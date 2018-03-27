Афиша
г.Кандалакша
28 марта - 10.00
Кандалакшская ЦБС приглашает на праздник чтения «Большой Книжкин день». В программе: игры, викторины, мастер-классы, театрализованное представление «Буратино и Волшебная книга», награждение лучших читателей 2017 года.
г.Кандалакша, Первомайская улица, 40. Кандалакшская ЦБС.
с.Ловозеро
27 марта - 15.00
Передвижная выставка «Книги. Время. Люди» из цикла «Фонды Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки – жителям Мурманской области» в Ловозере.
с.Ловозеро, ул. Вокуева, 2. Ловозерская межпоселенческая библиотека».
г.Полярные Зори
27-30 марта
Проходит 19-я традиционная «Неделя театра». Фестиваль состоится на базе городского Дворца культуры. 24 марта в 17.00 Мурманский областной драматический театр представит спектакль «Будем жить как боги?..». 27 марта в 11.00 начнётся экскурсия для младших школьников «Театральное закулисье». В 19.00 - концерт по творчеству Геннадия Гладкова «Ничего на свете лучше нету…». 28 марта в 11.00 ГДК приглашает на спектакль «Улицы детства» детской театральной студии «Бумбараш».
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
г.Мончегорск
27 марта - 19.00
В городском центре культуры состоится премьера спектакля «Васса Железнова» народного театра «Вдохновение». Посвящается 150-летию со дня рождения Максима Горького.
г.Мончегорск, просп.металлургов, 30/2. ГЦК.
ЗАТО г.Североморск
27 марта - 11.00-17.00
28 марта - 11.30-13.00
VII региональный конкурс «Мы играем джаз». В конкурсе примут участие студенты и преподаватели Мурманского колледжа искусств специальности «Музыкальное искусство эстрады», учащиеся и преподаватели детских музыкальных школ и школ искусств Мурманска, Североморска, Кандалакши, Заполярного, Апатитов, города Полярные Зори, Снежногорска, Никеля и Лиинахамари.
ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 12. Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастерна.)
г.Мурманск
27-29 марта - 10.00-20.00
Информационная акция «Аты-баты, шли солдаты...». Акция посвящена весеннему призыву в Вооруженные силы РФ и Дню сотрудников военных комиссариатов в России. Участники проверят свои знания в интеллектуальной игре, посмотрят документальный фильм и слайд-презентацию.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
27 марта - 11.00
28 марта - 11.15
29 марта - 11.00
Квест-игра для школьников «Знай свой край».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
27 марта - 12.00
Игровая развлекательная программа для школьников «Ура, каникулы!»
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
27 марта - 12.30
Час искусства «Волшебный мир кулис». Час искусства, посвященный Международному дню театра, проведет Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих. Участники познакомятся с историей возникновения театров, узнают о самых оригинальных и необычных театрах мира, а также совершат виртуальную экскурсию по театрам Мурманска.
г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.
27 марта - 19.00
Концерт японской пианистки и композитора Кейко Мацуи.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: графика Дарьи Шелковниковой из цикла «С днем рождения, художник!»; «Мир ненаглядный»; «Свет и воздух» Валентины Диффинэ-Кристи (г.Москва); «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; «Русский изразец».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: экспозиция детских рисунков «Вода - чудесный дар природы»; работы Анатолия Сергиенко; «Кольский Север в новых изданиях»; «Выдающиеся ученые»; «Мудрость жизни. Омар Хайям»; «Вот компания какая!»; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «Француз, отдавший свой талант России. 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Магия комикса».
27-29 марта - 18.00-20.00
В региональном центре Президентской библиотеки будет работать видеолекторий, приуроченный к 150-летию со дня рождения Максима Горького. Зрители увидят фильмы и спектакли по произведениям Горького и документальные фильмы, посвященные писателю.
28 марта - 12.30
В литературной гостиной состоится беседа «Максим Горький: удивительная биография».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.
по 15 апреля
Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Вода Заполярья»: экспозиция детского рисунка, посвященная Всемирному дню водных ресурсов; «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы».
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».
28 марта - 18.00
Приглашает северян старшего поколения на вечер отдыха «Танцплощадка».
28 марта - 19.00
Балет Аллы Духовой «TODES» представит программу «И приснится же такое».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Книжный дар Русского музея»; «Первая мировая война. 1914-1918»; «Европа в объективе»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский».
27 марта - 19.00
Концертный зал. Кейко Мацуи (фортепиано, Япония).
1 апреля - 14.00
«Вредные советы».
6 апреля -19.00
«Поединок плюс...».
10 апреля - 10.00
«Приключения Незнайки и его друзей».
14 апреля - 18.00
Московский мужской хор «Певчие дьяки» - «Днесь весна благоухает».
15 апреля - 17.00
Квартет Калила Уилсона (США)
22 апреля - 17.00
Три баса-профундо. «Песни о любви».
23 апреля - 19.30
Концерт российских и норвежских музыкантов.
24 апреля - 18.00
Фильм «Оркестр им Осипова».
27 апреля - 19.00
Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».
28 апреля - 15.00 и 18.00
Сказки Пушкина с песочной анимацией.
