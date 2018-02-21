г.Полярные Зори

21 февраля - 12.30

Региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Дудлинг – как форма медитации и арт-терапии» в городе Полярные Зори.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18. Детская школа искусств.

г.Кировск

21 февраля – 12.00

В клубе «Затейник» Кировского Дворца культуры для ребят 2-го класса школы № 5 состоится игровая программа «Курс молодого бойца». Ребята будут проходить испытания, как настоящие бойцы и защитники Родины, а в конце мероприятия, каждая команда получит звание в соответствии со звездочками, которые они будут получать в ходе испытаний.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры. Клуб «Затейник».

21 февраля – 15.00

В Кировском историко-краеведческом музее состоится открытие выставки «Притяжение суровых Хибин», в рамках которого пройдёт беседа руководителей лавинной службы и сотрудников МЧС со старшеклассниками школы № 2. Выставка будет интересна и полезна не только жителям, но и гостям города. На ней представлена информация о лавинах, как об опасных природных явлениях, об истории лавинной службы в нашем крае, о работе сотрудников МЧС и хибинских лавинщиках.

г.Кировск, мкр. Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей (работает во все дни с 10.00 до 17.30, кроме понедельника и последней пятницы месяца).

21 февраля – 19.00

Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в Jazz-холл Кировского Дворца культуры на очередную творческую встречу. Тема вечера «Квартет выдающихся трубачей». Речь пойдёт о четырех великих трубачах нашего времени: Уинтоне Марсалисе, Артуро Сандовале, Джоне Фэддисе и Джеймсе Моррисоне. Украшением вечера станет выступление семейного дуэта Юлии и Галины Буланкиных.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

21 февраля - 16.00

Состоится V Открытый городской мультимедийный конкурс по музыкальной литературе «Музыка барокко». Конкурс проводится среди учащихся средних, старших классов и раннего профессионального обучения ДМШ и ДШИ в форме мультимедийной презентации. Цели и задачи конкурса – реализация научно-познавательных интересов и выявление творческих способностей учащихся ДМШ и ДШИ, осмысление значимости того или иного музыкального, художественного явления в национальной и мировой культуре, приобретение учащимися навыков самостоятельной работы с информацией, создания компьютерной презентации по теме, профессиональная ориентация учащихся старших классов ДМШ и ДШИ, подготовка к поступлению в специальные профессиональные учебные заведения, развитие умения вести дискуссию, лаконично и интересно излагать тему, демонстрировать эрудицию, выдержку и артистизм. В конкурсе примут участие учащиеся ДМШ им. Л.М.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)

Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:

24 февраля - 18.00

Танцы на «Северный Арбат. Весна».

25 февраля - 18.00

II концерт «Северный Арбат. Весна».

3 марта - 18.00

Рок Light.

4 марта - 18.00

Творческий вечер Никиты Васильева.

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

г.Мончегорск

Февраль

Работает передвижная выставка «Олимпийский огонь на Северном полюсе» Мурманского областного краеведческого музея. Информационные планшеты расскажут о том, как олимпийский огонь побывал на Северном полюсе. Выставка была подготовлена ФГУП «Атомфлот» и передана в Мурманский областной краеведческий музей на постоянное хранение. Автор фотографий – Валерий Василевский.

Эстафета Олимпийского огня начала свой путь из Москвы 7 октября 2013 года. За всю историю Олимпийских зимних игр эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» стала самой продолжительной. Олимпийский огонь зажегся на Северном полюсе. В самое сердце Арктики его доставил крупнейший в мире атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы».

В месте, где сходятся все меридианы и часовые пояса, финальный факелоносец арктического этапа эстафеты олимпийского огня заслуженный исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров зажег чашу в окружении факелоносцев, держащих в руках флаги своих стран – участниц Арктического совета. Олимпийский праздник в сердце Арктики завершился ярким лазерным 3D шоу. Выставка работает до 25 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Плярный

21 февраля - 11.00

Начало работы передвижной выставки областного краеведческого музея «История гражданской обороны Кольского севера» в Полярном. Выставка представляет фотографии, на которых запечатлена хроника событий 80-летней истории становления и развития гражданской обороны в Мурманской области.

г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ЗАТО Островной

21 и 22 февраля - 9.15

Тематический праздник «День защитника Отечества» в детской музыкальной школе ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2. Детская музыкальная школа ЗАТО Островной.

