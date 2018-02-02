г.Кандалакша

2 февраля -17.00

Праздничная программа, посвященная дню рождения кандалакшского подростково-молодежного клуба «Вектор».

г.Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, 5а. Подростково-молодёжного клуб «Вектор».

6 февраля - 12.00

Начнётся экскурсия «1188 шагов по Кандалакше». Сбор состоится у мемориальной доски в честь погибших аэронавтов. Старт после митинга, посвященного памяти воздухо-плавателей дирижабля «СССР-В6».

г.Кандалакша.

с.Ловозеро

6 февраля – 12.00

Состоится Международный день саамов. Программа праздника: 12.00-12.30 -торжественная церемония поднятия саамского флага (площадка у здания МБУК «ЛРНКЦ»); 12.00-18.00 - работа фотовыставки «Саамь ялл суммь» / «Мелодия саамской жизни» (Национальный культурный центр); 12.30–14.00 - саамский сход «Сарнэпь минэ баяс» / «Говорим о нас» (Национальный культурный центр); 18.00 - праздничная программа, посвящённая празднованию международного Дня саамов «Самь пеййв» - театрализованный сказ о судьбе саамского языка «Колокол Мяндаша», вечер чествования саамского народа и вручение приза общественного признания «Человек года - 2017».

с.Ловозеро. Национальный культурный центр.

г.Кировск

3 февраля – 14.00-14.30

Традиционное мероприятие «Суббота в музее», в рамках которого состоится показ мультфильмов.

г.Кировск, Советская улица, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

3 февраля – 14.30-16.00

Настольные игры и мастер-класс по изготовлению сувениров.

г.Кировск, Советская улица, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

3 февраля 22.00-3.00

Состоится ночная дискотека «Танцы для взрослых!»Для гостей - композиции прошлых лет и современные хиты. Категория участников 18+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, фойе.

4 февраля -14.00

Состоится отчётный концерт народного самодеятельного коллектива хора ветеранов Хибин. В программе «По волнам нашей памяти» в исполнении сводного хора, солистов и вокальной группы прозвучат известные и любимые песни советских композиторов.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, в малом зале.

6 февраля - 10.30

Для подопечных Кировского психоневрологического интерната и центра социального обслуживания населения состоится театрализованная, игровая программа «Время радостных затей». Вход по приглашениям.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Затейник».

6 февраля,

В Международный день саамов, Кировский историко-краеведческий музей проведет для школьников мероприятие «Сказание нойдов». Участники мероприятия узнают историю саамского народа через мифы, легенды и, конечно же, игры: юкс-юкс, ляшк-ляшк, нючкант паяс и другие.

г.Кировск, Советская улица, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 февраля – 19.00

Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в Jazz-холл Кировского городского Дворца культуры на очередную творческую встречу. Тема вечера «Несравненный Ал Хирт!».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

6-18 февраля

В городе пройдёт традиционный фестиваль - конкурс снежных скульптур среди дошкольных и общеобразовательных учреждений «Снеговичок» - 2018».

К участию приглашаются: сотрудники, воспитанники и обучающиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Местом проведения конкурса являются участки, прилегающие к территории дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Конкурс проходит по трем номинациям: «Снежная скульптура или композиция», показ костюмов снеговика – «Модный Снеговик», «Озорной Снеговик» - тематические работы (Снеговик или композиция с ним), выполненные в различных техниках декоративно – прикладного творчества.

Подведение итогов конкурса и награждение состоится на городском празднике «Широкая Масленица», который состоится 18 февраля. Заявки на участие принимаются до 6 февраля.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Коашва

4 февраля – 15.00

Состоится концертная программа с участием гостей из г.Апатиты: вокального ансамбля «Иван да Марья» и ансамбля танца «Ангажемент».

нп. Коашва, 2. Дом культуры н.п. Коашва.

г.Апатиты

2 февраля - 12.00

Краеведческий час для школьников «Северный народ – саамы». Цикл «Жизнь под Полярной звездой»

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС городская детско-юношеская библиотека.

3 февраля - 14.00

Мастер-класс «Саамские узоры». Вышивка бисером.

г.Апатиты, ул.Московская, 15. МБУМП МСЦ.

