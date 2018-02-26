г.Ковдор

28 февраля – 11.00

В Ковдорском районном краеведческом музее начнёт работу выставка Мурманского областного краеведческого музея «Собаки на войне».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

г.Апатиты

26 февраля - 19.00

Во Дворце культуры будет показана комедия «Авантюристка, или Как найти мужа» (12+). В главных ролях - Оксана Сташенко и Александр Носик.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

10 марта - 16.00

В парке на улице Пушкина, преображенном в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!» состоится стихотворный флеш-моб «По дорожкам Лукоморья». Учащиеся школ города Апатиты поделятся своими талантами чтецов и декламаторов. В программе прозвучит много известных произведений великого классика русской литературы, а всё действие завершится общим большим флеш-мобом, где дети и взрослые прочтут знаменитый пролог к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» - «У Лукоморья дуб зелёный…». Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии в качестве участников или зрителей!

г.Апатиты, парк по улице Пушкина.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)

Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:

3 марта - 18.00

Рок Light.

4 марта - 18.00

Творческий вечер Никиты Васильева.

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

г.Полярный

Февраль

В городском историко-краеведческом музее работает выставка Мурманского областного краеведческого музея «История гражданской обороны Кольского Севера».

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.Мурманск

26 февраля - 19.00

Мурманчане и гости заполярной столицы смогут встретиться с известным и любимым многими музыкантом J. Seven.J. Seven — мультиинструменталист, гастролирующий по всему миру, исполняющий музыкальные произведения на пяти инструментах: саксофоне, испанской гитаре, блокфлейте, ударной установке и на перкуссионых инструментах.

Популярный израильский русскоязычный музыкант, выступающий под псевдонимом J. Seven — профессионал, имеющий два музыкальных образования. Своим талантом, кропотливым трудом и виртуозной манерой исполнения артист завоевал широкую известность и по праву стоит в ряду исполнителей, концерты которых вызывают неподдельный интерес всех меломанов.

В отличие от многих музыкантов, J. Seven отличается своей активной манерой, артистизмом и неординарным поведением на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, артист двигается, выходит в зал, танцует и даже прыгает во время игры на саксофоне, общается со зрителем. Сегодня J.Seven известен не только в Израиле, но и является желанным гостем на сценах многих стран мира.

Концерт «Это не джаз, это музыка Любви» с артистом J. Seven не оставит равнодушным даже самого притязательного ценителя музыки и, несомненно, доставит настоящее удовольствие каждому пришедшему на встречу с настоящей музыкой.

Прозвучат произведения Стиви Уандера, ФаустоПапетти, Джо Дассена, Джеймса Хорнера, ЭнниоМорриконе, Георге Замфира, Рашида Бейбутова.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

27 февраля - 11.00

Пройдёт открытие комплексной выставки «БЕАР: 25 лет вместе», приуроченной к 25-летнему юбилею сотрудничества Баренцева Евро-Арктического региона.

11 января 1993 года была подписана Киркенесская декларация, которая объединила северные территории стран Баренцева Евро-Арктического региона для совместного сотрудничества. На протяжении четверти века ведется совместная работа в разных направлениях, в том числе в культуре и литературе.

В программу мероприятия в честь знаменательного события войдут художественные номера детских коллективов Мурманска и Мурманской области, презентации выставок в отделе искусства и творчества и в секторе литературе на иностранных языках. Дети прочитают стихи на финском и норвежском языках.

Праздник состоится в присутствии представителей Генерального Консульства Королевства Норвегия в Мурманске, Мурманского отделения Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, Представительства Министерства иностранных дел в Мурманске, Мурманского офиса Баренцева секретариата. Гостями выставки станут обучающиеся 5-6 классов средней школы № 13 г .Мурманска.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

27 февраля - 14.30

Стартует совместный краеведческий онлайн-проект «Моя родина – Россия». Инициатором проекта выступил культурный центр им. Н.Ф. Погодина, созданный на базе библиотеки № 20 им. А.А. Дельвига Централизованной библиотечной системы Центрального административного округа г. Москвы, а Мурманская областная детско-юношеская библиотека с удовольствием поддержала эту идею. Тема первой встречи – «Москва и Мурманск - города-герои». В ходе телемоста участники проекта будут знакомиться друг с другом, рассказывать о городах, в которых живут.

