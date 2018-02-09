г.Кандалакша

9 февраля - 17.00

Программа «Всё начинается с любви» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Мечта». Участники познакомятся с историей и традициями Дня всех влюбленных.

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Мечта».

9 февраля - 17.00

Мастер-класс по изготовлению открытки в технике скрапбукинг в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Северянка». Участники изготовят открытку к Дню защитника Отечества.

г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Северянка».

г.Полярные Зори

9 февраля - 19.00

В городском Дворце культуры состоится показ спектакля «Будем жить как боги?..» (16+) в постановке Мурманского областного драматического театра.

г.Полярные Зори, Нивский просп., 11. Городской Дворец культуры.

11 февраля - 14.00

В большом зале ГДК пройдёт XII городской конкурс молодых исполнителей «Созвездие талантов».

г.Полярные Зори, Нивский просп., 11. Городской Дворец культуры.

13 февраля - 19.00

В ГДК состоится концерт Юлии Савичевой «Если в сердце живет любовь».

г.Полярные Зори, Нивский просп., 11. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

9-18 февраля

В городе пройдёт традиционный фестиваль - конкурс снежных скульптур среди дошкольных и общеобразовательных учреждений «Снеговичок» - 2018».

К участию приглашаются: сотрудники, воспитанники и обучающиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Местом проведения конкурса являются участки, прилегающие к территории дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Конкурс проходит по трем номинациям: «Снежная скульптура или композиция», показ костюмов снеговика – «Модный Снеговик», «Озорной Снеговик» - тематические работы (Снеговик или композиция с ним), выполненные в различных техниках декоративно – прикладного творчества.

Подведение итогов конкурса и награждение состоится на городском празднике «Широкая Масленица», который состоится 18 февраля. Заявки на участие принимаются до 6 февраля.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10 февраля – 14.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает на бесплатное традиционное мероприятие «Суббота в музее», в рамках которого с 14.00 до 14.30 состоится показ мультфильмов, с 14.30 до 16.00 – настольные игры и мастер-класс по изготовлению сувениров.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

10 февраля – 15.00

Клуб национальных культур (руководитель Васенкова Валентина Николаевна) приглашает жителей и гостей города любого возраста на ставший уже традиционным Праздник дружбы «Саамы приглашают», посвящённый Дню саамского народа. На этот раз гостями праздника из с.Ловозеро станут семейный фольклорный ансамбль «Пирас», а также уникальная исполнительница саамских песен, традиционного саамского пения и мастер саамского рукоделия Марина Гринчук.

Присутствующие станут участниками удивительного праздника дружбы национальных культур, услышат настоящее саамское исполнение народных песен, продегустируют традиционное саамское блюдо – уху, изготовят своими руками поделки, посетят выставку изделий декоративно-прикладного творчества саамского народа.

Праздник состоится в демонстрационном зале Кировского Дворца культуры. Начало мастер-классов - 15.00, начало праздника - 16.00

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10 февраля - 22.00 -3.00

Состоится ночная дискотека «Танцы для взрослых!» Для гостей - композиции прошлых лет и современные хиты. Категория участников 18+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

15 февраля – 11.00

В Городском храме пройдёт литургия. День памяти граждан Советского Союза, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины.

г.Кировск, Солнечная улица, 6. Городской храм.

15 февраля – 12.00

Состоится памятный митинг. Для желающих принять участие в мероприятиях организован транспорт: в 10.45 от школы № 7 отправится автобус до Храма и по окончании литургии далее к «Аллее Славы». По окончании мероприятий автобус доставит участников в город.

г.Кировск, 13 км автодороги Кировск–Апатиты. Аллея славы.

15 февраля – 14.30

Состоится творческая встреча-диалог «Своя память - история…», посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов. Гостями встречи станет народный самодеятельный коллектив ансамбль «Забавушка» (руководитель Малухина Ольга Ивановна) Дома культуры нп.Титан.

г.Кировск, ул. Юбилейная, 5. Зал Совета ветеранов.

