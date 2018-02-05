г.Кандалакша

6 февраля - 12.00

Начнётся экскурсия «1188 шагов по Кандалакше». Сбор состоится у мемориальной доски в честь погибших аэронавтов. Старт после митинга, посвященного памяти воздухоплавателей дирижабля «СССР-В6».

г.Кандалакша.

г.Полярные Зори

5 февраля - 19.00

ДК приглашает на спектакль «Анна Каренина» в постановке Московского Независимого театра.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

6 февраля - 10.30

Для подопечных Кировского психоневрологического интерната и центра социального обслуживания населения состоится театрализованная, игровая программа «Время радостных затей». Вход по приглашениям.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Затейник».

6 февраля,

В Международный день саамов, Кировский историко-краеведческий музей проведет для школьников мероприятие «Сказание нойдов». Участники мероприятия узнают историю саамского народа через мифы, легенды и, конечно же, игры: юкс-юкс, ляшк-ляшк, нючкант паяс и другие.

г.Кировск, Советская улица, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 февраля – 19.00

Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в Jazz-холл Кировского городского Дворца культуры на очередную творческую встречу. Тема вечера «Несравненный Ал Хирт!».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

6-18 февраля

В городе пройдёт традиционный фестиваль - конкурс снежных скульптур среди дошкольных и общеобразовательных учреждений «Снеговичок» - 2018».

К участию приглашаются: сотрудники, воспитанники и обучающиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Местом проведения конкурса являются участки, прилегающие к территории дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Конкурс проходит по трем номинациям: «Снежная скульптура или композиция», показ костюмов снеговика – «Модный Снеговик», «Озорной Снеговик» - тематические работы (Снеговик или композиция с ним), выполненные в различных техниках декоративно – прикладного творчества.

Подведение итогов конкурса и награждение состоится на городском празднике «Широкая Масленица», который состоится 18 февраля. Заявки на участие принимаются до 6 февраля.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

5 февраля - 17.00

Презентация выставки «Лапландия – саамов колыбель».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.

6 февраля

Краеведческий урок для школьников «Саамы Кольского края». Цикл «К юбилею Мурманской области».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС библиотека семейного чтения.

6 февраля - 18.00

Мастер-класс «Саамский оберег».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ АГДК.

10 февраля - 15.00

Библиотека им. Л.А. Гладиной приглашает на 25-е городские и III Областные Рубцовские чтения, настоящий праздник поэзии, посвященный Николаю Рубцову. Инициатором их проведения и постоянной ведущей многие годы была Лариса Адамовна Гладина, именем которой сейчас называется библиотека. Выступят поэты и писатели Мурманского ЛИТО (руководитель Коржов Дмитрий); состоится презентация фильма А.С. Еремеева «В судьбу вырастает к России любовь», посвященная Мурманскому поэту Николаю Колычеву.

Литературно-музыкальную композицию на стихи Н. Рубцова представят воспитанники детского сада «Семицветик», а также выступят представители Апатитского ЛИТО «Хибины» и молодёжного поэтического клуба «Плитк@».

Также прозвучат стихи и песни Рубцова, пройдут презентации новых краеведческих изданий.

г.Апатиты, ул. Ленина,24а. Библиотека им. Л.А. Гладиной.

15 февраля - 28 марта

«Саамская сказка» - выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная традиционной культуре саамов.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека МБУК ЦБС.

17 февраля - 12.00

Семейный выходной в библиотеке «День саамской семьи».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС библиотека семейного чтения.

19 февраля - 14.30

Час интересного сообщения «Неразгаданные тайны Кольской земли», встреча с сотрудником Кольского центра охраны дикой природы, главным редактором «Земля ТРЕ» Вадимом Лихачёвым.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)

Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:

9 февраля - 19.00

I концерт «Северный Арбат. Весна».

11 февраля - 18.00

Вечер фокусов от Jasson.

16 февраля - 19.00

Творческий вечер Алексея Попова.

17 февраля - 18.00

Вокальный вечер И. Рамзиной.

24 февраля - 18.00

Танцы на «Северный Арбат. Весна».

25 февраля - 18.00

II концерт «Северный Арбат. Весна».

3 марта - 18.00

Рок Light.

4 марта - 18.00

Творческий вечер Никиты Васильева.

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

г.Мончегорск

Работает передвижная выставка «Олимпийский огонь на Северном полюсе» Мурманского областного краеведческого музея. Информационные планшеты расскажут о том, как олимпийский огонь побывал на Северном полюсе. Выставка была подготовлена ФГУП «Атомфлот» и передана в Мурманский областной краеведческий музей на постоянное хранение. Автор фотографий – Валерий Василевский.

Эстафета Олимпийского огня начала свой путь из Москвы 7 октября 2013 года. За всю историю Олимпийских зимних игр эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» стала самой продолжительной. Олимпийский огонь зажегся на Северном полюсе. В самое сердце Арктики его доставил крупнейший в мире атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы».

