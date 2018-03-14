г.Кандалакша

14 марта - 17.00

В Центральной библиотеке пройдут православные чтения «Праздник духовной книги» в рамках Дня православной книги.

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 51. Центральная библиотека.

г.Мончегорск

14 марта - 15.00

Состоится открытие передвижной выставки «Книги. Время. Люди» из цикла «Фонды Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки – жителям Мурманской области». Передвижная выставка организована в год празднования 80-летнего юбилея Мурманской области и 80-летия со дня образования Мурманской научной библиотеки.

В рамках работы передвижной выставки «Книги. Время. Люди» жителям городов и сел Мурманской области будет представлена уникальная возможность познакомиться с ценными и редкими изданиями из фондов крупнейшей библиотеки области, посвященными истории изучения и освоения Кольского Севера. В целом, в течение года выставка посетит не менее 13 населенных пунктов области.

Выставка будет сопровождаться обзорами изданий и электронными презентациями по различным темам. Так, «Свидетели времени» познакомит с уникальными книгами, в том числе из личных библиотек представителей известных дворянских родов императорской России, деятелей науки и культуры XIX-XX вв., оставивших заметный след в истории нашей страны и нашего края. «Мурман и освоение Арктики» – это издания из коллекции полярного исследователя Арефа Минеева, издания Главсевморпути, новые издания по освоению Северного морского пути и роли Мурмана в освоении Арктики.

Жители области познакомятся также с новыми коллекциями электронной библиотеки «Кольский Север», размещенной на сайте Мурманской областной научной библиотеки.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 27. Мончегорская центральная городская библиотека.

г.Полярный

14 марта - 15.00

Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

г.Полярный, ул. Сивко, 11. Центральная городская библиотека им. А.М. Каутского.

16 марта

Стартует межмузейный выставочный проект «Объединенные Полярным», посвященный Дню моряка – подводника.

На протяжении более 100 лет Полярный становился родной гаванью для сотен военно-морских экипажей. Память о некоторых из них хранят сегодня подводные лодки-музеи, ставшие на последний прикол в городах России и Европы. Североморск и Владивосток, Санкт-Петербург и Вытегра, Калининград и Тольятти, Москва, Зеебрюге (Бельгия), Гамбург (Германия)… Сегодня эти города объединены историей полярнинского подплава.

Идея выставки принадлежит писателю-маринисту Николаю Андреевичу Черкашину, флотская судьба которого также формировалась в Полярном.

Этот проект – результат большого совместного труда. На предложение полярнинского музея о создании выставки откликнулись коллеги из музеев подводных лодок С-56, Д-2, Б-21, Б-307, Б-440, Б-413, Б-396.

В экспозиции можно ознакомиться с историей каждой из девяти субмарин, узнать путь становления той или иной подлодки музеем.

На стендах размещены фотографии разных лет, документы, газетные статьи, переписка членов экипажей; личные вещи моряков дают представление о службе на подводной лодке. Выставка работает до 3 мая.

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Полярнинский Городской историко-краеведческий музей.

19 марта – 18.00

Торжественный вечер и праздничный концерт «Вам – покорителям морских глубин!», посвященные Дню моряка-подводника.

г.Полярный, ул.Гаджиава, 3. Городской центр культуры «Север» г.Полярный.

нп.Оленья Губа

16 марта – 16.00

В культурно-молодежном центре нп.Оленья Губа состоится праздничный концерт «О море, о флоте, о Родине».

нп.Оленья Губа, ул. Строителей, 36а. Культурно-молодежный центр нп.Оленья Губа.

г.Гаджиево

19 марта – 9.00

В столице подводных сил Северного флота – Гаджиево начнут с поздравления тех военнослужащих, кто по состоянию здоровья в праздничные дни не сможет встать в строй. Их командование и руководство муниципалитета поздравят лично, навестив в госпитале. По старой доброй традиции в филиале № 6 ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ пройдёт литературно-музыкальная гостиная «Морская слава».

