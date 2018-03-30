Афиша
г.Полярные Зори
31 марта и 1 апреля
В городском Дворце культуры пройдет областной конкурс детских и юношеских любительских театров «Новая энергия». Торжественная церемония награждения победителей и закрытие фестиваля состоятся в воскресенье в 17.00.
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
г.Кировск
30 марта – 13.00
В Демонстрационном зале Дворца культуры, состоится традиционный XII Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна», посвященный 80-летию Мурманской области. В фестивале примут участие 20 команд из городов Мурманской области: Мурманск, Североморск, Полярные Зори, Ковдор, Кировск и Апатиты. Целью мероприятия является популяризация и развитие форм интеллектуального досуга среди молодёжи на территории Мурманской области и за её пределами. Турнир будет проходить 29 и 30 марта. Фестиваль состоит из интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», турнира по «Своей игре», турнира по «Брейн-рингу», «Мультиигр», городского квеста «Ё-гейм». Участники – команды из шести человек в возрасте от 10 до 18 лет.
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
30 марта – 19.00
В большом зале Дворца культуры, состоится Концерт участников ТВ-проектов в рамках Большого Всероссийского тура «Singer Games: Музыка выше политики».
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
31 марта – 14.00
Кировский историко-краеведческий музей приглашает на бесплатное традиционное мероприятие «Суббота в музее», в рамках которого с 14.00 до 14.30 состоится показ мультфильмов, с 14.30 до 16.00 – настольные игры и мастер-класс по изготовлению сувениров.
г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.
31 марта – 15.00
В Кировском историко-краеведческом музее состоится 3-й сеанс киномарафона «Северный характер», на котором будут представлены мультипликационные фильмы студии «Шар»: «Осторожно, двери открываются!», «Гамлет, комедия», «Банка», «Самый страшный зверь» Вход бесплатный.
г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.
31 марта – 16.00
В большом зале Дворца культуры состоится Спектакль для детей Мурманского областного драматического театра «Зачарованная сказка».
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
5 апреля – 13.00
На базе МБДОУ № 1 состоится муниципальный семинар-практикум «Игра как основное средство всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здоровья».
г.Кировск, ул. Олимпийская, 33. МБДОУ № 1.
5 апреля – 9.30
На базе МБДОУ № 10 пройдёт муниципальный детский фестиваль театрализованной деятельности «Театральная палитра», посвященный сказкам народов ближнего зарубежья.
г.Кировск, ул.Дзержинского, 3, корп. 3. МБДОУ № 10.
г.Апатиты
30 марта - 10.00
В Доме детского творчества состоится День творчества воспитанников дошкольных учреждений «Звездочки «Овации».
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана.
30 марта в 19.00
Во Дворце культуры выступит балет Аллы Духовой «TODES» с программой «И приснится же такое».
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана.
31 марта в 15.00
В ДК имени В.К. Егорова состоится концерт «От сердца сердцу» апатитского хора ветеранов.
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана.
1 апреля - 13.00
В Доме детского творчества состоится Фестиваль–конкурс драматических и кукольных коллективов «Театральная юность Хибин».
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.
1 апреля в 14.00
В парке на улице Пушкина в рамках фестиваля «Выходи гулять!» начнётся игровая программа «Веселые вытворяшки».
г.Апатиты, парк на улице Пушкина.
г.Мончегорск
31 марта - 19.00
В ГЦК пройдёт молодёжная дискотека «Весенний отрыв-2018».
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
1 апреля в 14.00
В Городском Центре культуры в рамках фестиваля «Северный характер» состоится мероприятие «Кино в шутку и в серьез». В программе: показ фильмов, мурманская команда КВН «Морская академия», проект «Север в каждом из нас».
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
2 апреля в 19.00
В ГЦК выступит Денис Майданов с программой «Ничего не жаль!».
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ЗАТО Видяево
30 марта - 11.00
Неделя детской и юношеской книги: праздничное мероприятие «Добрый, веселый талант». Мероприятие приурочено к 105-летию со дня рождения С. Михалкова.
ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3. Центр культуры и досуга.
г.Заполярный
31 марта - 17.00
В город приедет киномарафон «Северный характер». В 17.00 в ДК «Октябрь» состоятся показы фильмов из коллекции фестиваля и выступит команда КВН «Морская академия» из Мурманска.
г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».
1 апреля – 12.00-18.00
В ДК «Октябрь» будет работать выставка кукол европейских мастеров Моники Левинг и Моники Питер Ляйх «Когда куклы не игрушки».
