г.Кировск

5 апреля – 13.00

На базе МБДОУ № 1 состоится муниципальный семинар-практикум «Игра как основное средство всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здоровья».

г.Кировск, ул. Олимпийская, 33. МБДОУ № 1.

5 апреля – 9.30

На базе МБДОУ № 10 пройдёт муниципальный детский фестиваль театрализованной деятельности «Театральная палитра», посвященный сказкам народов ближнего зарубежья.

г.Кировск, ул.Дзержинского, 3, корп. 3. МБДОУ № 10.

г.Полярный

5 апреля - 10.00 и 14.00

Интерактивная развлекательная программа «Корпорация смеха», посвященная Дню смеха. Вас ждут увлекательная история с участием любимых героев, песни, танцы и, конечно, конкурсы.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

7 апреля - 18.00

Спектакль «В молчании» образцового самодеятельного коллектива драматического театра «Софитум». 16+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

8 апреля - 15.00

I открытый Фестиваль казачьей культуры «Любо мне!». 6+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

12 апреля - 13.00

Спектакль «Невезучая курица» Мурманского областного театра кукол. , 6+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

пгт.Зеленоборский

4 апреля - 11.00

Проект «День с музеем» в Зеленоборском. Мероприятие посвящено 80-летию Мурманской области. Жители и гости Зеленоборского смогут познакомиться с передвижной выставкой «Археология Кольского Севера», для школьников пройдут показы учебных программ «История Кольского края» и «История освоения и изучения Арктики». Для семейной аудитории на базе передвижных выставок состоятся музейные занятия, лекции и мастер-классы.

пгт.Зеленоборский, пл. Культуры, 9. Центральный дом культуры.

г.Мурманск

4 апреля - 11.00

Начинает работу выставка «Эскиз». Она представляет эскизы коллекций участников фестиваля «НаМОДнение – 2018». Открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды «НаМОДнение» будет проходить 14 и 15 апреля в Мурманском областном художественном музее. Фестиваль, который в нынешнем году организован в 19-й раз, стал ярким культурным событием в жизни Кольского Севера.

Организаторами фестиваля традиционно выступают правительство Мурманской области, комитет по культуре и искусству Мурманской области, Мурманский областной художественный музей и областное общественное отделение Союза художников России.

В экспозиции гости музея увидят работы 21 участника фестиваля из Мурманской и Архангельской областей, Республики Карелии. Будет выбрана лучшая графическая работа, победители получат дипломы и ценные призы.

Итоги выставки будут подведены 15 апреля на гала-концерте фестиваля «НаМОДнение – 2018».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

4 апреля - 11.00

Начало работы мини-выставки «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова». Представлены документальные материалы и фотографии из фондов музея, а также некоторые научные работы В.К. Алымова, опубликованные в журнале «Карело-Мурманский край» и посвящённые хозяйственным и этнографическим вопросам Кольского Севера.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

4 апреля - 11.00

Начало работы выставки «Плакаты А. Тарановского» из цикла «С днём рождения художник!» Александр Алексеевич Тарановский (05.04.1943–29.02.1992) – художник-плакатист, член Союза художников РСФСР. Экспозиция посвящена 75-летию со дня рождения художника. Посетители увидят две работы Александра Тарановского из фондового собрания музея. Выставка продлится до 29 апреля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

4 апреля - 12.10

Литературный час «Люблю я Заполярный край. Творчество поэтов Кольской земли». Мероприятие состоится в рамках Недели детской и юношеской книги. Юные слушатели познакомятся с творчеством Олега Бундура, Николая Колычева, Викдана Синицына, Владимира Смирнова и других известных авторов.

г.Мурманск, ул. Лобова, 9, корпус 6. Прогимназия № 51.

4 апреля - 12.30

Познавательный час «Северная шкатулка самоцветов». Читатели бибилиотеки узнают о свойствах минералов и горных пород, познакомятся с легендами и преданиями о камнях. Прозвучит рассказ о геологе Александре Ферсмане, исследования которого внесли огромный вклад в освоение минералогии Заполярья.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

4 апреля - 12.30

Интерактивный час чтения, посвященный Н.В. Гоголю.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел электронных ресурсов.

4 апреля - 13.00

Вечер юмора «Весёлое настроение». Мероприятие организовано Мурманской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих совместно с первичной организацией Всероссийского общества слепых. В исполнении читателей библиотеки прозвучат песни, стихи, частушки и шутки. Состоятся веселые конкурсы и викторины.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Первичная организация Всероссийского общества слепых.

4 апреля - 14.30

Выездной благотворительный спектакль областного драматического театра в Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Артисты покажут спектакль «Шесть блюд из одной курицы» по пьесе Ганны Слуцки.

