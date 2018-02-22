г.Кандалакша

22 февраля - 17.00

Конкурсно-игровая программа ко Дню защитника Отечества в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Метеор».

г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Метеор».

22 февраля - 18.00

Конкурсная программа для подростков и молодёжи, посвященная Дню защитника Отечества, в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Вектор».

г.Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, 5а. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Вектор».

г.Апатиты

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)

Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:

24 февраля - 18.00

Танцы на «Северный Арбат. Весна».

25 февраля - 18.00

II концерт «Северный Арбат. Весна».

3 марта - 18.00

Рок Light.

4 марта - 18.00

Творческий вечер Никиты Васильева.

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

г.Мончегорск

Февраль

Работает передвижная выставка «Олимпийский огонь на Северном полюсе» Мурманского областного краеведческого музея. Информационные планшеты расскажут о том, как олимпийский огонь побывал на Северном полюсе. Выставка была подготовлена ФГУП «Атомфлот» и передана в Мурманский областной краеведческий музей на постоянное хранение. Автор фотографий – Валерий Василевский.

Эстафета Олимпийского огня начала свой путь из Москвы 7 октября 2013 года. За всю историю Олимпийских зимних игр эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» стала самой продолжительной. Олимпийский огонь зажегся на Северном полюсе. В самое сердце Арктики его доставил крупнейший в мире атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы».

В месте, где сходятся все меридианы и часовые пояса, финальный факелоносец арктического этапа эстафеты олимпийского огня заслуженный исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров зажег чашу в окружении факелоносцев, держащих в руках флаги своих стран – участниц Арктического совета. Олимпийский праздник в сердце Арктики завершился ярким лазерным 3D шоу. Выставка работает до 25 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

22 февраля - 17.00

Офицерский бал «Вера, честь и доблесть», посвящённый Дню защитника Отечества.

г.Оленегорск, ул. Мира, 38а. Дворец культуры.

ЗАТО Островной

22 февраля - 9.15

Тематический праздник «День защитника Отечества» в детской музыкальной школе ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2. Детская музыкальная школа ЗАТО Островной.

22 февраля - 16.00

Праздничный концерт «Слава защитникам Отечества» в Доме культуры ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, ул. Североморская, 1б.

г.Заозёрск

22 февраля - 16.00

Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества.

г.Заозёрск, ул.Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

ЗАТО г.Североморск

23 февраля – 8.50

Состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 8.50-9.30 - торжественный подъём Военно-морского флага на кораблях Северного флота, вынос боевых знамен в береговых частях; 12.00-13.00 - строевая прогулка частей Североморского гарнизона; 11.00-13.00 - торжественная церемония принятия в ряды «Юнармия» учащихся образовательных учреждений г. Североморск на кораблях Северного флота.

ЗАТО г.Североморск.

24 февраля – 10.00

Состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 10.00-12.00 - митинг на Приморской площади, возложение венков и цветов к памятнику героям-североморцам – защитникам Заполярья. Торжественное прохождение исторических взводов и войск Североморского местного гарнизона; 12.00-13.00 - торжественная церемония присвоения противодиверсионному катеру почётного наименования «Валерий Федянин»; 15.00-17.00 - чемпионат Северной военной хоккейной лиги. Матч среди команд «К-21» и «Арктика».

ЗАТО г.Североморск, Приморская площадь.

п.Сафоново-1

25 февраля - 12.00-14.00

Военно-историческая реконструкция боев по разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье (1944 год) в п.Сафоново.

п.Сафоново-1.

г.Мурманск

22-25 февраля – 16.00

На сценической площадке детской театральной школы в Мурманске пройдёт международный фестиваль «Грани-2018» – творческая лаборатория среди детских и молодежных любительских театральных коллективов. Фестиваль направлен на поддержку разных направлений детского и молодежного любительского театра.

В этом году на фестивале будет показано 19 спектаклей, в которых примут участие более 200 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Полярного, Апатитов, Североморска, Гаджиево, Мурмашей, Мурманска и Тбилиси. Всего за время существования проекта в «Гранях» приняло участие более тысячи человек и более 80 театральных самодеятельных коллективов из России, Норвегии, Германии, Финляндии, Грузии.

В рамках фестиваля состоятся конкурсные показы, будут организованы «круглые столы» и мастер-класс по театральным дисциплинам – их проведут ведущие театральные педагоги и режиссёры Москвы, Санкт-Петербурга и Тбилиси.