Обучающиеся 7 класса средней общеобразовательной школы «На Яузе» расскажут о том, что значит Москва в их судьбе и о достопримечательностях родного города. Учащиеся 7 класса гимназии № 5 в свою очередь расскажут о Мурманске: чем необычен наш город, какие памятные места в нем есть, как выстоял Мурманск в годы Великой Отечественной войны.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Отдел электронных ресурсов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

27 февраля - 18.30

Открытие фотовыставки «Вчера. Сегодня. Завтра» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева. Автор представит 20 чёрно-белых работ, в которых через призму фотокамеры отражается красота Кольского Заполярья. Мурманчане и гости города увидят густые туманы над заливом, за которым прячутся корабли и плавучие базы, териберские восходы и закаты над морем, высокие сопки.

Павел Алексеев увлекается фотографией с 8 лет. Является членом фотостудии «Мурманск», участником ежегодных коллективных и персональных клубных выставок, победителем Всероссийских и международных фотоконкурсов. Вход на фотовыставку свободный.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, мраморное фойе.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Жорж де Латур. Постеры. К 430-летию художника» из коллекции «Дар Нади Леже»; «Клуб «Солнцецвет арктический». К 20-летию клуба»; «Цветы. Живопись и графика»; «Живопись и графика Ольги Богдановой»; «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: фотовыставка «Белая Арктика»: снимки белого медведя и его соседей - лис, песцов, белых куропаток; «Пока нас помнят - мы живем»: выставка изданий к 110-летию писателя Николая Блинова; «Гобелены и батик Татьяны Черномор».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: ««Море - наше поле. История северных морских промыслов»; «Саамское село Варзино»; «Из глубины веков»; «Все для Победы»; «Животные на войне. Карельский фронт»; мини-выставка «Настроение»; выставка литовского текстиля «Три познания природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

28 февраля - 18.00

Приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

28 февраля - 19.00

Состоится концерт «Хочешь жить - умей смеяться» артистов «Кривого зеркала».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Точка росы»; «Духовные вехи России. Постеры работ художника Павла Рыженко»; «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (г.Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых».

2 марта – 19.00

Группа «Resonance». Программа «Рок- хиты». Концертный зал.

3 марта – 19.00

«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.

4 марта – 17.00

Шоу «В ритме фламенко».

7 марта – 18.00

«Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва). Концертный зал.

8 марта – 16.00

Концерт «Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва). Концертный зал.

8 марта – 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Рене Гуликерс (Нидерланды). Солист Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.

11 марта – 17.00

Вечер русской музыки. Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.

12 марта – 19.00

«Старые весы». Е. Попов (скрипка), Е. Охраминская (виолончель), П. Макаров (фортепиано). Камерный зал.

17 марта – 17.00

«Звёзд северных сияние». Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон), ансамбль «Ex Animo». Концертный зал.

17 марта – 18.00

Мартин Вельцель (орган, Германия). Концертный зал.

18 марта – 17.00

Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря. Концертный зал.

20 марта – 19.00

Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва). Музыкальная гостиная.

24 марта – 18.00

Мультифантазия. Концерт для детей. Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.

25 марта – 14.00

«Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.

25 марта – 18.00

Кейко Мацуи (фортепиано, Япония). Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 марта – 18.00

«Барышня-крестьянка».

4 марта – 11.00

«Морозко».

4 марта – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

7 марта – 19.00

«Читающий мысли».

10 марта – 18.00

«Панночка».

11 марта – 11.00

«Муха-Цокотуха».

11 марта – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

17 и 18 марта – 18.00

«Валентинов день».

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

26 февраля – 19.00

J. Seven (Израиль). Концерт романтической саксофонной музыки. Золотая коллекция мировых шедевров. 12+

2 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

2 марта – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни. Перевод М. Мишина. 16+

3 марта – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

3 марта – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях. Лопе де Вега. 12+

4 марта – 12.00

«Осторожно: дети!» А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

4 марта – 19.00

«Ох уж эта Анна!» Комедия в 2-х действиях. М. Камолетти. 18+

6 марта – 19.00

«Не торопитесь прощаться». Лирическая комедия (г.Москва).

7 марта – 19.00

«Не торопитесь прощаться». Лирическая комедия (г.Москва).

8 марта – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

8 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 марта – 16.0

3 марта – 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

3 марта - 12.00 и 14.30

«Мама для мамонтёнка».

3 марта – 17.00

4 марта – 10.00

«В лесу родилась ёлочка». С. Харламов.

4 марта – 12.00 и 14.30

«Бармалей».

4 марта – 17.00

«Полянка».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».