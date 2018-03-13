Афиша
г.Кандалакша
14 марта - 17.00
В Центральной библиотеке пройдут православные чтения «Праздник духовной книги» в рамках Дня православной книги.
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 51. Центральная библиотека.
г.Полярные Зори
13 марта - 15.00
Презентация проекта областного краеведческого музея «День с музеем» в городе Полярные Зори. В рамках культурно-просветительского проекта Мурманского областного краеведческого музея «День с музеем» в течение года в городах и поселках региона состоятся выездные музейные мероприятия под девизом «Музей становится ближе». Для школьников будут организованы показы учебных программ «История Кольского края» и «История освоения и изучения Арктики». На базе передвижных выставок пройдут музейные занятия, лекции и мастер-классы. Проект реализуется в рамках празднования 80-летия Мурманской области.
Жители города Полярные Зори смогут познакомиться с передвижными выставками «Археология Кольского Севера» и «Притяжение Севера» с 12.00 до 18.00.
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Дворец культуры.
г.Мурманск
13-15 марта - 10.00
Единая областная информационная акция «Твой выбор, Россия». Посетители библиотеки познакомятся с историей выборов в России и проверят свои знания по теме избирательного права. Акция проводится по 15 марта с 10.00 до 20.00.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
13 марта – 9.00 и 12.30
Мастер-класс доцента Московской государственной консерватории Михаила Лидского. Студенты специальности «Инструментальное исполнительство» Мурманского колледжа искусств получат уникальную возможность пообщаться с артистом мирового уровня, продемонстрировать ему свои творческие способности и обсудить проблемы современного пианизма.
г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: живопись московской художницы Валентины Михайловны Диффинэ-Кристи (1918 - 2010 гг.) «Свет и воздух»; «Жорж де Латур. Постеры. К 430-летию художника» - по 14 марта; «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «К 20-летию клуба «Солнцецвет арктический»; «Цветы. Живопись и графика»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Кольский Север в новых изданиях»; «Выдающиеся учёные»; «Мудрость жизни. Омар Хайам»; «Вот компания какая!»; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Белая Арктика»; «Пока нас любят - мы живем. К 110-летию писателя Николая Блинова»; «Магия комикса»;
13 марта
Откроется выставка работ Анатолия Сергиенко (совместно с Мурманским областным художественным музеем).
14 марта - 14.30
Состоится презентация книги Валерия Берлина «Вершинам созвучное имя».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.
14 марта - 14.00
В отделе искусства пройдёт творческий экочас «Народный костюм саамов создаем своими руками».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы»; «Море - наше поле. История северных морских промыслов».
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».
14 марта - 18.00
Начнётся вечер отдыха для северян старшего поколения «Танцплощадка».
14 марта - 19.00
Дмитрий Дюжев читает главы из романа А. Пушкина «Евгений Онегин».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых»; «Точка росы».
17 марта - 17.00
Камерный зал. Концерт «Старые весы». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Ведущая – Екатерина Ефремова (г.Мурманск).
17 марта - 18.00
Концертный зал. Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон). Ансамбль «Ex Animo» (г.Санкт-Петербург).
18 марта - 17.00
Концертный зал. Мартин Вельцель (орган, Германия).
20 марта - 19.00
Концертный зал. Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря.
24 марта - 18.00
Музыкальная гостиная. Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва).
25 марта - 14.00
Концертный зал. Концерт для детей «Мультифантазия». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).
25 марта - 18.00
Концертный зал. Фестиваль «Музыкальное приношение». Концерт «Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).
27 марта - 19.00
Концертный зал. Кейко Мацуи (фортепиано, Япония).
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
17 и 18 марта – 18.00
«Валентинов день».
24 марта – 18.00
«Домовой».
31 марта – 18.00
«Валентинов день».
1 апреля – 18.00
«Любовь по-французски».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
14 марта – 15.00
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. ГОБУЗ МДКБ. 0+
14 марта – 19.00
«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+
15 марта – 18.00
«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. Малая сцена. 12+
16 марта – 13.30
«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+
16 марта – 19.00
«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+
17 марта – 12.00
«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
17 марта – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+
18 марта – 12.00
«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
18 марта – 19.00
«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+
21 марта – 19.00
пгт.Мурмаши. «Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+
21 марта – 19.00
«Хочу мужа». Московский «Театр О'кей». Комедия по пьесе Михаила Задорнова. 6+
22 марта – 19.00
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+
22 марта – 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+
23 марта – 19.00
«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+
24 марта – 19.00
«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+
24 марта – 19.00
г.Полярные Зори. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+
25 марта – 19.00
«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
28 марта – 15.30
Центр соцпомощи Мурманска. «Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+
28 марта – 19.00
«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+
29 марта – 19.00
«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+
30 марта – 19.00
«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+
31 марта – 12.00
«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+
31 марта – 15.00
«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+
31 марта – 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
31 марта – 19.00
г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет):
16 марта - 16.30
С. Харламов. «Золушка».
17 марта - 10.00
С. Харламов. «Золушка».
17 марта - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
18 марта - 10.00
Н. Гернет. «Полянка».
18 марта - 17.00
Т. Волынкина. «Самый лучший день».
24 марта - 10.00
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
24 марта - 17.00
По русской народной сказке «Рукавичка».
25 марта - 10.00
По русской народной сказке «Рукавичка».
25 марта - 17.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
30 марта - 16.30
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
31 марта - 15.00 и 17.00
К. Чуковский. «Телефон».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
17 марта - 12.00 и 14.30
Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».
18 марта - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов. «Колобок».
23 марта - 14.00
ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».
24 марта - 12.00 и 14.30
ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».
25 марта - 12.00 и 14.30
Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».
31 марта - 12.00
П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».
В дни школьных каникул:
27 марта - 10.30
А. Усачев. «Летающий диван».
28 марта - 10.30
К. Чуковский. «Бармалей».
29 марта - 10.30
Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».
31 марта - 10.30
П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».