15 февраля – 19.00

Режиссер-постановщик Олег Тополянский (г.Москва) представит на сцене Кировского Дворца культуры комедийно-детективный спектакль «В рамках приличия». Спектакль об отношениях близких и чужих людей представит возможность от души посмеяться и посмотреть на себя со стороны. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, фойе.

15 февраля – 19.00

Юрий Кругликов приглашает поклонников классической музыки на концерт скрипичной музыки. В программе: известные классические произведения в исполнении воспитанников и преподавателей школы искусств им. А.С. Розанова, а также Юрия Кругликова.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

нп.Титан

17 февраля - 18.00

В сельском Доме культуры нп.Титан для подростков и молодежи состоится игровая конкурсно-развлекательная программа «Акуна Матата». В программе: танцевальный микс, весёлый конкурс «любвемобильники», игры, встреча с друзьями и позитивное настроение.

нп.Титан, 14. Дом культуры нп.Титан.

нп.Коашва

10 февраля - 19.00

В сельском Доме культуры нп.Коашва состоится танцевально-развлекательная программа для школьников «Валентинка». В программе вечера: весёлые конкурсы, игры и, конечно, зажигательные танцы.

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

г.Апатиты

9 февраля

XXV юбилейной выставки-ярмарки коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок» в Апатитах. «Каменный цветок» – традиционно яркое событие в культурной жизни региона с насыщенной программой мероприятия, привлекающее с каждым годом все больше гостей и туристов в Апатиты. На выставке будут представлены работы мастеров и экспозиции коллекционеров Мурманской области, России, стран СНГ – изделия из камня и каменной крошки, образцы редких минералов и частные коллекции. Любителям украшений будет продемонстрирован широкий ассортимент ювелирных изделий и бижутерии.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры имени В.К. Егорова, большой выставочный зал.

9 февраля - 19.00

Во Дворце культуры выступит группа «résonance».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры имени В.К. Егорова.

10 февраля в 15.00

Библиотека им. Л.А. Гладиной приглашает на 25-е городские и III Областные Рубцовские чтения, настоящий праздник поэзии, посвященный Николаю Рубцову. Инициатором их проведения и постоянной ведущей многие годы была Лариса Адамовна Гладина, именем которой сейчас называется библиотека. Выступят поэты и писатели Мурманского ЛИТО (руководитель Коржов Дмитрий); состоится презентация фильма А.С. Еремеева «В судьбу вырастает к России любовь», посвященная Мурманскому поэту Николаю Колычеву.

Литературно-музыкальную композицию на стихи Н. Рубцова представят воспитанники детского сада «Семицветик», а также выступят представители Апатитского ЛИТО «Хибины» и молодёжного поэтического клуба «Плитк@».

Также прозвучат стихи и песни Рубцова, пройдут презентации новых краеведческих изданий.

г.Апатиты, ул. Ленина,24а. Библиотека им. Л.А. Гладиной.

14 февраля - 19.00

В ДК имени В. К. Егорова состоится шоу-конкурс «Влюбленные сердца».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры имени В.К. Егорова.

15 февраля - 28 марта

«Саамская сказка»- выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная традиционной культуре саамов.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека МБУК ЦБС.

17 февраля - 12.00

Семейный выходной в библиотеке «День саамской семьи».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС библиотека семейного чтения.

19 февраля - 14.30

Час интересного сообщения «Неразгаданные тайны Кольской земли», встреча с сотрудником Кольского центра охраны дикой природы, главным редактором «Земля ТРЕ» Вадимом Лихачёвым.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)

Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:

9 февраля - 19.00

I концерт «Северный Арбат. Весна».

11 февраля - 18.00

Вечер фокусов от Jasson.

16 февраля - 19.00

Творческий вечер Алексея Попова.

17 февраля - 18.00

Вокальный вечер И. Рамзиной.

24 февраля - 18.00

Танцы на «Северный Арбат. Весна».

25 февраля - 18.00

II концерт «Северный Арбат. Весна».

3 марта - 18.00

Рок Light.

4 марта - 18.00

Творческий вечер Никиты Васильева.

