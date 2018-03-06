г.Кандалакша

7 марта - 17.00

ДК «Металлург» приглашает на открытый городской конкурс «Жемчужинка» среди девочек дошкольного возраста.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Кировск

6 марта - 15.00

Состоится открытие выставки кукол из частной коллекции «Красота из прошлого». На ней представлены антикварные куклы из Германии и Англии начала и середины XX века. Музей приглашает неравнодушных граждан, а также ценителей старины и искусства. Выставка работает до 30 марта.

г.Кировск, ул.Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 марта – 19.00

Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в Jazz-холл Кировского Дворца культуры на очередную творческую встречу. Вечер посвящён американскому музыканту Билли Экстайну.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 марта – 16.00

Приглашаем кировчан и гостей города, особенно представительниц прекрасного пола, вместе встреть первый весенний праздник 8 марта! В это день в большом зале Дворца культуры для Вас – соревнования участниц конкурсной программы «Супермама», концерт, неожиданные сюрпризы и, конечно, праздничное настроение! Категория 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

10 марта - 16.00

В парке на улице Пушкина, преображенном в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!» состоится стихотворный флеш-моб «По дорожкам Лукоморья». Учащиеся школ города Апатиты поделятся своими талантами чтецов и декламаторов. В программе прозвучит много известных произведений великого классика русской литературы, а всё действие завершится общим большим флеш-мобом, где дети и взрослые прочтут знаменитый пролог к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» - «У Лукоморья дуб зелёный…». Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии в качестве участников или зрителей!

г.Апатиты, парк по улице Пушкина.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

г.Полярный

6 марта - 19.00

8 Марта - праздник женщин, а также праздник улыбок, цветов и весны. И, конечно, этот день не обходится без подарков. Что же подарить любимым женщинам?

Праздничный концерт, который состоится в ГЦК «Север», станет отличным подарком милым дамам. Уважаемые мужчины, не упустите шикарную возможность сделать приятный сюрприз вашей спутнице и провести время вместе.

В программе праздничного вечера: концертные номера от солистов и участников самодеятельных коллективов ГЦК «Север», приятные призы от спонсоров обладателям счастливых билетов, фотозона и милые подарочки всем женщинам!

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север» г.Полярного.

г.Заозёрск

6 марта - 17.00

Концерт, посвященный Международному женскому дню.

г.Заозёрск, ул.Ленинского Комсомола, 15. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Мурманск

6-15 марта - 10.00

Единая областная информационная акция «Твой выбор, Россия». Посетители библиотеки познакомятся с историей выборов в России и проверят свои знания по теме избирательного права. Акция проводится по 15 марта с 10.00 до 20.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

6 марта - 11.00

Подведение итогов и награждение победителей регионального конкурса «Доброволец года-2018».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

6 марта - 12.00

Состоится открытие выставки «Не позволяй душе лениться». Впервые выставка Мурманского регионального общероссийского отделения общественной организации «Дети войны» откроется на базе Мурманского областного краеведческого музея. Жителям Мурманской области широко известны такие творческие проекты организации, как «Ступени жизни», «Окно в новый мир», «Никто не забыт…», «Золотые свадьбы», «Детей войны», «День рождения пожилого человека». Об организации выставки творческих работ члены общественной организации «Дети войны» задумывались давно. Накануне празднования Международного женского дня эту идею удалось воплотить в жизнь.

На выставке будет представлено более 100 работ, выполненных в различных техниках: бисероплетения, лоскутного шитья, вышивки, декупажа.

Все работы заслуживают внимания и высокой оценки. Огромное уважение и восхищение вызывают неуёмная энергия и творческая активность людей, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Посетителям музея будет интересно увидеть резную деревянную шкатулку, созданную Валерием Ивановичем Шаньгиным, мозаику, кропотливо выложенную умелыми руками Людмилы Григорьевны Кузнецовой, яркую солнечную картину из шерсти, выполненную Татьяной Степановной Клименко и многое другое.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, малый выставочный зал, 1-й этаж.

6 марта - 13.00

Литературно-музыкальное мероприятие «Образ пленительный, образ прекрасный». Прозвучат стихи классиков и современных поэтов, воспевающих красоту и нежность, доброту, любовь, преданность и самоотверженность женщин.

г. Мурманск, ул. Марата, 22. Мурманская первичная организация Всероссийского общества слепых.

6 марта - 14.00

Презентация выставки иллюстраций Ирины Ситдиковой «Были и небыли Беломорья». Животный мир Севера, поморский и саамский фольклор – темы, воплощающиеся в работах апатитского художника-графика Ирины Ситдиковой. Выставку «Были и небыли Беломорья» представит автор. Специалист библиотеки расскажет о быте и культуре поморов. На презентации также выступит народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Беломорье» областного Дворца культуры и народного творчества им С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, Литературная гостиная.