г.Гаджиево, ул.Колышкина, 37. Филиал № 6 ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ.

19 марта – 12.00

На площади им. Героя Советского Союза Л.А. Матушкина состоится торжественное построение и прохождение войск гарнизона, возложение цветов и венков к монументу «Героям-североморцам, покорителям Северного полюса».

г.Гаджиево, площадь им. Героя Советского Союза Л.А. Матушкина.

19 марта – 16.00

Завершатся праздничные мероприятия в Центре творчества и досуга, где состоится торжественное собрание и праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

г.Гаджиево, ул.Гаджиева, 40. Центр творчества и досуга.

г.Мурманск

14 и 15 марта - 10.00

Единая областная информационная акция «Твой выбор, Россия». Посетители библиотеки познакомятся с историей выборов в России и проверят свои знания по теме избирательного права. Акция проводится по 15 марта с 10.00 до 20.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

14 марта - 14.00

Творческая мастерская в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. В мероприятии, посвященном коренным жителям Кольского полуострова, примут участие третьеклассники мурманской школы № 43. Сотрудники библиотеки познакомят ребят с историей саамского быта. Специалист Центра досуга и творчества города Мурманска Руслана Недозорова проведет мастер-класс по созданию элементов саамского костюма с использованием вторичных материалов: бумаги, обрезков ткани, меха и других.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

14 марта - 14.30

Пройдёт презентация книги Валерия Берлина «Вершинам созвучное имя: к 110-летию со дня рождения О. И. Семенова-Тян-Шанского».

Книга «Вершинам созвучное имя» посвящена доктору биологических наук Олегу Измайловичу Семенову-Тян-Шанскому – известному российскому зоологу, натуралисту-экологу, создателю Лапландского биосферного заповедника. Новое издание представят сотрудники Лапландского заповедника.

На презентацию приглашены представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерства образования и науки, Мурманского государственного арктического университета и Мурманского государственного технического университета, Регионального отделения Русского географического общества, Мурманского областного архива, специалисты музеев и библиотек, читатели библиотеки.

Значительную часть тиража книги «Вершинам созвучное имя: к 110-летию со дня рождения О. И. Семенова-Тян-Шанского» Лапландский государственный заповедник передаст в фонды библиотек ведущих учреждений культуры Мурманска и области.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

14 марта - 15.00

Состоится выездной благотворительный спектакль областного драматического театра «Ищи ветра в поле». В течение нескольких лет артисты театра радуют ребят, оказавшихся в больничных стенах, веселыми сказками. На этот раз они покажут маленьким пациентам спектакль «Ищи ветра в поле».

Режиссер-постановщик – Никита Ковалев. В спектакле заняты заслуженные артисты России: Александр Водопьянов, Сергей Гронский. Артисты театра: Владимир Вагайцев, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Елена Головина, Алексей Кинк, Владимир Равданович, Наталья Поземина, Алексей Худяков, Ксения Ширина, Оксана Шпеко, Андрей Шпеко.

г.Мурманск, ул.Свердлова, 18. Мурманская детская клиническая больница.

14 марта - 15.00

«Круглый стол» на тему «От школьника до инженера». Мероприятие состоится в рамках Всероссийской Недели высоких технологий «Компетенции и профессии будущего», призванной сориентировать школьников в мире современных специальностей и профессий будущего. Организаторы – информационный центр по атомной энергии атомного ледокола «Ленин» совместно с ФГУП «Атомфлот».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

14 марта - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: живопись московской художницы Валентины Михайловны Диффинэ-Кристи (1918 - 2010 гг.) «Свет и воздух»; «Жорж де Латур. Постеры. К 430-летию художника» - по 14 марта; «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «К 20-летию клуба «Солнцецвет арктический»; «Цветы. Живопись и графика»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Кольский Север в новых изданиях»; «Выдающиеся учёные»; «Мудрость жизни. Омар Хайам»; «Вот компания какая!»; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Белая Арктика»; «Пока нас любят - мы живем. К 110-летию писателя Николая Блинова»; «Магия комикса»; выставка работ Анатолия Сергиенко.