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

г.Мончегорск

9 февраля - 19.00

В ГЦК выступит проект «Бард-вагон» (г.Москва).

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

14 февраля - 13.00

В гостиной городского центра культуры пройдёт инклюзивный фольклорный праздник «Блинное царство».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

Февраль

Работает передвижная выставка «Олимпийский огонь на Северном полюсе» Мурманского областного краеведческого музея. Информационные планшеты расскажут о том, как олимпийский огонь побывал на Северном полюсе. Выставка была подготовлена ФГУП «Атомфлот» и передана в Мурманский областной краеведческий музей на постоянное хранение. Автор фотографий – Валерий Василевский.

Эстафета Олимпийского огня начала свой путь из Москвы 7 октября 2013 года. За всю историю Олимпийских зимних игр эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» стала самой продолжительной. Олимпийский огонь зажегся на Северном полюсе. В самое сердце Арктики его доставил крупнейший в мире атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы».

В месте, где сходятся все меридианы и часовые пояса, финальный факелоносец арктического этапа эстафеты олимпийского огня заслуженный исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров зажег чашу в окружении факелоносцев, держащих в руках флаги своих стран – участниц Арктического совета. Олимпийский праздник в сердце Арктики завершился ярким лазерным 3D шоу. Выставка работает до 25 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

10 и 11 февраля

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит XXII областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать», который состоится в Центре культуры и досуга «Полярная звезда». В этом году он посвящен 29-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Фестиваль проводится ежегодно в городе Оленегорск с целью патриотического воспитания молодежи, укрепления связи и преемственности поколений. Его девиз «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…» подчеркивает значение мероприятия для увековечивания памяти защитников Отечества, вернувшихся с поля боевых действий после исполнения гражданского или интернационального долга и погибших в боях.

В фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений Мурманской области.

В этом году в оргкомитет поступило 30 заявок от солистов, ансамблей и авторов-исполнителей из городов Мурманск, Ковдор, Североморск, Оленегорск, Гаджиево, Полярные Зори, Снежногорск, поселков Высокий, Спутник и Печенга.

Фестиваль состоится по двухдневной программе. Включает исполнительский конкурс по трём номинациям (солисты, ансамбли и авторы-исполнители).

Прозвучат песни, посвящённые 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, о воинской доблести, Родине, службе. В рамках фестиваля состоятся концерт группы «Контингент» из города Оренбург и встреча с участниками молодёжных военно-патриотических общественных организаций. Пройдут митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» в г. Оленегорске на Ленинградском проспекте.

Гала-концерт фестиваля состоится 11 февраля в 14.00.

г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

13 февраля - 14.00

В сквере Ветеранов начнётся праздник «Широкая Масленица».

г.Оленегорск. Сквер Ветеранов.

г.Полярный

9 февраля - 19.00

Выездной спектакль Мурманского областного драматического театра в Полярном Зрители увидят спектакль «…Будем жить как боги?...» по пьесе Юрия Полякова. В спектакле заняты Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Алексей Худяков.

г.Полярный, ул. Сивко, 5. Дворец культуры.

ЗАТО Заозёрск

9 февраля - 16.00

Городской фестиваль «Музыкальная палитра» в ЗАТО Заозёрск. Туры фестиваля вокального творчества и игры на духовых и ударных инструментах. ЗАТО Заозёрск, ул. Генерала Чумаченко, 4. Центр дополнительного образования детей.

11 февраля – 13.00

Награждение победителей Городского фестиваля «Музыкальная палитра».

ЗАТО Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

14 февраля- 19.00

В ЦКБО будет показана комедия «Сочельник в Манхэттене» (16+) Мурманского областного драматического театра.

ЗАТО Заозёрск, ул. Генерала Чумаченко, 4. Центр дополнительного образования детей.

г.Кола

10 февраля - 14.00

В Кольском районном центре культуры состоится конкурс среди людей старшего поколения «Мои года - моё богатство».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

пгт.Мурмаши

14 февраля - 16.00

ДК «Энергетик» приглашает северян старшего поколения на вечер отдыха «Как на масленичной неделе».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

9 февраля - 12.00

Историко-краеведческий час «Древнейший народ Кольского севера» в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.

