г.Кировск

21 февраля – 12.00

В клубе «Затейник» Кировского Дворца культуры для ребят 2-го класса школы № 5 состоится игровая программа «Курс молодого бойца». Ребята будут проходить испытания, как настоящие бойцы и защитники Родины, а в конце мероприятия, каждая команда получит звание в соответствии со звездочками, которые они будут получать в ходе испытаний.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры. Клуб «Затейник».

21 февраля – 15.00

В Кировском историко-краеведческом музее состоится открытие выставки «Притяжение суровых Хибин», в рамках которого пройдёт беседа руководителей лавинной службы и сотрудников МЧС со старшеклассниками школы № 2. Выставка будет интересна и полезна не только жителям, но и гостям города. На ней представлена информация о лавинах, как об опасных природных явлениях, об истории лавинной службы в нашем крае, о работе сотрудников МЧС и хибинских лавинщиках.

г.Кировск, мкр. Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей (работает во все дни с 10.00 до 17.30, кроме понедельника и последней пятницы месяца).

21 февраля – 19.00

Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в Jazz-холл Кировского Дворца культуры на очередную творческую встречу. Тема вечера «Квартет выдающихся трубачей». Речь пойдёт о четырех великих трубачах нашего времени: Уинтоне Марсалисе, Артуро Сандовале, Джоне Фэддисе и Джеймсе Моррисоне. Украшением вечера станет выступление семейного дуэта Юлии и Галины Буланкиных.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

21 февраля - 16.00

Состоится V Открытый городской мультимедийный конкурс по музыкальной литературе «Музыка барокко». Конкурс проводится среди учащихся средних, старших классов и раннего профессионального обучения ДМШ и ДШИ в форме мультимедийной презентации. Цели и задачи конкурса – реализация научно-познавательных интересов и выявление творческих способностей учащихся ДМШ и ДШИ, осмысление значимости того или иного музыкального, художественного явления в национальной и мировой культуре, приобретение учащимися навыков самостоятельной работы с информацией, создания компьютерной презентации по теме, профессиональная ориентация учащихся старших классов ДМШ и ДШИ, подготовка к поступлению в специальные профессиональные учебные заведения, развитие умения вести дискуссию, лаконично и интересно излагать тему, демонстрировать эрудицию, выдержку и артистизм. В конкурсе примут участие учащиеся ДМШ им. Л.М.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)

Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:

24 февраля - 18.00

Танцы на «Северный Арбат. Весна».

25 февраля - 18.00

II концерт «Северный Арбат. Весна».

3 марта - 18.00

Рок Light.

4 марта - 18.00

Творческий вечер Никиты Васильева.

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

г.Мончегорск

Февраль

Работает передвижная выставка «Олимпийский огонь на Северном полюсе» Мурманского областного краеведческого музея. Информационные планшеты расскажут о том, как олимпийский огонь побывал на Северном полюсе. Выставка была подготовлена ФГУП «Атомфлот» и передана в Мурманский областной краеведческий музей на постоянное хранение. Автор фотографий – Валерий Василевский.

Эстафета Олимпийского огня начала свой путь из Москвы 7 октября 2013 года. За всю историю Олимпийских зимних игр эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» стала самой продолжительной. Олимпийский огонь зажегся на Северном полюсе. В самое сердце Арктики его доставил крупнейший в мире атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы».

В месте, где сходятся все меридианы и часовые пояса, финальный факелоносец арктического этапа эстафеты олимпийского огня заслуженный исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров зажег чашу в окружении факелоносцев, держащих в руках флаги своих стран – участниц Арктического совета. Олимпийский праздник в сердце Арктики завершился ярким лазерным 3D шоу. Выставка работает до 25 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

ЗАТО Островной

20 февраля - 15.00

Открытые занятия в объединениях Дома детского творчества ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2.