3 февраля - 17.00

Состоится концерт, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Кадры кинохроники создадут тревожную атмосферу военных дней. Прозвучат песни того времени в исполнении ансамбля «Заполярье», молодежного хора «Viсtoria». После минуты молчания в память о трагических событиях после торжественных слов о героическом подвиге воинов Советской Армии и населения, оказавшегося по воле судьбы в местах сражений, в программе зазвучат радостные ноты Победы, мелодии весны и мирной надежды в концертных номерах ансамблей «Джосс», «Ангажемент», «Счастливый случай», «Здравица» и многих других. Концерт закончится праздничным финалом, воспевающим дружбу всех народов и творческий энтузиазм. Вход на концерт свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

4 февраля – 11.00

Пройдёт IV Открытый городской фестиваль-конкурс ансамблевой игры и аккомпанемента учащихся ДМШ и ДШИ «Играем вместе!». Фестиваль-конкурс является учебно-методическим и музыкально просветительским мероприятием, способствует пропаганде классической и современной музыки, расширению кругозора учащихся, воспитанию художественного вкуса, способствует пробуждению интереса к коллективному музицированию.

В конкурсе примут участие учащиеся ДМШ и ДШИ в следующих номинациях: Фортепианный ансамбль: «Учитель-ученика», Фортепианный ансамбль: «Ученик-ученик», Инструментальный ансамбль: «Ученик-ученик» и «Аккомпанемент».

Ежегодно в конкурсе принимают участие учащиеся из разных городов Мурманской области. В этом году подали заявки на участие из ДШИ г. Мончегорска, ДШИ им. А.С. Розанова г.Кировск, ДШИ гАпатиты и ДМШ им. Л.М. Буркова.

Оценивают выступления участников жюри, сформированное из преподавателей школ, чьи дети участвуют в конкурсе. Победители определяются в каждой номинации. По окончании фестиваля-конкурса состоится методический круглый стол для преподавателей. Вход свободный.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 9а. МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова г.Апатиты.

4 февраля - 12.00

Сотрудники городской детско-юношеской библиотеки и педагоги Дома детского творчества приглашают детей и родителей весело и с пользой провести время в «Городе мастеров». Всех ждёт игровая программа и, конечно же, мастер-классы, на которых можно будет сделать открытки «Мезенские олени», сувениры - валентинки, магнитики «Воздушный шар» и аппликацию «Медведь с подарком».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

4 февраля - 13.00

Центральная городская библиотека и клуб «Модное рукоделие» приглашают на воскресный мастер-класс «Цветок из парчи».

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

5 февраля - 17.00

Презентация выставки «Лапландия – саамов колыбель».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.

6 февраля

Краеведческий урок для школьников «Саамы Кольского края». Цикл «К юбилею Мурманской области».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС библиотека семейного чтения.

6 февраля - 18.00

Мастер-класс «Саамский оберег».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ АГДК.

10 февраля в 15.00

Библиотека им. Л.А. Гладиной (ул. Ленина,24а) приглашает на 25-е городские и III Областные Рубцовские чтения, настоящий праздник поэзии, посвященный Николаю Рубцову. Инициатором их проведения и постоянной ведущей многие годы была Лариса Адамовна Гладина, именем которой сейчас называется библиотека. Выступят поэты и писатели Мурманского ЛИТО (руководитель Коржов Дмитрий); состоится презентация фильма А.С. Еремеева «В судьбу вырастает к России любовь», посвященная Мурманскому поэту Николаю Колычеву.

Литературно-музыкальную композицию на стихи Н. Рубцова представят воспитанники детского сада «Семицветик», а также выступят представители Апатитского ЛИТО «Хибины» и молодёжного поэтического клуба «Плитк@».

Также прозвучат стихи и песни Рубцова, пройдут презентации новых краеведческих изданий.

г.Апатиты, ул. Ленина,24а. Библиотека им. Л.А. Гладиной.

15 февраля - 28 марта

«Саамская сказка»- выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная традиционной культуре саамов.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека МБУК ЦБС.

17 февраля - 12.00

Семейный выходной в библиотеке «День саамской семьи».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС библиотека семейного чтения.

