г.Кандалакша

15 февраля - 16.00

Акция ко Дню спонтанного проявления доброты в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять» в Кандалакше. Участники молодёжной телестудии «Гармония ТВ» проведут блиц-опрос горожан на тему «Добро в каждое сердце».

г.Кандалакша.

пгт.Никель

15 февраля - 10.00

Начало работы передвижной выставки «По-саамски «Ладымер». В. Чарнолуский – исследователь особенностей хозяйства и быта саамов» в Историко-краеведческом музее Печенгского района. Выставка посвящена исследованиям известного этнографа Владимира Чарнолуского, изучавшего традиционную культуру жителей Кольского полуострова: саамов, поморов, коми, ненцев. Выставка продлится до 15 марта.

пгт.Никель, ул. Печенгская, 1а.

15 февраля - 12.00

Встреча с читателями в рамках писательского турне Анастасии Строкиной в центральной детской библиотеке Никеля.

Писательское турне организовано по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и Российской государственной детской библиотеки в рамках акции «Дарите книги с любовью». Анастасия Строкина представит юным читателям свою новую книгу «Совиный волк» – повесть о жизни на Крайнем Севере.

пгт.Никель, ул. Мира, 22. Центральная детская библиотека Никеля.

г.Кировск

15-18 февраля

В городе пройдёт традиционный фестиваль - конкурс снежных скульптур среди дошкольных и общеобразовательных учреждений «Снеговичок» - 2018».

К участию приглашаются: сотрудники, воспитанники и обучающиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Местом проведения конкурса являются участки, прилегающие к территории дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Конкурс проходит по трем номинациям: «Снежная скульптура или композиция», показ костюмов снеговика – «Модный Снеговик», «Озорной Снеговик» - тематические работы (Снеговик или композиция с ним), выполненные в различных техниках декоративно – прикладного творчества.

Подведение итогов конкурса и награждение состоится на городском празднике «Широкая Масленица», который состоится 18 февраля. Заявки на участие принимаются до 6 февраля.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

15 февраля – 11.00

В Городском храме пройдёт литургия. День памяти граждан Советского Союза, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины.

г.Кировск, Солнечная улица, 6. Городской храм.

15 февраля – 12.00

Состоится памятный митинг. Для желающих принять участие в мероприятиях организован транспорт: в 10.45 от школы № 7 отправится автобус до Храма и по окончании литургии далее к «Аллее Славы». По окончании мероприятий автобус доставит участников в город.

г.Кировск, 13 км автодороги Кировск–Апатиты. Аллея славы.

15 февраля – 14.30

Состоится творческая встреча-диалог «Своя память - история…», посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов. Гостями встречи станет народный самодеятельный коллектив ансамбль «Забавушка» (руководитель Малухина Ольга Ивановна) Дома культуры нп.Титан.

г.Кировск, ул. Юбилейная, 5. Зал Совета ветеранов.

15 февраля – 19.00

Режиссер-постановщик Олег Тополянский (г.Москва) представит на сцене Кировского Дворца культуры комедийно-детективный спектакль «В рамках приличия». Спектакль об отношениях близких и чужих людей представит возможность от души посмеяться и посмотреть на себя со стороны. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, фойе.

15 февраля – 19.00

Юрий Кругликов приглашает поклонников классической музыки на концерт скрипичной музыки. В программе: известные классические произведения в исполнении воспитанников и преподавателей школы искусств им. А.С. Розанова, а также Юрия Кругликова.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

нп.Титан

17 февраля - 18.00

В сельском Доме культуры нп.Титан для подростков и молодежи состоится игровая конкурсно-развлекательная программа «Акуна Матата».

В программе: танцевальный микс, весёлый конкурс «любвемобильники», игры, встреча с друзьями и позитивное настроение.

нп.Титан, 14. Дом культуры нп.Титан.

г.Апатиты

15 февраля - 28 марта

«Саамская сказка»- выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная традиционной культуре саамов.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека МБУК ЦБС.