г.Мурманск

20 февраля - 10.00-20.00

Информационная акция «Служу России», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Состоятся просмотры документальных фильмов, слайд-шоу, тестирование, игры и много другое.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

21 февраля – 14.00

Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.

К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

21 февраля – 15.00

Старейшее в Мурманской области образовательное учреждение, которое оказывает поддержку детям-инвалидам и помогает им получить образование, отметит своё 65-летие. Торжественный праздник, посвящённый этому событию, пройдёт в стенах школы. В мероприятии примут участие министр образования и науки Мурманской области Наталия Николаевна Карпенко и уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Семенович Коган.

г.Мурманск, ул. Калинина, 36. Мурманская коррекционная школа № 1.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова»; «Графика Юрия Тризны» (г.Санкт- Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой»; «Что за совершенства эти силуэты!»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; «Живопись и графика О.М. Богдановой»; «Клуб «Солнцецвет арктический».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Знаток саамской письменности. К 95-летию со дня рождения Георгия Керта»; «Листая страницы твои в юбилей»: выставка изданий к юбилеям Георгия Вайнера и Жоржа Сименона; «Север в живописи Николая Рериха»; «Гобелены и батик Татьяны Черномор»; «Великие политики и дипломаты»; «Мы - Российской Арктики начало»; «Остановленные мгновенья»; «Возрожденная обитель».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Саамское село Варзино»; «Из глубины веков»; «Деревенские зарисовки»; «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы»; «Море – наше поле. История северных морских промыслов».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Духовные вехи России. Постеры работ художника Павла Рыженко»; «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк»; «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых».

20 февраля – 19.00

Шлягеры ХХ века.

23 февраля – 17.00

Концерт Алессандро Бьянки (орган).

24 февраля – 18.00

Концерт Алексея Набиулина.

25 февраля – 17.00

«Терем–квартет» и Е. Панченко (орган).

4 марта – 17.00

Шоу «В ритме фламенко».

7 марта – 18.00

«Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва). Концертный зал.

8 марта – 16.00

Концерт «Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва). Концертный зал.

8 марта – 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Рене Гуликерс (Нидерланды). Солист Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.

11 марта – 17.00

Вечер русской музыки. Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.

12 марта – 19.00

«Старые весы». Е. Попов (скрипка), Е. Охраминская (виолончель), П. Макаров (фортепиано). Камерный зал.

17 марта – 17.00

«Звёзд северных сияние». Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон), ансамбль «Ex Animo». Концертный зал.

17 марта – 18.00

Мартин Вельцель (орган, Германия). Концертный зал.

18 марта – 17.00

Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря. Концертный зал.

20 марта – 19.00

Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва). Музыкальная гостиная.

24 марта – 18.00

Мультифантазия. Концерт для детей. Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.

25 марта – 14.00

«Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.

25 марта – 18.00

Кейко Мацуи (фортепиано, Япония). Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

24 февраля – 18.00

«Рядовые».

25 февраля – 18.00

«Примадонны».

3 марта – 18.00

«Барышня-крестьянка».

4 марта – 11.00

«Морозко».

4 марта – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

7 марта – 19.00

«Читающий мысли».

10 марта – 18.00

«Панночка».

11 марта – 11.00

«Муха-Цокотуха».

11 марта – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

17 и 18 марта – 18.00

«Валентинов день».

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

21 февраля – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

22 февраля – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

23 февраля – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

24 февраля – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

24 февраля – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 февраля – 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

25 февраля – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

26 февраля – 19.00

«J. Seven» (Израиль). Концерт романтической саксофонной музыки. Золотая коллекция мировых шедевров. 12+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

2 марта – 16.0

3 марта – 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

3 марта - 12.00 и 14.30

«Мама для мамонтёнка».

3 марта – 17.00

4 марта – 10.00

«В лесу родилась ёлочка». С. Харламов.

4 марта – 12.00 и 14.30

«Бармалей».

4 марта – 17.00

«Полянка».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

24 февраля - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

25 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Колобок».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

21 февраля – 14.00

Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.

К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.