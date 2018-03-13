г.Кандалакша

14 марта - 17.00

В Центральной библиотеке пройдут православные чтения «Праздник духовной книги» в рамках Дня православной книги.

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 51. Центральная библиотека.

г.Полярные Зори

13 марта - 15.00

Презентация проекта областного краеведческого музея «День с музеем» в городе Полярные Зори. В рамках культурно-просветительского проекта Мурманского областного краеведческого музея «День с музеем» в течение года в городах и поселках региона состоятся выездные музейные мероприятия под девизом «Музей становится ближе». Для школьников будут организованы показы учебных программ «История Кольского края» и «История освоения и изучения Арктики». На базе передвижных выставок пройдут музейные занятия, лекции и мастер-классы. Проект реализуется в рамках празднования 80-летия Мурманской области.

Жители города Полярные Зори смогут познакомиться с передвижными выставками «Археология Кольского Севера» и «Притяжение Севера» с 12.00 до 18.00.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Дворец культуры.

г.Мурманск

13-15 марта - 10.00

Единая областная информационная акция «Твой выбор, Россия». Посетители библиотеки познакомятся с историей выборов в России и проверят свои знания по теме избирательного права. Акция проводится по 15 марта с 10.00 до 20.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

13 марта – 9.00 и 12.30

Мастер-класс доцента Московской государственной консерватории Михаила Лидского. Студенты специальности «Инструментальное исполнительство» Мурманского колледжа искусств получат уникальную возможность пообщаться с артистом мирового уровня, продемонстрировать ему свои творческие способности и обсудить проблемы современного пианизма.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: живопись московской художницы Валентины Михайловны Диффинэ-Кристи (1918 - 2010 гг.) «Свет и воздух»; «Жорж де Латур. Постеры. К 430-летию художника» - по 14 марта; «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «К 20-летию клуба «Солнцецвет арктический»; «Цветы. Живопись и графика»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Кольский Север в новых изданиях»; «Выдающиеся учёные»; «Мудрость жизни. Омар Хайам»; «Вот компания какая!»; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Белая Арктика»; «Пока нас любят - мы живем. К 110-летию писателя Николая Блинова»; «Магия комикса»;

13 марта

Откроется выставка работ Анатолия Сергиенко (совместно с Мурманским областным художественным музеем).

14 марта - 14.30

Состоится презентация книги Валерия Берлина «Вершинам созвучное имя».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

14 марта - 14.00

В отделе искусства пройдёт творческий экочас «Народный костюм саамов создаем своими руками».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы»; «Море - наше поле. История северных морских промыслов».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

14 марта - 18.00

Начнётся вечер отдыха для северян старшего поколения «Танцплощадка».

14 марта - 19.00

Дмитрий Дюжев читает главы из романа А. Пушкина «Евгений Онегин».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых»; «Точка росы».

17 марта - 17.00

Камерный зал. Концерт «Старые весы». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Ведущая – Екатерина Ефремова (г.Мурманск).

17 марта - 18.00

Концертный зал. Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон). Ансамбль «Ex Animo» (г.Санкт-Петербург).

18 марта - 17.00

Концертный зал. Мартин Вельцель (орган, Германия).

20 марта - 19.00

Концертный зал. Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря.

24 марта - 18.00

Музыкальная гостиная. Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва).

25 марта - 14.00

Концертный зал. Концерт для детей «Мультифантазия». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

25 марта - 18.00

Концертный зал. Фестиваль «Музыкальное приношение». Концерт «Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

27 марта - 19.00

Концертный зал. Кейко Мацуи (фортепиано, Япония).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

17 и 18 марта – 18.00

«Валентинов день».

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

14 марта – 15.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. ГОБУЗ МДКБ. 0+

14 марта – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

15 марта – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. Малая сцена. 12+

16 марта – 13.30

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

16 марта – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

17 марта – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

17 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

18 марта – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

18 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

21 марта – 19.00

пгт.Мурмаши. «Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

21 марта – 19.00

«Хочу мужа». Московский «Театр О'кей». Комедия по пьесе Михаила Задорнова. 6+

22 марта – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

22 марта – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

23 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

24 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

24 марта – 19.00

г.Полярные Зори. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 марта – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 марта – 15.30

Центр соцпомощи Мурманска. «Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 марта – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

29 марта – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

30 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

31 марта – 12.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+

31 марта – 15.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+

31 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

31 марта – 19.00

г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

16 марта - 16.30

С. Харламов. «Золушка».

17 марта - 10.00

С. Харламов. «Золушка».

17 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

18 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

18 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

24 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 марта - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

31 марта - 15.00 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

18 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

23 марта - 14.00

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

24 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

25 марта - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

31 марта - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В дни школьных каникул:

27 марта - 10.30

А. Усачев. «Летающий диван».

28 марта - 10.30

К. Чуковский. «Бармалей».

29 марта - 10.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

31 марта - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».