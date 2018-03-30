г.Полярные Зори

31 марта и 1 апреля

В городском Дворце культуры пройдет областной конкурс детских и юношеских любительских театров «Новая энергия». Торжественная церемония награждения победителей и закрытие фестиваля состоятся в воскресенье в 17.00.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

30 марта – 13.00

В Демонстрационном зале Дворца культуры, состоится традиционный XII Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна», посвященный 80-летию Мурманской области. В фестивале примут участие 20 команд из городов Мурманской области: Мурманск, Североморск, Полярные Зори, Ковдор, Кировск и Апатиты. Целью мероприятия является популяризация и развитие форм интеллектуального досуга среди молодёжи на территории Мурманской области и за её пределами. Турнир будет проходить 29 и 30 марта. Фестиваль состоит из интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», турнира по «Своей игре», турнира по «Брейн-рингу», «Мультиигр», городского квеста «Ё-гейм». Участники – команды из шести человек в возрасте от 10 до 18 лет.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

30 марта – 19.00

В большом зале Дворца культуры, состоится Концерт участников ТВ-проектов в рамках Большого Всероссийского тура «Singer Games: Музыка выше политики».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

31 марта – 14.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает на бесплатное традиционное мероприятие «Суббота в музее», в рамках которого с 14.00 до 14.30 состоится показ мультфильмов, с 14.30 до 16.00 – настольные игры и мастер-класс по изготовлению сувениров.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

31 марта – 15.00

В Кировском историко-краеведческом музее состоится 3-й сеанс киномарафона «Северный характер», на котором будут представлены мультипликационные фильмы студии «Шар»: «Осторожно, двери открываются!», «Гамлет, комедия», «Банка», «Самый страшный зверь» Вход бесплатный.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

31 марта – 16.00

В большом зале Дворца культуры состоится Спектакль для детей Мурманского областного драматического театра «Зачарованная сказка».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

5 апреля – 13.00

На базе МБДОУ № 1 состоится муниципальный семинар-практикум «Игра как основное средство всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здоровья».

г.Кировск, ул. Олимпийская, 33. МБДОУ № 1.

5 апреля – 9.30

На базе МБДОУ № 10 пройдёт муниципальный детский фестиваль театрализованной деятельности «Театральная палитра», посвященный сказкам народов ближнего зарубежья.

г.Кировск, ул.Дзержинского, 3, корп. 3. МБДОУ № 10.

г.Апатиты

30 марта - 10.00

В Доме детского творчества состоится День творчества воспитанников дошкольных учреждений «Звездочки «Овации».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана.

30 марта в 19.00

Во Дворце культуры выступит балет Аллы Духовой «TODES» с программой «И приснится же такое».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана.

31 марта в 15.00

В ДК имени В.К. Егорова состоится концерт «От сердца сердцу» апатитского хора ветеранов.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана.

1 апреля - 13.00

В Доме детского творчества состоится Фестиваль–конкурс драматических и кукольных коллективов «Театральная юность Хибин».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

1 апреля в 14.00

В парке на улице Пушкина в рамках фестиваля «Выходи гулять!» начнётся игровая программа «Веселые вытворяшки».

г.Апатиты, парк на улице Пушкина.

г.Мончегорск

31 марта - 19.00

В ГЦК пройдёт молодёжная дискотека «Весенний отрыв-2018».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

1 апреля в 14.00

В Городском Центре культуры в рамках фестиваля «Северный характер» состоится мероприятие «Кино в шутку и в серьез». В программе: показ фильмов, мурманская команда КВН «Морская академия», проект «Север в каждом из нас».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

2 апреля в 19.00

В ГЦК выступит Денис Майданов с программой «Ничего не жаль!».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ЗАТО Видяево

30 марта - 11.00

Неделя детской и юношеской книги: праздничное мероприятие «Добрый, веселый талант». Мероприятие приурочено к 105-летию со дня рождения С. Михалкова.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3. Центр культуры и досуга.

