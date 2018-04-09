Афиша
г.Кандалакша
9 апреля - 17.00
Открытый городской фотокросс «Пусть всегда будет папа!» в рамках акции «Папин апрель» в Кандалакше.
г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8. Сектор по работе с молодежью «Содействие» центра «Гармония».
г.Полярные Зори
10 апреля - 19.00
В городской Дворец культуры приглашают на шоу в латиноамериканском ритме «Besame Mucho».
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
г.Кировск
8 апреля – 10.00
На площади у храма Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа состоится праздник «Пасхальный перезвон».
г.Кировск, площадь у храма Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа.
г.Апатиты
9 апреля - 16.00
Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова в рамках сотрудничества с Детской филармонией города Кировска приглашает на программу: Андрей Усачев «Умная собачка Соня». Артисты Мурманской филармонии в составе абонементной группы «ДО-МИ-НО»: Андрей Скороходов (гитара), Мария Макарова (фортепиано), Евгений Овсянкин (альт), Екатерина Усатенко (флейта), София Олокина (вокал). Ведущая – актриса театра кукол Татьяна Смирнова.
г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова.
10-13 апреля - 19.00
Библиотека приглашает на занятия по русскому языку, организованные для подготовки к Тотальному диктанту, который пройдёт в библиотеке 14 апреля.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.
пгт.Никель
11 апреля - 18.00
В ДК «Восход» состоится показ спектакля «Невезучая курица» Мурманского областного театра кукол.
пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».
г.Полярный
12 апреля - 13.00
Спектакль «Невезучая курица» Мурманского областного театра кукол. , 6+
г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».
п.Килпъявр
9 апреля - 11.00
Выезд Передвижной детской библиотеки. Выезд откроет акцию Передвижной детской библиотеки «Космический десант», приуроченную ко Дню космонавтики.
п.Килпъявр, ул. Небольсина, 12. Школа им. А.С. Хлобыстова.
г.Мурманск
10 апреля - 10.00
В Виртуальном зале прозвучат «Приключения Незнайки и его друзей». Читает Юрий Стоянов.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.
11 апреля - 11.00
I этап конкурса художественного слова на саамском языке.
г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера, оф. 304.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «НаМОДнение-2018. Эскизы»; «Плакаты Александра Тарановского»; «Рюмка» - из цикла «Простые вещи»; «Русский изразец»; «Мир ненаглядный»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Краеведы Мурмана. Василий Алымов и Станислав Дащинский»; «Талант и судьба. Николай Скромный»; «Ледовое побоище. Александр Невский»; «Вода - чудесный дар природы»; «Работы Анатолия Сергиенко»; «Выдающиеся ученые»; «Француз, отдавший свой талант России. Мариус Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». В холле цокольного этажа открыта выставка работ мурманского художника Василия Горохова.
по 15 апреля
Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Интервенция. 100 лет» - по 6 апреля; «Не позволяй душе лениться» - по 6 апреля; «Пернатые соседи»; «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова»; «Пасхальное настроение»; «Вода Заполярья»; «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области»; «Великий гражданин. Прямая речь»: памяти Сергея Мироновича Кирова.
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».
10 апреля - 19.00
Состоится премьера спектакля «Свадьба с приданым» театра «Оранж».
11 апреля - 18.00
Приглашает северян старшего поколения на вечер отдыха «Танцплощадка».
11 апреля - 19.00
Пройдёт концерт «Ещё одна жизнь» группы «Непара».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Европа в объективе»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Первая мировая война. 1914-1918».
10 апреля - 10.00
«Приключения Незнайки и его друзей».
14 апреля - 18.00
Московский мужской хор «Певчие дьяки» - «Днесь весна благоухает».
15 апреля - 17.00
Квартет Калила Уилсона (США)
22 апреля - 17.00
Три баса-профундо. «Песни о любви».
23 апреля - 19.30
Концерт российских и норвежских музыкантов.
24 апреля - 18.00
Фильм «Оркестр им Осипова».
27 апреля - 19.00
Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».
28 апреля - 15.00 и 18.00
Сказки Пушкина с песочной анимацией.
28 апреля - 18.00
«Лёгкие люди».
29 апреля - 20.00
Симфонический оркестр п/р В. Гергиева.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
14 апреля – 18.00
«Примадонны».
15 апреля – 11.00
«Муха-Цокотуха».
15 апреля – 18.00
«Домовой».
21 апреля – 18.00
«Валентинов день».
22 апреля – 11.00
«Маленькая Баба-Яга».
22 апреля – 18.00
«Рядовые»
28 и 29 апреля – 18.00
«Шампанского».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
11 апреля - 19.00
«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова. Малая сцена. 16+
12 апреля - 19.00
«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер. Малая сцена. 18+
13 апреля - 19.00
«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+
14 апреля - 12.00
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+
14 апреля - 19.00
«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+
15 апреля - 19.00
«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган. 18+
18 апреля - 15.30
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. нп.Минькино. 0+
19 апреля - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. г.Апатиты. 16+
20 апреля - 19.00
«Том, Дик и Гарри». Комедия, Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+
20 апреля - 19.00
«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. Малая сцена. 18+
21 апреля - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. 16+
21 апреля - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
22 апреля - 12.00
«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+
22 апреля - 19.00
«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А. Островский. 12+
25 апреля - 19.00
«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях, М. Камолетти. 18+
26 апреля - 19.00
«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю. Поляков. 16+
27 апреля - 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
28 апреля - 12.00
«Зарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
28 апреля - 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
29 апреля - 19.00
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+
29 апреля - 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет):
13 апреля - 16.30
С. Харламов. «Золушка».
14 апреля - 10.00
С. Харламо.в «Золушка».
14 апреля - 17.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
15 апреля - 10.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
15 апреля - 17.00
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
20 апреля - 16.30
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
21 апреля - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
21 апреля - 17.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
22 апреля - 10.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
22 апреля - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
27 апреля - 16.30
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
28 апреля - 10.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
28 апреля - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
29 апреля - 10.00
Н. Гернетю. «Полянка».
29 апреля - 17.00
К. Чукоапрелякий. «Телефон».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
14 апреля - 12.00 и 14.30
Д. Биссет. «Апреляе кувырком».
15 апреля - 12.00 14.30
Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».
28 апреля - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов. «Колобок».
29 апреля - 12.00 и 14.00
Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».
Гастроли Тамбоапрелякого государственного театра кукол:
20 апреля - 10.30
А. Вучинович. «Красная шапочка».
20 апреля - 13.00
А. Вучинович. «Жуча».
21 апреля - 12.00 и 14.30
А. Вучинович. «Жуча».
22 апреля - 12.00 и 14.30
А. Вучинович. «Красная шапочка».
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».