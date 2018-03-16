г.Кандалакша

18 марта - 15.00

В ДК «Металлург» состоится концерт «Пою тебе, мой край родной!» с участием ансамбля танца «Юность» и вокального ансамбля «Тары­бары», посвященный 80-летию со дня образования Мурманской области и 80-летию присвоения Кандалакше статуса города.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

нп.Спутник

16 марта - 10.00

Передвижная детская библиотека впервые побывает в гостях у воспитанников детского сада в поселке Спутник. На встрече с юными читателями библиотекари расскажут о Мурманской областной детско-юношеской библиотеке и совершат виртуальное путешествие по ее залам. Ребята познакомятся с необычной «библиотекой на колесах», увидят ее возможности и необычные книги, живущие в библиобусе.

Печенгский район, нп.Спутник, Новая улица, 1.

г.Кировск

17 марта - 15.00

В историко-краеведческом музее состоится открытие киномарафона «Северный характер», который в этом году пройдет под лозунгом «Кино! Весна! На Мурмане». На первом сеансе будут представлены фильмы «Всходы коммунизма» и «А зори здесь… мирные».

г.Кировск, Советская улица, 9. Городской историко-краеведческий музей.

г.Апатиты

16 марта – 19.00

В библиотеке им. Л.А. Гладиной состоится концерт «Я знаю точно, растает лёд!» Игоря Кокшарова и Николая Вернусь (г.Мурманск).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

17 марта – 14.00

Праздник для детей и родителей «Когда на планете хозяева дети».

г.Апатиты, ул. Зиновьева,8. Городская библиотека № 1.

17 марта - 15.00

В центральной городской библиотеке состоится очередная встреча клуба «Морошка». Приглашаем всех желающих отправиться в «Путешествие по миру с книгой» и посетить романтическую Францию.

В программе: элегантная Франция: культурные традиции страны ; путешествие в мечту: популярные экскурсионные туры во Францию (туристическое агентство «Велл»); влюбленные во Францию: впечатления туристов о путешествиях по стране, представление слайд-шоу; весна с французским акцентом: выставка-приглашение и др.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

18 марта – 11.00

В Детской музыкальной школе им. Л.М. Буркова пройдёт IV Открытый городской конкурс исполнительского мастерства «Наигрыш» учащихся народных отделений. Задача конкурса выявить одаренных детей, способствовать исполнительскому росту и развитию творческой индивидуальности учащихся, дать возможность всем желающим добиться успехов музыкальном соревновании и научиться творчески общаться в музыкальной среде.

Будут представлены такие народные инструменты, как баян, аккордеон, домра, балалайка и шестиструнная гитара. В конкурсе примут участие учащиеся из «Кильдинской ДМШ», ДШИ г.Полярные Зори, ДШИ нп. Коашва и ДМШ им. Л.М. Буркова.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова».

18 марта - 13.00

В центральной городской библиотеке состоится мастер-класс по шитью косметички. Татьяна Васильевна Нелидова покажет очень простой способ, который не займет много времени, а порадует всех. Для рукоделия понадобится: плотная ткань двух расцветок, иголка, нитки «ирис», ножницы.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

18 марта – 13.00

В городской детско-юношеской библиотеке состоится подведение итогов конкурса «Открытка Президенту Российской Федерации».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

18 марта - 13.15

Семейный фольклорный праздник «Март – весновей» - поделка «Куколка-хороводница».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

18 марта – 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТвоРа» приглашает познакомиться с книгой Е.П. Левитан «Твое солнышко» и сделать поделку «Солнышко» из бумаги.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

г.Мончегорск

16 марта - 17.00

Городской Центр культуры приглашает на конкурс среди дам элегантного возраста «Ваше Величество Женщина!».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Полярный

16 марта

Стартует межмузейный выставочный проект «Объединенные Полярным», посвященный Дню моряка – подводника.

На протяжении более 100 лет Полярный становился родной гаванью для сотен военно-морских экипажей. Память о некоторых из них хранят сегодня подводные лодки-музеи, ставшие на последний прикол в городах России и Европы. Североморск и Владивосток, Санкт-Петербург и Вытегра, Калининград и Тольятти, Москва, Зеебрюге (Бельгия), Гамбург (Германия)… Сегодня эти города объединены историей полярнинского подплава.

Идея выставки принадлежит писателю-маринисту Николаю Андреевичу Черкашину, флотская судьба которого также формировалась в Полярном.