15 февраля - 14.00

Познавательно-развлекательная программа «Зимние забавы» в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять». Программа рассчитана на младших школьников: весёлые скоморохи напомнят ребятам о старинных русских традициях, разучат с ними частушки и потешки, проведут игры.

г.Апатиты, парк на ул. Пушкина.

17 февраля - 12.00

Семейный выходной в библиотеке «День саамской семьи».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС библиотека семейного чтения.

19 февраля - 14.30

Час интересного сообщения «Неразгаданные тайны Кольской земли», встреча с сотрудником Кольского центра охраны дикой природы, главным редактором «Земля ТРЕ» Вадимом Лихачёвым.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)

Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:

16 февраля - 19.00

Творческий вечер Алексея Попова.

17 февраля - 18.00

Вокальный вечер И. Рамзиной.

24 февраля - 18.00

Танцы на «Северный Арбат. Весна».

25 февраля - 18.00

II концерт «Северный Арбат. Весна».

3 марта - 18.00

Рок Light.

4 марта - 18.00

Творческий вечер Никиты Васильева.

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

г.Мончегорск

Февраль

Работает передвижная выставка «Олимпийский огонь на Северном полюсе» Мурманского областного краеведческого музея. Информационные планшеты расскажут о том, как олимпийский огонь побывал на Северном полюсе. Выставка была подготовлена ФГУП «Атомфлот» и передана в Мурманский областной краеведческий музей на постоянное хранение. Автор фотографий – Валерий Василевский.

Эстафета Олимпийского огня начала свой путь из Москвы 7 октября 2013 года. За всю историю Олимпийских зимних игр эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» стала самой продолжительной. Олимпийский огонь зажегся на Северном полюсе. В самое сердце Арктики его доставил крупнейший в мире атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы».

В месте, где сходятся все меридианы и часовые пояса, финальный факелоносец арктического этапа эстафеты олимпийского огня заслуженный исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров зажег чашу в окружении факелоносцев, держащих в руках флаги своих стран – участниц Арктического совета. Олимпийский праздник в сердце Арктики завершился ярким лазерным 3D шоу. Выставка работает до 25 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

15 февраля - 12.00

В рамках гуляний в Оленегорске состоится фольклорный праздник «Как на масляной неделе».

г.Оленегорск, площадка у музыкальной школы.

18 февраля - 12.00

Народное гуляние на центральной площади и мотогонки на льду в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять».

г.Оленегорск, оз. Банное.

г.Заполярный

15 февраля - 15.00

Встреча с читателями в рамках писательского турне Анастасии Строкиной. Писательское турне организовано по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и Российской государственной детской библиотеки в рамках акции «Дарите книги с любовью». Анастасия Строкина представит юным читателям свою новую книгу «Совиный волк» – повесть о жизни на Крайнем Севере.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 15а. Детская библиотека №3 г.Заполярный.

г.Мурманск

15-20 февраля - 10.00-20.00

Информационная акция «Служу России», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Состоятся просмотры документальных фильмов, слайд-шоу, тестирование, игры и много другое.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

15 февраля - 10.00

Открытие комплексной тематической выставки «Территория счастливого детства». Выставка организована в рамках реализации программы Десятилетия детства в России. В экспозиции представлено свыше ста различных документов, рассказывающих о государственной защите материнства и детства, современных социальных практиках поддержки семьи и детства в Российской Федерации. В мероприятии примут участие уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган, представитель Ассоциации классных руководителей Мурманской области, сотрудники школьных библиотек города и области.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

15 февраля - 11.00

Выставка живописи и графики «Цветы». Выставка посвящена юбилею Мурманской области и продлится до 18 марта.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, I этаж.

15 февраля - 17.00

Открытие выставки «Клуб «Солнцецвет арктический». К 20-летию клуба». Клуб «Солнцецвет арктический» создан 1 марта 1998 года. Его представители принимают активное участие в выставках городского и областного уровней. В экспозиции представлено около 50 цветочных композиций. Выставка продлится до 18 марта.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, I этаж.

