г.Кандалакша

28 марта - 10.00

Кандалакшская ЦБС приглашает на праздник чтения «Большой Книжкин день». В программе: игры, викторины, мастер-классы, театрализованное представление «Буратино и Волшебная книга», награждение лучших читателей 2017 года.

г.Кандалакша, Первомайская улица, 40. Кандалакшская ЦБС.

г.Ковдор

25 марта – 16.00

В городском Дворце культуры пройдёт областной конкурс современной хореографии «Танцевальный контакт». Состоится гала-концерт и торжественная церемония награждения участников.

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

гп.Умба

24 марта – 16.00

Национально-культурные общественные объединения – участники проекта «Дом Дружбы» представят в поселке Умба творческую программу «В дружбе народов – единство края». Мероприятие организовано общественной организацией «Объединение украинцев Мурманской области» рамках реализации проекта – победителя конкурса грантов для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера – саамов, казачьих обществ, проводимого Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

В программе примут участие народный самодеятельный коллектив Хор украинской песни «Джерела», ансамбли: белорусской песни «Завея», народной песни «Тальяночка» и русской песни «Поморье», а также исполнители песен на языках разных народов.

гп.Умба, Беломорская ул., 1а. Дом культуры гп.Умба.

п.Ревда

23 марта - 12.00

Выезд передвижной детской библиотеки в Ревду. Ребята совершат увлекательное виртуальное путешествие по Мурманской области.

п.Ревда, ул. Металлургов, 6. Школа им. В.С. Воронина.

г.Полярные Зори

24-30 марта

Будет проходить 19-я традиционная «Неделя театра». Фестиваль состоится на базе городского Дворца культуры. 24 марта в 17.00 Мурманский областной драматический театр представит спектакль «Будем жить как боги?..». 27 марта в 11.00 начнется экскурсия для младших школьников «Театральное закулисье». В 19.00 - концерт по творчеству Геннадия Гладкова «Ничего на свете лучше нету…». 28 марта в 11.00 ГДК приглашает на спектакль «Улицы детства» детской театральной студии «Бумбараш».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

22-25 марта

Будет проходить 27-й парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи». В рамках фестиваля запланированы творческие встречи с поэтами-песенниками из Москвы и Санкт-Петербурга, мастер-классы, концерт в «Снежной деревне», бард-гостиная. Гала-концерт состоится 25 марта в 15.00 в городском Дворце культуры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

25 марта - 15.00

Городской Дворец культуры приглашает на конкурс творчества и очарования «Маленькая принцесса-2018».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мончегорск

24 марта - 13.00

В центре семейного чтения состоится литературный ералаш «Затейники и фантазеры» (к 110-летию Николая Носова).

г.Мончегорск, ул.Лесная, 10. Центр семейного чтения.

25 марта – 13.00

Пройдёт литературно-игровая программа «В моей Вообразилии» (к 100-летию Бориса Заходера).

г.Мончегорск, ул.Лесная, 10. Центр семейного чтения.

27 марта - 19.00

В городском центре культуры состоится премьера спектакля «Васса Железнова» народного театра «Вдохновение». Посвящается 150-летию со дня рождения Максима Горького.

г.Мончегорск, просп.металлургов, 30/2. ГЦК.

г.Кола

25 марта - 14.00

В Кольском районном Центре культуры состоится 16-й районный открытый конкурс молодых модельеров-дизайнеров «Арт-шок».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

23 марта - 11.00

Выставка «Русский изразец». Авторы работ – третьеклассники Детской школы искусств г.Апатиты, преподаватель Елена Бушманова. Выставка продлится до 29 апреля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, I этаж.

23 марта - 12.00-16.30

Пройдёт финальный этап Регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В финальном этапе чемпионата примут участие команды обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Мурманской области.

В этом году чемпионат проводится в двух возрастных категориях: младшая (учащиеся 8 – 9 классов) и старшая (учащиеся 10 – 11 классов и студенты 1 – 2 курсов в возрасте до 18 лет образовательных организаций среднего профессионального образования). В 2017- 2018 г .г. в региональном чемпионате приняло участие рекордное количество команд – 72, из 14 муниципальных образований области. Команды-финалисты прошли три отборочных этапа, два из которых прошли в онлайн-режиме, что позволяло всем желающим поучаствовать в турнире.

