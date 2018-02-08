п.Корзуново

8 февраля - 11.30

Передвижная детская библиотека приедет к учащимся средней общеобразовательной школы № 7 имени Ю.А. Гагарина. Библиотекари привезут учащимся школы как познавательные, так и игровые мероприятия, Мероприятия, посвященные дням воинской славы и Дню защитника Отечества, пройдут 14 февраля в Туманненской общеобразовательной школе. Мурманские библиотекари также привезут школьникам новые книги и журналы.

п.Корзуново, ул. Печенгская. Общеобразовательная школа № 7 имени Ю.А. Гагарина.

г.Кировск

8-18 февраля

В городе пройдёт традиционный фестиваль - конкурс снежных скульптур среди дошкольных и общеобразовательных учреждений «Снеговичок» - 2018».

К участию приглашаются: сотрудники, воспитанники и обучающиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Местом проведения конкурса являются участки, прилегающие к территории дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Конкурс проходит по трем номинациям: «Снежная скульптура или композиция», показ костюмов снеговика – «Модный Снеговик», «Озорной Снеговик» - тематические работы (Снеговик или композиция с ним), выполненные в различных техниках декоративно – прикладного творчества.

Подведение итогов конкурса и награждение состоится на городском празднике «Широкая Масленица», который состоится 18 февраля. Заявки на участие принимаются до 6 февраля.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

8 февраля - 13.30

Торжественная церемония открытия XXV юбилейной выставки-ярмарки коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок» в Апатитах. «Каменный цветок» – традиционно яркое событие в культурной жизни региона с насыщенной программой мероприятия, привлекающее с каждым годом все больше гостей и туристов в Апатиты. На выставке будут представлены работы мастеров и экспозиции коллекционеров Мурманской области, России, стран СНГ – изделия из камня и каменной крошки, образцы редких минералов и частные коллекции. Любителям украшений будет продемонстрирован широкий ассортимент ювелирных изделий и бижутерии.

Также в этот день в Апатитах состоится IX научная сессия Геологического института КНЦ РАН, посвященная Дню российской науки (ул. Ферсмана, 14). В сессии примут участие 30 человек, в том числе 10 молодых ученых. 9 февраля в Геологическом институте КНЦ РАН состоится VI конференция Ассоциации научных обществ Мурманской области, в ней примут участие 80 человек, в том числе 30 молодых ученых. По итогам мероприятий будет выпущен сборник статей.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры имени В.К. Егорова, большой выставочный зал.

10 февраля в 15.00

Библиотека им. Л.А. Гладиной приглашает на 25-е городские и III Областные Рубцовские чтения, настоящий праздник поэзии, посвященный Николаю Рубцову. Инициатором их проведения и постоянной ведущей многие годы была Лариса Адамовна Гладина, именем которой сейчас называется библиотека. Выступят поэты и писатели Мурманского ЛИТО (руководитель Коржов Дмитрий); состоится презентация фильма А.С. Еремеева «В судьбу вырастает к России любовь», посвященная Мурманскому поэту Николаю Колычеву.

Литературно-музыкальную композицию на стихи Н. Рубцова представят воспитанники детского сада «Семицветик», а также выступят представители Апатитского ЛИТО «Хибины» и молодёжного поэтического клуба «Плитк@».

Также прозвучат стихи и песни Рубцова, пройдут презентации новых краеведческих изданий.

г.Апатиты, ул. Ленина,24а. Библиотека им. Л.А. Гладиной.

15 февраля - 28 марта

«Саамская сказка»- выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная традиционной культуре саамов.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека МБУК ЦБС.

17 февраля - 12.00

Семейный выходной в библиотеке «День саамской семьи».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС библиотека семейного чтения.

19 февраля - 14.30

Час интересного сообщения «Неразгаданные тайны Кольской земли», встреча с сотрудником Кольского центра охраны дикой природы, главным редактором «Земля ТРЕ» Вадимом Лихачёвым.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)

Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:

9 февраля - 19.00

I концерт «Северный Арбат. Весна».

11 февраля - 18.00

Вечер фокусов от Jasson.

16 февраля - 19.00

Творческий вечер Алексея Попова.

17 февраля - 18.00

Вокальный вечер И. Рамзиной.

24 февраля - 18.00

Танцы на «Северный Арбат. Весна».