28 апреля - 18.00
«Лёгкие люди».
29 апреля - 20.00
Симфонический оркестр п/р В. Гергиева.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
31 марта – 18.00
«Валентинов день».
1 апреля – 18.00
«Любовь по-французски».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
28 марта – 15.30
Центр соцпомощи Мурманска. «Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+
28 марта – 19.00
«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+
29 марта – 19.00
«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+
30 марта – 19.00
«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+
31 марта – 12.00
«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+
31 марта – 15.00
«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+
31 марта – 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
31 марта – 19.00
г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+
1 апреля - 15.00 и 19.00
«Делу время, потехе 2 часа». Юмористическая программа, В. Данилец и В. Моисеенко. 12+
4 апреля - 14.30
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. Мурм. ДИПИ. 16+
4 апреля -19.00
«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон. Малая сцена. 16+
5 апреля - 19.00
«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+
6 апреля - 19.00
«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+
6 апреля - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+
7 апреля - 12.00
«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях, Ю. Ким. 6+
7 апреля - 19.00
«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон. 16+
8 апреля - 12.00
«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+
8 апреля - 19.00
«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А.Островский. 12+
11 апреля - 19.00
«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова. Малая сцена. 16+
12 апреля - 19.00
«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер. Малая сцена. 18+
13 апреля - 19.00
«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+
14 апреля - 12.00
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+
14 апреля - 19.00
«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+
15 апреля - 19.00
«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган. 18+
18 апреля - 15.30
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. нп.Минькино. 0+
19 апреля - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. г.Апатиты. 16+
20 апреля - 19.00
«Том, Дик и Гарри». Комедия, Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+
20 апреля - 19.00
«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. Малая сцена. 18+
21 апреля - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. 16+
21 апреля - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
22 апреля - 12.00
«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+
22 апреля - 19.00
«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А. Островский. 12+
25 апреля - 19.00
«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях, М. Камолетти. 18+
26 апреля - 19.00
«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю. Поляков. 16+
27 апреля - 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
28 апреля - 12.00
«Зарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
28 апреля - 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
29 апреля - 19.00
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+
29 апреля - 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет):
30 марта - 16.30
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
31 марта - 15.00 и 17.00
К. Чуковский. «Телефон».
1 апреля - 10.00
К. Чукоапрелякий. «Телефон».
6 апреля - 16.30
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
7 апреля - 10.00
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
7 апреля - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
8 апреля - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
8 апреля - 17.00
К. Чукоапрелякий. «Телефон».
13 апреля - 16.30
С. Харламов. «Золушка».
14 апреля - 10.00
С. Харламо.в «Золушка».
14 апреля - 17.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
15 апреля - 10.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
15 апреля - 17.00
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
20 апреля - 16.30
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
21 апреля - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
21 апреля - 17.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
22 апреля - 10.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
22 апреля - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
27 апреля - 16.30
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
28 апреля - 10.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
28 апреля - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
29 апреля - 10.00
Н. Гернетю. «Полянка».
29 апреля - 17.00
К. Чукоапрелякий.«Телефон».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
31 марта - 12.00
П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».
1 апреля - 12.00 и 14.30
К. Чукоапрелякий. «Бармалей».
7 апреля - 12.00 и 14.30
С. Дорожко. «Невезучая курица».
8 апреля - 12.00 и 14.30
Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».
14 апреля - 12.00 и 14.30
Д. Биссет. «Апреляе кувырком».
15 апреля - 12.00 14.30
Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».
28 апреля - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов. «Колобок».
29 апреля - 12.00 и 14.00
Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».
В дни школьных каникул:
27 марта - 10.30
А. Усачев. «Летающий диван».
28 марта - 10.30
К. Чуковский. «Бармалей».
29 марта - 10.30
Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».
31 марта - 10.30
П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».
Гастроли Тамбоапрелякого государственного театра кукол:
20 апреля - 10.30
А. Вучинович. «Красная шапочка».
20 апреля - 13.00
А. Вучинович. «Жуча».
21 апреля - 12.00 и 14.30
А. Вучинович. «Жуча».
22 апреля - 12.00 и 14.30
А. Вучинович. «Красная шапочка».
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».
ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»
(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)
28 марта - 13.00
В детском технопарке «Кванториум-51» проходит «Неделя регионального развития», направленная на формирование у воспитанников технопарка основных знаний и сведений об исторических и культурных особенностях развития региона, его современном социально-экономическом положении и успехах дальнейшего развития.
В рамках недели, обучающиеся «Кванториум-51» и участники инженерных каникул в 13.00 в фойе 2-го этажа примут участие в командной квиз-игре «Мой регион - моя Родина». Тематическая развлекательно - познавательная викторина в формате квиза «Мой регион - моя Родина!» состоит из 4 туров по 10 вопросов. 1 тур с раздаточным материалом. 2 тур - текстовые вопросы. 3 и 4 туры - мультимедийные.
После квиза, в 15.00 в холле 1-го этажа для кванторианцев состоится гуру-лекция от первого заместителя министра экономического развития Мурманской области – Шпак Аллы Владимировны. Доступным языком Алла Владимировна расскажет ребятам об особенностях развития нашего региона и его перспективах.