Программа финального этапа чемпионата включает в себя проведение трёх туров по 15 вопросов интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Участники чемпионата получат призы и подарки от партнеров чемпионата.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

23 марта - 14.00

Праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

23 марта - 14.00

Премьера спектакля Мурманского областного театра кукол «Ангелочек». Инсценировка Ярославы Пулинович по мотивам рассказа Леонида Андреева. Это история о мальчике, ставшем заложником жизненной ситуации. Спектакль «Ангелочек» – режиссерский дебют артиста театра Дмитрия Шишанова. Художник-постановщик – Валентин Викторов, г. Пенза. Композитор – Петр Макаров. В спектакле заняты артисты Сергей Репин, Тамара Лашина, Иван Песнев, Дарья Захарова (Екатерина Ефремова), Софья Гондаренко. Спектакль рекомендуется для детей старше 12 лет.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

23 марта - 18.00

Показ фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители старше 12 лет посмотрят документальный фильм «Пиросмани».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

23 марта - 16.00

пресс-конференция, посвящённая открытию выставки живописи из собрания Государственного Русского музея «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский». Участники пресс-конференции: Сергей Борисович Ершов – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Григорий Наумович Голдовский – заведующий отделом живописи XVIII – первой половины XIX вв. Государственного Русского музея; Ольга Александровна Евтюкова – директор Мурманского областного художественного музея.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

23 марта - 17.00

торжественное открытие выставки живописи из собрания Государственного Русского музея «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский». Для посетителей выставка начнёт работу 24 марта и продлится до 17 июня.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж, большой зал.

24 марта – 11.00-18.00

25 марта – 11.00-15.30

С целью выявления, развития и поддержки талантливых детей и подростков в области вокального исполнительства года в центре «Лапландия» состоится областной конкурс юных вокалистов «Северная мозаика».

В конкурсе примут участие воспитанники дошкольных образовательных организаций, обучающиеся образовательных организаций Мурманской области основного общего, среднего общего образования, профессиональных образовательных организаций и дополнительного образования.

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 1 группа: 5 - 6 лет; 2 группа: 7 - 9 лет; 3 группа: 10 - 12 лет; 4 группа: 13 - 15 лет; 5 группа: 16 - 17 лет. Номинации конкурса: эстрадный вокал (ансамбли, соло); народный вокал (ансамбли, соло); патриотическая песня (ансамбли, соло); авторская песня (ансамбли, соло).

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и призами.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: графика Дарьи Шелковниковой из цикла «С днем рождения, художник!»; «Мир ненаглядный»; «Свет и воздух» Валентины Диффинэ-Кристи (г.Москва); «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

23 марта

«Русский изразец»: выставка Детской школы искусств города.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: экспозиция детских рисунков «Вода - чудесный дар природы»; работы Анатолия Сергиенко; «Кольский Север в новых изданиях»; «Выдающиеся ученые»; «Мудрость жизни. Омар Хайям»; «Вот компания какая!»; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «Француз, отдавший свой талант России. 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Магия комикса».

24 марта - 15.00

В конференц-зале мастер песочной анимации Людмила Семенова проведет обучающее занятие.

25 марта - 14.00

В литературной гостиной пройдёт мастер-класс «Как читать и понимать современных авторов».

25 марта - 15.00

В конференц-зале епископ Североморский и Умбский Митрофан представит свои новые книги «Кольский Север в средние века» и «Духовные истоки русской революции».

26-29 марта - 18.00-20.00

В региональном центре Президентской библиотеки будет работать видеолекторий, приуроченный к 150-летию со дня рождения Максима Горького. Зрители увидят фильмы и спектакли по произведениям Горького и документальные фильмы, посвященные писателю.

28 марта - 12.30

В литературной гостиной состоится беседа «Максим Горький: удивительная биография».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

по 15 апреля

Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Вода Заполярья»: экспозиция детского рисунка, посвященная Всемирному дню водных ресурсов; «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы».

24 марта - 12.00

На базе музея центр «Лапландия» проведёт областную военно-патриотическую игру «Защитник Отечества».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

23 марта - 14.00

Состоится праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры. Главным подарком станет концертная программа «Мастера искусства - работникам культуры» эстрадно-джазовой группы Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

24 марта - 13.00

Пройдёт областной конкурс «Семейный марафон».

28 марта - 18.00

Приглашает северян старшего поколения на вечер отдыха «Танцплощадка».

28 марта - 19.00

Балет Аллы Духовой «TODES» представит программу «И приснится же такое».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Книжный дар Русского музея»; «Первая мировая война. 1914-1918»; «Европа в объективе».

24 марта - 18.00

Музыкальная гостиная. Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва).

25 марта - 14.00

Концертный зал. Концерт для детей «Мультифантазия». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

25 марта - 18.00

Концертный зал. Фестиваль «Музыкальное приношение». Концерт «Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

27 марта - 19.00

Концертный зал. Кейко Мацуи (фортепиано, Япония).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

23 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

24 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

24 марта – 19.00

г.Полярные Зори. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 марта – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 марта – 15.30

Центр соцпомощи Мурманска. «Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 марта – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

29 марта – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

30 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

31 марта – 12.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+

31 марта – 15.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+

31 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

31 марта – 19.00

г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

24 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 марта - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

31 марта - 15.00 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

23 марта - 14.00

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

24 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

25 марта - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

31 марта - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В дни школьных каникул:

27 марта - 10.30

А. Усачев. «Летающий диван».

28 марта - 10.30

К. Чуковский. «Бармалей».

29 марта - 10.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

31 марта - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

23 марта - 12.00

Пройдёт финальный этап регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».