г.Заполярный

31 марта - 17.00

В город приедет киномарафон «Северный характер». В 17.00 в ДК «Октябрь» состоятся показы фильмов из коллекции фестиваля и выступит команда КВН «Морская академия» из Мурманска.

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

1 апреля – 12.00-18.00

В ДК «Октябрь» будет работать выставка кукол европейских мастеров Моники Левинг и Моники Питер Ляйх «Когда куклы не игрушки».

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

ЗАТО г.Североморск

31 марта - 12.00

Аниматоры ДК «Строитель» проводят танцевально-развлекательную программу «Мульти-дискотека для малышей».

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

г.Мурманск

30 марта - 10.00 и 11.00

Познавательная программа для школьников «В гостях у природы». Ребята посетят зооуголок и зимний сад областного Дворца культуры.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, юннатский зал.

30 марта - 11.00

Начало работы выставки «Рюмка» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции будут представлены экспонаты из собрания музея и частных коллекций. Выставка продлится до 29 апреля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

30 марта - 11.00

Познавательная игровая программа для школьников. Ребята обсудят современную мультипликацию и произведения киностудии «Союзмультфильм».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Малая гостиная.

30 марта - 14.00

Литературный час «На краю земли» к 150-летию со дня рождения Максима Горького. Участники литературного часа познакомятся с биографией писателя и событиями, связанными с его поездкой в июне 1929 года в Мурманск.

г.Мурманск, ул. Полярные зори, 41/4. Ссоциально-благотворительный клуб родителей и детей инвалидов «Надежда».

30 марта - 14.30

Час искусства «Волшебный мир кулис». Час искусства, посвященный Международному дню театра, проведет Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих. Участники познакомятся с историей возникновения театров, узнают о самых оригинальных и необычных театрах мира, а также совершат виртуальную экскурсию по театрам Мурманска.

г.Мурманск, ул. Старостина, 106. Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

30 марта - 16.00

Познавательный час «Урок доброты» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Мероприятие для учеников мурманской школы инновационных педагогических решений «Шкипер» проведут сотрудники сектора литературы на иностранных языках и волонтер Мурманского регионального общественного фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека». Ребята узнают о деятельности фонда и правилах содержания домашних животных, посетят выставку книг о животных и посмотрят тематические видеосюжеты.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

30 марта - 18.00

Показ фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители увидят документальный фильм «Василий Суриков».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

1 апреля - 14.00-16.00

На главной улице заполярной столицы будет проходить акция «Поделись улыбкой». Участниками мероприятия станут прохожие. Организаторы вместе с волонтерами подготовили программу розыгрышей. Акция начнется у дома № 32 по проспекту Ленина и завершится на площади Пять Углов.

г.Мурманск, просп.Ленина, 32 и площадь Пять Углов.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Плакат молодых художников» - по 1 апреля; «С днем рождения, художник! Графика Дарьи Шелковниковой» - по 1 апреля; «Русский изразец»; «Мир ненаглядный»; «Свет и воздух» Валентины Диффинэ-Кристи (г.Москва); «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

30 марта

В главном здании музея откроется выставка «Рюмка» из цикла «Простые вещи».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Вода - чудесный дар природы»; «Работы Анатолия Сергиенко»; «Выдающиеся ученые»; «Француз, отдавший свой талант России. 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой».

31 марта - 15.00

В конференц-зале пройдёт литературный вечер «Мужество таланта» к 70-летию со дня рождения писателя Николая Скромного.

31 марта - 16.00

В зале литературы по искусству выступит студия этнических барабанов «DrumTamTam».

1 апреля - 15.00

В конференц-зале состоится пробный Тотальный диктант «Проверь себя».

1 апреля

В отделе краеведения откроется выставка изданий к 130-летию со дня рождения Василия Алымова и 80-летию Станислава Дащинского «Краеведы Мурмана».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

30 марта - 16.00

В рамках Урока доброты состоится встреча с администратором Мурманского регионального общественного фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека» Викторией Березиной.

