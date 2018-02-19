Афиша
г.Кировск
21 февраля – 12.00
В клубе «Затейник» Кировского Дворца культуры для ребят 2-го класса школы № 5 состоится игровая программа «Курс молодого бойца». Ребята будут проходить испытания, как настоящие бойцы и защитники Родины, а в конце мероприятия, каждая команда получит звание в соответствии со звездочками, которые они будут получать в ходе испытаний.
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры. Клуб «Затейник».
21 февраля – 15.00
В Кировском историко-краеведческом музее состоится открытие выставки «Притяжение суровых Хибин», в рамках которого пройдёт беседа руководителей лавинной службы и сотрудников МЧС со старшеклассниками школы № 2. Выставка будет интересна и полезна не только жителям, но и гостям города. На ней представлена информация о лавинах, как об опасных природных явлениях, об истории лавинной службы в нашем крае, о работе сотрудников МЧС и хибинских лавинщиках.
г.Кировск, мкр. Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей (работает во все дни с 10.00 до 17.30, кроме понедельника и последней пятницы месяца).
21 февраля – 19.00
Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в Jazz-холл Кировского Дворца культуры на очередную творческую встречу. Тема вечера «Квартет выдающихся трубачей». Речь пойдёт о четырех великих трубачах нашего времени: Уинтоне Марсалисе, Артуро Сандовале, Джоне Фэддисе и Джеймсе Моррисоне. Украшением вечера станет выступление семейного дуэта Юлии и Галины Буланкиных.
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.Апатиты
19 февраля - 14.30
Час интересного сообщения «Неразгаданные тайны Кольской земли», встреча с сотрудником Кольского центра охраны дикой природы, главным редактором «Земля ТРЕ» Вадимом Лихачёвым.
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.
19 февраля - 15.00
Состоится Открытый городской конкурс по сольфеджио «Эрудит» для учащихся средних классов. Конкурс по сольфеджио – форма творческого соревнования учащихся, позволяющая выявить не только знание учебного материала, но и умение применять эти знания в практической творческой деятельности. Цель конкурса – выявить наиболее одаренных детей, повысить интерес к предмету «Сольфеджио», активизировать методическую работу по внедрению инновационных методов преподавания. В конкурсе примут участие учащиеся ДМШ им. Л.М, Буркова, ДШИ г. Апатиты и близлежащих районов.
г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова.
21 февраля - 16.00
Состоится V Открытый городской мультимедийный конкурс по музыкальной литературе «Музыка барокко». Конкурс проводится среди учащихся средних, старших классов и раннего профессионального обучения ДМШ и ДШИ в форме мультимедийной презентации. Цели и задачи конкурса – реализация научно-познавательных интересов и выявление творческих способностей учащихся ДМШ и ДШИ, осмысление значимости того или иного музыкального, художественного явления в национальной и мировой культуре, приобретение учащимися навыков самостоятельной работы с информацией, создания компьютерной презентации по теме, профессиональная ориентация учащихся старших классов ДМШ и ДШИ, подготовка к поступлению в специальные профессиональные учебные заведения, развитие умения вести дискуссию, лаконично и интересно излагать тему, демонстрировать эрудицию, выдержку и артистизм. В конкурсе примут участие учащиеся ДМШ им. Л.М.
г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова.
Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»
(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)
Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:
24 февраля - 18.00
Танцы на «Северный Арбат. Весна».
25 февраля - 18.00
II концерт «Северный Арбат. Весна».
3 марта - 18.00
Рок Light.
4 марта - 18.00
Творческий вечер Никиты Васильева.
9 марта - 19.00
Творческий вечер Александры Евдокимовой.
10 марта - 18.00
Закрытие «Северный Арбат. Весна».
г.Мончегорск
Февраль
Работает передвижная выставка «Олимпийский огонь на Северном полюсе» Мурманского областного краеведческого музея. Информационные планшеты расскажут о том, как олимпийский огонь побывал на Северном полюсе. Выставка была подготовлена ФГУП «Атомфлот» и передана в Мурманский областной краеведческий музей на постоянное хранение. Автор фотографий – Валерий Василевский.
Эстафета Олимпийского огня начала свой путь из Москвы 7 октября 2013 года. За всю историю Олимпийских зимних игр эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» стала самой продолжительной. Олимпийский огонь зажегся на Северном полюсе. В самое сердце Арктики его доставил крупнейший в мире атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы».
В месте, где сходятся все меридианы и часовые пояса, финальный факелоносец арктического этапа эстафеты олимпийского огня заслуженный исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров зажег чашу в окружении факелоносцев, держащих в руках флаги своих стран – участниц Арктического совета. Олимпийский праздник в сердце Арктики завершился ярким лазерным 3D шоу. Выставка работает до 25 февраля.
г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.
г.Мурманск
19 и 20 февраля - 10.00-20.00
Информационная акция «Служу России», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Состоятся просмотры документальных фильмов, слайд-шоу, тестирование, игры и много другое.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
21 февраля – 14.00
Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.
К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».
21 февраля – 15.00
Старейшее в Мурманской области образовательное учреждение, которое оказывает поддержку детям-инвалидам и помогает им получить образование, отметит своё 65-летие. Торжественный праздник, посвящённый этому событию, пройдёт в стенах школы. В мероприятии примут участие министр образования и науки Мурманской области Наталия Николаевна Карпенко и уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Семенович Коган.
г.Мурманск, ул. Калинина, 36. Мурманская коррекционная школа № 1.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова»; «Графика Юрия Тризны» (г.Санкт- Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой»; «Что за совершенства эти силуэты!»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; «Живопись и графика О.М. Богдановой»; «Клуб «Солнцецвет арктический».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Знаток саамской письменности. К 95-летию со дня рождения Георгия Керта»; «Листая страницы твои в юбилей»: выставка изданий к юбилеям Георгия Вайнера и Жоржа Сименона; «Север в живописи Николая Рериха»; «Гобелены и батик Татьяны Черномор»; «Великие политики и дипломаты»; «Мы - Российской Арктики начало»; «Остановленные мгновенья»; «Возрожденная обитель».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Саамское село Варзино»; «Из глубины веков»; «Деревенские зарисовки»; «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы»; «Море – наше поле. История северных морских промыслов».
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Духовные вехи России. Постеры работ художника Павла Рыженко»; «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк»; «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых».
20 февраля – 19.00
Шлягеры ХХ века.
23 февраля – 17.00
Концерт Алессандро Бьянки (орган).
24 февраля – 18.00
Концерт Алексея Набиулина.
25 февраля – 17.0
«Терем–квартет» и Е.Панченко (орган).
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
24 февраля – 18.00
«Рядовые».
25 февраля – 18.00
«Примадонны».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
21 февраля – 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+
22 февраля – 18.00
«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+
23 февраля – 19.00
«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+
24 февраля – 12.00
«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
24 февраля – 19.00
«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+
25 февраля – 12.00
«Иван-царевич и Серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+
25 февраля – 19.00
«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+
26 февраля – 19.00
«J. Seven» (Израиль). Концерт романтической саксофонной музыки. Золотая коллекция мировых шедевров. 12+
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет):
24 февраля - 10.00
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
24 февраля - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
25 февраля - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
25 февраля - 17.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
Для тех кто постарше (от 5 лет):
24 февраля - 12.00 и 14.30
Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».
25 февраля - 12.00
Н. Шувалов. «Колобок».
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».
ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»
(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)
21 февраля – 14.00
Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.
К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.