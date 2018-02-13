г.Полярные Зори

13 февраля - 19.00

В ГДК состоится концерт Юлии Савичевой «Если в сердце живет любовь».

г.Полярные Зори, Нивский просп., 11. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

13-18 февраля

В городе пройдёт традиционный фестиваль - конкурс снежных скульптур среди дошкольных и общеобразовательных учреждений «Снеговичок» - 2018».

К участию приглашаются: сотрудники, воспитанники и обучающиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Местом проведения конкурса являются участки, прилегающие к территории дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Конкурс проходит по трем номинациям: «Снежная скульптура или композиция», показ костюмов снеговика – «Модный Снеговик», «Озорной Снеговик» - тематические работы (Снеговик или композиция с ним), выполненные в различных техниках декоративно – прикладного творчества.

Подведение итогов конкурса и награждение состоится на городском празднике «Широкая Масленица», который состоится 18 февраля. Заявки на участие принимаются до 6 февраля.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

15 февраля – 11.00

В Городском храме пройдёт литургия. День памяти граждан Советского Союза, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины.

г.Кировск, Солнечная улица, 6. Городской храм.

15 февраля – 12.00

Состоится памятный митинг. Для желающих принять участие в мероприятиях организован транспорт: в 10.45 от школы № 7 отправится автобус до Храма и по окончании литургии далее к «Аллее Славы». По окончании мероприятий автобус доставит участников в город.

г.Кировск, 13 км автодороги Кировск–Апатиты. Аллея славы.

15 февраля – 14.30

Состоится творческая встреча-диалог «Своя память - история…», посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов. Гостями встречи станет народный самодеятельный коллектив ансамбль «Забавушка» (руководитель Малухина Ольга Ивановна) Дома культуры нп.Титан.

г.Кировск, ул. Юбилейная, 5. Зал Совета ветеранов.

15 февраля – 19.00

Режиссер-постановщик Олег Тополянский (г.Москва) представит на сцене Кировского Дворца культуры комедийно-детективный спектакль «В рамках приличия». Спектакль об отношениях близких и чужих людей представит возможность от души посмеяться и посмотреть на себя со стороны. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, фойе.

15 февраля – 19.00

Юрий Кругликов приглашает поклонников классической музыки на концерт скрипичной музыки. В программе: известные классические произведения в исполнении воспитанников и преподавателей школы искусств им. А.С. Розанова, а также Юрия Кругликова.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

нп.Титан

17 февраля - 18.00

В сельском Доме культуры нп.Титан для подростков и молодежи состоится игровая конкурсно-развлекательная программа «Акуна Матата».

В программе: танцевальный микс, весёлый конкурс «любвемобильники», игры, встреча с друзьями и позитивное настроение.

нп.Титан, 14. Дом культуры нп.Титан.

г.Апатиты

14 февраля - 19.00

В ДК имени В. К. Егорова состоится шоу-конкурс «Влюбленные сердца».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры имени В.К. Егорова.

15 февраля - 28 марта

«Саамская сказка»- выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная традиционной культуре саамов.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека МБУК ЦБС.

17 февраля - 12.00

Семейный выходной в библиотеке «День саамской семьи».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС библиотека семейного чтения.

19 февраля - 14.30

Час интересного сообщения «Неразгаданные тайны Кольской земли», встреча с сотрудником Кольского центра охраны дикой природы, главным редактором «Земля ТРЕ» Вадимом Лихачёвым.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)

Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:

16 февраля - 19.00

Творческий вечер Алексея Попова.

17 февраля - 18.00

Вокальный вечер И. Рамзиной.

24 февраля - 18.00

Танцы на «Северный Арбат. Весна».

25 февраля - 18.00

II концерт «Северный Арбат. Весна».

3 марта - 18.00

Рок Light.

4 марта - 18.00

Творческий вечер Никиты Васильева.

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

г.Мончегорск

14 февраля - 13.00

В гостиной городского центра культуры пройдёт инклюзивный фольклорный праздник «Блинное царство».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

Февраль

Работает передвижная выставка «Олимпийский огонь на Северном полюсе» Мурманского областного краеведческого музея. Информационные планшеты расскажут о том, как олимпийский огонь побывал на Северном полюсе. Выставка была подготовлена ФГУП «Атомфлот» и передана в Мурманский областной краеведческий музей на постоянное хранение. Автор фотографий – Валерий Василевский.

Эстафета Олимпийского огня начала свой путь из Москвы 7 октября 2013 года. За всю историю Олимпийских зимних игр эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» стала самой продолжительной. Олимпийский огонь зажегся на Северном полюсе. В самое сердце Арктики его доставил крупнейший в мире атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы».

В месте, где сходятся все меридианы и часовые пояса, финальный факелоносец арктического этапа эстафеты олимпийского огня заслуженный исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров зажег чашу в окружении факелоносцев, держащих в руках флаги своих стран – участниц Арктического совета. Олимпийский праздник в сердце Арктики завершился ярким лазерным 3D шоу. Выставка работает до 25 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

13 февраля - 14.00

Масленичные гулянья в Оленегорске. Гостей праздника ждет фольклорно-игровая программа «Заигрыш».

г.Оленегорск, Сквер Ветеранов.

15 февраля - 12.00

В рамках гуляний в Оленегорске состоится фольклорный праздник «Как на масляной неделе».

г.Оленегорск, площадка у музыкальной школы.