6 марта - 17.00

Торжественное открытие выставки «Интервенция. 100 лет». Выставка посвящена событиям, связанным с интервенцией дореволюционных союзников России по Антанте на Русский Север в последний год Первой мировой войны.

Выставка организована совместно с Государственным архивом Мурманской области. В экспозиции представлены фотографии и документы из фондов Государственного архива Мурманской области, Мурманского областного краеведческого музея, а также вооружение, элементы обмундирования и денежные знаки эпохи интервенции и Гражданской войны на севере России.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, IV этаж, малый выставочный зал.

6 марта - 19.00

7 марта - 19.00

Состоится антрепризный спектакль «Не торопитесь прощаться» (г.Москва). Режиссер Аким Андросов поставил спектакль «Не торопитесь прощаться» по пьесе драматурга, актрисы, которая также занята в этом спектакле, Татьяны Абрамовой. На берег Балтийского моря, в небольшой городок приезжает дама. То ли работа и домашние проблемы заставили её поехать отдохнуть, то ли она от чего-то бежит, сказать сложно.

Поведение ее вызывает много вопросов у отдыхающих и персонала, но она не городская сумасшедшая, как думают о ней соседки. Просто она не такая как все, чем обращает на себя внимание и вызывает раздражение.

Главный врач санатория, мужчина средних лет с большим стажем работы и абсолютный трудоголик, вынужден разбираться в конфликтных ситуациях между пациентами.

Встретив героиню, неожиданно для себя начинает проявлять к ней интерес, вот только одна проблема – эти люди настолько разные, что найти общее с каждой сценой спектакля не представляется возможным, но если их двое — мужчина и женщина – рядом должна быть любовь, это понятная драматургия. Любовь рядом, но у каждого своя...

О своей любви расскажут зрителям Татьяна Абрамова и заслуженный артист Российской Федерации Юрий Беляев.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

7 марта - 15.00

Состоится открытие выставки живописи московской художницы Валентины Михайловны Диффинэ-Кристи (1918-2010 гг.) «Свет и воздух». Среди полотен Валентины Михайловны Диффинэ-Кристи можно встретить пейзажи, натюрморты и типичные для советского искусства портреты заводских рабочих – слесаря-сборщика, электрика, фрезеровщика, крановщицы литейного цеха.

По заказам комбината она писала комсомольцев и старых партизан, создавала Лениниану, раскрывала темы Гражданской войны...

Валентина Диффинэ-Кристи нашла свой индивидуальный стиль в живописи в условиях жесткого запроса на социалистический реализм. Будучи членом Московского Союза художников, художница писала картины в своей оригинальной манере, который искусствоведы назовут «духовный импрессионизм».

С 2011 года персональные выставки художницы проходят во многих городах России. Картины находятся в музеях страны, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, а также в частных собраниях.

Выставка «Свет и воздух» станет подлинным подарком для самого широкого круга знатоков и любителей изобразительного искусства. Выставка будет работать до 8 апреля 2018 года.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 3-й этаж.

8-11 марта – 14.00

Пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. 8 марта в 14 часов праздник состоится на площади Пять Углов. Торговые ряды свою работу начнут в 13 часов. В 14.30 впервые пройдёт флэшмоб «Самое большое заполярное селфи». В 15 часов на главной сцене города начнётся концертная программа с участием лучших творческих коллективов города. В исполнении мужчин прозвучат стихи и песни, посвященные женщинам.

9 марта в 14 часов праздничные представления будут организованы в Первомайском округе на площадке около дома № 101 по Кольскому проспекту. Мурманчан ждут выступления творческих коллективов, веселые конкурсы, игры, забавы и хорошее настроение.

10 марта в 14 часов в жилом районе Росляково перед зданием ДК «Судоремонтник» пройдёт народное гулянье. Всех гостей ждут мастер-классы, молодецкие забавы, игры со сказочными персонажами, море улыбок и смеха.

11 марта в 14 часов в сквере на улице Ленинградской состоится спортивно-развлекательная программа со множеством конкурсов, эстафет, современной музыкой, песнями и танцами.

г.Мурманск.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Жорж де Латур. Постеры. К 430­летию художника» из коллекции «Дар Нади Леже»; «Клуб «Солнцецвет арктический». К 20-летию клуба»; «Цветы. Живопись и графика»; «Живопись и графика Ольги Богдановой»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Кольский север в новых изданиях»; «Выдающиеся ученые» из цикла «Серии ЖЗЛ - 85 лет!»; «Мудрость жизни. Омар Хайам»; «Вот компания какая!»: к 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Гобелены и батик Татьяны Черномор»; «Белая Арктика»; «Пока нас помнят - мы живем»: выставка изданий к 110­летию писателя Николая Блинова; «Магия комикса»; выставка изданий, посвященная 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.