ЗАТО г.Североморск

23 февраля – 8.50

Состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 8.50-9.30 - торжественный подъём Военно-морского флага на кораблях Северного флота, вынос боевых знамен в береговых частях; 12.00-13.00 - строевая прогулка частей Североморского гарнизона; 11.00-13.00 - торжественная церемония принятия в ряды «Юнармия» учащихся образовательных учреждений г. Североморск на кораблях Северного флота.

ЗАТО г.Североморск.

24 февраля – 10.00

Состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 10.00-12.00 - митинг на Приморской площади, возложение венков и цветов к памятнику героям-североморцам – защитникам Заполярья. Торжественное прохождение исторических взводов и войск Североморского местного гарнизона; 12.00-13.00 - торжественная церемония присвоения противодиверсионному катеру почётного наименования «Валерий Федянин»; 15.00-17.00 - чемпионат Северной военной хоккейной лиги. Матч среди команд «К-21» и «Арктика».

ЗАТО г.Североморск, Приморская площадь.

п.Сафоново-1

25 февраля - 12.00-14.00

Военно-историческая реконструкция боев по разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье (1944 год) в п.Сафоново.

п.Сафоново-1.

г.Мурманск

21 февраля - 11.00

Мини-выставка из коллекции «Дар Нади Леже». На выставке, посвященной 430-летию со дня рождения лотарингского живописца, крупнейшего караваджиста XVII века, мастера светотени Жоржа де Латура, будет представлена репродукция его самой знаменитой картины «Новорожденный (Рождество)». Выставка продлится до 14 марта.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, I этаж.

21 февраля - 13.00

Тематический вечер «Держава армией крепка». Мероприятие подготовлено Мурманской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих совместно с первичной организацией Всероссийского общества слепых города Мурманска. Гости вечера примут участие в тематических конкурсах, послушают стихи и песни о службе в армии и о защитниках Родины.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Мурманская первичная организация Всероссийского общества слепых.

21 февраля – 14.00

Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.

К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.

Губернатор Марина Ковтун посетит региональный фестиваль «Кадетский бал – 2018». В фестивале принимают участие обучающиеся кадетских школ и классов, воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Мероприятие посвящено 80-летию со дня образования Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

21 февраля – 15.00

Старейшее в Мурманской области образовательное учреждение, которое оказывает поддержку детям-инвалидам и помогает им получить образование, отметит своё 65-летие. Торжественный праздник, посвящённый этому событию, пройдёт в стенах школы. В мероприятии примут участие министр образования и науки Мурманской области Наталия Николаевна Карпенко и уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Семенович Коган.

г.Мурманск, ул. Калинина, 36. Мурманская коррекционная школа № 1.

21-25 февраля – 16.00

На сценической площадке детской театральной школы в Мурманске пройдёт международный фестиваль «Грани-2018» – творческая лаборатория среди детских и молодежных любительских театральных коллективов. Фестиваль направлен на поддержку разных направлений детского и молодежного любительского театра.

В этом году на фестивале будет показано 19 спектаклей, в которых примут участие более 200 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Полярного, Апатитов, Североморска, Гаджиево, Мурмашей, Мурманска и Тбилиси. Всего за время существования проекта в «Гранях» приняло участие более тысячи человек и более 80 театральных самодеятельных коллективов из России, Норвегии, Германии, Финляндии, Грузии.

В рамках фестиваля состоятся конкурсные показы, будут организованы «круглые столы» и мастер-класс по театральным дисциплинам – их проведут ведущие театральные педагоги и режиссёры Москвы, Санкт-Петербурга и Тбилиси.

В состав жюри вошли представители Союза театральных деятелей РФ, театральных вузов России, ведущих театров России и Грузии.

Организаторы и учредители проекта «Грани-2018» – комитет по культуре администрации города Мурманска, театральное общество «Театр Аериен» (Грузия) и мурманская детская театральная школа.

г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Мурманская детская театральная школа.

21 февраля - 17.30

лекция в рамках цикла публичных чтений «Гражданская война и Север». Мурманская областная научная библиотека продолжает цикл публичных чтений «Гражданская война и Север», организуемых отделением Российского исторического общества в Мурманске. Очередную лекцию прочитает кандидат исторических наук Антон Тучков. Тема лекции – «Сирены» против «болос» – Мурманский фронт Гражданской войны». Антон Тучков – известный исследователь российской истории. Значительное место в сфере его научных интересов занимает изучение Гражданской войны и вооруженных сил Севера России. В своей лекции ученый расскажет о военных проблемах 1918 года.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, IV этаж.

