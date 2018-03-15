г.Апатиты

15 марта - 15.00

В городской детско-юношеской библиотеке состоится Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

15 марта – 18.00

В зале Детской школы искусств состоится концерт учащихся отделения хорового пения « От истоков – к современности». Проходит в рамках хорового проекта «Дети для детей».

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 54. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».

16 марта – 19.00

В библиотеке им. Л.А. Гладиной состоится концерт «Я знаю точно, растает лёд!» Игоря Кокшарова и Николая Вернусь (г.Мурманск).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

17 марта – 14.00

Праздник для детей и родителей «Когда на планете хозяева дети».

г.Апатиты, ул. Зиновьева,8. Городская библиотека № 1.

17 марта - 15.00

В центральной городской библиотеке состоится очередная встреча клуба «Морошка». Приглашаем всех желающих отправиться в «Путешествие по миру с книгой» и посетить романтическую Францию.

В программе: элегантная Франция: культурные традиции страны ; путешествие в мечту: популярные экскурсионные туры во Францию (туристическое агентство «Велл»); влюбленные во Францию: впечатления туристов о путешествиях по стране, представление слайд-шоу; весна с французским акцентом: выставка-приглашение и др.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

18 марта – 11.00

В Детской музыкальной школе им. Л.М. Буркова пройдёт IV Открытый городской конкурс исполнительского мастерства «Наигрыш» учащихся народных отделений. Задача конкурса выявить одаренных детей, способствовать исполнительскому росту и развитию творческой индивидуальности учащихся, дать возможность всем желающим добиться успехов музыкальном соревновании и научиться творчески общаться в музыкальной среде.

Будут представлены такие народные инструменты, как баян, аккордеон, домра, балалайка и шестиструнная гитара. В конкурсе примут участие учащиеся из «Кильдинской ДМШ», ДШИ г.Полярные Зори, ДШИ нп. Коашва и ДМШ им. Л.М. Буркова.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова».

18 марта - 13.00

В центральной городской библиотеке состоится мастер-класс по шитью косметички. Татьяна Васильевна Нелидова покажет очень простой способ, который не займет много времени, а порадует всех. Для рукоделия понадобится: плотная ткань двух расцветок, иголка, нитки «ирис», ножницы.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

18 марта – 13.00

В городской детско-юношеской библиотеке состоится подведение итогов конкурса «Открытка Президенту Российской Федерации».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

18 марта - 13.15

Семейный фольклорный праздник «Март – весновей» - поделка «Куколка-хороводница».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

18 марта – 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТвоРа» приглашает познакомиться с книгой Е.П. Левитан «Твое солнышко» и сделать поделку «Солнышко» из бумаги.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

г.Полярный

16 марта

Стартует межмузейный выставочный проект «Объединенные Полярным», посвященный Дню моряка – подводника.

На протяжении более 100 лет Полярный становился родной гаванью для сотен военно-морских экипажей. Память о некоторых из них хранят сегодня подводные лодки-музеи, ставшие на последний прикол в городах России и Европы. Североморск и Владивосток, Санкт-Петербург и Вытегра, Калининград и Тольятти, Москва, Зеебрюге (Бельгия), Гамбург (Германия)… Сегодня эти города объединены историей полярнинского подплава.

Идея выставки принадлежит писателю-маринисту Николаю Андреевичу Черкашину, флотская судьба которого также формировалась в Полярном.

Этот проект – результат большого совместного труда. На предложение полярнинского музея о создании выставки откликнулись коллеги из музеев подводных лодок С-56, Д-2, Б-21, Б-307, Б-440, Б-413, Б-396.

В экспозиции можно ознакомиться с историей каждой из девяти субмарин, узнать путь становления той или иной подлодки музеем.

На стендах размещены фотографии разных лет, документы, газетные статьи, переписка членов экипажей; личные вещи моряков дают представление о службе на подводной лодке. Выставка работает до 3 мая.