Сотрудники Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих познакомят участников мероприятия с саамской мифологией и преданиями, передаваемыми от поколения к поколению и сохранившимися до наших дней.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

9-11 февраля

10 февраля – 15.00

11 февраля – 14.00

Пройдёт VI Международный фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Нам года - не беда!». В этом году в оргкомитет фестиваля - конкурса поступило более 200 заявок. С 11 по 13 декабря 2017 года прошел первый этап – отборочный. По его итогам в финал конкурса вышли 52 участника - это творческие коллективы и отдельные исполнители в различных жанрах народного творчества и любительского искусства, в возрасте от 55 лет и старше. Участниками фестиваля стали исполнители из Норвегии, Эстонской Республики, Республики Карелия, Ленинградской, Новгородской, Тюменской, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого Автономного округа и города Санкт-Петербурга.

Программа фестиваля насыщена и разнообразна – это и экскурсии по столице Кольского Заполярья, и выездные концерты на площадках области, конкурсные выступления участников (10 февраля в 15.00). Кульминацией фестиваля станет большой Гала-концерт (11 февраля в 14.00).

Фестиваль-конкурс проводится по четырем номинациям – вокал, хореография, инструментальная музыка, художественное слово. Все участники фестиваля-конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами. По результатам работы жюри в каждой номинации присуждается дипломы I, II и III степени.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

9 февраля в 17.00

В детско-юношеской библиотеке состоится торжественное открытие портретной галереи писателей-земляков. Автор работ заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин г. Североморска Анатолий Александрович Сергиенко.

Портретная галерея станет частью музейного комплекса областной детско-юношеской библиотеки «Мурман литературный», который включает в себя также Аллею писателей и кабинет писателя XX века. Экспозиции музея знакомят читателей с литературой Кольского Заполярья, творчеством мурманских писателей и поэтов.

Музей «Мурман литературный» создан в сентябре 1994 года при поддержке ответственного секретаря Мурманского отделения Союза писателей России, писателя и общественного деятеля Виталия Семеновича Маслова.

При содействии Виталия Семеновича Маслова в музей были переданы издания мурманских писателей, рукописные записи, черновики отдельных книг, протоколы совещаний писательской организации и другие документы.

Открытие портретной галереи - продолжение работы специалистов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки по сохранению литературного наследия Кольского Севера.

В галерею войдут созданные художником А.А. Сергиенко портреты известных мурманских писателей Виталия Маслова, Виктора Тимофеева, Владимира Смирнова, Октябрины Вороновой, Николая Скромного, Александра Миланова, Николая Колычева, Олега Бундура.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, фойе цокольного этажа.

9 февраля - 18.00

Показ фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители увидят документальный фильм «Приключение Пикассо».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

9 февраля - 19.00

Гастрольный спектакль в Мурманском областном драматическом театре. Зрители увидят комедию «Маленькая услуга от большого друга» продюсерской компании «М-АРТ» (г.Москва), созданной на базе Современного театра антепризы. В спектакле заняты артисты Даниил Спиваковский, Владимир Зайцев, Мария Козакова. Драматург – Никита Никишенко. Идея – Сергей Арцибашев. Режиссер – Даниил Спиваковский.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

10 февраля - 13.00

В Мурманском краеведческом музее состоится День семейного отдыха «Саамы – коренные жители Кольского края». В рамках программы «Всей семьей в музей» для гостей состоится традиционный День семейного отдыха «Саамы – коренные жители Кольского края», приуроченный к Международному дню саамов.