Этот проект – результат большого совместного труда. На предложение полярнинского музея о создании выставки откликнулись коллеги из музеев подводных лодок С-56, Д-2, Б-21, Б-307, Б-440, Б-413, Б-396.

В экспозиции можно ознакомиться с историей каждой из девяти субмарин, узнать путь становления той или иной подлодки музеем.

На стендах размещены фотографии разных лет, документы, газетные статьи, переписка членов экипажей; личные вещи моряков дают представление о службе на подводной лодке. Выставка работает до 3 мая.

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Полярнинский Городской историко-краеведческий музей.

19 марта – 18.00

Торжественный вечер и праздничный концерт «Вам – покорителям морских глубин!», посвященные Дню моряка-подводника.

г.Полярный, ул.Гаджиава, 3. Городской центр культуры «Север» г.Полярный.

г.Заозёрск

17 марта - 11.00

В сквере ЦКБО в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» пройдёт городской конкурс снежных фигур «У Заозёрска юбилей, выходи гулять скорей».

г.Заозёрск, сквер ЦКБО.

нп.Оленья Губа

16 марта – 16.00

В культурно-молодёжном центре нп.Оленья Губа состоится праздничный концерт «О море, о флоте, о Родине».

нп.Оленья Губа, ул. Строителей, 36а. Культурно-молодежный центр нп.Оленья Губа.

г.Гаджиево

16 марта - 15.30

На площади имени Л.А. Матушкина начнется городская акция, посвященная воссоединению Крыма с Россией, «Мы вместе».

г.Гаджиево, площадь имени Л.А. Матушкина.

19 марта – 9.00

В столице подводных сил Северного флота – Гаджиево начнут с поздравления тех военнослужащих, кто по состоянию здоровья в праздничные дни не сможет встать в строй. Их командование и руководство муниципалитета поздравят лично, навестив в госпитале. По старой доброй традиции в филиале № 6 ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ пройдёт литературно-музыкальная гостиная «Морская слава».

г.Гаджиево, ул.Колышкина, 37. Филиал № 6 ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ.

19 марта – 12.00

На площади им. Героя Советского Союза Л.А. Матушкина состоится торжественное построение и прохождение войск гарнизона, возложение цветов и венков к монументу «Героям-североморцам, покорителям Северного полюса».

г.Гаджиево, площадь им. Героя Советского Союза Л.А. Матушкина.

19 марта – 16.00

Завершатся праздничные мероприятия в Центре творчества и досуга, где состоится торжественное собрание и праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

г.Гаджиево, ул.Гаджиева, 40. Центр творчества и досуга.

ЗАТО Видяево

16 марта - 15.00

Экскурсия «Северный щит России» в Музее истории посёлка и гарнизона Видяево. Мероприятие приурочено ко дню моряка-подводника.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 5. Дом офицеров, II этаж.

ЗАТО Островной

16 марта - 16.00

Исторический час «Крым – жемчужина России». Мероприятие приурочено к очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

пгт.Мурмаши

16 марта - 18.00

ДК «Энергетик» приглашает на вечер­презентацию «CreativeCafe». Пройдут концерт рок-объединения «Департамент» и открытие фотовыставки Тимофея Петрова «Железнодорожные путешествия» (г.Санкт-Петербург).

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

21 марта - 19.00

В ДК «Энергетик» состоится показ спектакля «Сочельник в Манхэттене» (16+) Мурманского областного драматического театра.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

16 марта - 13.00

Встреча старшеклассников и студентов со специалистом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Сотрудники службы поговорят с ребятами о совершении покупок с использованием Интернет-ресурсов.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Центр правовой и социальной информации.

16 марта - 15.00

Занятие «Школы традиционной народной культуры». Тема очередного занятия – «Русские народные хороводы и псевдонародные песни. Связь традиции и современности». В мероприятии примут участие руководители ансамблей народной песни и фольклорных коллективов культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

17 марта - 15.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова выберут победителя регионального конкурса «Звёздные барышни». В мероприятии принимают участие женщины-военнослужащие, сотрудницы силовых структур и ведомств, включая гражданский персонал из Мурманска, Гаджиево, Североморска, Сафоново и Спутника.

