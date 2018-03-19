г.Полярный

19 марта – 18.00

Торжественный вечер и праздничный концерт «Вам – покорителям морских глубин!», посвященные Дню моряка-подводника.

г.Полярный, ул.Гаджиава, 3. Городской центр культуры «Север» г.Полярный.

г.Заозёрск

19 марта - 18.00

Торжественное собрание и праздничный концерт к Дню моряка-подводника в Заозёрске.

г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Гаджиево

19 марта – 9.00

В столице подводных сил Северного флота – Гаджиево начнут с поздравления тех военнослужащих, кто по состоянию здоровья в праздничные дни не сможет встать в строй. Их командование и руководство муниципалитета поздравят лично, навестив в госпитале. По старой доброй традиции в филиале № 6 ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ пройдёт литературно-музыкальная гостиная «Морская слава».

г.Гаджиево, ул.Колышкина, 37. Филиал № 6 ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ.

19 марта – 12.00

На площади им. Героя Советского Союза Л.А. Матушкина состоится торжественное построение и прохождение войск гарнизона, возложение цветов и венков к монументу «Героям-североморцам, покорителям Северного полюса».

г.Гаджиево, площадь им. Героя Советского Союза Л.А. Матушкина.

19 марта – 16.00

Завершатся праздничные мероприятия в Центре творчества и досуга, где состоится торжественное собрание и праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

г.Гаджиево, ул.Гаджиева, 40. Центр творчества и досуга.

пгт.Мурмаши

21 марта - 19.00

В ДК «Энергетик» состоится показ спектакля «Сочельник в Манхэттене» (16+) Мурманского областного драматического театра.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Кола

22 марта – 18.30

Представители национально-культурных общественных объединений Дома Дружбы примут участие в литературно-музыкальной гостиной «Вечер у колыбельки» в Коле. Мероприятие организовано Местной общественной организацией «Благо». В теплой, дружественной обстановке взрослые и дети вместе споют знакомые с детства колыбельные песни, что позволит прикоснуться к настоящей сокровищнице народной поэзии и музыкальности.

Традицию петь колыбельные можно найти практически в любой стране мира, у любого народа. Колыбельные разных народов похожи между собой. В основном, принципами организации музыки и текста, а также эффектом, оказываемым на ребенка, и глубоким смыслом.

Через колыбельные идёт приобщение ребенка к культурным традициям своего народа. В песнях описываются народные обряды, опыт предыдущих поколений, рассказывается великое множество бытовых подробностей, дающих новым поколениям представление о том, как жили их предки. Вместе с потешками, сказками, приговорками, прибаутками, считалочками и загадками колыбельные создают особый мир детства. Мир, где малыш не только мамин и папин сын (дочь), но и «сын народа». Это своеобразная настройка генетической памяти, благодаря которой ребёнку будет проще жить в своем этническом социуме.

г.Кола, ул. Победы, 17.

г.Мурманск

19 марта - 15.00

Открытие выставки «Книжный дар Русского музея». Выставка «Книжный дар Русского музея» посвящена 120-летию со дня открытия Русского музея для посетителей. В экспозиции будет представлено более 50 альбомов-каталогов выставок Государственного Русского музея, подаренных Мурманскому областному художественному музею с 1998 по 2017 годы. Выставка продлится до 1 апреля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, II этаж, Культурно-выставочный центр Русского музея.

23 марта - 12.00-16.30

Пройдёт финальный этап Регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В финальном этапе чемпионата примут участие команды обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Мурманской области.

В этом году чемпионат проводится в двух возрастных категориях: младшая (учащиеся 8 – 9 классов) и старшая (учащиеся 10 – 11 классов и студенты 1 – 2 курсов в возрасте до 18 лет образовательных организаций среднего профессионального образования). В 2017- 2018 г .г. в региональном чемпионате приняло участие рекордное количество команд – 72, из 14 муниципальных образований области. Команды-финалисты прошли три отборочных этапа, два из которых прошли в онлайн-режиме, что позволяло всем желающим поучаствовать в турнире.

Программа финального этапа чемпионата включает в себя проведение трёх туров по 15 вопросов интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Участники чемпионата получат призы и подарки от партнеров чемпионата.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

24 марта – 11.00-18.00

25 марта – 11.00-15.30

С целью выявления, развития и поддержки талантливых детей и подростков в области вокального исполнительства года в центре «Лапландия» состоится областной конкурс юных вокалистов «Северная мозаика».

В конкурсе примут участие воспитанники дошкольных образовательных организаций, обучающиеся образовательных организаций Мурманской области основного общего, среднего общего образования, профессиональных образовательных организаций и дополнительного образования.

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 1 группа: 5 - 6 лет; 2 группа: 7 - 9 лет; 3 группа: 10 - 12 лет; 4 группа: 13 - 15 лет; 5 группа: 16 - 17 лет. Номинации конкурса: эстрадный вокал (ансамбли, соло); народный вокал (ансамбли, соло); патриотическая песня (ансамбли, соло); авторская песня (ансамбли, соло).

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и призами.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Образ великого писателя М. Горького в графике» - по 21 марта; «Свет и воздух» Валентины Диффинэ-Кристи (Москва); «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; выставка живописи Анастасии Герасенко «Мир ненаглядный».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Пока нас любят - мы живём. К 110-летию писателя Николая Блинова» - по 20 марта; «Белая Арктика» - по 21 марта; Работы Анатолия Сергиенко; «Кольский Север в новых изданиях»; «Выдающиеся ученые»; «Мудрость жизни. Омар Хайям»; «Вот компания какая!»; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «Француз, отдавший свой талант России. 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Магия комикса».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

по 15 апреля

Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

20 марта - 19.00

Комедийная драма «Одинокая насмешница» (18+). К 120-летию Фаины Раневской.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Первая мировая война. 1914-1918».

20 марта - 19.00

Концертный зал. Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря.

24 марта - 18.00

Музыкальная гостиная. Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва).

25 марта - 14.00

Концертный зал. Концерт для детей «Мультифантазия». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

25 марта - 18.00

Концертный зал. Фестиваль «Музыкальное приношение». Концерт «Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

27 марта - 19.00

Концертный зал. Кейко Мацуи (фортепиано, Япония).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

21 марта – 19.00

пгт.Мурмаши. «Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

21 марта – 19.00

«Хочу мужа». Московский «Театр О'кей». Комедия по пьесе Михаила Задорнова. 6+

22 марта – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

22 марта – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

23 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

24 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

24 марта – 19.00

г.Полярные Зори. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 марта – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 марта – 15.30

Центр соцпомощи Мурманска. «Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 марта – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

29 марта – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

30 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

31 марта – 12.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+

31 марта – 15.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+

31 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

31 марта – 19.00

г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

24 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 марта - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

31 марта - 15.00 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

23 марта - 14.00

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

24 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

25 марта - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

31 марта - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В дни школьных каникул:

27 марта - 10.30

А. Усачев. «Летающий диван».

28 марта - 10.30

К. Чуковский. «Бармалей».

29 марта - 10.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

31 марта - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

21 марта - 19.00

Состоится показ спектакля «Баба Шанель» (18+).