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Полярнинский Городской историко-краеведческий музей.

19 марта – 18.00

Торжественный вечер и праздничный концерт «Вам – покорителям морских глубин!», посвященные Дню моряка-подводника.

г.Полярный, ул.Гаджиава, 3. Городской центр культуры «Север» г.Полярный.

нп.Оленья Губа

16 марта – 16.00

В культурно-молодежном центре нп.Оленья Губа состоится праздничный концерт «О море, о флоте, о Родине».

нп.Оленья Губа, ул. Строителей, 36а. Культурно-молодежный центр нп.Оленья Губа.

г.Гаджиево

19 марта – 9.00

В столице подводных сил Северного флота – Гаджиево начнут с поздравления тех военнослужащих, кто по состоянию здоровья в праздничные дни не сможет встать в строй. Их командование и руководство муниципалитета поздравят лично, навестив в госпитале. По старой доброй традиции в филиале № 6 ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ пройдёт литературно-музыкальная гостиная «Морская слава».

г.Гаджиево, ул.Колышкина, 37. Филиал № 6 ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ.

19 марта – 12.00

На площади им. Героя Советского Союза Л.А. Матушкина состоится торжественное построение и прохождение войск гарнизона, возложение цветов и венков к монументу «Героям-североморцам, покорителям Северного полюса».

г.Гаджиево, площадь им. Героя Советского Союза Л.А. Матушкина.

19 марта – 16.00

Завершатся праздничные мероприятия в Центре творчества и досуга, где состоится торжественное собрание и праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

г.Гаджиево, ул.Гаджиева, 40. Центр творчества и досуга.

ЗАТО Видяево

15 марта - 15.00

Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3. Центр культуры и досуга.

г.Мурманск

15 марта - 10.00

Единая областная информационная акция «Твой выбор, Россия». Посетители библиотеки познакомятся с историей выборов в России и проверят свои знания по теме избирательного права. Акция проводится по 15 марта с 10.00 до 20.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

15 марта - 13.00

Концерт, посвященный Всероссийской неделе музыки, в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. На встречу с авторами и исполнителями приглашены учащиеся начальных школ Мурманска.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

15 марта - 13.00

Мастер-класс «Весенние фантазии». Занятие посвящено популярной технике декорирования – декупажу.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Первичная организация Всероссийского общества слепых.

15 марта - 14.00

Круглый стол на тему «На краю земли: Алексей Максимович Горький в Заполярье». Мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения выдающегося российского писателя. Будет освещена одна из страниц его биографии – визит в Мурманск в 1929 году.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

15 марта - 17.00

Творческая встреча для абитуриентов Мурманского колледжа искусств. Для участников встречи студенты колледжа подготовили концертные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также жанра народной музыки. Преподаватели расскажут об особенностях образовательных программ, а студенты – об участии в творческих проектах.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

15 марта - 17.00

Открытие выставки живописи Виталия Бубенцова. Посетителям будет представлено около 30 работ художника, в том числе картины «Мурманск летний», «Дальние Зеленцы» и тематическое произведение «Дорога к храму».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, IV этаж, большой выставочный зал.

23 марта - 12.00-16.30

Пройдёт финальный этап Регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В финальном этапе чемпионата примут участие команды обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Мурманской области.

В этом году чемпионат проводится в двух возрастных категориях: младшая (учащиеся 8 – 9 классов) и старшая (учащиеся 10 – 11 классов и студенты 1 – 2 курсов в возрасте до 18 лет образовательных организаций среднего профессионального образования). В 2017-2018 г.г. в региональном чемпионате приняло участие рекордное количество команд – 72, из 14 муниципальных образований области. Команды-финалисты прошли три отборочных этапа, два из которых прошли в онлайн-режиме, что позволяло всем желающим поучаствовать в турнире.