В состав жюри вошли представители Союза театральных деятелей РФ, театральных вузов России, ведущих театров России и Грузии.

Организаторы и учредители проекта «Грани-2018» – комитет по культуре администрации города Мурманска, театральное общество «Театр Аериен» (Грузия) и мурманская детская театральная школа.

г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Мурманская детская театральная школа.

22 февраля - 16.00

Открытие выставки «Точка росы». Выставка произведений молодых художников «Точка росы» – традиционное мероприятие, которое проводится раз в два года, оно направлено на активизацию выставочной деятельности молодых художников, раскрытие творческого потенциала молодежи Кольского Заполярья. В 2018 году в рамках выставки состоится конкурс работ в номинациях: живопись, графика, скульптура, декоративно–прикладное искусство, фотография, видеоарт.

Выставка продлится до 18 марта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж, залы № 2 и 3.

23 февраля - 17.00

Состоится концерт «От Баха к современности» в исполнении Алессандро Бьянки (орган), Италия. Маэстро из Италии является главным органистом базилики Святого Павла в Канту и художественным руководителем музыкальной ассоциации «Amici dell Organo di Cantu».

Музыкант предложит публике программу «От Баха к современности», в которой прозвучат сочинения известных композиторов XVII-XIX вв. и современников - Джона Раттера, Энрико Пазини, Ханса Увэ Хильшера.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманской областной филармонии, концертный зал.

23 февраля - 18.00

23 февраля – 18.00

25 февраля – 14.00

Областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова соберёт юных любителей авторской песни на детско-юношеском конкурсе «Маленький фонарщик». Участники в возрасте до 18 лет из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь продемонстрируют исполнительское мастерство в номинациях «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Дуэты, трио, ансамбли», «Исполнитель» и «Поэтическая».

В этом году организаторы выделили специальную номинацию, посвященную 80-летию со дня рождения выдающегося актёра и барда Владимира Высоцкого.

В рамках конкурса будут организованы экскурсионные программы, фестивальные концерты, вечер общения участников конкурса «Гитара по кругу» и мастер-классы от членов жюри.

Торжественное открытие конкурса «Маленький фонарщик» состоится 23 февраля в 18.00, гала-концерт и церемония награждения – 25 февраля в 14.00.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова.

24 февраля - 11.00

Начинает работу выставка Мурманского областного краеведческого музея «Животные на войне. Карельский фронт», приуроченная к 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии. На выставке представлены фотографии, которые рассказывают о применении различных видов животных в частях Карельского фронта в 1941–1944 годах.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на службе в Красной Армии состояли различные животные – лошади, олени, собаки, верблюды, ослы, голуби. На Карельском фронте массово использовались лошади, северные олени и собаки.

Лошади были основной тягловой силой армии. Они перевозили артиллерию и раненых, обозы и полевые кухни. По штату 1941 года стрелковому полку РККА полагалось 477 лошадей – 84 верховых, 90 артиллерийских, 303 обозных. В каждом полку был предусмотрен ветеринарный лазарет. Общая численность кавалерии Красной Армии по штатам военного времени по состоянию на 22 июня 1941 года составляла: людей – 133940, лошадей – 117970.

В условиях Крайнего Севера войска далеко не всегда могли использовать обычный транспорт на механической или конной тяге. Опыт местного населения показывал, что наиболее пригодным, а иногда и единственным средством передвижения здесь оставались оленьи и собачьи упряжки...

Фотографии выполнили: фотограф-чертёжник Оперативного управления штаба Карельского фронта старшина И.И. Козьминский, военный фотокорреспондент ТАСС Е.А. Халдей, старший техник-лейтенант, инструктор Дома Красной Армии Мурманского гарнизона К.И. Погодин и др.

Выставка работает до 1 апреля.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж.

24 февраля - 11.00

Начнёт работу мини-выставка «Настроение», которая представляет наиболее интересные предметы, поступившие в музей в предыдущем году. В витрине посетители увидят настольные скульптуры 1950-х гг.: «Папа Карло и Буратино», «Девочка с цыплятами», «Девушка с прялкой».

На выставке будут представлены сувенирные куклы в поморских костюмах, выполненные в 2015 году по оригинальным образцам конца ХIХ века, хранящимся в фондах Мурманского областного краеведческого музея.

