Афиша
гп.Умба
24 марта – 16.00
Национально-культурные общественные объединения – участники проекта «Дом Дружбы» представят в поселке Умба творческую программу «В дружбе народов – единство края». Мероприятие организовано общественной организацией «Объединение украинцев Мурманской области» рамках реализации проекта – победителя конкурса грантов для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера – саамов, казачьих обществ, проводимого Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
В программе примут участие народный самодеятельный коллектив Хор украинской песни «Джерела», ансамбли: белорусской песни «Завея», народной песни «Тальяночка» и русской песни «Поморье», а также исполнители песен на языках разных народов.
гп.Умба, Беломорская ул., 1а. Дом культуры гп.Умба.
пгт.Мурмаши
21 марта - 19.00
В ДК «Энергетик» состоится показ спектакля «Сочельник в Манхэттене» (16+) Мурманского областного драматического театра.
пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».
г.Кола
22 марта – 18.30
Представители национально-культурных общественных объединений Дома Дружбы примут участие в литературно-музыкальной гостиной «Вечер у колыбельки» в Коле. Мероприятие организовано Местной общественной организацией «Благо». В теплой, дружественной обстановке взрослые и дети вместе споют знакомые с детства колыбельные песни, что позволит прикоснуться к настоящей сокровищнице народной поэзии и музыкальности.
Традицию петь колыбельные можно найти практически в любой стране мира, у любого народа. Колыбельные разных народов похожи между собой. В основном, принципами организации музыки и текста, а также эффектом, оказываемым на ребенка, и глубоким смыслом.
Через колыбельные идёт приобщение ребенка к культурным традициям своего народа. В песнях описываются народные обряды, опыт предыдущих поколений, рассказывается великое множество бытовых подробностей, дающих новым поколениям представление о том, как жили их предки. Вместе с потешками, сказками, приговорками, прибаутками, считалочками и загадками колыбельные создают особый мир детства. Мир, где малыш не только мамин и папин сын (дочь), но и «сын народа». Это своеобразная настройка генетической памяти, благодаря которой ребёнку будет проще жить в своем этническом социуме.
г.Кола, ул. Победы, 17.
г.Мурманск
20 марта - 11.00
Начало работы выставки детского рисунка «Вода Заполярья» На выставке, посвященной Всемирному дню водных ресурсов, представлены работы участников творческого конкурса, организованного при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. Конкурс проводился в 2017 году для привлечения внимания юных северян к проблемам уязвимости северной природы. Его участниками стали более 180 ребят в возрасте от 7 до 16 лет. Выставка продлится до 20 апреля.
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.
20 марта - 14.00
Исторический экскурс «Романовы. Книги и судьбы». В программе мероприятия: выставка книг и журналов личных библиотек Романовых «Династия Романовых через призму книжных раритетов», рассказ о пребывании членов императорской семьи на Мурмане и демонстрация фильма «Последняя императрица», посвященного императрице Александре Федоровне.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.
20 марта - 15.00
Музейное занятие «Полуостров сокровищ» для участников клуба «Юный краевед». Школьники поговорят о многообразии природных богатств Кольского Севера и примут участие в создании карты Мурманской области с месторождениями полезных ископаемых.
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.
20 марта - 16.00
Презентация книги «Орнамент во дворцах Русского музея». Автор издания – член Союза художников России, кандидат педагогических наук, доцент кафедры художественного образования и декоративного искусства Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Анна Векслер.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.
20 марта - 17.00
Открытие выставки графики Василия Дьякова «Камень у воды». В экспозиции будут представлены графические листы, а также живописные работы и скульптуры художника. Выставка продлится до 29 апреля.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.
20 марта - 19.00
Виртуальный зал Мурманской областной филармонии: концерт Праздничного хора Московского Данилова монастыря. Дирижёр – Георгий Сафонов. Солисты: Полина Шамаева (меццо-сопрано) и Юрий Барков (баритон). В программе – певческие святыни Древней Руси: «Страсти Христовы» (по певческой рукописи Супрасльской лавры XVI века), песнопения Дня памяти святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, виртуальный зал.
23 марта - 12.00-16.30
Пройдёт финальный этап Регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В финальном этапе чемпионата примут участие команды обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Мурманской области.
