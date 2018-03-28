г.Кандалакша

28 марта - 10.00

Кандалакшская ЦБС приглашает на праздник чтения «Большой Книжкин день». В программе: игры, викторины, мастер-классы, театрализованное представление «Буратино и Волшебная книга», награждение лучших читателей 2017 года.

г.Кандалакша, Первомайская улица, 40. Кандалакшская ЦБС.

г.Полярные Зори

28-30 марта

Проходит 19-я традиционная «Неделя театра». Фестиваль состоится на базе городского Дворца культуры. 24 марта в 17.00 Мурманский областной драматический театр представит спектакль «Будем жить как боги?..». 27 марта в 11.00 начнётся экскурсия для младших школьников «Театральное закулисье». В 19.00 - концерт по творчеству Геннадия Гладкова «Ничего на свете лучше нету…». 28 марта в 11.00 ГДК приглашает на спектакль «Улицы детства» детской театральной студии «Бумбараш».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

ЗАТО г.Североморск

28 марта - 11.30-13.00

VII региональный конкурс «Мы играем джаз». В конкурсе примут участие студенты и преподаватели Мурманского колледжа искусств специальности «Музыкальное искусство эстрады», учащиеся и преподаватели детских музыкальных школ и школ искусств Мурманска, Североморска, Кандалакши, Заполярного, Апатитов, города Полярные Зори, Снежногорска, Никеля и Лиинахамари.

ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 12. Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастерна.)

г.Мурманск

28 и 29 марта - 10.00-20.00

Информационная акция «Аты-баты, шли солдаты...». Акция посвящена весеннему призыву в Вооруженные силы РФ и Дню сотрудников военных комиссариатов в России. Участники проверят свои знания в интеллектуальной игре, посмотрят документальный фильм и слайд-презентацию.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

28 марта - 10.30 и 11.30

30 марта - 10.00 и 11.00

Познавательная программа для школьников «В гостях у природы». Ребята посетят зооуголок и зимний сад областного Дворца культуры.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, юннатский зал.

28 марта - 11.15

29 марта - 11.00

Квест-игра для школьников «Знай свой край».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

28 марта - 11.15

30 марта - 11.00

Познавательная игровая программа для школьников. Ребята обсудят современную мультипликацию и произведения киностудии «Союзмультфильм».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Малая гостиная.

28 марта - 12.00

Церемония открытия памятного бюста писателю Николаю Скромному на Аллее писателей.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

28 марта - 15.30

Выездной благотворительный спектакль областного драматического театра в Мурманском центре социальной помощи семье и детям. Юные зрители увидят спектакль «Гонза и волшебные яблоки» по пьесе Майи Береговой. В спектакле заняты: заслуженные артисты России Елена Царева, Сергей Гронский; артисты – Наталья Боброва, Владимир Вагайцев, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Алексей Кинк, Мария Лобова, Наталья Поземина, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Алексей Худяков, Тамара Шагвалеева, Андрей Шпеко, Оксана Шпеко.

г.Мурманск, ул. Старостина, 91. Мурманский центр социальной помощи семье и детям.

28 марта - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка» .

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

28 марта - 18.00

Показ фильма в рамках демонстрации авторской передачи почетного президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой «Пятое измерение». Зрители увидят фильм «Выставка Ле Корбюзье. Тайны творчества. Между живописью и архитектурой».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: графика Дарьи Шелковниковой из цикла «С днем рождения, художник!»; «Мир ненаглядный»; «Свет и воздух» Валентины Диффинэ-Кристи (г.Москва); «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; «Русский изразец».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: экспозиция детских рисунков «Вода - чудесный дар природы»; работы Анатолия Сергиенко; «Кольский Север в новых изданиях»; «Выдающиеся ученые»; «Мудрость жизни. Омар Хайям»; «Вот компания какая!»; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «Француз, отдавший свой талант России. 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Магия комикса».

28 и 29 марта - 18.00-20.00

В региональном центре Президентской библиотеки будет работать видеолекторий, приуроченный к 150-летию со дня рождения Максима Горького. Зрители увидят фильмы и спектакли по произведениям Горького и документальные фильмы, посвященные писателю.

28 марта - 12.30

В литературной гостиной состоится беседа «Максим Горький: удивительная биография».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

по 15 апреля

Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Вода Заполярья»: экспозиция детского рисунка, посвященная Всемирному дню водных ресурсов; «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

28 марта - 18.00

Приглашает северян старшего поколения на вечер отдыха «Танцплощадка».