На выставке будет показан кофейный сервиз 1960-х годов известного Тюрингского фарфорового завода «KAHLA», ГДР. Настроение создадут женские шляпы Чехословацкой фирмы «Дамский шик» и Ленинградской фирмы «Ладога», а также перчатки 1970-1980-х годов, переданные мурманчанами в дар музею. Выставка «Настроение» для тех, кто хочет получить «частичку» хорошего настроения в преддверии весны, перенести её в свой дом, передать своим родным и друзьям.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж.

24 февраля - 13.00

Пройдёт областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры». Учащиеся кадетских классов учреждений общего образования, воспитанники клубов юных моряков и военно-патриотических клубов учреждений культуры и дополнительного образования из Мурманска, Североморска, Кировска, Гаджиево, Заозерска и Оленегорска примут участие в состязаниях интеллектуального, спортивного и творческого характера.

Во время конкурса строевой подготовки «Хорош в строю – силён в бою» ребята продемонстрируют исполнение строевой песни в движении и умение выполнять отделением строевые приемы. Этап «Кадеты-Live» позволит участникам рассказать про один день из жизни кадетов с помощью видео. Конкурс «Героям слава на все времена!» раскроет творческие способности ребят. Команды представят литературно-музыкальные композиции военно-патриотической направленности, посвященные подвигам героев России на страже и защите Родины. Во время квест-игры «Юные разведчики» конкурсанты решат историческую головоломку, связанную с одной из вех Великой Отечественной войны.

На протяжении всего конкурса члены жюри будут оценивать физическую подготовку, эрудицию, правильность и быстроту выполнения заданий. Все участники конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами. По итогам конкурса строевой подготовки самый инициативный, решительный и грамотный командир отделения получит звание «Лучший командир».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова»; «Графика Юрия Тризны» (г.Санкт- Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой»; «Что за совершенства эти силуэты!»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; «Живопись и графика О.М. Богдановой»; «Клуб «Солнцецвет арктический».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Знаток саамской письменности. К 95-летию со дня рождения Георгия Керта»; «Листая страницы твои в юбилей»: выставка изданий к юбилеям Георгия Вайнера и Жоржа Сименона; «Север в живописи Николая Рериха»; «Гобелены и батик Татьяны Черномор»; «Великие политики и дипломаты»; «Мы - Российской Арктики начало»; «Остановленные мгновенья»; «Возрожденная обитель».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Саамское село Варзино»; «Из глубины веков»; «Деревенские зарисовки»; «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы»; «Море – наше поле. История северных морских промыслов».

24 февраля - 11.00

Начинает работу выставка Мурманского областного краеведческого музея «Животные на войне. Карельский фронт», приуроченная к 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии. На выставке представлены фотографии, которые рассказывают о применении различных видов животных в частях Карельского фронта в 1941–1944 годах.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на службе в Красной Армии состояли различные животные – лошади, олени, собаки, верблюды, ослы, голуби. На Карельском фронте массово использовались лошади, северные олени и собаки.

Лошади были основной тягловой силой армии. Они перевозили артиллерию и раненых, обозы и полевые кухни. По штату 1941 года стрелковому полку РККА полагалось 477 лошадей – 84 верховых, 90 артиллерийских, 303 обозных. В каждом полку был предусмотрен ветеринарный лазарет. Общая численность кавалерии Красной Армии по штатам военного времени по состоянию на 22 июня 1941 года составляла: людей – 133940, лошадей – 117970.

В условиях Крайнего Севера войска далеко не всегда могли использовать обычный транспорт на механической или конной тяге. Опыт местного населения показывал, что наиболее пригодным, а иногда и единственным средством передвижения здесь оставались оленьи и собачьи упряжки...

Фотографии выполнили: фотограф-чертёжник Оперативного управления штаба Карельского фронта старшина И.И. Козьминский, военный фотокорреспондент ТАСС Е.А. Халдей, старший техник-лейтенант, инструктор Дома Красной Армии Мурманского гарнизона К.И. Погодин и др.

Выставка работает до 1 апреля.

24 февраля - 11.00

Начнёт работу мини-выставка «Настроение», которая представляет наиболее интересные предметы, поступившие в музей в предыдущем году. В витрине посетители увидят настольные скульптуры 1950-х гг.: «Папа Карло и Буратино», «Девочка с цыплятами», «Девушка с прялкой».

На выставке будут представлены сувенирные куклы в поморских костюмах, выполненные в 2015 году по оригинальным образцам конца ХIХ века, хранящимся в фондах Мурманского областного краеведческого музея.

