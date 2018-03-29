г.Ковдор

29 марта - 15.00

Гала-концерт муниципального молодежного фестиваля «Радуга профессий». Фестиваль проходил с 1 марта, в нем приняли участие ученики 7 и 8 классов школ Ковдорского района. Ребята представили работы в номинациях «Телерепортаж», «Фоторепортаж», «Сочинение или статья в газету», «Электронная презентация». В гала-концерте примут участие победители и призеры фестиваля, состоятся выступления школьных команд в номинации «Презентация профессии».

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Дворец культуры.

нп.Белое Море

29 марта - 18.00

Интеллектуальная игра в подростково-молодёжном клубе «Тинейджер».

нп.Белое Море, 8. Подростково-молодёжный клуб «Тинейджер».

сп.Междуречье

29 марта - 19.00

Вездной спектакль Мурманского областного драматического театра.

Артисты театра покажут комедию «Шесть блюд из одной курицы» по пьесе Галины Слуцки. Режиссер-постановщик – и.о. главного режиссера театра Никита Ковалев. В спектакле заняты артисты Анна Будовская, Наталья Боброва, Алексей Воронин, Юлия Гусарова, Светлана Лебедева, Александр Покатнев, Ирина Рыдзелева, Галина Серегина, Екатерина Сенченко, Олеся Трум, Алексей Худяков, Ксения Ширина.

сп.Междуречье, 4. Междуреченский сельский дом культуры.

г.Мурманск

29 марта - 10.00-20.00

Информационная акция «Аты-баты, шли солдаты...». Акция посвящена весеннему призыву в Вооруженные силы РФ и Дню сотрудников военных комиссариатов в России. Участники проверят свои знания в интеллектуальной игре, посмотрят документальный фильм и слайд-презентацию.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

29 марта - 11.00

Квест-игра для школьников «Знай свой край».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

30 марта - 10.00 и 11.00

Познавательная программа для школьников «В гостях у природы». Ребята посетят зооуголок и зимний сад областного Дворца культуры.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, юннатский зал.

30 марта - 11.00

Познавательная игровая программа для школьников. Ребята обсудят современную мультипликацию и произведения киностудии «Союзмультфильм».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: графика Дарьи Шелковниковой из цикла «С днем рождения, художник!»; «Мир ненаглядный»; «Свет и воздух» Валентины Диффинэ-Кристи (г.Москва); «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; «Русский изразец».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: экспозиция детских рисунков «Вода - чудесный дар природы»; работы Анатолия Сергиенко; «Кольский Север в новых изданиях»; «Выдающиеся ученые»; «Мудрость жизни. Омар Хайям»; «Вот компания какая!»; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «Француз, отдавший свой талант России. 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Магия комикса».

29 марта - 18.00-20.00

В региональном центре Президентской библиотеки будет работать видеолекторий, приуроченный к 150-летию со дня рождения Максима Горького. Зрители увидят фильмы и спектакли по произведениям Горького и документальные фильмы, посвященные писателю.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

по 15 апреля

Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Вода Заполярья»: экспозиция детского рисунка, посвященная Всемирному дню водных ресурсов; «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Книжный дар Русского музея»; «Первая мировая война. 1914-1918»; «Европа в объективе»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский».

1 апреля - 14.00

«Вредные советы».

6 апреля -19.00

«Поединок плюс...».

10 апреля - 10.00

«Приключения Незнайки и его друзей».

14 апреля - 18.00

Московский мужской хор «Певчие дьяки» - «Днесь весна благоухает».

15 апреля - 17.00

Квартет Калила Уилсона (США)

22 апреля - 17.00

Три баса-профундо. «Песни о любви».

23 апреля - 19.30

Концерт российских и норвежских музыкантов.

24 апреля - 18.00

Фильм «Оркестр им Осипова».

27 апреля - 19.00

Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».

28 апреля - 15.00 и 18.00

Сказки Пушкина с песочной анимацией.

28 апреля - 18.00

«Лёгкие люди».

29 апреля - 20.00

Симфонический оркестр п/р В. Гергиева.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

29 марта – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

30 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

31 марта – 12.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+

31 марта – 15.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+

31 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

31 марта – 19.00

г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

1 апреля - 15.00 и 19.00

«Делу время, потехе 2 часа». Юмористическая программа, В. Данилец и В. Моисеенко. 12+

4 апреля - 14.30

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. Мурм. ДИПИ. 16+

4 апреля -19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон. Малая сцена. 16+

5 апреля - 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

6 апреля - 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

6 апреля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

7 апреля - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях, Ю. Ким. 6+

7 апреля - 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон. 16+

8 апреля - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 апреля - 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А.Островский. 12+

11 апреля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова. Малая сцена. 16+

12 апреля - 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер. Малая сцена. 18+

13 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

14 апреля - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

14 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

15 апреля - 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган. 18+

18 апреля - 15.30

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. нп.Минькино. 0+

19 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. г.Апатиты. 16+

20 апреля - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия, Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

20 апреля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. 16+

21 апреля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

22 апреля - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

22 апреля - 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А. Островский. 12+

25 апреля - 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях, М. Камолетти. 18+

26 апреля - 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю. Поляков. 16+

27 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 апреля - 12.00

«Зарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

29 апреля - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

29 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

30 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

31 марта - 15.00 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

1 апреля - 10.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

6 апреля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

7 апреля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

7 апреля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

8 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

8 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

13 апреля - 16.30

С. Харламов. «Золушка».

14 апреля - 10.00

С. Харламо.в «Золушка».

14 апреля - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

20 апреля - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 апреля - 16.30

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

29 апреля - 10.00

Н. Гернетю. «Полянка».

29 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий.«Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

31 марта - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

1 апреля - 12.00 и 14.30

К. Чукоапрелякий. «Бармалей».

7 апреля - 12.00 и 14.30

С. Дорожко. «Невезучая курица».

8 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

14 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Биссет. «Апреляе кувырком».

15 апреля - 12.00 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

28 апреля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

29 апреля - 12.00 и 14.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

В дни школьных каникул:

29 марта - 10.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

31 марта - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

Гастроли Тамбоапрелякого государственного театра кукол:

20 апреля - 10.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

20 апреля - 13.00

А. Вучинович. «Жуча».

21 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Жуча».

22 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».