по 15 апреля

Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Животные на войне. Карельский фронт» - по 1 апреля; «Пасхальное настроение»; «Вода Заполярья»; «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Три познания природы».

31 марта - 13.00

Пройдёт день семейного отдыха «Птицы нашего края», приуроченный к Международному дню птиц.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

31 марта - 15.00

Пройдёт традиционный областной конкурс среди женщин элегантного возраста «Красотка пенсионного возраста».

1 апреля - 14.00

Состоится концерт «Под парусом весны» детских творческих коллективов Дворца.

1 апреля - 16.00

Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает на юмористическое выступление «Абордаж».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Книжный дар Русского музея» - по 1 апреля; «Европа в объективе»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Первая мировая война. 1914-1918».

1 апреля - 14.00

«Вредные советы».

6 апреля -19.00

«Поединок плюс...».

10 апреля - 10.00

«Приключения Незнайки и его друзей».

14 апреля - 18.00

Московский мужской хор «Певчие дьяки» - «Днесь весна благоухает».

15 апреля - 17.00

Квартет Калила Уилсона (США)

22 апреля - 17.00

Три баса-профундо. «Песни о любви».

23 апреля - 19.30

Концерт российских и норвежских музыкантов.

24 апреля - 18.00

Фильм «Оркестр им Осипова».

27 апреля - 19.00

Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».

28 апреля - 15.00 и 18.00

Сказки Пушкина с песочной анимацией.

28 апреля - 18.00

«Лёгкие люди».

29 апреля - 20.00

Симфонический оркестр п/р В. Гергиева.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

30 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

31 марта – 12.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+

31 марта – 15.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+

31 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

31 марта – 19.00

г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

1 апреля - 15.00 и 19.00

«Делу время, потехе 2 часа». Юмористическая программа, В. Данилец и В. Моисеенко. 12+

4 апреля - 14.30

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. Мурм. ДИПИ. 16+

4 апреля -19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон. Малая сцена. 16+

5 апреля - 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

6 апреля - 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

6 апреля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

7 апреля - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях, Ю. Ким. 6+

7 апреля - 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон. 16+

8 апреля - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 апреля - 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А.Островский. 12+

11 апреля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова. Малая сцена. 16+

12 апреля - 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер. Малая сцена. 18+

13 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

14 апреля - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

14 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

15 апреля - 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган. 18+

18 апреля - 15.30

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. нп.Минькино. 0+

19 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. г.Апатиты. 16+

20 апреля - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия, Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

20 апреля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. 16+

21 апреля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

22 апреля - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

22 апреля - 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А. Островский. 12+

25 апреля - 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях, М. Камолетти. 18+

26 апреля - 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю. Поляков. 16+

27 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 апреля - 12.00

«Зарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

29 апреля - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

29 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

30 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

31 марта - 15.00 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

1 апреля - 10.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

6 апреля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

7 апреля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

7 апреля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

8 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

8 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

13 апреля - 16.30

С. Харламов. «Золушка».

14 апреля - 10.00

С. Харламо.в «Золушка».

14 апреля - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

20 апреля - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 апреля - 16.30

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

29 апреля - 10.00

Н. Гернетю. «Полянка».

29 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий.«Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

31 марта - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

1 апреля - 12.00 и 14.30

К. Чукоапрелякий. «Бармалей».

7 апреля - 12.00 и 14.30

С. Дорожко. «Невезучая курица».

8 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

14 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Биссет. «Апреляе кувырком».

15 апреля - 12.00 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

28 апреля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

29 апреля - 12.00 и 14.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

В дни школьных каникул:

31 марта - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

Гастроли Тамбоапрелякого государственного театра кукол:

20 апреля - 10.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

20 апреля - 13.00

А. Вучинович. «Жуча».

21 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Жуча».

22 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».