19 февраля - 14.30

Час интересного сообщения «Неразгаданные тайны Кольской земли», встреча с сотрудником Кольского центра охраны дикой природы, главным редактором «Земля ТРЕ» Вадимом Лихачёвым.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон, тел. 81555-215-40)

Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:

3 февраля - 18.00

Открытие фестиваля «Северный Арбат. Весна».

4 февраля - 18.00

Концерт Влада Захарова.

9 февраля - 19.00

I концерт «Северный Арбат. Весна».

11 февраля - 18.00

Вечер фокусов от Jasson.

16 февраля - 19.00

Творческий вечер Алексея Попова.

17 февраля - 18.00

Вокальный вечер И. Рамзиной.

24 февраля - 18.00

Танцы на «Северный Арбат. Весна».

25 февраля - 18.00

II концерт «Северный Арбат. Весна».

3 марта - 18.00

Рок Light.

4 марта - 18.00

Творческий вечер Никиты Васильева.

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

г.Островной

2 февраля - 13.00

Час чтения для школьников, посвященный творчеству Михаила Пришвина, в Библиотечном объединении Островного (ул. Североморская, 1б)

г.Островной, ул. Североморская, 1б. Библиотечное объединение Островного.

ЗАТО Заозёрск

2 и 9 февраля - 17.00

Городской фестиваль «Музыкальная палитра» в ЗАТО Заозёрск. Туры фестиваля вокального творчества и игры на духовых и ударных инструментах. ЗАТО Заозёрск, ул. Генерала Чумаченко, 4. Центр дополнительного образования детей.

11 февраля

Награждение победителей Городского фестиваля «Музыкальная палитра».

ЗАТО Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

пгт.Мурмаши

3 февраля – 14.00

На сцене ДК «Энергетик» артисты Московского Независимого театра. Сказка «Золушка».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

3 февраля – 19.00

На сцене ДК «Энергетик» артисты Московского Независимого театра. Драма «Анна Каренина».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

2 февраля - 13.00

Состоится презентация книги Александра Глухова «Столица красивой тундры», изданной к 80-летию города Мончегорска. В издании представлены фотографии и рассказы об одном из самых удивительных городов Кольского Заполярья, его прошлом и настоящем. На страницах книги отображены отдельные исторические моменты, факты, события, достижения жителей Мончегорска разных профессий и поколений. Александр Глухов расскажет о героях книги и фотографиях, о том, как она создавалась.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведчесий музей, I этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

2 февраля - 16.00

3 февраля - 14.00 и 16.30

Показ фильма в рамках международного фестиваля цифрового и медиаискусства «Инверсия». Участники фестиваля представят работы, созданные при помощи современных технологий, включая цифровое и интерактивное искусство, компьютерную графику.

г.Мурманск, пр. Ленина, 90, областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

2 февраля - 18.00

Концерт выпускников специальности «Инструментальное исполнительство» по специализации «Фортепиано» Мурманского колледжа искусств.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

3 февраля – 15.00

Состоится презентация книги Виктории Бакулы «Духовная культура саамов и ее отражение в языке». Эта монография посвящена коренному малочисленному народу Кольского Севера - саамам, его культуре и истории, этнолингвистическому потенциалу его лексики.В основу работы легли материалы, собранные автором из архивов, этнографических источников, словарей и книг духовного содержания.

В рамках презентации Виктория Борисовна представит свой научный труд и расскажет гостям об истории его создания.

Бакула Виктория Борисовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета, является исследователем саамской культуры.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Юрия Тризны» (Санкт-Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой» из цикла «С днем рождения, художник!»; «Что за совершенства эти силуэты!» из цикла «Простые вещи»; «Зимний спорт»; «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо».

2 февраля

В главном здании музея откроется выставка «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Великие политики и дипломаты»; «За Волгой для нас земли нет…»; «Мы - Российской Арктики начало»; «Остановленные мгновенья»; «Возрожденная обитель». «Знаток саамской письменности. К 95-летию со дня рождения Георгия Керта»; «Листая страницы твои в юбилей»: выставка изданий к юбилеям Георгия Вайнера и Жоржа Сименона.

3 февраля - 14.00

В Литературной гостиной пройдёт встреча-знакомство с арома- и звукотерапией «Эфирные масла и звуки». В конференц-зале в 15.00 состоится презентация нового издания Центра народов Севера - монографии кандидата филологических наук Виктории Бакула «Духовная культура саамов и её отражение в языке».