14 марта - 14.30

Презентация книги Валерия Берлина «Вершинам созвучное имя». Валерий Берлин – краевед, издатель, организатор дома-музея Г.М. Крепса и квартиры-музея О.И. Семенова-Тян-Шанского в Лапландском заповеднике. Книга «Вершинам созвучное имя: к 110-летию со дня рождения О.И. Семенова-Тян-Шанского» посвящена одному из крупнейших представителей биологической науки на Северо-Западе России.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

14 марта - 14.00

В отделе искусства пройдёт творческий экочас «Народный костюм саамов создаем своими руками».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы»; «Море - наше поле. История северных морских промыслов».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

14 марта - 18.00

Начнётся вечер отдыха для северян старшего поколения «Танцплощадка».

14 марта - 19.00

Дмитрий Дюжев читает главы из романа А. Пушкина «Евгений Онегин».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых»; «Точка росы».

17 марта - 17.00

Камерный зал. Концерт «Старые весы». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Ведущая – Екатерина Ефремова (г.Мурманск).

17 марта - 18.00

Концертный зал. Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон). Ансамбль «Ex Animo» (г.Санкт-Петербург).

18 марта - 17.00

Концертный зал. Мартин Вельцель (орган, Германия).

20 марта - 19.00

Концертный зал. Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря.

24 марта - 18.00

Музыкальная гостиная. Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва).

25 марта - 14.00

Концертный зал. Концерт для детей «Мультифантазия». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

25 марта - 18.00

Концертный зал. Фестиваль «Музыкальное приношение». Концерт «Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

27 марта - 19.00

Концертный зал. Кейко Мацуи (фортепиано, Япония).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

17 и 18 марта – 18.00

«Валентинов день».

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

14 марта – 15.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. ГОБУЗ МДКБ. 0+

14 марта – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

15 марта – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. Малая сцена. 12+

16 марта – 13.30

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

16 марта – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

17 марта – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

17 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

18 марта – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

18 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

21 марта – 19.00

пгт.Мурмаши. «Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

21 марта – 19.00

«Хочу мужа». Московский «Театр О'кей». Комедия по пьесе Михаила Задорнова. 6+

22 марта – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

22 марта – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

23 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

24 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

24 марта – 19.00

г.Полярные Зори. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 марта – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 марта – 15.30

Центр соцпомощи Мурманска. «Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 марта – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

29 марта – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

30 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

31 марта – 12.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+

31 марта – 15.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+

31 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

31 марта – 19.00

г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

16 марта - 16.30

С. Харламов. «Золушка».

17 марта - 10.00

С. Харламов. «Золушка».

17 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

18 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

18 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

24 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 марта - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

31 марта - 15.00 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

17 марта - 11.30 и 14.00

В преддверии Международного дня кукольника, зрители под руководством мастеров театра смогут поближе познакомиться с процессом изготовления театральной куклы, увидеть и многое узнать о ее типах, своими руками создать собственную куклу и побыть профессиональным кукловодом!

Детство каждого ребенка в мире связано с куклой. С древнейших времен и до современности кукла сопровождала человека, оберегала его, развлекала, воспитывала. Искусство кукольников очень старое — в разных странах возникали свои, ставшие затем традиционными, виды кукол и типы представлений.

Традиционный театр кукол существует почти во всех странах мира. И сейчас, словно сотни лет назад, артисты кукольных театров стремятся повеселить своих зрителей, пошутить вместе с ними.

Мероприятия состоятся перед началом спектакля «Сказки бабушки Зимы».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

18 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

23 марта - 14.00

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

24 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

25 марта - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

31 марта - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В дни школьных каникул:

27 марта - 10.30

А. Усачев. «Летающий диван».

28 марта - 10.30

К. Чуковский. «Бармалей».

29 марта - 10.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

31 марта - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».