25 февраля - 18.00

II концерт «Северный Арбат. Весна».

3 марта - 18.00

Рок Light.

4 марта - 18.00

Творческий вечер Никиты Васильева.

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

г.Мончегорск

Работает передвижная выставка «Олимпийский огонь на Северном полюсе» Мурманского областного краеведческого музея. Информационные планшеты расскажут о том, как олимпийский огонь побывал на Северном полюсе. Выставка была подготовлена ФГУП «Атомфлот» и передана в Мурманский областной краеведческий музей на постоянное хранение. Автор фотографий – Валерий Василевский.

Эстафета Олимпийского огня начала свой путь из Москвы 7 октября 2013 года. За всю историю Олимпийских зимних игр эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» стала самой продолжительной. Олимпийский огонь зажегся на Северном полюсе. В самое сердце Арктики его доставил крупнейший в мире атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы».

В месте, где сходятся все меридианы и часовые пояса, финальный факелоносец арктического этапа эстафеты олимпийского огня заслуженный исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров зажег чашу в окружении факелоносцев, держащих в руках флаги своих стран – участниц Арктического совета. Олимпийский праздник в сердце Арктики завершился ярким лазерным 3D шоу. Выставка работает до 25 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

10 и 11 февраля

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит XXII областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать», который состоится в Центре культуры и досуга «Полярная звезда». В этом году он посвящен 29-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Фестиваль проводится ежегодно в городе Оленегорск с целью патриотического воспитания молодежи, укрепления связи и преемственности поколений. Его девиз «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…» подчеркивает значение мероприятия для увековечивания памяти защитников Отечества, вернувшихся с поля боевых действий после исполнения гражданского или интернационального долга и погибших в боях.

В фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений Мурманской области.

В этом году в оргкомитет поступило 30 заявок от солистов, ансамблей и авторов-исполнителей из городов Мурманск, Ковдор, Североморск, Оленегорск, Гаджиево, Полярные Зори, Снежногорск, поселков Высокий, Спутник и Печенга.

Фестиваль состоится по двухдневной программе. Включает исполнительский конкурс по трём номинациям (солисты, ансамбли и авторы-исполнители).

Прозвучат песни, посвящённые 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, о воинской доблести, Родине, службе. В рамках фестиваля состоятся концерт группы «Контингент» из города Оренбург и встреча с участниками молодёжных военно-патриотических общественных организаций. Пройдут митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» в г. Оленегорске на Ленинградском проспекте.

Гала-концерт фестиваля состоится 11 февраля в 14.00.

г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

ЗАТО Заозёрск

9 февраля - 17.00

Городской фестиваль «Музыкальная палитра» в ЗАТО Заозёрск. Туры фестиваля вокального творчества и игры на духовых и ударных инструментах. ЗАТО Заозёрск, ул. Генерала Чумаченко, 4. Центр дополнительного образования детей.

11 февраля

Награждение победителей Городского фестиваля «Музыкальная палитра».

ЗАТО Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Мурманск

9-11 февраля

10 февраля – 15.00

11 февраля – 14.00

Пройдёт VI Международный фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Нам года - не беда!». В этом году в оргкомитет фестиваля - конкурса поступило более 200 заявок. С 11 по 13 декабря 2017 года прошел первый этап – отборочный. По его итогам в финал конкурса вышли 52 участника - это творческие коллективы и отдельные исполнители в различных жанрах народного творчества и любительского искусства, в возрасте от 55 лет и старше. Участниками фестиваля стали исполнители из Норвегии, Эстонской Республики, Республики Карелия, Ленинградской, Новгородской, Тюменской, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого Автономного округа и города Санкт-Петербурга.

Программа фестиваля насыщена и разнообразна – это и экскурсии по столице Кольского Заполярья, и выездные концерты на площадках области, конкурсные выступления участников (10 февраля в 15.00). Кульминацией фестиваля станет большой Гала-концерт (11 февраля в 14.00).

Фестиваль-конкурс проводится по четырем номинациям – вокал, хореография, инструментальная музыка, художественное слово. Все участники фестиваля-конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами. По результатам работы жюри в каждой номинации присуждается дипломы I, II и III степени.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

9 февраля в 17.00

В детско-юношеской библиотеке состоится торжественное открытие портретной галереи писателей-земляков. Автор работ заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин г. Североморска Анатолий Александрович Сергиенко.