Юные посетители и их родители прослушают экскурсию по стационарной экспозиции музея «Хозяйство и быт саамов в XVIII−XIX веках», познакомятся с временной выставкой «Саамское село Варзино». В рамках экскурсии гости музея узнают о повседневной жизни и быте кольских саамов, их культуре и религиозных верованиях. Экскурсовод расскажет об их основных занятиях: рыболовстве, охоте и оленеводстве. В завершение мероприятия ребята примут участие в мастер-классе по изготовлению декоративной закладки с саамскими узорами.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

10 февраля - 13.00

В Мурманске пройдет областной смотр-конкурс хоров и клубов ветеранов войны и труда «Оглянись на жизнь сначала». Конкурс «Оглянись на жизнь сначала» способствует воспитанию у юношества и молодёжи уважения к старшему поколению, к героической истории своего Отечества, популяризирует песенно-музыкальное творчество хоров, ансамблей ветеранов труда Мурманской области. В нём примут участие хоры ветеранов труда и клубы ветеранов Великой Отечественной войны из городов Апатиты, Кандалакша, Кировск, Кола, Мончегорск, Мурманск, Полярный, Оленегорск, Полярные Зори, Ковдор и поселка Ревда. Всего в оргкомитет поступило 15 заявок.

Участники исполнят 3 разнохарактерных произведения: произведение a'cappella, обработка русской народной песни и произведение на стихи российских авторов и стран СНГ (Содружество Независимых Государств).

Всем участникам смотра - конкурса вручаются дипломы за участие. По результатам работы жюри победителям вручается диплом Лауреата и памятный сувенир, дипломы 1, 2, 3 степени.

Обладатель диплома Лауреата получает право участвовать в мероприятиях Международного фестиваля-конкурса творчества людей старшего поколения «Нам года - не беда».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

10 февраля - 15.00

Состоится мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Цианотипия (альтернативная техника фотопечати)». Цианотипия (она же тенеграфия, sun print, blue print) – способ фотографической печати с характерным ярко-синим цветом в полутонах и тенях, открытый в XIX веке. Цианотипию называют «альтернативным процессом» в фотографии, это необычный и редкий, почти «живописный» способ ручной печати, дающий удивительные ретро-отпечатки голубого оттенка. Мастер-класс посвящён технике получения изображений с помощью светочувствительного раствора, который можно наносить на натуральные ткани, бумагу и т.д.

На мастер-классе участники познакомятся с краткой историей цианотипии и сами пройдут все стадии процесса – изготовление светочувствительного раствора, создание композиции, экспонирование, закрепление. Результатом занятия станет принт на бумаге или ткани с авторским дизайном каждого из участников и, конечно, знания, достаточные для дальнейших самостоятельных экспериментов. Данную технику рекомендуется включать в программу по прикладной композиции в рамках образовательной программы «Живопись» (5-летний срок обучения), например, в 4 классе на занятиях, посвящённых изучению орнаментальной композиции или в рамках тем «Коллаж», «Орнамент», «Силуэт». Проводит мастер-класс преподаватель первой категории Детской художественной школы Михайленко Мария Александровна, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

г.Мурманск, ул. Халатина, 18. Детская школа искусств.

10 февраля - 15.00

В рамках проекта «Многоголосие» в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится концерт Екатерины Ефремовой «Песни людские». Екатерина Ефремова - актриса Мурманского областного театра кукол, музыкант, певица, композитор и продюсер. Родилась и живет в городе Мурманске. Окончила Мурманский государственный педагогический университет, Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

Певица Екатерина Ефремова открыта новому опыту, с радостью сотрудничает с музыкантами разных жанров, приветствует импровизацию и спонтанность, не боится экспериментов и трудностей. Процесс и поиск – самое захватывающее путешествие в непредсказуемый и удивительный мир возможностей человека.

«Песни людские» - это творческий вечер, в котором тесно сплетаются песни разных народов и авторское исполнение Екатерины Ефремовой.

Мероприятие организовано при поддержке молодежных общественных организаций «КРЫЛЬЯ» и «Гравицапа».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

11 февраля - 12.00

Начинается познавательная программа «Страна восходящего солнца», посвященная Японии. 2018 год - год обмена культурными традициями между Россией и Японией. Областная научная библиотека приглашает мурманчан для знакомства с этой удивительной страной 11 февраля. Этот день считается днем Основания Государства Япония.