15 февраля - 17.00

Открытие выставки «Море – наше поле. История северных морских промыслов». Выставка, подготовленная совместно с Архангельским краеведческим музеем, представляет археологические коллекции, которые собраны исследователями на побережьях морей, омывающих Кольский полуостров. Центральный экспонат – поморская рукописная книга XVII века «Жемчюг» из особо ценного фонда Мурманского областного краеведческого музея. Выставка продлится до 15 марта.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

15 февраля - 17.30

Презентация книги Александра Чапенко «Горные егеря Вермахта перед Мурманском в 1941 г .». Александр Чапенко – председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, авторитетный исследователь истории Великой Отечественной войны на Кольском Севере. При создании монографии автор использовал неопубликованные источники из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

17 февраля - 15.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной конкурс среди мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени». В соревновании примут участие мужчины от 60 лет и старше из Мурманска, Оленегорска, Кандалакши и Мончегорска.

Каждый конкурсант подготовит 3 задания. Во время первого этапа «Разрешите представиться» участники покажут визитные карточки в творческой форме. Конкурс «Любви все возрасты покорны» позволит конкурсантам посостязаться в красноречии, а во время этапа «Когда в душе поет весна» «рыцари» исполнят творческие номера.

Все участники конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победителю вручается диплом лауреата конкурса.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

17 февраля – 15.00

В Мурманской областной научной библиотеке пройдёт лекция «Забытый город» из цикла «Край, в котором я живу». Лекторий «Край, в котором я живу» снова открывает свои двери для тех, кому интересна история родного края. На этот раз библиотекари приглашают отправиться на виртуальную прогулку по улицам Мурманска. Это необычное путешествие по улицам города, который остался в планах, чертежах и проектных документах.

Гид в этом путешествии - мурманский журналист, краевед, член Союза писателей России, сотрудник Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

17 февраля - 15.00

В областной универсальной научной библиотеке пройдёт литературно-музыкальный вечер, посвященный 145-летию Федора Шаляпина.

Выдающийся русский певец Фёдор Иванович Шаляпин соединил в своём творчестве яркие вокальные данные и необыкновенное актёрское мастерство, оказал большое влияние на мировое оперное искусство.

Областная научная библиотека приглашает на вечер мурманчан старшего поколения.

Прозвучат произведения из репертуара великого русского баса в исполнении народного самодеятельного коллектива Дворца культуры им. С.М. Кирова ансамбля солистов «Орфей». Слушатели узнают интересные факты из жизни и творчества знаменитого артиста, познакомятся с выставкой изданий из фонда библиотеки, посвященных Федору Шаляпину.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, конференц-зал, 3-й этаж.

18 февраля - 12.00

На площадке около здания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится праздник «Масленицу встречаем – весну зазываем!». Россия богата своими традициями, обычаями, народными праздниками. Одним из таких праздников является большое народное гулянье в конце зимы «Масленица». Здесь всегда находятся желающие силой потягаться, удаль свою показать, вкусными блинами угоститься да песни попеть.

В мероприятии примут участие специалисты Передвижной детской библиотеки. Вместе с библиотекарями на встречу с читателями придут герои любимых детских книг кот Матроскин, почтальон Печкин, Снеговик.

Состоятся народные развлечения и забавы - подвижные игры, песни и танцы, творческие задания.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Площадка около здания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

18 февраля - 13.00

Зал новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки распахнет свои двери для любителей подросткового фэнтези. Областная детско-юношеская библиотека ждет в этот день читателей, которые любят миры Часодеев, Зерцалию, знают все о «Мутангелах», Гарри Поттере, обожают «Витчхантеров», «Техноведьму» и «Пардус».

Сходка «Терра Инкогнита» - это интересные знакомства, литературные игры и конкурсы, живое общение, обсуждение увлекательных книг, призы от издательства «Росмэн», акция «Приведи друга», награждение самых преданных членов клуба «Terra Incognita»и многое-многое другое...