г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».
ЗАТО г.Североморск
31 марта - 12.00
Аниматоры ДК «Строитель» проводят танцевально-развлекательную программу «Мульти-дискотека для малышей».
ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».
г.Мурманск
30 марта - 10.00 и 11.00
Познавательная программа для школьников «В гостях у природы». Ребята посетят зооуголок и зимний сад областного Дворца культуры.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, юннатский зал.
30 марта - 11.00
Начало работы выставки «Рюмка» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции будут представлены экспонаты из собрания музея и частных коллекций. Выставка продлится до 29 апреля.
г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.
30 марта - 11.00
Познавательная игровая программа для школьников. Ребята обсудят современную мультипликацию и произведения киностудии «Союзмультфильм».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Малая гостиная.
30 марта - 14.00
Литературный час «На краю земли» к 150-летию со дня рождения Максима Горького. Участники литературного часа познакомятся с биографией писателя и событиями, связанными с его поездкой в июне 1929 года в Мурманск.
г.Мурманск, ул. Полярные зори, 41/4. Ссоциально-благотворительный клуб родителей и детей инвалидов «Надежда».
30 марта - 14.30
Час искусства «Волшебный мир кулис». Час искусства, посвященный Международному дню театра, проведет Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих. Участники познакомятся с историей возникновения театров, узнают о самых оригинальных и необычных театрах мира, а также совершат виртуальную экскурсию по театрам Мурманска.
г.Мурманск, ул. Старостина, 106. Дом-интернат для престарелых и инвалидов.
30 марта - 16.00
Познавательный час «Урок доброты» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Мероприятие для учеников мурманской школы инновационных педагогических решений «Шкипер» проведут сотрудники сектора литературы на иностранных языках и волонтер Мурманского регионального общественного фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека». Ребята узнают о деятельности фонда и правилах содержания домашних животных, посетят выставку книг о животных и посмотрят тематические видеосюжеты.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.
30 марта - 18.00
Показ фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители увидят документальный фильм «Василий Суриков».
г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.
1 апреля - 14.00-16.00
На главной улице заполярной столицы будет проходить акция «Поделись улыбкой». Участниками мероприятия станут прохожие. Организаторы вместе с волонтерами подготовили программу розыгрышей. Акция начнется у дома № 32 по проспекту Ленина и завершится на площади Пять Углов.
г.Мурманск, просп.Ленина, 32 и площадь Пять Углов.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Плакат молодых художников» - по 1 апреля; «С днем рождения, художник! Графика Дарьи Шелковниковой» - по 1 апреля; «Русский изразец»; «Мир ненаглядный»; «Свет и воздух» Валентины Диффинэ-Кристи (г.Москва); «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».
30 марта
В главном здании музея откроется выставка «Рюмка» из цикла «Простые вещи».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Вода - чудесный дар природы»; «Работы Анатолия Сергиенко»; «Выдающиеся ученые»; «Француз, отдавший свой талант России. 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой».
31 марта - 15.00
В конференц-зале пройдёт литературный вечер «Мужество таланта» к 70-летию со дня рождения писателя Николая Скромного.
31 марта - 16.00
В зале литературы по искусству выступит студия этнических барабанов «DrumTamTam».
1 апреля - 15.00
В конференц-зале состоится пробный Тотальный диктант «Проверь себя».
1 апреля
В отделе краеведения откроется выставка изданий к 130-летию со дня рождения Василия Алымова и 80-летию Станислава Дащинского «Краеведы Мурмана».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.
30 марта - 16.00
В рамках Урока доброты состоится встреча с администратором Мурманского регионального общественного фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека» Викторией Березиной.
по 15 апреля
Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Животные на войне. Карельский фронт» - по 1 апреля; «Пасхальное настроение»; «Вода Заполярья»; «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Три познания природы».
31 марта - 13.00
Пройдёт день семейного отдыха «Птицы нашего края», приуроченный к Международному дню птиц.
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».
31 марта - 15.00
Пройдёт традиционный областной конкурс среди женщин элегантного возраста «Красотка пенсионного возраста».
1 апреля - 14.00
Состоится концерт «Под парусом весны» детских творческих коллективов Дворца.
1 апреля - 16.00
Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает на юмористическое выступление «Абордаж».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Книжный дар Русского музея» - по 1 апреля; «Европа в объективе»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Первая мировая война. 1914-1918».
1 апреля - 14.00
«Вредные советы».
