г.Ковдор

28 февраля - 9.00

Начало работы передвижной выставки «Собаки на войне» в Ковдорском районном краеведческом музее. Передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея рассказывает об использовании служебных собак на Карельском фронте в годы Великой Отечественной войны. Во время войны части и подразделения Красной Армии впервые в военной истории массово, разнообразно и эффективно применяли служебных собак. Посетители увидят фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, архива Министерства обороны России. Фотографии выполнили: фотограф-чертежник Оперативного управления штаба Карельского фронта старшина Иосиф Козьминский, военный фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей и др. Выставка продлится до 2 апреля.

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

г.Апатиты

10 марта - 16.00

В парке на улице Пушкина, преображенном в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!» состоится стихотворный флеш-моб «По дорожкам Лукоморья». Учащиеся школ города Апатиты поделятся своими талантами чтецов и декламаторов. В программе прозвучит много известных произведений великого классика русской литературы, а всё действие завершится общим большим флеш-мобом, где дети и взрослые прочтут знаменитый пролог к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» - «У Лукоморья дуб зелёный…». Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии в качестве участников или зрителей!

г.Апатиты, парк по улице Пушкина.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)

Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:

3 марта - 18.00

Рок Light.

4 марта - 18.00

Творческий вечер Никиты Васильева.

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

г.Мончегорск

1 марта - 11.00

В Музее истории города Мончегорска начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Весенние хлопоты». Выставка рассказывает об основных этапах весенней жизни птиц: миграциях, строительстве гнезд, откладке яиц, выкармливании птенцов. Посетители смогут увидеть фотографии не только взрослых птиц, обитающих в Мурманской области, но и погрузится в тайны их гнездовой жизни. Познакомится с цветовым разнообразием птичьих кладок, замысловатостью гнезд, проследить взросление некоторых видов от голого птенца до взрослой грациозной птицы. Выставка работает до 27 марта.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Полярный

Февраль

В городском историко-краеведческом музее работает выставка Мурманского областного краеведческого музея «История гражданской обороны Кольского Севера».

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

нп.Пушной

28 февраля - 18.00

Выездной спектакль Мурманского областного драматического театра в Пушном. Юные зрители увидят спектакль «Ищи ветра в поле». Режиссер-постановщик – Никита Ковалев. В спектакле заняты заслуженные артисты России Александр Водопьянов и Сергей Гронский, артисты Владимир Вагайцев, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Елена Головина, Алексей Кинк, Владимир Равданович, Наталья Поземина, Алексей Худяков, Ксения Ширина, ОксанаШпеко, Андрей Шпеко.

нп.Пушной, ул.Центральная, 14. Дом культуры.

г.Мурманск

28 февраля - 10.00

Заседание попечительского совета при областной детско-юношеской библиотеке. Совет был сформирован в декабре 2014 года. В его состав вошли представители различных государственных учреждений, коммерческих, общественных организаций, средств массовой информации. В программе заседания – отчет о деятельности библиотеки в 2017 году с демонстрацией новаторских инициатив, исполнение партнерских проектов, оценка работы, предложения участников совещания.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

28 февраля - 12.00

Проект «День Арктики» в Мурманской областной научной библиотеке. Образовательно-просветительский проект Президентской библиотеки. В режиме видеоконференцсвязи участники из разных регионов России обсудят вопросы исследования и освоения Арктики, задачи и возможности развития арктической зоны России. Мурманскую область представят начальник оперативного отдела флота – начальник Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян и полярный капитан, член Мурманского отделения Русского географического общества Ростислав Гайдовский.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Региональный центр Президентской библиотеки, III этаж.

28 февраля - 18.00

Показ фильмов в рамках демонстрации авторской передачи почетного президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой «Пятое измерение». Зрители увидят фильмы «Паоло Веронезе. Картина «Брак в Кане Галлилейской» и «Лоренцо Лотто. Ренессанс в провинции Марке. Картины из итальянских собраний».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

28 февраля - 18.30

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

28 февраля - 19.00

Гастрольный спектакль в Мурманском областном драматическом театре. «Творческий Дом Невинных» представит новый театральный проект «Отдам мужа в хорошие руки». Спектакль поставлен по пьесе Эмиля Брагинского «Игра воображения». Режиссер – Вячеслав Невинный. В ролях: Вячеслав Невинный, Ирина Лачина, Вадим Колганов, Яна Поплавская, Александр Пашков, Ася Калинина.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

2 марта в 16.00

Состоится творческая встреча с живописцем, графиком, членом Союза художников России Виталием Николаевичем Бубенцовым. Виталий Бубенцов - заслуженный художник России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАТ ЮНЕСКО. Награждён золотой медалью им. В.И.Сурикова Союза художников России, серебряной медалью Академии художеств России, дипломант Союза художников России, лауреат премии Мурманского Обкома комсомола, Областной администрации и муниципального образования г. Мурманска.

Произведения художника находятся в Мурманском областном художественном музее, Мурманском областном краеведческом музее, в фондах Дирекции выставок Союза художников России и Министерства Культуры России, а также в художественных музеях Минска, Риги, Пскова, Вологды, Москвы и нескольких народных галереях, а также в частных художественных коллекциях в России и за рубежом.

