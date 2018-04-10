г.Полярные Зори

10 апреля - 19.00

В городской Дворец культуры приглашают на шоу в латиноамериканском ритме «Besame Mucho».

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

10 апреля - 10.00

Передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта» в Кировске.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом.

г.Апатиты

10-13 апреля - 19.00

Библиотека приглашает на занятия по русскому языку, организованные для подготовки к Тотальному диктанту, который пройдёт в библиотеке 14 апреля.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

пгт.Никель

11 апреля - 18.00

В ДК «Восход» состоится показ спектакля «Невезучая курица» Мурманского областного театра кукол.

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

г.Полярный

12 апреля - 13.00

Спектакль «Невезучая курица» Мурманского областного театра кукол. , 6+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

гп.Молочный

10 апреля - 15.00

Тифлотурне областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих в Молочном. В рамках тифлотурне «Краеведческая книга в специальных форматах для незрячих и слабовидящих» читатели познакомятся с литературой специальных форматов о крае, «говорящими» и тактильными книгами. Турне посвящено 80-летию со дня образования Мурманской области.

гп.Молочный, ул. Гальченко, 7. Библиотечное объединение гп.Молочный.

г.Мурманск

10 апреля - 10.00

В Виртуальном зале Мурманской областной филармонии впервые будет демонстрироваться программа для детей. Сказку Николя Носова «Приключения Незнайки и его друзей» в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии (дирижёр – Игорь Манашеров) прочитает популярный артист Юрий Стоянов. Оркестр исполнит сочинения Тихона Хренникова и правнука известного советского композитора Тихона Хренникова-младшего. Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

10 апреля - 11.00

Начало работы выставки «Из новых поступлений археологических предметов». Выставка знакомит посетителей с археологическими коллекциями, переданными в фонды музея в 2015-2016 годах Кольской археологической экспедицией Института истории материальной культуры РАН и Северокарельской археологической экспедицией Национального музея Республики Карелия. Представленные экспонаты знакомят с различными сторонами повседневной жизни населения Кольского Севера на протяжении его тысячелетней истории, искусством и религиозными представлениями.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

10 апреля - 12.30

Онлайн-встреча школьников в рамках краеведческого проекта «Моя родина – Россия». Вторая встреча в рамках реализации краеведческого онлайн-проекта «Моя родина – Россия» посвящена Международному конкурсу детской рукописной книги. В мероприятии примут участие третьеклассники Мурманска и Москвы.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

10 апреля - 14.00

Мероприятия цикла «Космическая неделя» в Мурманской областной универсальной научной библиотеке. В рамках «Космической недели», организованной областной универсальной научной библиотекой совместно с Информационным центром по атомной энергии Мурманска, пройдут лекции, тематические встречи, видеопоказы и другие мероприятия.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

11 апреля - 11.00

I этап конкурса художественного слова на саамском языке.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера, оф. 304.

15 апреля - 16.00

Литературно-музыкальный вечер «Стартуют в космос корабли...» с участием народного самодеятельного коллектива ансамбля солистов «Орфей» Мурманского областного дворца культуры им.С.М. Кирова. В течение апреля в залах библиотеки будут работать выставки космической тематики. Читателям будут предложены самые интересные издания из фонда библиотеки: книги о космонавтах и великих учёных, журналы по космической технике, фантастика.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «НаМОДнение-2018. Эскизы»; «Плакаты Александра Тарановского»; «Рюмка» - из цикла «Простые вещи»; «Русский изразец»; «Мир ненаглядный»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведы Мурмана. Василий Алымов и Станислав Дащинский»; «Талант и судьба. Николай Скромный»; «Ледовое побоище. Александр Невский»; «Вода - чудесный дар природы»; «Работы Анатолия Сергиенко»; «Выдающиеся ученые»; «Француз, отдавший свой талант России. Мариус Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». В холле цокольного этажа открыта выставка работ мурманского художника Василия Горохова.

по 15 апреля

Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Интервенция. 100 лет» - по 6 апреля; «Не позволяй душе лениться» - по 6 апреля; «Пернатые соседи»; «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова»; «Пасхальное настроение»; «Вода Заполярья»; «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области»; «Великий гражданин. Прямая речь»: памяти Сергея Мироновича Кирова.

10 апреля - 11.00

Начало работы выставки «Из новых поступлений археологических предметов». Выставка знакомит посетителей с археологическими коллекциями, переданными в фонды музея в 2015-2016 годах Кольской археологической экспедицией Института истории материальной культуры РАН и Северокарельской археологической экспедицией Национального музея Республики Карелия. Представленные экспонаты знакомят с различными сторонами повседневной жизни населения Кольского Севера на протяжении его тысячелетней истории, искусством и религиозными представлениями.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

10 апреля - 19.00

Состоится премьера спектакля «Свадьба с приданым» театра «Оранж».

11 апреля - 18.00

Приглашает северян старшего поколения на вечер отдыха «Танцплощадка».

11 апреля - 19.00

Пройдёт концерт «Ещё одна жизнь» группы «Непара».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Европа в объективе»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Первая мировая война. 1914-1918».

10 апреля - 10.00

«Приключения Незнайки и его друзей».

14 апреля - 18.00

Московский мужской хор «Певчие дьяки» - «Днесь весна благоухает».

15 апреля - 17.00

Квартет Калила Уилсона (США)

22 апреля - 17.00

Три баса-профундо. «Песни о любви».

23 апреля - 19.30

Концерт российских и норвежских музыкантов.

24 апреля - 18.00

Фильм «Оркестр им Осипова».

27 апреля - 19.00

Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».

28 апреля - 15.00 и 18.00

Сказки Пушкина с песочной анимацией.

28 апреля - 18.00

«Лёгкие люди».

29 апреля - 20.00

Симфонический оркестр п/р В. Гергиева.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 апреля – 18.00

«Примадонны».

15 апреля – 11.00

«Муха-Цокотуха».

15 апреля – 18.00

«Домовой».

21 апреля – 18.00

«Валентинов день».

22 апреля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга».

22 апреля – 18.00

«Рядовые»

28 и 29 апреля – 18.00

«Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

11 апреля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова. Малая сцена. 16+

12 апреля - 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер. Малая сцена. 18+

13 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

14 апреля - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

14 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

15 апреля - 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган. 18+

18 апреля - 15.30

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. нп.Минькино. 0+

19 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. г.Апатиты. 16+

20 апреля - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия, Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

20 апреля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. 16+

21 апреля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

22 апреля - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

22 апреля - 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А. Островский. 12+

25 апреля - 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях, М. Камолетти. 18+

26 апреля - 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю. Поляков. 16+

27 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 апреля - 12.00

«Зарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

29 апреля - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

29 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

13 апреля - 16.30

С. Харламов. «Золушка».

14 апреля - 10.00

С. Харламо.в «Золушка».

14 апреля - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

20 апреля - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 апреля - 16.30

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

29 апреля - 10.00

Н. Гернетю. «Полянка».

29 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

14 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Биссет. «Апреляе кувырком».

15 апреля - 12.00 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

28 апреля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

29 апреля - 12.00 и 14.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

Гастроли Тамбоапрелякого государственного театра кукол:

20 апреля - 10.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

20 апреля - 13.00

А. Вучинович. «Жуча».

21 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Жуча».

22 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».