Портретная галерея станет частью музейного комплекса областной детско-юношеской библиотеки «Мурман литературный», который включает в себя также Аллею писателей и кабинет писателя XX века. Экспозиции музея знакомят читателей с литературой Кольского Заполярья, творчеством мурманских писателей и поэтов.

Музей «Мурман литературный» создан в сентябре 1994 года при поддержке ответственного секретаря Мурманского отделения Союза писателей России, писателя и общественного деятеля Виталия Семеновича Маслова.

При содействии Виталия Семеновича Маслова в музей были переданы издания мурманских писателей, рукописные записи, черновики отдельных книг, протоколы совещаний писательской организации и другие документы.

Открытие портретной галереи - продолжение работы специалистов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки по сохранению литературного наследия Кольского Севера.

В галерею войдут созданные художником А.А. Сергиенко портреты известных мурманских писателей Виталия Маслова, Виктора Тимофеева, Владимира Смирнова, Октябрины Вороновой, Николая Скромного, Александра Миланова, Николая Колычева, Олега Бундура.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, фойе цокольного этажа.

10 февраля - 13.00

В Мурманском краеведческом музее состоится День семейного отдыха «Саамы – коренные жители Кольского края». В рамках программы «Всей семьей в музей» для гостей состоится традиционный День семейного отдыха «Саамы – коренные жители Кольского края», приуроченный к Международному дню саамов.

Юные посетители и их родители прослушают экскурсию по стационарной экспозиции музея «Хозяйство и быт саамов в XVIII−XIX веках», познакомятся с временной выставкой «Саамское село Варзино». В рамках экскурсии гости музея узнают о повседневной жизни и быте кольских саамов, их культуре и религиозных верованиях. Экскурсовод расскажет об их основных занятиях: рыболовстве, охоте и оленеводстве. В завершение мероприятия ребята примут участие в мастер-классе по изготовлению декоративной закладки с саамскими узорами.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

10 февраля - 13.00

В Мурманске пройдет областной смотр-конкурс хоров и клубов ветеранов войны и труда «Оглянись на жизнь сначала». Конкурс «Оглянись на жизнь сначала» способствует воспитанию у юношества и молодёжи уважения к старшему поколению, к героической истории своего Отечества, популяризирует песенно-музыкальное творчество хоров, ансамблей ветеранов труда Мурманской области. В нём примут участие хоры ветеранов труда и клубы ветеранов Великой Отечественной войны из городов Апатиты, Кандалакша, Кировск, Кола, Мончегорск, Мурманск, Полярный, Оленегорск, Полярные Зори, Ковдор и поселка Ревда. Всего в оргкомитет поступило 15 заявок.

Участники исполнят 3 разнохарактерных произведения: произведение a'cappella, обработка русской народной песни и произведение на стихи российских авторов и стран СНГ (Содружество Независимых Государств).

Всем участникам смотра - конкурса вручаются дипломы за участие. По результатам работы жюри победителям вручается диплом Лауреата и памятный сувенир, дипломы 1, 2, 3 степени.

Обладатель диплома Лауреата получает право участвовать в мероприятиях Международного фестиваля-конкурса творчества людей старшего поколения «Нам года - не беда».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

10 февраля - 15.00

Состоится мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Цианотипия (альтернативная техника фотопечати)». Цианотипия (она же тенеграфия, sun print, blue print) – способ фотографической печати с характерным ярко-синим цветом в полутонах и тенях, открытый в XIX веке. Цианотипию называют «альтернативным процессом» в фотографии, это необычный и редкий, почти «живописный» способ ручной печати, дающий удивительные ретро-отпечатки голубого оттенка. Мастер-класс посвящён технике получения изображений с помощью светочувствительного раствора, который можно наносить на натуральные ткани, бумагу и т.д.

На мастер-классе участники познакомятся с краткой историей цианотипии и сами пройдут все стадии процесса – изготовление светочувствительного раствора, создание композиции, экспонирование, закрепление. Результатом занятия станет принт на бумаге или ткани с авторским дизайном каждого из участников и, конечно, знания, достаточные для дальнейших самостоятельных экспериментов. Данную технику рекомендуется включать в программу по прикладной композиции в рамках образовательной программы «Живопись» (5-летний срок обучения), например, в 4 классе на занятиях, посвящённых изучению орнаментальной композиции или в рамках тем «Коллаж», «Орнамент», «Силуэт». Проводит мастер-класс преподаватель первой категории Детской художественной школы Михайленко Мария Александровна, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

г.Мурманск, ул. Халатина, 18. Детская школа искусств.