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

18 февраля - 16.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится показ спектакля «Из жизни Фигаро». Музыкальный спектакль поставлен по мотивам оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро». Мурманчанам и гостям города спектакль представит Ансамбль солистов «Орфей» Областного Дворца культуры им. С.М. Кирова. Коллектив собрал в своем составе талантливых музыкальных исполнителей Заполярного края.

Спектакль «Из жизни Фигаро» - это искрометная комедия, которая не оставит равнодушными даже самых требовательных зрителей. Постановка пронизана эстетикой барокко: костюмы XVII века, страсти, кипящие в замке феодала, любовные интриги и, конечно, величественный созидающий счастливый финал.

В спектакле принимает участие балетная студия «Сильфида» из города Североморска под руководством Марии Вишняковой.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

18 февраля - 17.00

В Мурманской областной филармонии пройдёт открытие фестиваля «Музыкальное приношение». В программе – выступление Мурманского филармонического оркестра под управлением испанского дирижера Унаи Уреччо. Солист - Дмитрий Онищенко (фортепиано, г.Москва).

Прозвучат сочинения Иоганна Георга Леопольда Моцарта, Вольфганга Амадея Моцарта, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Альфреда Гарриевича Шнитке.

В Мурманск Унаи Урречо приедет впервые. Известный дирижер является основателем и художественным руководителем Hwaseong Festival Orchestra, главным дирижером Kwangsung Philharmonic Orchestra.

Дмитрий Онищенко – лауреат международных конкурсов. Выступает в концертных залах многих стран мира, среди которых Большой зал Московской консерватории, Concertgebouw (Амстердам), зал имени А. Корто (Париж), Minatomirai Hall в Йокогаме (Япония), Steinway Hall в Нью-Йорке…

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

21 февраля – 14.00

Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.

К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова»; «Графика Юрия Тризны» (г.Санкт- Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой»; «Что за совершенства эти силуэты!»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; «Живопись и графика О.М. Богдановой».

15 февраля - 17.00

Открытие выставки «Клуб «Солнцецвет арктический». К 20-летию клуба». Клуб «Солнцецвет арктический» создан 1 марта 1998 года. Его представители принимают активное участие в выставках городского и областного уровней. В экспозиции представлено около 50 цветочных композиций. Выставка продлится до 18 марта.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Знаток саамской письменности. К 95-летию со дня рождения Георгия Керта»; «Листая страницы твои в юбилей»: выставка изданий к юбилеям Георгия Вайнера и Жоржа Сименона; «Север в живописи Николая Рериха»; «Гобелены и батик Татьяны Черномор»; «Великие политики и дипломаты»; «Мы - Российской Арктики начало»; «Остановленные мгновенья»; «Возрожденная обитель».

15 февраля - 17.30

Презентация книги Александра Чапенко «Горные егеря Вермахта перед Мурманском в 1941 г .». Александр Чапенко – председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, авторитетный исследователь истории Великой Отечественной войны на Кольском Севере. При создании монографии автор использовал неопубликованные источники из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

17 февраля – 15.00

В Мурманской областной научной библиотеке пройдёт лекция «Забытый город» из цикла «Край, в котором я живу». Лекторий «Край, в котором я живу» снова открывает свои двери для тех, кому интересна история родного края. На этот раз библиотекари приглашают отправиться на виртуальную прогулку по улицам Мурманска. Это необычное путешествие по улицам города, который остался в планах, чертежах и проектных документах.

Гид в этом путешествии - мурманский журналист, краевед, член Союза писателей России, сотрудник Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев.

17 февраля - 15.00

В областной универсальной научной библиотеке пройдёт литературно-музыкальный вечер, посвященный 145-летию Федора Шаляпина.

Выдающийся русский певец Фёдор Иванович Шаляпин соединил в своём творчестве яркие вокальные данные и необыкновенное актёрское мастерство, оказал большое влияние на мировое оперное искусство.

Областная научная библиотека приглашает на вечер мурманчан старшего поколения.