Участницам конкурса предстоит выполнить комплекс упражнений аквааэробики, преодолеть дистанции 25 (50) метров, показать свое кулинарное мастерство. Конкурсантки продемонстрируют владение оружием и выполнят комплекс упражнений под руководством инструктора по фитнесу. Подготовят визитные карточки, во время которых расскажут о себе и своей профессии, исполнят творческие номера и представят на суд жюри наряды, изготовленные из подручных материалов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

17 марта - 15.00

Хор украинской песни «Джерела» приглашает всех мурманчан и гостей города на концерт «Всё про кохання, всё про любовь», который пройдет в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. В программе концерта прозвучат лирические песни о любви, потере близкого человека, переживаниях родителей за судьбы детей... Также гости Областного Дворца культуры услышат шуточные песни, стихи и юморески.

Участники хора поднимут настроение и подарят зрителям огромное удовольствие и фейерверк ярких эмоций!

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

17 марта - 17.00

Состоится концерт «Старые весы». Выступят музыканты филармонии Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель) и Петр Макаров (фортепиано). На этот раз герои программы «Старые весы» - композиторы, чьи имена олицетворяют понятие «музыкальный романтизм». Это Иоганнес Брамс, Роберт Шуман и Клара Вик. Связанные тесными узами дружбы, творчества и любви, эти люди доверили нам музыкальный дневник своих чувств.

Музыканты попытаются прочесть его и разобраться в непростом, волнующем и прекрасном мире человеческой души. Прозвучат произведения этих композиторов, в том числе «Фантастические пьесы» Р. Шумана для виолончели и фортепьяно,1 часть трио ре-минор Клары Шуман, «Венгерские танц» Й.Брамса...

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

18 марта - 13.00

Состоится мастер-класс по созданию книжки. В марте отмечают неофициальный праздник котов и кошек в России. Люди чествуют заслуги усатых-полосатых, оказывают им своё почтение и любовь. Сотрудники отдела краеведческой литературы приглашают выразить свои чувства к этим милым пушистым животным и принять участие в мастер-классе по созданию книжки-котёнка.

Обложку книги ребята сделают в виде кота из плотного белого картона, глазки мурлыки оформят пуговичками, а ушки – кусочками меха, нос и усы нарисуют карандашами и фломастерами. Юные читатели попробуют себя в роли поэтов: сочинят четверостишия о всеми любимом домашнем животном и украсят страницы книжки своими стихами и рисунками.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел краеведческой литературы.

23 марта - 12.00-16.30

Пройдёт финальный этап Регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В финальном этапе чемпионата примут участие команды обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Мурманской области.

В этом году чемпионат проводится в двух возрастных категориях: младшая (учащиеся 8 – 9 классов) и старшая (учащиеся 10 – 11 классов и студенты 1 – 2 курсов в возрасте до 18 лет образовательных организаций среднего профессионального образования). В 2017- 2018 г .г. в региональном чемпионате приняло участие рекордное количество команд – 72, из 14 муниципальных образований области. Команды-финалисты прошли три отборочных этапа, два из которых прошли в онлайн-режиме, что позволяло всем желающим поучаствовать в турнире.

Программа финального этапа чемпионата включает в себя проведение трёх туров по 15 вопросов интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Участники чемпионата получат призы и подарки от партнеров чемпионата.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

24 марта – 11.00-18.00

25 марта – 11.00-15.30

С целью выявления, развития и поддержки талантливых детей и подростков в области вокального исполнительства года в центре «Лапландия» состоится областной конкурс юных вокалистов «Северная мозаика».

В конкурсе примут участие воспитанники дошкольных образовательных организаций, обучающиеся образовательных организаций Мурманской области основного общего, среднего общего образования, профессиональных образовательных организаций и дополнительного образования.

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 1 группа: 5 - 6 лет; 2 группа: 7 - 9 лет; 3 группа: 10 - 12 лет; 4 группа: 13 - 15 лет; 5 группа: 16 - 17 лет. Номинации конкурса: эстрадный вокал (ансамбли, соло); народный вокал (ансамбли, соло); патриотическая песня (ансамбли, соло); авторская песня (ансамбли, соло).

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и призами.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «К 20-летию клуба «Солнце­цвет арктический» - по 18 марта; «Цветы. Живопись и графика» - по 18 марта; «Образ великого писателя М. Горького в графике» - по 21 марта; «Свет и воздух» Валентины Диффинэ-Кристи (Москва); «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

16 марта

В главном здании музея состоится открытие выставки живописи Анастасии Герасенко «Мир ненаглядный».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Пока нас любят - мы живём. К 110-летию писателя Николая Блинова» - по 20 марта; «Белая Арктика» - по 21 марта; Работы Анатолия Сергиенко; «Кольский Север в новых изданиях»; «Выдающиеся ученые»; «Мудрость жизни. Омар Хайям»; «Вот компания какая!»; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «Француз, отдавший свой талант России. 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Магия комикса».

