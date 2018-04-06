г.Кандалакша

7 апреля - 14.00

На площади у ДК «Металлург» состоится праздник «Выходи гулять всей семьей» в рамках фестиваля «Выходи гулять» и профилактической акции «ПАПин Апрель».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. Площадь перед МБУ «ДК «Металлург».

г.Полярные Зори

10 апреля - 19.00

В городской Дворец культуры приглашают на шоу в латиноамериканском ритме «Besame Mucho».

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

8 апреля – 10.00

На площади у храма Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа состоится праздник «Пасхальный перезвон».

г.Кировск, площадь у храма Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа.

г.Апатиты

6 апреля - 18.00

XVIII интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» среди студенческих команд на Кубок главы г.Апатиты. Он посвящён Году волонтера (добровольца) в России и памяти Дмитрия Павловича Ефимова, который много лет был вдохновителем и организатором интеллектуальных турниров.

Участниками турнира станут команды студентов профессиональных образовательных учреждений гг. Кировск и Апатиты, команды учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, взрослые сборные команды.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

7 апреля - 15.00

Клуб «Книжная площадка» в библиотеке имени Л.А. Гладиной приглашает на встречу с Евгенией Васильевной Савшак, заслуженным работником культуры РСФСР, читателем центральной городской библиотеки.

г.Апатиты, ул. Ленина, г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

7 апреля - 16.00

Лекция «Пациент разумный, или шарлатаны в белых халатах» в Научном клубе под эгидой главы г.Апатиты. Раз в год Мурманское отделение Русского ботанического общества и Кольский центр охраны природы делает нам большой подарок ко Дню науки – к нам приезжают лучшие популяризаторы науки. В этом году наш гость Алексей Водовозов – научный журналист и медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, подполковник медицинской службы запаса. И мы будем говорить о том, как не попасть в сети шарлатанов «от медицины», как уберечь здоровье, деньги и веру в науку. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

7 апреля - 17.00

Библиотека имени Л.А. Гладиной приглашает на встречу с участником литературного объединения «Алаш» Анатолием Садовниковым (г. Мончегорск).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

8 апреля - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин» центральной городской библиотеки приглашает на встречу с научным сотрудником ПАБСИ Екатериной Александровной Святковской. Тема встречи: «Яблоня и черемуха на дачном участке: особенности посадки.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

8 апреля - 13.00

Научно-популярные выходные, организованные просветительским фондом «Эволюция» совместно с Мурманским отделением Русского ботанического общества и Кольским центром охраны дикой природы. В программе две лекции: Оксаны Воробьевой «Цензура и цензоры в России: почему у нас не было царя зверей?» и Алексея Паевского «Музыка и мозг».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

8 апреля - 14.00

Приглашают девочек и мальчиков с мамами и папами, дедушками и бабушками, братьями и сестрами на воробьиную дискотеку в Снежном королевстве.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

9 апреля - 16.00

Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова в рамках сотрудничества с Детской филармонией города Кировска приглашает на программу: Андрей Усачев «Умная собачка Соня». Артисты Мурманской филармонии в составе абонементной группы «ДО-МИ-НО»:

Андрей Скороходов (гитара), Мария Макарова (фортепиано), Евгений Овсянкин (альт), Екатерина Усатенко (флейта), София Олокина (вокал). Ведущая – актриса театра кукол Татьяна Смирнова.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова.

10-13 апреля - 19.00

Библиотека приглашает на занятия по русскому языку, организованные для подготовки к Тотальному диктанту, который пройдёт в библиотеке 14 апреля.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

г.Мончегорск

6 апреля - 18.00

В городском центре культуры пройдёт концертная программа «Рок-компот» ВИА «Репортаж».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

7 апреля – 15.00

Город металлургов посетит киномарафон «Северный характер».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

8 апреля - 12.00

В парке имени Бровцева начнутся народные гулянья «Пасхальный перезвон».

г.Мончегорск, парк им. Боровцева.

8 апреля - 15.00

В Музее истории города откроется выставка «Ю.А. Гагарин в Мурманске» из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

8 апреля - 12.00

ЦКиД «Полярная звезда» приглашает на поучительную сказку «Жизнь за други своя» воспитанников воскресной школы «Жар-Птица».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

8 апреля - 16.00

В Ледовом дворце состоится шоу «Бременские музыканты на льду».

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец.

пгт.Никель

11 апреля - 18.00

В ДК «Восход» состоится показ спектакля «Невезучая курица» Мурманского областного театра кукол.