Виталий Бубенцов - художник, работающий в разных жанрах: тематические полотна, портреты, пейзажи и натюрморты, выполненные в различных техниках. На творческой встрече Виталий Николаевич Бубенцов ответит на вопросы участников встречи, расскажет о своем творчестве и поделится планами на будущее.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

2 марта

Начинает работу выставка-конкурс «Плакат молодых художников». В выставке принимают участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Плакат – броское, крупноформатное изображение, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. Содержание – отражение наиболее злободневных социальных проблем.

Плакаты могут быть посвящены спортивным событиям, театральным постановкам, концертам музыки, кинофильмам, выставкам, праздничным календарным датам и другим.

В рамках выставки объявляется конкурс работ в номинациях: сохранение культурного и исторического наследия, плакат социальной направленности: «Спорт и Здоровье», событийный плакат. Плакаты–победители по окончании работы выставки будут переданы в фонды Мурманского областного художественного музея.

Выставка будет работать до 1 апреля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областнойхудожественный музей.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Жорж де Латур. Постеры. К 430-летию художника» из коллекции «Дар Нади Леже»; «Клуб «Солнцецвет арктический». К 20-летию клуба»; «Цветы. Живопись и графика»; «Живопись и графика Ольги Богдановой»; «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: фотовыставка «Белая Арктика»: снимки белого медведя и его соседей - лис, песцов, белых куропаток; «Пока нас помнят - мы живем»: выставка изданий к 110-летию писателя Николая Блинова; «Гобелены и батик Татьяны Черномор».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

27 февраля - 14.30

Старт краеведческого онлайн-проекта «Моя родина – Россия». Инициатор проекта – культурный центр им. Н.Ф. Погодина, созданный на базе библиотеки №20 им. А.А. Дельвига Централизованной библиотечной системы Центрального административного округа г. Москвы. В Мурманске инициатива поддержана областной детско-юношеской библиотекой. Тема первой встречи «Москва и Мурманск – города-герои». В формате телемоста об истории и достопримечательностях своих городов расскажут мурманские и московские школьники.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: ««Море - наше поле. История северных морских промыслов»; «Саамское село Варзино»; «Из глубины веков»; «Все для Победы»; «Животные на войне. Карельский фронт»; мини-выставка «Настроение»; выставка литовского текстиля «Три познания природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

28 февраля - 18.00

Приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

28 февраля - 19.00

Состоится концерт «Хочешь жить - умей смеяться» артистов «Кривого зеркала».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Точка росы»; «Духовные вехи России. Постеры работ художника Павла Рыженко»; «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (г.Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых».

2 марта – 19.00

Группа «Resonance». Программа «Рок- хиты». Концертный зал.

3 марта – 19.00

«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.

4 марта – 17.00

Шоу «В ритме фламенко».

7 марта – 18.00

«Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва). Концертный зал.

8 марта – 16.00

Концерт «Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва). Концертный зал.

8 марта – 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Рене Гуликерс (Нидерланды). Солист Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.

11 марта – 17.00

Вечер русской музыки. Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.

12 марта – 19.00

«Старые весы». Е. Попов (скрипка), Е. Охраминская (виолончель), П. Макаров (фортепиано). Камерный зал.

17 марта – 17.00

«Звёзд северных сияние». Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон), ансамбль «Ex Animo». Концертный зал.

17 марта – 18.00

Мартин Вельцель (орган, Германия). Концертный зал.

18 марта – 17.00

Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря. Концертный зал.

20 марта – 19.00

Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва). Музыкальная гостиная.

24 марта – 18.00

Мультифантазия. Концерт для детей. Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.

25 марта – 14.00

«Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.

25 марта – 18.00

Кейко Мацуи (фортепиано, Япония). Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 марта – 18.00

«Барышня-крестьянка».

4 марта – 11.00

«Морозко».

4 марта – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

7 марта – 19.00

«Читающий мысли».

10 марта – 18.00

«Панночка».

11 марта – 11.00

«Муха-Цокотуха».

11 марта – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

17 и 18 марта – 18.00

«Валентинов день».

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

2 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

2 марта – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни. Перевод М. Мишина. 16+

3 марта – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

3 марта – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях. Лопе де Вега. 12+

4 марта – 12.00

«Осторожно: дети!» А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

4 марта – 19.00

«Ох уж эта Анна!» Комедия в 2-х действиях. М. Камолетти. 18+

6 марта – 19.00

«Не торопитесь прощаться». Лирическая комедия (г.Москва).

7 марта – 19.00

«Не торопитесь прощаться». Лирическая комедия (г.Москва).

8 марта – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

8 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 марта – 16.0

3 марта – 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

3 марта - 12.00 и 14.30

«Мама для мамонтёнка».

3 марта – 17.00

4 марта – 10.00

«В лесу родилась ёлочка». С. Харламов.

4 марта – 12.00 и 14.30

«Бармалей».

4 марта – 17.00

«Полянка».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».