28 марта - 19.00

Балет Аллы Духовой «TODES» представит программу «И приснится же такое».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Книжный дар Русского музея»; «Первая мировая война. 1914-1918»; «Европа в объективе»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский».

1 апреля - 14.00

«Вредные советы».

6 апреля -19.00

«Поединок плюс...».

10 апреля - 10.00

«Приключения Незнайки и его друзей».

14 апреля - 18.00

Московский мужской хор «Певчие дьяки» - «Днесь весна благоухает».

15 апреля - 17.00

Квартет Калила Уилсона (США)

22 апреля - 17.00

Три баса-профундо. «Песни о любви».

23 апреля - 19.30

Концерт российских и норвежских музыкантов.

24 апреля - 18.00

Фильм «Оркестр им Осипова».

27 апреля - 19.00

Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».

28 апреля - 15.00 и 18.00

Сказки Пушкина с песочной анимацией.

28 апреля - 18.00

«Лёгкие люди».

29 апреля - 20.00

Симфонический оркестр п/р В. Гергиева.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

28 марта – 15.30

Центр соцпомощи Мурманска. «Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 марта – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

29 марта – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

30 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

31 марта – 12.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+

31 марта – 15.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+

31 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

31 марта – 19.00

г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

1 апреля - 15.00 и 19.00

«Делу время, потехе 2 часа». Юмористическая программа, В. Данилец и В. Моисеенко. 12+

4 апреля - 14.30

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. Мурм. ДИПИ. 16+

4 апреля -19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон. Малая сцена. 16+

5 апреля - 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

6 апреля - 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

6 апреля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

7 апреля - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях, Ю. Ким. 6+

7 апреля - 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон. 16+

8 апреля - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 апреля - 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А.Островский. 12+

11 апреля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова. Малая сцена. 16+

12 апреля - 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер. Малая сцена. 18+

13 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

14 апреля - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

14 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

15 апреля - 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган. 18+

18 апреля - 15.30

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. нп.Минькино. 0+

19 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. г.Апатиты. 16+

20 апреля - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия, Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

20 апреля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. 16+

21 апреля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

22 апреля - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

22 апреля - 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А. Островский. 12+

25 апреля - 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях, М. Камолетти. 18+

26 апреля - 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю. Поляков. 16+

27 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 апреля - 12.00

«Зарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

29 апреля - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

29 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

30 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

31 марта - 15.00 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

1 апреля - 10.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

6 апреля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

7 апреля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

7 апреля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

8 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

8 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

13 апреля - 16.30

С. Харламов. «Золушка».

14 апреля - 10.00

С. Харламо.в «Золушка».

14 апреля - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

20 апреля - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 апреля - 16.30

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

29 апреля - 10.00

Н. Гернетю. «Полянка».

29 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий.«Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

31 марта - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

1 апреля - 12.00 и 14.30

К. Чукоапрелякий. «Бармалей».

7 апреля - 12.00 и 14.30

С. Дорожко. «Невезучая курица».

8 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

14 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Биссет. «Апреляе кувырком».

15 апреля - 12.00 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

28 апреля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

29 апреля - 12.00 и 14.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

В дни школьных каникул:

28 марта - 10.30

К. Чуковский. «Бармалей».

29 марта - 10.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

31 марта - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

Гастроли Тамбоапрелякого государственного театра кукол:

20 апреля - 10.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

20 апреля - 13.00

А. Вучинович. «Жуча».

21 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Жуча».

22 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

28 марта - 13.00

В детском технопарке «Кванториум-51» проходит «Неделя регионального развития», направленная на формирование у воспитанников технопарка основных знаний и сведений об исторических и культурных особенностях развития региона, его современном социально-экономическом положении и успехах дальнейшего развития.

В рамках недели, обучающиеся «Кванториум-51» и участники инженерных каникул в 13.00 в фойе 2-го этажа примут участие в командной квиз-игре «Мой регион - моя Родина». Тематическая развлекательно - познавательная викторина в формате квиза «Мой регион - моя Родина!» состоит из 4 туров по 10 вопросов. 1 тур с раздаточным материалом. 2 тур - текстовые вопросы. 3 и 4 туры - мультимедийные.

После квиза, в 15.00 в холле 1-го этажа для кванторианцев состоится гуру-лекция от первого заместителя министра экономического развития Мурманской области – Шпак Аллы Владимировны. Доступным языком Алла Владимировна расскажет ребятам об особенностях развития нашего региона и его перспективах.