6 апреля -19.00
«Поединок плюс...».
10 апреля - 10.00
«Приключения Незнайки и его друзей».
14 апреля - 18.00
Московский мужской хор «Певчие дьяки» - «Днесь весна благоухает».
15 апреля - 17.00
Квартет Калила Уилсона (США)
22 апреля - 17.00
Три баса-профундо. «Песни о любви».
23 апреля - 19.30
Концерт российских и норвежских музыкантов.
24 апреля - 18.00
Фильм «Оркестр им Осипова».
27 апреля - 19.00
Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».
28 апреля - 15.00 и 18.00
Сказки Пушкина с песочной анимацией.
28 апреля - 18.00
«Лёгкие люди».
29 апреля - 20.00
Симфонический оркестр п/р В. Гергиева.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
31 марта – 18.00
«Валентинов день».
1 апреля – 18.00
«Любовь по-французски».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
30 марта – 19.00
«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+
31 марта – 12.00
«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+
31 марта – 15.00
«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+
31 марта – 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
31 марта – 19.00
г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+
1 апреля - 15.00 и 19.00
«Делу время, потехе 2 часа». Юмористическая программа, В. Данилец и В. Моисеенко. 12+
4 апреля - 14.30
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. Мурм. ДИПИ. 16+
4 апреля -19.00
«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон. Малая сцена. 16+
5 апреля - 19.00
«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+
6 апреля - 19.00
«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+
6 апреля - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+
7 апреля - 12.00
«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях, Ю. Ким. 6+
7 апреля - 19.00
«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон. 16+
8 апреля - 12.00
«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+
8 апреля - 19.00
«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А.Островский. 12+
11 апреля - 19.00
«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова. Малая сцена. 16+
12 апреля - 19.00
«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер. Малая сцена. 18+
13 апреля - 19.00
«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+
14 апреля - 12.00
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+
14 апреля - 19.00
«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+
15 апреля - 19.00
«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган. 18+
18 апреля - 15.30
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. нп.Минькино. 0+
19 апреля - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. г.Апатиты. 16+
20 апреля - 19.00
«Том, Дик и Гарри». Комедия, Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+
20 апреля - 19.00
«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. Малая сцена. 18+
21 апреля - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. 16+
21 апреля - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
22 апреля - 12.00
«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+
22 апреля - 19.00
«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А. Островский. 12+
25 апреля - 19.00
«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях, М. Камолетти. 18+
26 апреля - 19.00
«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю. Поляков. 16+
27 апреля - 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
28 апреля - 12.00
«Зарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
28 апреля - 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
29 апреля - 19.00
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+
29 апреля - 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет):
30 марта - 16.30
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
31 марта - 15.00 и 17.00
К. Чуковский. «Телефон».
1 апреля - 10.00
К. Чукоапрелякий. «Телефон».
6 апреля - 16.30
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
7 апреля - 10.00
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
7 апреля - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
8 апреля - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
8 апреля - 17.00
К. Чукоапрелякий. «Телефон».
13 апреля - 16.30
С. Харламов. «Золушка».
14 апреля - 10.00
С. Харламо.в «Золушка».
14 апреля - 17.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
15 апреля - 10.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
15 апреля - 17.00
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
20 апреля - 16.30
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
21 апреля - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
21 апреля - 17.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
22 апреля - 10.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
22 апреля - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
27 апреля - 16.30
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
28 апреля - 10.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
28 апреля - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
29 апреля - 10.00
Н. Гернетю. «Полянка».
29 апреля - 17.00
К. Чукоапрелякий.«Телефон».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
31 марта - 12.00
П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».
1 апреля - 12.00 и 14.30
К. Чукоапрелякий. «Бармалей».
7 апреля - 12.00 и 14.30
С. Дорожко. «Невезучая курица».
8 апреля - 12.00 и 14.30
Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».
14 апреля - 12.00 и 14.30
Д. Биссет. «Апреляе кувырком».
15 апреля - 12.00 14.30
Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».
28 апреля - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов. «Колобок».
29 апреля - 12.00 и 14.00
Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».
В дни школьных каникул:
31 марта - 10.30
П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».
Гастроли Тамбоапрелякого государственного театра кукол:
20 апреля - 10.30
А. Вучинович. «Красная шапочка».
20 апреля - 13.00
А. Вучинович. «Жуча».
21 апреля - 12.00 и 14.30
А. Вучинович. «Жуча».
22 апреля - 12.00 и 14.30
А. Вучинович. «Красная шапочка».
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».