В месте, где сходятся все меридианы и часовые пояса, финальный факелоносец арктического этапа эстафеты олимпийского огня заслуженный исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров зажег чашу в окружении факелоносцев, держащих в руках флаги своих стран – участниц Арктического совета. Олимпийский праздник в сердце Арктики завершился ярким лазерным 3D шоу. Выставка работает до 25 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

с.Ловозеро

6 февраля – 12.00

Состоится Международный день саамов. Программа праздника: 12.00-12.30 -торжественная церемония поднятия саамского флага (площадка у здания МБУК «ЛРНКЦ»); 12.00-18.00 - работа фотовыставки «Саамь ялл суммь» / «Мелодия саамской жизни» (Национальный культурный центр); 12.30–14.00 - саамский сход «Сарнэпь минэ баяс» / «Говорим о нас» (Национальный культурный центр); 18.00 - праздничная программа, посвящённая празднованию международного Дня саамов «Самь пеййв» - театрализованный сказ о судьбе саамского языка «Колокол Мяндаша», вечер чествования саамского народа и вручение приза общественного признания «Человек года - 2017».

с.Ловозеро, ул.Советская, 8. Национальный культурный центр.

ЗАТО Заозёрск

9 февраля - 17.00

Городской фестиваль «Музыкальная палитра» в ЗАТО Заозёрск. Туры фестиваля вокального творчества и игры на духовых и ударных инструментах. ЗАТО Заозёрск, ул. Генерала Чумаченко, 4. Центр дополнительного образования детей.

11 февраля

Награждение победителей Городского фестиваля «Музыкальная палитра».

ЗАТО Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Мурманск

11 февраля – 17.00

Состоится спектакль «Шоа – Катастрофа», посвященный памяти жертв Холокоста, в исполнении труппы «Молодого театра Санкт-Петербурга». Это негосударственный театр, объединивший единомышленников - выпускников разных мастерских Санкт-Петербурга. Его спектакли смелы, откровенны и бескомпромиссны.

«Шоа» - это документальное изложение событий, переворачивающих душу. Это зрелище, заставляющее сердце сжаться от боли за других людей, от ужасов, которые пришлось пережить евреям в годы Холокоста. Это часть страшной истории, которую нужно помнить, чтобы ни в коем случае не повторить.

Показ спектакля организован Мурманской областной общественной организацией «Еврейский благотворительный центр «Забота» - «Сияние Хэсэда» в рамках реализации проекта «20 лет межнационального и межкультурного общения - фактор укрепления гармонии и согласия в обществе, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в Мурманской области».

Проект в 2017 году стал победителем конкурса на соискание областных грантов для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области, проводимого Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

г.Мурманска, просп. Ленина, 16. Детская театральная школа.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Юрия Тризны» (Санкт-Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой» из цикла «С днем рождения, художник!»; «Что за совершенства эти силуэты!» из цикла «Простые вещи»; «Зимний спорт»; «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо»; «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Великие политики и дипломаты»; «За Волгой для нас земли нет…»; «Мы - Российской Арктики начало»; «Остановленные мгновенья»; «Возрожденная обитель». «Знаток саамской письменности. К 95-летию со дня рождения Георгия Керта»; «Листая страницы твои в юбилей»: выставка изданий к юбилеям Георгия Вайнера и Жоржа Сименона.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Удивительная математика и механика» - по 7 февраля; «Из глубины веков»; «Деревенские зарисовки»; «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

6 февраля - 19.00

«Музыкальная терапия» Сергея Пенкина (16+).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: живопись Игоря Клюшкина «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы» (Санкт-Петербург); «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк».

10 февраля – 18.00

«Бард-вагон» представляет «Классика бардов».

11 февраля – 14.00

«Разговор по-французски».

11 февраля – 18.00

«Белые ночи».

18 февраля – 17.00

Мурманский филармонический оркестр.

20 февраля – 19.00

Шлягеры ХХ века.

23 февраля – 17.00

Концерт Алессандро Бьянки (орган).

24 февраля – 18.00

Концерт Алексея Набиулина.

25 февраля – 17.0

«Терем–квартет»и Е.Панченко (орган).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

10 февраля – 18.00

«Гроза».

11 февраля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга»

11 февраля – 18.00

«Панночка».

17 февраля – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

18 февраля – 11.00

«Грибной переполох».

18 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

24 февраля – 18.00

«Рядовые».

25 февраля – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

7 февраля – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходова. Малая сцена. 16+

8 февраля – 19.00

«Комедия в двух действиях». А. Коровкин. 16+

9 февраля – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

10 февраля – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. Малая сцена. 16+

11 февраля – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Расев. 6+

11 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

13 февраля – 19.00

«В рамках приличия». Комедия (г.Москва). 12+

14 февраля – 19.00

«В рамках приличия». Комедия (г.Москва) 12+

15 февраля – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

16 февраля – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

16 февраля – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

17 февраля – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

17 февраля – 19.00

«…Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

18 февраля – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок». Й. Лады, М. Береговая. 6+

18 февраля – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях. М. Ладо. 16+

21 февраля – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

22 февраля – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

23 февраля – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

"Атлантика"

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба. Выставка продлится до 18 февраля.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

9 февраля - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

16 февраля - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

10 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тараховская. «По щучьему велению».

11 февраля - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

17 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

25 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Колобок».

Для взрослых:

16 февраля - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?»

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

7 февраля - 18.00

Будет показан спектакль по мотивам повести Николая Гоголя «Шинель» (12+).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».