Островном. Выставка продлится по 10 февраля.
г.Островной, ул. Североморская, 1б. Дом культуры.
г.Мурманск
1 февраля в 17.00
Состоится открытие выставки живописи Игоря Клюшкина «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы» (г.Санкт-Петербург). Проект художника Игоря Клюшкина «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы» посвящён русской провинции. В экспозиции, размещенной в Культурно-выставочном центре Русского музея, будет представлено около 40 работ известного художника. На холстах изображены фасады зданий, расположенных в разных городах России: Хвалынске, Самаре, Торжке, Сызрани, Карабаше, Сочи, Шлиссельбурге, Саратове, Рыбинске и других.
Вторая половина выставки посвящена цветам российской провинции. Она вносит лирическую ноту в экспозицию, в которой происходит диалог между «суровыми» изображениями фасадов и лирическим изображением букетов цветов.
Игорь Клюшкин – известный художник и дизайнер, член Союза художников России, доцент кафедры культурологи и искусства Ленинградского государственного университета, один из инициаторов создания «Галереи «М» – первой частной галереи Заполярья. Выставка будет работать до 16 марта.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж, большой зал.
3 февраля – 15.00
Состоится презентация книги Виктории Бакулы «Духовная культура саамов и ее отражение в языке». Эта монография посвящена коренному малочисленному народу Кольского Севера - саамам, его культуре и истории, этнолингвистическому потенциалу его лексики.В основу работы легли материалы, собранные автором из архивов, этнографических источников, словарей и книг духовного содержания.
В рамках презентации Виктория Борисовна представит свой научный труд и расскажет гостям об истории его создания.
Бакула Виктория Борисовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета, является исследователем саамской культуры.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Графика Юрия Тризны» (г.Санкт-Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой» из цикла «С днем рождения, художник!»; «Что за совершенства эти силуэты!» из цикла «Простые вещи»; «Зимний спорт»; «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо»; «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Мы - Российской Арктики начало»; «За Волгой для нас земли нет…»; «Великие политики и дипломаты»; «Остановленные мгновенья»; «Под сенью Трифона»; «Возрожденная обитель»; «Север - край без границ»; «Природа глазами детей».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы»; «И на камнях растут деревья»; «Удивительная математика и механика»; выставка фотографа Алексея Щукина «Деревенские зарисовки».
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк».
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
3 февраля – 18.00
«Домовой».
4 февраля – 18.00
«Любовь по-французски».
10 февраля – 18.00
«Гроза».
11 февраля – 11.00
«Маленькая Баба-Яга»
11 февраля – 18.00
«Панночка».
17 февраля – 18.00
«Ловушка для одинокого мужчины».
18 февраля – 11.00
«Грибной переполох».
18 февраля – 18.00
«Фантазии Фарятьева».
24 февраля – 18.00
«Рядовые».
25 февраля – 18.00
«Примадонны».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
1 февраля – 19.00
«Проделки Ханумы». Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+
2 февраля – 13.30
«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
2 февраля – 19.00
«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+
3 февраля – 19.00
«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+
4 февраля – 12.00
«Щенячий патруль». Шоу ростовых кукол, спектакль для детей (г. Москва). 0+
4 февраля – 15.00
«Щенячий патруль». Шоу ростовых кукол, спектакль для детей (г. Москва). 0+
4 февраля – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+
7 февраля – 19.00
«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходова. Малая сцена. 16+
8 февраля – 19.00
«Комедия в двух действиях». А. Коровкин. 16+
9 февраля – 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
10 февраля – 19.00
«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. Малая сцена. 16+
11 февраля – 12.00
«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Расев. 6+
11 февраля – 19.00
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+
13 февраля – 19.00
«В рамках приличия». Комедия (г.Москва). 12+
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба. Выставка продлится до 18 февраля.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет):
2 февраля - 16.30
Н. Гернет. «Полянка».
3 февраля - 10.00
Н. Гернет. «Полянка».
3 февраля - 17.00
Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».
4 февраля - 10.00
Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».
4 февраля - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
9 февраля - 16.30
К. Чуковский. «Телефон».
10 февраля - 10.00
К. Чуковский. «Телефон».
10 февраля - 17.00
По русской народной сказке «Рукавичка».
11 февраля - 10.00
По русской народной сказке «Рукавичка».
11 февраля - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
16 февраля - 16.30
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
17 февраля - 10.00
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
17 февраля - 17.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
18 февраля - 10.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
18 февраля - 17.00
По русской народной сказке «Рукавичка».
24 февраля - 10.00
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
24 февраля - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
25 февраля - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
25 февраля - 17.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
Для тех кто постарше (от 5 лет):
3 февраля - 12.00 и 14.30
Т. Волынкина. «Морозко».
4 февраля - 12.00 и 14.30
В. Костин. «Госпожа Метелица».
10 февраля - 12.00 и 14.30
Е. Тараховская. «По щучьему велению».
11 февраля - 12.00 и 14.30
А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».
17 февраля - 12.00 и 14.30
Ф. Шевяков. «Саамская сказка».
18 февраля - 12.00 и 14.30
Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».
24 февраля - 12.00 и 14.30
Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».
25 февраля - 12.00
Н. Шувалов. «Колобок».
Для взрослых:
16 февраля - 19.00
Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?»