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

г.Полярный

7 апреля - 18.00

Спектакль «В молчании» образцового самодеятельного коллектива драматического театра «Софитум». 16+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

8 апреля - 15.00

I открытый Фестиваль казачьей культуры «Любо мне!». 6+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

12 апреля - 13.00

Спектакль «Невезучая курица» Мурманского областного театра кукол. , 6+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

г.Мурманск

6 апреля - 10.15

Творческая площадка «Инновационные технологии в системе коррекционного образования». Цель встречи – обмен опытом работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, их интеграции в современное общество. Специалисты представят материалы по реализации программ коррекционно-развивающей направленности в дошкольных образовательных учреждениях и средних школах, расскажут об использовании интерактивных занятий, дидактических игр, мастер-классов, развивающих любознательность и творческую активность детей. Книжная выставка «Инновационные образовательные технологии» познакомит педагогов с новинками специальной литературы. Также состоится награждение победителей конкурса на лучшую тактильную рукодельную книгу о жизни и культуре коренных жителей Севера для детей с нарушениями зрения.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

6 апреля - 10.30

Презентация электронных библиотек «От Брайля к цифре» для педагогов-дефектологов. Для педагогов-дефектологов состоится презентация Национальной электронной библиотеки и Санкт-Петербургской электронной библиотеки коррекционной психологии и педагогики. Специалисты библиотеки расскажут о структуре порталов, принципах формирования ресурсов, процедуре регистрации, роли полнотекстовых интернет-библиотек.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

6 апреля - 17.00

Состоится открытие выставки «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области». Выставка организована совместно с военным комиссариатом Мурманской области в рамках празднования 100-летия создания системы военных комиссариатов.

8 апреля 1918 года является днём создания военных комиссариатов в нашей стране. Согласно декрету Совета народных комиссаров была основана единая сеть местных органов военного управления для выполнения обязанностей по учету годного к военной службе населения и его призыву, обучения военному делу, проведения учебных сборов, составления мобилизационного плана и проведения мобилизации в случае войны, материального обеспечения войск и содействия их размещению.

Выставка рассказывает об историческом пути развития военных комиссариатов на Кольском Севере.

Посетители увидят фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, областного военного комиссариата Мурманской области, Государственного архива Мурманской области, ознакомятся с работой военно-учетного пункта.

На выставке будет экспонироваться обмундирование солдат времен Великой Отечественной войны, форма призывников современного образца, комплект армейского несессера, нагрудные знаки, экземпляры огнестрельного орудия, использовавшегося в годы Великой Отечественной войны.

Выставка работает до 21 мая.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, большой выставочный зал.

6 апреля - 18.00

Показ документального фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе».Зрители старше 12 лет посмотрят фильм «Этюды о Врубеле».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

6 апреля - 19.00

Концерт «Поединок плюс…». На сцене Мурманской областной филармонии выступят два известных московских музыканта: скрипач Карэн Шахгалдян и ученик Юрия Башмета альтист Максим Новиков. Партия фортепиано – солист филармонии Петр Макаров. В концертной программе прозвучат сочинения Моцарта, Крейслера, Шумана, Ананяна, Понсе и других композиторов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

7 апреля - 11.30 и 14.00

Художники-бутафоры Мурманского областного театра кукол Наталья Куршинова и Наталья Бутусова научат зрителей создавать тряпичные куклы. Мастер-класс состоится перед спектаклем «Невезучая курица». Дети и взрослые своими руками сделают причудливых зайчат из ткани, которых потом смогут забрать домой! С такой куклой можно играть, надев ее на палец.

Также художники-бутафоры научат зрителей делать куклы-обереги. Древнеславянские обереги в виде нитяных или тканевых кукол не утратили своей значимости в течение многих веков. В давние времена несколько разновидностей таких оберегов (на разные случаи жизни) обязательно имелись в каждой семье.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

10 апреля - 10.00

В Виртуальном зале прозвучат «Приключения Незнайки и его друзей». Читает Юрий Стоянов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

11 апреля - 11.00

I этап конкурса художественного слова на саамском языке.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера, оф. 304.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Виртуальная реальность» - по 8 апреля; «Свет и воздух» - по 8 апреля; «НаМОДнение-2018. Эскизы»; «Плакаты Александра Тарановского»; «Рюмка» - из цикла «Простые вещи»; «Русский изразец»; «Мир ненаглядный»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведы Мурмана. Василий Алымов и Станислав Дащинский»; «Талант и судьба. Николай Скромный»; «Ледовое побоище. Александр Невский»; «Вода - чудесный дар природы»; «Работы Анатолия Сергиенко»; «Выдающиеся ученые»; «Француз, отдавший свой талант России. Мариус Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой».

7 апреля - 13.00

На встрече «Тайная карта Мурманска» создатель публичного краеведческого проекта «Мурманск: что есть и что будет?» Кирилл Бобров прочитает лекцию «Народная топонимия - городские места словами мурманчан».