Прозвучат произведения из репертуара великого русского баса в исполнении народного самодеятельного коллектива Дворца культуры им. С.М. Кирова ансамбля солистов «Орфей». Слушатели узнают интересные факты из жизни и творчества знаменитого артиста, познакомятся с выставкой изданий из фонда библиотеки, посвященных Федору Шаляпину.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

18 февраля - 12.00

На площадке около здания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится праздник «Масленицу встречаем – весну зазываем!». Россия богата своими традициями, обычаями, народными праздниками. Одним из таких праздников является большое народное гулянье в конце зимы «Масленица». Здесь всегда находятся желающие силой потягаться, удаль свою показать, вкусными блинами угоститься да песни попеть.

В мероприятии примут участие специалисты Передвижной детской библиотеки. Вместе с библиотекарями на встречу с читателями придут герои любимых детских книг кот Матроскин, почтальон Печкин, Снеговик.

Состоятся народные развлечения и забавы - подвижные игры, песни и танцы, творческие задания.

18 февраля - 13.00

Зал новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки распахнет свои двери для любителей подросткового фэнтези. Областная детско-юношеская библиотека ждет в этот день читателей, которые любят миры Часодеев, Зерцалию, знают все о «Мутангелах», Гарри Поттере, обожают «Витчхантеров», «Техноведьму» и «Пардус».

Сходка «Терра Инкогнита» - это интересные знакомства, литературные игры и конкурсы, живое общение, обсуждение увлекательных книг, призы от издательства «Росмэн», акция «Приведи друга», награждение самых преданных членов клуба «Terra Incognita»и многое-многое другое...

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Саамское село Варзино»; «Из глубины веков»; «Деревенские зарисовки»; «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы».

15 февраля - 17.00

Открытие выставки «Море – наше поле. История северных морских промыслов». Выставка, подготовленная совместно с Архангельским краеведческим музеем, представляет археологические коллекции, которые собраны исследователями на побережьях морей, омывающих Кольский полуостров. Центральный экспонат – поморская рукописная книга XVII века «Жемчюг» из особо ценного фонда Мурманского областного краеведческого музея. Выставка продлится до 15 марта.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

17 февраля - 15.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной конкурс среди мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени». В соревновании примут участие мужчины от 60 лет и старше из Мурманска, Оленегорска, Кандалакши и Мончегорска.

Каждый конкурсант подготовит 3 задания. Во время первого этапа «Разрешите представиться» участники покажут визитные карточки в творческой форме. Конкурс «Любви все возрасты покорны» позволит конкурсантам посостязаться в красноречии, а во время этапа «Когда в душе поет весна» «рыцари» исполнят творческие номера.

Все участники конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победителю вручается диплом лауреата конкурса.

17 февраля – 16.00

В День спонтанного проявления доброты пройдёт благотворительный бал. Его организатор – Мурманская региональная общественная благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга».

В России 2018 год объявлен Годом волонтера и добровольца. И в рамках этого года волонтеры Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга» организуют праздничный вечер, посвященный Дню спонтанного проявления доброты.

Для гостей бала выступят артисты со всей области – волонтеры праздника, а также благополучатели – дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями. Кроме того, в этот день откроется выставка-ярмарка изделий ручной работы. Участников благотворительного праздника ждут и другие сюрпризы в рамках программы вечера.

В рамках вечера руководители учреждений и организаций области, депутаты, творческие деятели и другие гости помогут детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, детям из малообеспеченных многодетных семей. Праздник является благотворительной акцией, боксы для сбора пожертвований будут размещены при входе в зал. Каждый участник станет в этот день благотворителем.

Принять участие в этой акции поддержки нуждающихся смогут все желающие.

18 февраля - 16.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится показ спектакля «Из жизни Фигаро». Музыкальный спектакль поставлен по мотивам оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро». Мурманчанам и гостям города спектакль представит Ансамбль солистов «Орфей» Областного Дворца культуры им. С.М. Кирова. Коллектив собрал в своем составе талантливых музыкальных исполнителей Заполярного края.

Спектакль «Из жизни Фигаро» - это искрометная комедия, которая не оставит равнодушными даже самых требовательных зрителей. Постановка пронизана эстетикой барокко: костюмы XVII века, страсти, кипящие в замке феодала, любовные интриги и, конечно, величественный созидающий счастливый финал.