10 февраля - 15.00

В рамках проекта «Многоголосие» в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится концерт Екатерины Ефремовой «Песни людские». Екатерина Ефремова - актриса Мурманского областного театра кукол, музыкант, певица, композитор и продюсер. Родилась и живет в городе Мурманске. Окончила Мурманский государственный педагогический университет, Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

Певица Екатерина Ефремова открыта новому опыту, с радостью сотрудничает с музыкантами разных жанров, приветствует импровизацию и спонтанность, не боится экспериментов и трудностей. Процесс и поиск – самое захватывающее путешествие в непредсказуемый и удивительный мир возможностей человека.

«Песни людские» - это творческий вечер, в котором тесно сплетаются песни разных народов и авторское исполнение Екатерины Ефремовой.

Мероприятие организовано при поддержке молодежных общественных организаций «КРЫЛЬЯ» и «Гравицапа».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

11 февраля - 12.00

Начинается познавательная программа «Страна восходящего солнца», посвященная Японии. 2018 год - год обмена культурными традициями между Россией и Японией. Областная научная библиотека приглашает мурманчан для знакомства с этой удивительной страной 11 февраля. Этот день считается днем Основания Государства Япония.

В течение всего дня на разных площадках библиотеки мурманчан ждет увлекательная программа - квиз «Удивительная Япония», открытие выставки изданий «Ветка сакуры», показ анимационных фильмов японского режиссера Хаяо Миядзаки, мастер-классы «Рисуем мангу вместе с Александрой Шван" и «Рисуем героев в стиле «Чиби» вместе с Аленой Губиной, а также выставки изданий.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская научная библиотека, 3-4-й этажи.

11 февраля - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол педагоги Школы развития и рисования песком «Солнечный Дом» покажут маленьким зрителям настоящее чудо. Перед спектаклем «Чудеса в Дедморозовке» гости театра увидят сказку, нарисованную с помощью песка. Рисование песком – это творческий процесс. Во время рисования приходит вдохновение, способствующее развитию внутренней свободы. Песок расслабляет, помогает бороться со стрессом, заряжает позитивом и хорошим настроением.

В этот день для посетителей состоится также мастер-класс по рисованию песком. Взрослые и дети научатся «разговаривать» с песком и рисовать на нем причудливые фигуры.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

11 февраля - 13.00

Будет работать мастерская «Признание в любви». Гости мастерской научаться оформлять свои признания в форме валентинок. Такими открытками-валентинками можно поздравить любимых и близких людей и ещё раз красиво напомнить о своих чувствах. Ребята приготовят оригинальные открытки в форме сердца с сюрпризом внутри, используя бумагу и краски. Кроме того, все участники познакомятся со специальной техникой создания неоднородного фона при помощи разноцветной акварели.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел краеведческой литературы.

11 февраля - 14.00 и 16.00

Состоится демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края. Посетителям будет представлена учебная программа «Природа Мурманской области», рассказывающая о географическом положении, климате, растительном и животном мире Кольского полуострова, а также о природоохраняемых территориях нашего региона.

Гости музея познакомятся с учебной программой «История Мурманска», рассказывающей об основных этапах развития города.

Демонстрация программ состоится также в 16.00.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

11 февраля – 17.00

Состоится спектакль «Шоа – Катастрофа», посвященный памяти жертв Холокоста, в исполнении труппы «Молодого театра Санкт-Петербурга». Это негосударственный театр, объединивший единомышленников - выпускников разных мастерских Санкт-Петербурга. Его спектакли смелы, откровенны и бескомпромиссны.

«Шоа» - это документальное изложение событий, переворачивающих душу. Это зрелище, заставляющее сердце сжаться от боли за других людей, от ужасов, которые пришлось пережить евреям в годы Холокоста. Это часть страшной истории, которую нужно помнить, чтобы ни в коем случае не повторить.

Показ спектакля организован Мурманской областной общественной организацией «Еврейский благотворительный центр «Забота» - «Сияние Хэсэда» в рамках реализации проекта «20 лет межнационального и межкультурного общения - фактор укрепления гармонии и согласия в обществе, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в Мурманской области».