6-15 марта

В региональном центре Президентской библиотеки будет проходить областная информационная акция, посвященная выборам президента РФ, «Твой выбор, Россия!».

6 марта

«Были и небыли Беломорья»: иллюстрации Ирины Ситдиковой.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Саамское село Варзино» - по 6 марта; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы»; «Море - наше поле. История северных морских промыслов»; «Все для Победы».

6 марта - 12.00

Состоится открытие выставки «Не позволяй душе лениться». Впервые выставка Мурманского регионального общероссийского отделения общественной организации «Дети войны» откроется на базе Мурманского областного краеведческого музея. Жителям Мурманской области широко известны такие творческие проекты организации, как «Ступени жизни», «Окно в новый мир», «Никто не забыт…», «Золотые свадьбы», «Детей войны», «День рождения пожилого человека». Об организации выставки творческих работ члены общественной организации «Дети войны» задумывались давно. Накануне празднования Международного женского дня эту идею удалось воплотить в жизнь.

6 марта

Состоится торжественное открытие выставки «Интервенция. 100 лет».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

7 марта - 18.30

Пройдёт праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (г.Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых»; «Точка росы».

7 марта – 18.00

Состоится шоу «В ритме фламенко» (Россия - Испания). «Rock'n'Roll music bar».

7 марта – 19.00

Состоится презентация юбилейного альбома «10 лет на крыле» рок-группы «Ангел НеБес» (г.Санкт-Петербург).

8 марта – 16.00

Концерт «Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва). Концертный зал.

8 марта – 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Рене Гуликерс (Нидерланды). Солист Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.

11 марта – 17.00

Вечер русской музыки. Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.

12 марта – 19.00

«Старые весы». Е. Попов (скрипка), Е. Охраминская (виолончель), П. Макаров (фортепиано). Камерный зал.

17 марта – 17.00

«Звёзд северных сияние». Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон), ансамбль «Ex Animo». Концертный зал.

17 марта – 18.00

Мартин Вельцель (орган, Германия). Концертный зал.

18 марта – 17.00

Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря. Концертный зал.

20 марта – 19.00

Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва). Музыкальная гостиная.

24 марта – 18.00

Мультифантазия. Концерт для детей. Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.

25 марта – 14.00

«Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.

25 марта – 18.00

Кейко Мацуи (фортепиано, Япония). Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

7 марта – 19.00

«Читающий мысли».

10 марта – 18.00

«Панночка».

11 марта – 11.00

«Муха-Цокотуха».

11 марта – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

17 и 18 марта – 18.00

«Валентинов день».

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

6 марта – 19.00

«Не торопитесь прощаться». Лирическая комедия (г.Москва).

7 марта – 19.00

«Не торопитесь прощаться». Лирическая комедия (г.Москва).

8 марта – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

8 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

9 марта – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

9 марта – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

10 марта – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М.Береговая. 6+

10 марта – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, Мелодрама в 2-х действиях. 16+

11 марта – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

14 марта – 15.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. ГОБУЗ МДКБ. 0+

14 марта – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

15 марта – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. Малая сцена. 12+

16 марта – 13.30

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

16 марта – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

17 марта – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

17 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

18 марта – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

18 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

21 марта – 19.00

пгт.Мурмаши. «Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

21 марта – 19.00

«Хочу мужа». Московский «Театр О'кей». Комедия по пьесе Михаила Задорнова. 6+

22 марта – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

22 марта – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

23 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

24 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

24 марта – 19.00

г.Полярные Зори. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 марта – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 марта – 15.30

Центр соцпомощи Мурманска. «Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 марта – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

29 марта – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

30 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

31 марта – 12.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+

31 марта – 15.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+

31 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

31 марта – 19.00

г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

9 марта - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

10 марта - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

10 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

11 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

11 марта - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

16 марта - 16.30

С. Харламов. «Золушка».

17 марта - 10.00

С. Харламов. «Золушка».

17 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

18 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

18 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

24 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 марта - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

31 марта - 15.00 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

10 марта - 12.00 и 14.30

В. Костин. «Госпожа Метелица».

11 марта - 12.00 и 14.30

Е. Тараховская. «По щучьему велению».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

18 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

23 марта - 14.00

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

24 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

25 марта - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

31 марта - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В дни школьных каникул:

27 марта - 10.30

А. Усачев. «Летающий диван».

28 марта - 10.30

К. Чуковский. «Бармалей».

29 марта - 10.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

31 марта - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».