В спектакле принимает участие балетная студия «Сильфида» из города Североморска под руководством Марии Вишняковой.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Духовные вехи России. Постеры работ художника Павла Рыженко»; «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк»; «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (Санкт-Петербург).

18 февраля – 17.00

В Мурманской областной филармонии пройдёт открытие фестиваля «Музыкальное приношение». В программе – выступление Мурманского филармонического оркестра под управлением испанского дирижера Унаи Уреччо. Солист - Дмитрий Онищенко (фортепиано, г.Москва). Прозвучат сочинения Иоганна Георга Леопольда Моцарта, Вольфганга Амадея Моцарта, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Альфреда Гарриевича Шнитке.

20 февраля – 19.00

Шлягеры ХХ века.

23 февраля – 17.00

Концерт Алессандро Бьянки (орган).

24 февраля – 18.00

Концерт Алексея Набиулина.

25 февраля – 17.0

«Терем–квартет» и Е.Панченко (орган).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

«Ловушка для одинокого мужчины».

18 февраля – 11.00

«Грибной переполох».

18 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

24 февраля – 18.00

«Рядовые».

25 февраля – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

15 февраля – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

16 февраля – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

16 февраля – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

17 февраля – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

17 февраля – 19.00

«…Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

18 февраля – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок». Й. Лады, М. Береговая. 6+

18 февраля – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях. М. Ладо. 16+

21 февраля – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

22 февраля – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

23 февраля – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

24 февраля – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

24 февраля – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 февраля – 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

25 февраля – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

26 февраля – 19.00

«J. Seven» (Израиль). Концерт романтической саксофонной музыки. Золотая коллекция мировых шедевров. 12+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба. Выставка продлится до 18 февраля.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

16 февраля - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

17 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

25 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Колобок».

Для взрослых:

16 февраля - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?»

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

21 февраля – 14.00

Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.

К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.

Музей истории Мурманского морского пароходства

(г.Мурманск, ул. Володарского, 6, 3-й этаж. Телефоны: 8152 48-13-56, 48-10-18)

15 февраля – 16.00

В музее истории Мурманского морского пароходства состоится мероприятие, посвященное 80-летию окончания работы первой в мире научно-исследовательской станции «Северный полюс-1».

Высадка участников высокоширотной экспедиции на лед произошла 21 мая 1937 году в Арктике в районе Северного полюса. Четверо полярников с мая по февраль жили и работали на льдине. В феврале в результате 6-дневного шторма поле льдины разорвало на куски, ученые остались на обломке длиною 300 шириною 200 метров . 19 февраля 1938 года полярников сняли с дрейфующей льдины ледокольные пароходы «Таймыр» и «Мурман». В спасательной операции также участвовал «дедушка ледокольного флота» л/к «Ермак», работавший в составе флота Мурманского морского пароходства в 50-60-е годы прошлого века.

За время дрейфа ученые провели на льдине 274 дня, прошли на ней от Северного полюса до Гренландского моря свыше 2500 км , осуществили все намеченные исследования и собрали ценный научный материал.

В мероприятии примут участие представители клуба «Юный полярник», регионального отделения общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение школьников», ветераны ММП, общественность.

16 февраля - 9.00-16.00

Для учащихся общеобразовательных учреждений Мурманска, пенсионеров будет бесплатным. Горожане и гости города получат возможность осмотреть все экспозиции музея.

Музей ММП неизменно пользуется большим интересом у посетителей разного возраста, ведь здесь можно узнать не только историю старейшей судоходной компании, но и историю освоения Арктики, неразрывно связанную с моряками и судами пароходства. Здесь можно прикоснуться руками к штурвалу исторического ледокола «Ермак», посидеть на стуле с легендарного парохода, которому более 100 лет, увидеть кость мамонта и многое другое. В музее так же представлены личные вещи участников экспедиции «Северный полюс-1», документы и фотоматериалы.