г.Мурманск, ул. Старостина, 103. Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

4 апреля - 17.00

Открытие выставки «Пернатые соседи». Посетителям будут представлены фотографии птиц, обитающих в Мурманской области, а также коллекции птичьих яиц и гнёзд из фондов музея. Выставка продлится до 4 мая.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, II этаж.

4 апреля - 18.00

Показ документального фильма в рамках демонстрации авторской передачи почетного президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой «Пятое измерение». Зрители увидят фильм «Под знаком Рембрандта. Художественное собрание семьи Мосоловых».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

11 апреля - 11.00

I этап конкурса художественного слова на саамском языке.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера, оф. 304.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Русский изразец»; «Мир ненаглядный»; «Свет и воздух» Валентины Диффинэ-Кристи (г.Москва); «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; «Рюмка» из цикла «Простые вещи».

4 апреля - 11.00

Начинает работу выставка «Эскиз». Она представляет эскизы коллекций участников фестиваля «НаМОДнение – 2018». Открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды «НаМОДнение» будет проходить 14 и 15 апреля в Мурманском областном художественном музее.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Вода - чудесный дар природы»; «Работы Анатолия Сергиенко»; «Выдающиеся ученые»; «Француз, отдавший свой талант России. 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой»; «Краеведы Мурмана».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

по 15 апреля

Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Пасхальное настроение»; «Вода Заполярья»; «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Три познания природы».

4 апреля - 11.00

Начало работы мини-выставки «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова». Представлены документальные материалы и фотографии из фондов музея, а также некоторые научные работы В.К. Алымова, опубликованные в журнале «Карело-Мурманский край» и посвящённые хозяйственным и этнографическим вопросам Кольского Севера.

4 апреля - 17.00

Открытие выставки «Пернатые соседи». Посетителям будут представлены фотографии птиц, обитающих в Мурманской области, а также коллекции птичьих яиц и гнёзд из фондов музея. Выставка продлится до 4 мая.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Европа в объективе»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Первая мировая война. 1914-1918».

6 апреля -19.00

«Поединок плюс...».

10 апреля - 10.00

«Приключения Незнайки и его друзей».

14 апреля - 18.00

Московский мужской хор «Певчие дьяки» - «Днесь весна благоухает».

15 апреля - 17.00

Квартет Калила Уилсона (США)

22 апреля - 17.00

Три баса-профундо. «Песни о любви».

23 апреля - 19.30

Концерт российских и норвежских музыкантов.

24 апреля - 18.00

Фильм «Оркестр им Осипова».

27 апреля - 19.00

Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».

28 апреля - 15.00 и 18.00

Сказки Пушкина с песочной анимацией.

28 апреля - 18.00

«Лёгкие люди».

29 апреля - 20.00

Симфонический оркестр п/р В. Гергиева.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

7 апреля – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

14 апреля – 18.00

«Примадонны».

15 апреля – 11.00

«Муха-Цокотуха».

15 апреля – 18.00

«Домовой».

21 апреля – 18.00

«Валентинов день».

22 апреля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга».

22 апреля – 18.00

«Рядовые»

28 и 29 апреля – 18.00

«Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

4 апреля - 14.30

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. Мурм. ДИПИ. 16+

4 апреля -19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон. Малая сцена. 16+

5 апреля - 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

6 апреля - 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

6 апреля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

7 апреля - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях, Ю. Ким. 6+

7 апреля - 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон. 16+

8 апреля - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 апреля - 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А.Островский. 12+

11 апреля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова. Малая сцена. 16+

12 апреля - 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер. Малая сцена. 18+

13 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

14 апреля - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

14 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

15 апреля - 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган. 18+

18 апреля - 15.30

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. нп.Минькино. 0+

19 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. г.Апатиты. 16+

20 апреля - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия, Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

20 апреля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. 16+

21 апреля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

22 апреля - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

22 апреля - 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А. Островский. 12+

25 апреля - 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях, М. Камолетти. 18+

26 апреля - 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю. Поляков. 16+

27 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 апреля - 12.00

«Зарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

29 апреля - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

29 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

6 апреля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

7 апреля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

7 апреля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

8 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

8 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

13 апреля - 16.30

С. Харламов. «Золушка».

14 апреля - 10.00

С. Харламо.в «Золушка».

14 апреля - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

20 апреля - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 апреля - 16.30

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

29 апреля - 10.00

Н. Гернетю. «Полянка».

29 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий.«Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

7 апреля - 12.00 и 14.30

С. Дорожко. «Невезучая курица».

8 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

14 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Биссет. «Апреляе кувырком».

15 апреля - 12.00 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

28 апреля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

29 апреля - 12.00 и 14.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

Гастроли Тамбоапрелякого государственного театра кукол:

20 апреля - 10.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

20 апреля - 13.00

А. Вучинович. «Жуча».

21 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Жуча».

22 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».