Программа финального этапа чемпионата включает в себя проведение трёх туров по 15 вопросов интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Участники чемпионата получат призы и подарки от партнеров чемпионата.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: живопись московской художницы Валентины Михайловны Диффинэ-Кристи (1918 - 2010 гг.) «Свет и воздух»; «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «К 20-летию клуба «Солнцецвет арктический»; «Цветы. Живопись и графика»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Кольский Север в новых изданиях»; «Выдающиеся учёные»; «Мудрость жизни. Омар Хайам»; «Вот компания какая!»; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Белая Арктика»; «Пока нас любят - мы живем. К 110-летию писателя Николая Блинова»; «Магия комикса»; выставка работ Анатолия Сергиенко.

15 марта - 10.00

День информации «Права потребителя» в региональном центре Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Мероприятие посвящено Всемирному дню потребителя. В этот день состоится лекция-презентация «Потребитель, знай свои права!», будет организована деловая игра, специалисты библиотеки проведут индивидуальные консультации по работе со справочно-правовыми базами.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы»; «Море - наше поле. История северных морских промыслов».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых»; «Точка росы».

17 марта - 17.00

Камерный зал. Концерт «Старые весы». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Ведущая – Екатерина Ефремова (г.Мурманск).

17 марта - 18.00

Концертный зал. Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон). Ансамбль «Ex Animo» (г.Санкт-Петербург).

18 марта - 17.00

Концертный зал. Мартин Вельцель (орган, Германия).

20 марта - 19.00

Концертный зал. Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря.

24 марта - 18.00

Музыкальная гостиная. Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва).

25 марта - 14.00

Концертный зал. Концерт для детей «Мультифантазия». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

25 марта - 18.00

Концертный зал. Фестиваль «Музыкальное приношение». Концерт «Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

27 марта - 19.00

Концертный зал. Кейко Мацуи (фортепиано, Япония).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

17 и 18 марта – 18.00

«Валентинов день».

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

15 марта – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. Малая сцена. 12+

16 марта – 13.30

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

16 марта – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

17 марта – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

17 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

18 марта – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

18 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

21 марта – 19.00

пгт.Мурмаши. «Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

21 марта – 19.00

«Хочу мужа». Московский «Театр О'кей». Комедия по пьесе Михаила Задорнова. 6+

22 марта – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

22 марта – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

23 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

24 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

24 марта – 19.00

г.Полярные Зори. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 марта – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 марта – 15.30

Центр соцпомощи Мурманска. «Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 марта – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

29 марта – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

30 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

31 марта – 12.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+

31 марта – 15.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+

31 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

31 марта – 19.00

г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

16 марта - 16.30

С. Харламов. «Золушка».

17 марта - 10.00

С. Харламов. «Золушка».

17 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

18 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

18 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

24 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 марта - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

31 марта - 15.00 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

17 марта - 11.30 и 14.00

В преддверии Международного дня кукольника, зрители под руководством мастеров театра смогут поближе познакомиться с процессом изготовления театральной куклы, увидеть и многое узнать о ее типах, своими руками создать собственную куклу и побыть профессиональным кукловодом!

Детство каждого ребенка в мире связано с куклой. С древнейших времен и до современности кукла сопровождала человека, оберегала его, развлекала, воспитывала. Искусство кукольников очень старое — в разных странах возникали свои, ставшие затем традиционными, виды кукол и типы представлений.

Традиционный театр кукол существует почти во всех странах мира. И сейчас, словно сотни лет назад, артисты кукольных театров стремятся повеселить своих зрителей, пошутить вместе с ними.

Мероприятия состоятся перед началом спектакля «Сказки бабушки Зимы».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

18 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

23 марта - 14.00

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

24 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

25 марта - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

31 марта - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В дни школьных каникул:

27 марта - 10.30

А. Усачев. «Летающий диван».

28 марта - 10.30

К. Чуковский. «Бармалей».

29 марта - 10.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

31 марта - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».