4 февраля

«Север в живописи Николая Рериха»: выставка репродукций и фотографий; «Гобелены и батик Татьяны Черномор».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Удивительная математика и механика» - по 7 февраля; «Из глубины веков»; «Деревенские зарисовки»; «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы».

2 февраля - 13.00

Презентация книги Александра Глухова «Столица красивой тундры», изданной к 80-летию Мончегорска. В издании представлены фотографии и рассказы известного мурманского издателя и фотографа Александра Глухова, посвященные отдельным историческим моментам, фактам, событиям, достижениям жителей Мончегорска разных профессий и поколений.

2 февраля – 16.00

3 февраля – 14.00

Музей станет интерактивной площадкой для проведения международного фестиваля цифрового и медиаискусства «Инверсия». 2 февраля в 16.00 состоится демонстрация документального кино о фольклорной музыке «Костры и звезды», затем участники просмотра пообщаются с героем картины Булатом Халиловым. 3 февраля в 14.00 пройдёт трансляция фильма «Северное дискосияние», в 16.30 - ленты «Озеро под Волчьей горой». В 17.00 начнётся беседа с создателями норвежского проекта Dark Ecology («Тёмная экология»).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

4 февраля - 13.00

Состоится открытый областной конкурс исполнителей народной песни «Русские напевы» имени В. М. Колбасы.

4 февраля - 15.00

В рамках областной акции «Молодая семья» пройдёт конкурс молодых семей «В гостях у Гименея».

4 февраля - 15.00

Концерт ансамбля песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы (6+).

6 февраля - 19.00

«Музыкальная терапия» Сергея Пенкина (16+).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: живопись Игоря Клюшкина «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы» (Санкт-Петербург); «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк».

4 февраля - 18.00

Поклонников джаза ждет новая встреча с квартетом выдающегося итальянского саксофониста Эмануэле Чизи (Emanuele Cisi, 1964 г .) (12+).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 февраля – 18.00

«Домовой».

4 февраля – 18.00

«Любовь по-французски».

10 февраля – 18.00

«Гроза».

11 февраля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга»

11 февраля – 18.00

«Панночка».

17 февраля – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

18 февраля – 11.00

«Грибной переполох».

18 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

24 февраля – 18.00

«Рядовые».

25 февраля – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

1 февраля – 19.00

«Проделки Ханумы». Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+

2 февраля – 13.30

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

2 февраля – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

3 февраля – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

4 февраля – 12.00

«Щенячий патруль». Шоу ростовых кукол, спектакль для детей (г. Москва). 0+

4 февраля – 15.00

«Щенячий патруль». Шоу ростовых кукол, спектакль для детей (г. Москва). 0+

4 февраля – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

7 февраля – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходова. Малая сцена. 16+

8 февраля – 19.00

«Комедия в двух действиях». А. Коровкин. 16+

9 февраля – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

10 февраля – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. Малая сцена. 16+

11 февраля – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Расев. 6+

11 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

13 февраля – 19.00

«В рамках приличия». Комедия (г.Москва). 12+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба. Выставка продлится до 18 февраля.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 февраля - 16.30

Н. Гернет. «Полянка».

3 февраля - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

3 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

4 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

4 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

9 февраля - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

16 февраля - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

3 февраля - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина. «Морозко».

4 февраля - 12.00 и 14.30

В. Костин. «Госпожа Метелица».

10 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тараховская. «По щучьему велению».

11 февраля - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

17 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

25 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Колобок».

Для взрослых:

16 февраля - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?»

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

7 февраля - 18.00

Будет показан спектакль по мотивам повести Николая Гоголя «Шинель» (12+).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

2 февраля - 19.00

Откроется выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

3 февраля - 19.00

Состоится концерт группы «ZNAKI» (г.Москва). (18+).

4 февраля - 20.00

Выступит квартет Эмануэле Чизи (Италия). (18+).

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

3 февраля - 13.00

Пройдет день научного семейного отдыха «КвантоЛэнд».

4 февраля - 15.00

Состоится V Сретенский молодёжный бал.