21 февраля - 18.00

показ фильма в рамках демонстрации авторской передачи почетного президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой «Пятое измерение». Зрители увидят фильмы «Марокканский триптих Анри Матисса» и «Выставка Реваза Левановича Габриадзе».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

21 февраля - 18.00

Открытие выставки «Радуга любимого края» из цикла выставок работ членов клубов Мурманска и Мурманской области «Клуб’ОК». В период работы выставки состоятся Дни открытых дверей клубов. В программе – экскурсии по выставке, встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства и художниками, мастер-классы, пробные уроки мастерства, мини-ярмарки.

Выставка будет работать до 18 марта.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей, отдел народного искусства и ремесел.

21 февраля - 18.30

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В концертной программе примут участие коллективы областного Дворца культуры, а также ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова»; «Графика Юрия Тризны» (г.Санкт- Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой»; «Что за совершенства эти силуэты!»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; «Живопись и графика О.М. Богдановой»; «Клуб «Солнцецвет арктический».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Знаток саамской письменности. К 95-летию со дня рождения Георгия Керта»; «Листая страницы твои в юбилей»: выставка изданий к юбилеям Георгия Вайнера и Жоржа Сименона; «Север в живописи Николая Рериха»; «Гобелены и батик Татьяны Черномор»; «Великие политики и дипломаты»; «Мы - Российской Арктики начало»; «Остановленные мгновенья»; «Возрожденная обитель».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Саамское село Варзино»; «Из глубины веков»; «Деревенские зарисовки»; «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы»; «Море – наше поле. История северных морских промыслов».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Духовные вехи России. Постеры работ художника Павла Рыженко»; «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк»; «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых».

23 февраля – 17.00

Концерт Алессандро Бьянки (орган).

24 февраля – 18.00

Концерт Алексея Набиулина.

25 февраля – 17.00

«Терем–квартет» и Е. Панченко (орган).

2 марта – 19.00

Группа «Resonance». Программа «Рок- хиты». Концертный зал.

3 марта – 19.00

«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.

4 марта – 17.00

Шоу «В ритме фламенко».

7 марта – 18.00

«Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва). Концертный зал.

8 марта – 16.00

Концерт «Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва). Концертный зал.

8 марта – 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Рене Гуликерс (Нидерланды). Солист Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.

11 марта – 17.00

Вечер русской музыки. Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.

12 марта – 19.00

«Старые весы». Е. Попов (скрипка), Е. Охраминская (виолончель), П. Макаров (фортепиано). Камерный зал.

17 марта – 17.00

«Звёзд северных сияние». Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон), ансамбль «Ex Animo». Концертный зал.

17 марта – 18.00

Мартин Вельцель (орган, Германия). Концертный зал.

18 марта – 17.00

Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря. Концертный зал.

20 марта – 19.00

Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва). Музыкальная гостиная.

24 марта – 18.00

Мультифантазия. Концерт для детей. Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.

25 марта – 14.00

«Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.

25 марта – 18.00

Кейко Мацуи (фортепиано, Япония). Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

24 февраля – 18.00

«Рядовые».

25 февраля – 18.00

«Примадонны».

3 марта – 18.00

«Барышня-крестьянка».

4 марта – 11.00

«Морозко».

4 марта – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

7 марта – 19.00

«Читающий мысли».

10 марта – 18.00

«Панночка».

11 марта – 11.00

«Муха-Цокотуха».

11 марта – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

17 и 18 марта – 18.00

«Валентинов день».

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

21 февраля – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

22 февраля – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

23 февраля – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

24 февраля – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

24 февраля – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 февраля – 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

25 февраля – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

26 февраля – 19.00

«J. Seven» (Израиль). Концерт романтической саксофонной музыки. Золотая коллекция мировых шедевров. 12+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

2 марта – 16.0

3 марта – 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

3 марта - 12.00 и 14.30

«Мама для мамонтёнка».

3 марта – 17.00

4 марта – 10.00

«В лесу родилась ёлочка». С. Харламов.

4 марта – 12.00 и 14.30

«Бармалей».

4 марта – 17.00

«Полянка».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

24 февраля - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

25 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Колобок».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

21 февраля – 14.00

Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.

К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.