17 марта - 15.00

В региональном центре Президентской библиотеки на 3-м этаже руководитель Кольского центра дикой природы Виктор Петров прочитает лекцию «Парк Хибинских гор - 100 лет истории» из цикла «Край, в котором я живу».

18 марта - 15.00

В конференц-зале на 3-м этаже в рамках «Дня православной книги» состоится подведение итогов и награждение победителей конкурса сочинений учащихся воскресной школы. Собравшимся представят выставку факсимильных изданий рукописных книг XI-XIV веков из фонда библиотеки. Викторина «Необыкновенные места Кольского Севера» поможет виртуально посетить уникальные природные и рукотворные объекты нашего региона.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

15 марта – 15 апреля

Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

17 марта - 15.00

Пройдёт финал областного конкурса «Звёздные барышни».

17 марта - 15.00

Хор украинской песни «Джерела» приглашает на концерт «Всё про кохання, всё про любов».

20 марта - 19.00

Комедийная драма «Одинокая насмешница» (18+). К 120-летию Фаины Раневской.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (Санкт-Петербург) - по 16 марта; «Флорентийские мозаики Зайцевых» - по 18 марта; «Точка росы» - по 18 марта; «Первая мировая война. 1914-1918».

17 марта - 17.00

Камерный зал. Концерт «Старые весы». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Ведущая – Екатерина Ефремова (г.Мурманск).

17 марта - 18.00

Концертный зал. Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон). Ансамбль «Ex Animo» (г.Санкт-Петербург).

18 марта - 17.00

Концертный зал. Мартин Вельцель (орган, Германия).

20 марта - 19.00

Концертный зал. Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря.

24 марта - 18.00

Музыкальная гостиная. Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва).

25 марта - 14.00

Концертный зал. Концерт для детей «Мультифантазия». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

25 марта - 18.00

Концертный зал. Фестиваль «Музыкальное приношение». Концерт «Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

27 марта - 19.00

Концертный зал. Кейко Мацуи (фортепиано, Япония).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

17 и 18 марта – 18.00

«Валентинов день».

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

16 марта – 13.30

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

16 марта – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

17 марта – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

17 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

18 марта – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

18 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

21 марта – 19.00

пгт.Мурмаши. «Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

21 марта – 19.00

«Хочу мужа». Московский «Театр О'кей». Комедия по пьесе Михаила Задорнова. 6+

22 марта – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

22 марта – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

23 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

24 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

24 марта – 19.00

г.Полярные Зори. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 марта – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 марта – 15.30

Центр соцпомощи Мурманска. «Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 марта – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

29 марта – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

30 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

31 марта – 12.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+

31 марта – 15.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+

31 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

31 марта – 19.00

г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

16 марта - 16.30

С. Харламов. «Золушка».

17 марта - 10.00

С. Харламов. «Золушка».

17 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

18 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

18 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

24 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 марта - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

31 марта - 15.00 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

17 марта - 11.30 и 14.00

В преддверии Международного дня кукольника, зрители под руководством мастеров театра смогут поближе познакомиться с процессом изготовления театральной куклы, увидеть и многое узнать о ее типах, своими руками создать собственную куклу и побыть профессиональным кукловодом!

Детство каждого ребенка в мире связано с куклой. С древнейших времен и до современности кукла сопровождала человека, оберегала его, развлекала, воспитывала. Искусство кукольников очень старое — в разных странах возникали свои, ставшие затем традиционными, виды кукол и типы представлений.

Традиционный театр кукол существует почти во всех странах мира. И сейчас, словно сотни лет назад, артисты кукольных театров стремятся повеселить своих зрителей, пошутить вместе с ними.

Мероприятия состоятся перед началом спектакля «Сказки бабушки Зимы».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

18 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

23 марта - 14.00

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

24 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

25 марта - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

31 марта - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В дни школьных каникул:

27 марта - 10.30

А. Усачев. «Летающий диван».

28 марта - 10.30

К. Чуковский. «Бармалей».

29 марта - 10.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

31 марта - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

21 марта - 19.00

Состоится показ спектакля «Баба Шанель» (18+).