18 февраля - 12.00

Народное гуляние на центральной площади и мотогонки на льду в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять».

г.Оленегорск, оз. Банное.

ЗАТО Заозёрск

14 февраля- 19.00

В ЦКБО будет показана комедия «Сочельник в Манхэттене» (16+) Мурманского областного драматического театра.

ЗАТО Заозёрск, ул. Генерала Чумаченко, 4. Центр дополнительного образования детей.

с.Минькино

13 февраля - 15.00

Выездное мероприятие «Кто такие саамы?» в Минькинской коррекционной школе-интернате в рамках проекта «День с музеем» (д. 135)

Проект «День с музеем» предполагает организацию выездных интерактивных мероприятий для жителей городов и поселков Мурманской области. На первом мероприятии воспитанники Минькинской коррекционной школы-интерната узнают о жизни и быте саамов, посетят виртуальную экскурсию по экспозиции областного краеведческого музея «Хозяйство и быт саамов в XVIII-XIX веках» и выставке «Саамское село Варзино». Ребята познакомятся с нарядами, традиционными жилищами и предметами быта саамов, их культурой и религиозными верованиями.

с.Минькино, 135. Библиотека Минькинской коррекционной школы-интерната.

пгт.Мурмаши

14 февраля - 16.00

ДК «Энергетик» приглашает северян старшего поколения на вечер отдыха «Как на масленичной неделе».

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Кола

13 февраля - 10.00

Познавательная программа «Масленица» школе № 2. Специалисты Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова познакомят ребят с историей праздника, его традициями и обрядами. Ребята смогут принять участие в народных играх и забавах.

г.Кола, просп. Советский, 41а. Школа № 2.

г.Мурманск

13 февраля - 19.00

14 февраля в 19.00.

Гастрольный спектакль в Мурманском областном драматическом театре. Зрители увидят комедию «В рамках приличия» продюсерской компании «Аметист», г. Москва. Режиссер-постановщик – Олег Тополянский. В ролях: Наталия Антонова, Эльвира Болгова, Дмитрий Ульянов, Кирилл Гребенщиков.

Показ спектакля состоится также

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

21 февраля – 14.00

Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.

К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова»; «Графика Юрия Тризны» (г.нкт- Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой»; «Что за совершенства эти силуэты!»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Знаток саамской письменности. К 95-летию со дня рождения Георгия Керта»; «Листая страницы твои в юбилей»: выставка изданий к юбилеям Георгия Вайнера и Жоржа Сименона; «Север в живописи Николая Рериха»; «Гобелены и батик Татьяны Черномор»; «Великие политики и дипломаты»; «Мы - Российской Арктики начало»; «Остановленные мгновенья»; «Возрожденная обитель».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Саамское село Варзино»; «Из глубины веков»; «Деревенские зарисовки»; «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

14 февраля - 18.00

Начнётся вечер отдыха для северян старшего поколения «Танцплощадка».

14 февраля - 19.00

Концерт «Если в сердце живет любовь» Юлии Савичевой.

17 февраля – 16.00

В День спонтанного проявления доброты пройдёт благотворительный бал. Его организатор – Мурманская региональная общественная благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга».

В России 2018 год объявлен Годом волонтера и добровольца. И в рамках этого года волонтеры Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга» организуют праздничный вечер, посвященный Дню спонтанного проявления доброты.

Для гостей бала выступят артисты со всей области – волонтеры праздника, а также благополучатели – дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями. Кроме того, в этот день откроется выставка-ярмарка изделий ручной работы. Участников благотворительного праздника ждут и другие сюрпризы в рамках программы вечера.

В рамках вечера руководители учреждений и организаций области, депутаты, творческие деятели и другие гости помогут детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, детям из малообеспеченных многодетных семей. Праздник является благотворительной акцией, боксы для сбора пожертвований будут размещены при входе в зал. Каждый участник станет в этот день благотворителем.

Принять участие в этой акции поддержки нуждающихся смогут все желающие.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Духовные вехи России. Постеры работ художника Павла Рыженко»; «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк»; «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (Санкт-Петербург).

18 февраля – 17.00

Мурманский филармонический оркестр.

20 февраля – 19.00

Шлягеры ХХ века.

23 февраля – 17.00

Концерт Алессандро Бьянки (орган).

24 февраля – 18.00

Концерт Алексея Набиулина.

25 февраля – 17.0

«Терем–квартет»и Е.Панченко (орган).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

«Ловушка для одинокого мужчины».

18 февраля – 11.00

«Грибной переполох».

18 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

24 февраля – 18.00

«Рядовые».

25 февраля – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

13 февраля – 19.00

«В рамках приличия». Комедия (г.Москва). 12+

14 февраля – 19.00

«В рамках приличия». Комедия (г.Москва) 12+

15 февраля – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

16 февраля – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

16 февраля – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

17 февраля – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

17 февраля – 19.00

«…Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

18 февраля – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок». Й. Лады, М. Береговая. 6+

18 февраля – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях. М. Ладо. 16+

21 февраля – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

22 февраля – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

23 февраля – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

24 февраля – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

24 февраля – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 февраля – 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

25 февраля – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

26 февраля – 19.00

«J. Seven» (Израиль). Концерт романтической саксофонной музыки. Золотая коллекция мировых шедевров. 12+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба. Выставка продлится до 18 февраля.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

16 февраля - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

17 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

25 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Колобок».

Для взрослых:

16 февраля - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?»

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

21 февраля – 14.00

Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.

К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.