В течение всего дня на разных площадках библиотеки мурманчан ждет увлекательная программа - квиз «Удивительная Япония», открытие выставки изданий «Ветка сакуры», показ анимационных фильмов японского режиссера Хаяо Миядзаки, мастер-классы «Рисуем мангу вместе с Александрой Шван" и «Рисуем героев в стиле «Чиби» вместе с Аленой Губиной, а также выставки изданий.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская научная библиотека, 3-4-й этажи.

11 февраля - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол педагоги Школы развития и рисования песком «Солнечный Дом» покажут маленьким зрителям настоящее чудо. Перед спектаклем «Чудеса в Дедморозовке» гости театра увидят сказку, нарисованную с помощью песка. Рисование песком – это творческий процесс. Во время рисования приходит вдохновение, способствующее развитию внутренней свободы. Песок расслабляет, помогает бороться со стрессом, заряжает позитивом и хорошим настроением.

В этот день для посетителей состоится также мастер-класс по рисованию песком. Взрослые и дети научатся «разговаривать» с песком и рисовать на нем причудливые фигуры.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

11 февраля - 13.00

Будет работать мастерская «Признание в любви». Гости мастерской научаться оформлять свои признания в форме валентинок. Такими открытками-валентинками можно поздравить любимых и близких людей и ещё раз красиво напомнить о своих чувствах. Ребята приготовят оригинальные открытки в форме сердца с сюрпризом внутри, используя бумагу и краски. Кроме того, все участники познакомятся со специальной техникой создания неоднородного фона при помощи разноцветной акварели.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел краеведческой литературы.

11 февраля - 14.00 и 16.00

Состоится демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края. Посетителям будет представлена учебная программа «Природа Мурманской области», рассказывающая о географическом положении, климате, растительном и животном мире Кольского полуострова, а также о природоохраняемых территориях нашего региона.

Гости музея познакомятся с учебной программой «История Мурманска», рассказывающей об основных этапах развития города.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

11 февраля – 17.00

Состоится спектакль «Шоа – Катастрофа», посвященный памяти жертв Холокоста, в исполнении труппы «Молодого театра Санкт-Петербурга». Это негосударственный театр, объединивший единомышленников - выпускников разных мастерских Санкт-Петербурга. Его спектакли смелы, откровенны и бескомпромиссны.

«Шоа» - это документальное изложение событий, переворачивающих душу. Это зрелище, заставляющее сердце сжаться от боли за других людей, от ужасов, которые пришлось пережить евреям в годы Холокоста. Это часть страшной истории, которую нужно помнить, чтобы ни в коем случае не повторить.

Показ спектакля организован Мурманской областной общественной организацией «Еврейский благотворительный центр «Забота» - «Сияние Хэсэда» в рамках реализации проекта «20 лет межнационального и межкультурного общения - фактор укрепления гармонии и согласия в обществе, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в Мурманской области».

Проект в 2017 году стал победителем конкурса на соискание областных грантов для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области, проводимого Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

г.Мурманска, просп. Ленина, 16. Детская театральная школа.

21 февраля – 14.00

Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.

К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова»; «Графика Юрия Тризны» (г.нкт- Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой»; «Что за совершенства эти силуэты!»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

10 февраля - 15.00

В рамках проекта «Многоголосие» концерт «Песни людские» актрисы Мурманского областного театра кукол Екатерины Ефремовой.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Знаток саамской письменности. К 95-летию со дня рождения Георгия Керта»; «Листая страницы твои в юбилей»: выставка изданий к юбилеям Георгия Вайнера и Жоржа Сименона; «Север в живописи Николая Рериха»; «Гобелены и батик Татьяны Черномор»; «Великие политики и дипломаты»; «Мы - Российской Арктики начало»; «Остановленные мгновенья»; «Возрожденная обитель».

10 февраля

В четвертый раз откроется заполярный фестиваль изотекстовой культуры «Polarfest». В программе: презентация выставки иллюстраций к новой книге Екатерины Панфиловой «Почему лягушки поют», мастер-класс художника-иллюстратора из Москвы Екатерины Безруковой и творческого объединения «Гараж», презентация живописных работ участников проекта «Пиксель в рамке», лекция художника проекта «Дети 90-х» из Санкт-Петербурга.