7 апреля - 15.00

В конференц-зале Дмитрий Коржов представит книгу «Несмиренный живописец», посвященную Виталию Маслову.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

6 апреля - 14.00

В холле цокольного этажа пройдет открытие выставки работ мурманского художника Василия Горохова.

по 15 апреля

Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Интервенция. 100 лет» - по 6 апреля; «Не позволяй душе лениться» - по 6 апреля; «Пернатые соседи»; «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова»; «Пасхальное настроение»; «Вода Заполярья».

6 апреля - 17.00

Открытие выставки «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области».

7 апреля - 13.00

В рамках акции «Всей семьей в музей» состоится день семейного отдыха «Пасхальное настроение»

7 апреля – 17.00

Открытие выставки «Великий гражданин. Прямая речь»: памяти Сергея Мироновича Кирова.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

8 апреля - 14.00

Фольклорный ансамбль «Беломорье» приглашает на концерт «По загороду поморы», посвященный 40-летию коллектива.

8 апреля - 15.00

Начнётся выступление «Мир, в котором мы живем» ансамбля танца «Сполохи».

10 апреля - 19.00

Состоится премьера спектакля «Свадьба с приданым» театра «Оранж».

11 апреля - 18.00

Приглашает северян старшего поколения на вечер отдыха «Танцплощадка».

11 апреля - 19.00

Пройдёт концерт «Ещё одна жизнь» группы «Непара».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Европа в объективе»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Первая мировая война. 1914-1918».

6 апреля -19.00

«Поединок плюс...».

10 апреля - 10.00

«Приключения Незнайки и его друзей».

14 апреля - 18.00

Московский мужской хор «Певчие дьяки» - «Днесь весна благоухает».

15 апреля - 17.00

Квартет Калила Уилсона (США)

22 апреля - 17.00

Три баса-профундо. «Песни о любви».

23 апреля - 19.30

Концерт российских и норвежских музыкантов.

24 апреля - 18.00

Фильм «Оркестр им Осипова».

27 апреля - 19.00

Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».

28 апреля - 15.00 и 18.00

Сказки Пушкина с песочной анимацией.

28 апреля - 18.00

«Лёгкие люди».

29 апреля - 20.00

Симфонический оркестр п/р В. Гергиева.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

7 апреля – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

14 апреля – 18.00

«Примадонны».

15 апреля – 11.00

«Муха-Цокотуха».

15 апреля – 18.00

«Домовой».

21 апреля – 18.00

«Валентинов день».

22 апреля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга».

22 апреля – 18.00

«Рядовые»

28 и 29 апреля – 18.00

«Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

6 апреля - 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

6 апреля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

7 апреля - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях, Ю. Ким. 6+

7 апреля - 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон. 16+

8 апреля - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 апреля - 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А.Островский. 12+

11 апреля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова. Малая сцена. 16+

12 апреля - 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер. Малая сцена. 18+

13 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

14 апреля - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

14 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

15 апреля - 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган. 18+

18 апреля - 15.30

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. нп.Минькино. 0+

19 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. г.Апатиты. 16+

20 апреля - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия, Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

20 апреля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. 16+

21 апреля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

22 апреля - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

22 апреля - 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А. Островский. 12+

25 апреля - 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях, М. Камолетти. 18+

26 апреля - 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю. Поляков. 16+

27 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 апреля - 12.00

«Зарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

29 апреля - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

29 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

6 апреля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

7 апреля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

7 апреля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

8 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

8 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

13 апреля - 16.30

С. Харламов. «Золушка».

14 апреля - 10.00

С. Харламо.в «Золушка».

14 апреля - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

20 апреля - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 апреля - 16.30

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

29 апреля - 10.00

Н. Гернетю. «Полянка».

29 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

7 апреля - 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Невезучая курица» художники-бутафоры театра научат маленьких зрителей создавать тряпичных кукол и куклы-обереги.

7 апреля - 12.00 и 14.30

С. Дорожко. «Невезучая курица».

8 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

14 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Биссет. «Апреляе кувырком».

15 апреля - 12.00 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

28 апреля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

29 апреля - 12.00 и 14.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

Гастроли Тамбоапрелякого государственного театра кукол:

20 апреля - 10.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

20 апреля - 13.00

А. Вучинович. «Жуча».

21 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Жуча».

22 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

6 апреля - 20.00

Выступит рок-группа «The Rasmus» (Финляндия).

7 апреля - 15.00 и 18.00

Пприглашает на шоу «Бременские музыканты на льду».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

8 апреля - 16.00

Приглашает на полуфинал Мурманской школьной лиги КВН.