В этом году чемпионат проводится в двух возрастных категориях: младшая (учащиеся 8 – 9 классов) и старшая (учащиеся 10 – 11 классов и студенты 1 – 2 курсов в возрасте до 18 лет образовательных организаций среднего профессионального образования). В 2017-
Программа финального этапа чемпионата включает в себя проведение трёх туров по 15 вопросов интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Участники чемпионата получат призы и подарки от партнеров чемпионата.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».
24 марта – 11.00-18.00
25 марта – 11.00-15.30
С целью выявления, развития и поддержки талантливых детей и подростков в области вокального исполнительства года в центре «Лапландия» состоится областной конкурс юных вокалистов «Северная мозаика».
В конкурсе примут участие воспитанники дошкольных образовательных организаций, обучающиеся образовательных организаций Мурманской области основного общего, среднего общего образования, профессиональных образовательных организаций и дополнительного образования.
Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 1 группа: 5 - 6 лет; 2 группа: 7 - 9 лет; 3 группа: 10 - 12 лет; 4 группа: 13 - 15 лет; 5 группа: 16 - 17 лет. Номинации конкурса: эстрадный вокал (ансамбли, соло); народный вокал (ансамбли, соло); патриотическая песня (ансамбли, соло); авторская песня (ансамбли, соло).
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и призами.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Образ великого писателя М. Горького в графике» - по 21 марта; «Свет и воздух» Валентины Диффинэ-Кристи (Москва); «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; выставка живописи Анастасии Герасенко «Мир ненаглядный».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Белая Арктика» - по 21 марта; Работы Анатолия Сергиенко; «Кольский Север в новых изданиях»; «Выдающиеся ученые»; «Мудрость жизни. Омар Хайям»; «Вот компания какая!»; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «Француз, отдавший свой талант России. 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Магия комикса».
20 марта - 11.00
Областной тематический семинар «Электронные ресурсы и информационные сервисы в библиотеках». В ходе двухдневного семинара будут рассматриваться актуальные вопросы создания и использования электронных информационных ресурсов в библиотечной деятельности.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.
по 15 апреля
Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы».
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».
20 марта - 19.00
Комедийная драма «Одинокая насмешница» (18+). К 120-летию Фаины Раневской.
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Первая мировая война. 1914-1918».
20 марта - 19.00
Концертный зал. Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря.
24 марта - 18.00
Музыкальная гостиная. Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва).
25 марта - 14.00
Концертный зал. Концерт для детей «Мультифантазия». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).
25 марта - 18.00
Концертный зал. Фестиваль «Музыкальное приношение». Концерт «Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).
27 марта - 19.00
Концертный зал. Кейко Мацуи (фортепиано, Япония).
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
24 марта – 18.00
«Домовой».
31 марта – 18.00
«Валентинов день».
1 апреля – 18.00
«Любовь по-французски».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
21 марта – 19.00
пгт.Мурмаши. «Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+
21 марта – 19.00
«Хочу мужа». Московский «Театр О'кей». Комедия по пьесе Михаила Задорнова. 6+
22 марта – 19.00
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+
22 марта – 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+
23 марта – 19.00
«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+
24 марта – 19.00
«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+
24 марта – 19.00
г.Полярные Зори. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+
25 марта – 19.00
«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
28 марта – 15.30
Центр соцпомощи Мурманска. «Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+
28 марта – 19.00
«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+
29 марта – 19.00
«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+
30 марта – 19.00
«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+
31 марта – 12.00
«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+
31 марта – 15.00
«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+
31 марта – 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
31 марта – 19.00
г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет):
24 марта - 10.00
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
24 марта - 17.00
По русской народной сказке «Рукавичка».
25 марта - 10.00
По русской народной сказке «Рукавичка».
25 марта - 17.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
30 марта - 16.30
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
31 марта - 15.00 и 17.00
К. Чуковский. «Телефон».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
23 марта - 14.00
ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».
24 марта - 12.00 и 14.30
ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».
25 марта - 12.00 и 14.30
Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».
31 марта - 12.00
П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».
В дни школьных каникул:
27 марта - 10.30
А. Усачев. «Летающий диван».
28 марта - 10.30
К. Чуковский. «Бармалей».
29 марта - 10.30
Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».
31 марта - 10.30
П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».
Детская театральная школа
(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)
21 марта - 19.00
Состоится показ спектакля «Баба Шанель» (18+).