11 февраля - 12.00

Начнётся познавательная программа «Страна восходящего солнца», посвященная Японии. В программе: квиз «Удивительная Япония», открытие выставки изданий «Ветка сакуры», показ анимационных фильмов Хаяо Миядзаки, мастер-классы «Рисуем мангу» и «Рисуем героев в стиле «Чиби».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

9 февраля - 17.00

В детско-юношеской библиотеке состоится торжественное открытие портретной галереи писателей-земляков. Автор работ заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин г. Североморска Анатолий Александрович Сергиенко.

Портретная галерея станет частью музейного комплекса областной детско-юношеской библиотеки «Мурман литературный», который включает в себя также Аллею писателей и кабинет писателя XX века. Экспозиции музея знакомят читателей с литературой Кольского Заполярья, творчеством мурманских писателей и поэтов.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Саамское село Варзино»; «Из глубины веков»; «Деревенские зарисовки»; «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы».

10 февраля - 13.00

Пройдёт день семейного отдыха «Саамы - коренные жители Кольского края».

11 февраля - 14.00 и 16.00

Состоится демонстрация учебных интерактивных программ «Природа Мурманской области» и «История Мурманска».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

9-11 февраля

Пройдёт VI Международный фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Нам года - не беда!».

10 февраля - 13.00

Пройдёт областной смотр-конкурс хоров и клубов ветеранов войны и труда «Оглянись на жизнь сначала».

11 февраля – 14.00

Гала-концерт состоится в воскресенье в 14.00.

14 февраля - 18.00

Начнётся вечер отдыха для северян старшего поколения «Танцплощадка».

14 февраля - 19.00

Концерт «Если в сердце живет любовь» Юлии Савичевой.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Духовные вехи России. Постеры работ художника Павла Рыженко»; «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк»; «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (Санкт-Петербург).

10 февраля – 18.00

«Бард-вагон» представляет «Классика бардов».

11 февраля – 14.00

«Разговор по-французски».

11 февраля – 18.00

«Белые ночи».

18 февраля – 17.00

Мурманский филармонический оркестр.

20 февраля – 19.00

Шлягеры ХХ века.

23 февраля – 17.00

Концерт Алессандро Бьянки (орган).

24 февраля – 18.00

Концерт Алексея Набиулина.

25 февраля – 17.0

«Терем–квартет»и Е.Панченко (орган).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

10 февраля – 18.00

«Гроза».

11 февраля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга»

11 февраля – 18.00

«Панночка».

17 февраля – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

18 февраля – 11.00

«Грибной переполох».

18 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

24 февраля – 18.00

«Рядовые».

25 февраля – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

9 февраля – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

10 февраля – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. Малая сцена. 16+

11 февраля – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Расев. 6+

11 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

13 февраля – 19.00

«В рамках приличия». Комедия (г.Москва). 12+

14 февраля – 19.00

«В рамках приличия». Комедия (г.Москва) 12+

15 февраля – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

16 февраля – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

16 февраля – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

17 февраля – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

17 февраля – 19.00

«…Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

18 февраля – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок». Й. Лады, М. Береговая. 6+

18 февраля – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях. М. Ладо. 16+

21 февраля – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

22 февраля – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

23 февраля – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба. Выставка продлится до 18 февраля.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

9 февраля - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

16 февраля - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

10 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тараховская. «По щучьему велению».

11 февраля - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

17 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

25 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Колобок».

Для взрослых:

16 февраля - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?»

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

21 февраля – 14.00

Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.

К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

11 февраля - 17.00

Состоится спектакль «Шоа - Катастрофа» (18+), посвященный памяти жертв Холокоста, в исполнении труппы «Молодого театра Санкт-Петербурга».

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

10 февраля - 19.00

Группа «résonance» в рамках программы «red tour» исполнит рок-хиты в симфонической обработке.