На выставке будет показан кофейный сервиз 1960-х годов известного Тюрингского фарфорового завода «KAHLA», ГДР. Настроение создадут женские шляпы Чехословацкой фирмы «Дамский шик» и Ленинградской фирмы «Ладога», а также перчатки 1970-1980-х годов, переданные мурманчанами в дар музею. Выставка «Настроение» для тех, кто хочет получить «частичку» хорошего настроения в преддверии весны, перенести её в свой дом, передать своим родным и друзьям.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Духовные вехи России. Постеры работ художника Павла Рыженко»; «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк»; «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых».

22 февраля - 16.00

Открытие выставки «Точка росы». Выставка произведений молодых художников «Точка росы» – традиционное мероприятие, которое проводится раз в два года, оно направлено на активизацию выставочной деятельности молодых художников, раскрытие творческого потенциала молодежи Кольского Заполярья. В 2018 году в рамках выставки состоится конкурс работ в номинациях: живопись, графика, скульптура, декоративно–прикладное искусство, фотография, видеоарт. Выставка продлится до 18 марта.

23 февраля – 17.00

Концерт Алессандро Бьянки (орган).

24 февраля – 18.00

Концерт Алексея Набиулина.

25 февраля – 17.00

«Терем–квартет» и Е. Панченко (орган).

2 марта – 19.00

Группа «Resonance». Программа «Рок- хиты». Концертный зал.

3 марта – 19.00

«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.

4 марта – 17.00

Шоу «В ритме фламенко».

7 марта – 18.00

«Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва). Концертный зал.

8 марта – 16.00

Концерт «Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва). Концертный зал.

8 марта – 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Рене Гуликерс (Нидерланды). Солист Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.

11 марта – 17.00

Вечер русской музыки. Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.

12 марта – 19.00

«Старые весы». Е. Попов (скрипка), Е. Охраминская (виолончель), П. Макаров (фортепиано). Камерный зал.

17 марта – 17.00

«Звёзд северных сияние». Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон), ансамбль «Ex Animo». Концертный зал.

17 марта – 18.00

Мартин Вельцель (орган, Германия). Концертный зал.

18 марта – 17.00

Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря. Концертный зал.

20 марта – 19.00

Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва). Музыкальная гостиная.

24 марта – 18.00

Мультифантазия. Концерт для детей. Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.

25 марта – 14.00

«Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.

25 марта – 18.00

Кейко Мацуи (фортепиано, Япония). Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

24 февраля – 18.00

«Рядовые».

25 февраля – 18.00

«Примадонны».

3 марта – 18.00

«Барышня-крестьянка».

4 марта – 11.00

«Морозко».

4 марта – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

7 марта – 19.00

«Читающий мысли».

10 марта – 18.00

«Панночка».

11 марта – 11.00

«Муха-Цокотуха».

11 марта – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

17 и 18 марта – 18.00

«Валентинов день».

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

22 февраля – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

23 февраля – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

24 февраля – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

24 февраля – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 февраля – 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

25 февраля – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

26 февраля – 19.00

«J. Seven» (Израиль). Концерт романтической саксофонной музыки. Золотая коллекция мировых шедевров. 12+

2 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

2 марта – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни. Перевод М. Мишина. 16+

3 марта – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

3 марта – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях. Лопе де Вега. 12+

4 марта – 12.00

«Осторожно: дети!» А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

4 марта – 19.00

«Ох уж эта Анна!» Комедия в 2-х действиях. М. Камолетти. 18+

6 марта – 19.00

«Не торопитесь прощаться». Лирическая комедия (г.Москва).

7 марта – 19.00

«Не торопитесь прощаться». Лирическая комедия (г.Москва).

8 марта – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

8 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

2 марта – 16.0

3 марта – 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

3 марта - 12.00 и 14.30

«Мама для мамонтёнка».

3 марта – 17.00

4 марта – 10.00

«В лесу родилась ёлочка». С. Харламов.

4 марта – 12.00 и 14.30

«Бармалей».

4 марта – 17.00

«Полянка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

24 февраля - 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Зима в Простоквашино» инструкторы Центра развития интеллекта «Пифагорка» проведут для зрителей театра мастер-класс по ментальной арифметике. Занятие состоится не по классической школьной, знакомой всем программе, а по уникальной японской методике.

Детям будут представлены счёты и яркие учебники. Состоится общение с опытным педагогом. Обучаясь по данной методике, дети существенно продвигаются в интеллектуальном развитии, повышаются концентрация и внимание, развивается и обогащается воображение, улучшается память, поднимается самооценка, крепнет уверенность в своих силах.

24 февраля - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

25 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Колобок».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».