Проект в 2017 году стал победителем конкурса на соискание областных грантов для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области, проводимого Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

г.Мурманска, просп. Ленина, 16. Детская театральная школа.

21 февраля – 14.00

Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.

К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Юрия Тризны» (Санкт-Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой» из цикла «С днем рождения, художник!»; «Что за совершенства эти силуэты!» из цикла «Простые вещи»; «Зимний спорт»; «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо»; «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Великие политики и дипломаты»; «За Волгой для нас земли нет…»; «Мы - Российской Арктики начало»; «Остановленные мгновенья»; «Возрожденная обитель». «Знаток саамской письменности. К 95-летию со дня рождения Георгия Керта»; «Листая страницы твои в юбилей»: выставка изданий к юбилеям Георгия Вайнера и Жоржа Сименона.

8 февраля - 15.00

Состоится первый запуск самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. Это совместный проект Мурманской областной научной библиотеки и Музея занимательных наук «Фокус». Длина нити маятника – 21 м , масса подвеса – 28 кг . Маятник Фуко – математический маятник, экспериментальная демонстрация суточного вращения Земли вокруг своей оси.

В России на действующий маятник Фуко можно посмотреть в Московском планетарии, Сибирском федеральном университете, в атриуме седьмого этажа Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета, Санкт-Петербургском и Волгоградском планетариях, Приволжском федеральном университете в Казани.

Самый большой маятник Фуко с длиной нити 98 метров можно было увидеть в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, первый запуск которого состоялся в 1931 году.

День российской науки продолжится в зале электронных ресурсов областной научной библиотеки. Участники мероприятия узнают о самых значимых мировых изобретениях, созданных отечественными учеными, попробуют свои силы в интеллектуальной викторине «Знатокам умных машин».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

9 февраля - 17.00

В детско-юношеской библиотеке состоится торжественное открытие портретной галереи писателей-земляков. Автор работ заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин г. Североморска Анатолий Александрович Сергиенко.

Портретная галерея станет частью музейного комплекса областной детско-юношеской библиотеки «Мурман литературный», который включает в себя также Аллею писателей и кабинет писателя XX века. Экспозиции музея знакомят читателей с литературой Кольского Заполярья, творчеством мурманских писателей и поэтов.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Из глубины веков»; «Деревенские зарисовки»; «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы»; «Саамское село Варзино», посвящённое Международному дню саамов.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: живопись Игоря Клюшкина «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы» (Санкт-Петербург); «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк»; «Духовные вехи России».

10 февраля – 18.00

«Бард-вагон» представляет «Классика бардов».

11 февраля – 14.00

«Разговор по-французски».

11 февраля – 18.00

«Белые ночи».

18 февраля – 17.00

Мурманский филармонический оркестр.

20 февраля – 19.00

Шлягеры ХХ века.

23 февраля – 17.00

Концерт Алессандро Бьянки (орган).

24 февраля – 18.00

Концерт Алексея Набиулина.

25 февраля – 17.0

«Терем–квартет»и Е.Панченко (орган).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

10 февраля – 18.00

«Гроза».

11 февраля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга»

11 февраля – 18.00

«Панночка».

17 февраля – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

18 февраля – 11.00

«Грибной переполох».

18 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

24 февраля – 18.00

«Рядовые».

25 февраля – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

8 февраля – 19.00

«Комедия в двух действиях». А. Коровкин. 16+

9 февраля – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

10 февраля – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. Малая сцена. 16+

11 февраля – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Расев. 6+

11 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

13 февраля – 19.00

«В рамках приличия». Комедия (г.Москва). 12+

14 февраля – 19.00

«В рамках приличия». Комедия (г.Москва) 12+

15 февраля – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

16 февраля – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

16 февраля – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

17 февраля – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

17 февраля – 19.00

«…Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

18 февраля – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок». Й. Лады, М. Береговая. 6+

18 февраля – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях. М. Ладо. 16+

21 февраля – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

22 февраля – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

23 февраля – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба. Выставка продлится до 18 февраля.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

9 февраля - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

16 февраля - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

10 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тараховская. «По щучьему велению».

11 февраля - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

17 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

25 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Колобок».

Для взрослых:

16 февраля - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?»

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

21 февраля – 14.00

Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.

К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.